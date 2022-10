Analyse ABB verdient eine höhere Bewertung Strategisch hat der Industriekonzern in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht. Trotzdem blieb die Kursentwicklung unterdurchschnittlich. Wie geht es mit den Aktien weiter? Giorgio Müller ✉ 18.10.2022, 04.05 Uhr

Aktionärsaktivisten mit übertriebenen Forderungen sind für das Management eines Unternehmens eine Plage. Für das Unternehmen selbst sind sie jedoch eher ein Segen. Sie legen den Finger auf wunde Punkte und zwingen die Leitung, Schwächen auszumerzen und mit unangenehmen Massnahmen nicht länger zuzuwarten. Ausser vielleicht der alten Führungscrew, die solche Transformationen nicht immer überlebt, profitieren die meisten davon. Das Unternehmen, weil es fitter wird, die Aktionäre, weil sich das positiv auf den Aktienkurs auswirken sollte.

Aktivisten sei Dank

Bei der Schweizer Industrieikone ABB machte 2016 die schwedische Beteiligungsgesellschaft Cevian Capital gehörig Druck. Das Unternehmen sei zu einem schwerfälligen und ineffizienten Industriekonglomerat geworden. Der kontinuierlich enttäuschende Kursverlauf der ABB-Titel legte Zeugnis davon ab. Die Konkurrenz, vor allem aus den USA, war seit Jahren um einiges besser unterwegs.

ABB müsse verschlankt werden, denn zwischen den vielen Segmenten gebe es kaum Synergien, lautete die Forderung. Konkret sollte das Geschäft mit Stromnetzen separat kotiert werden, verlangte Cevian. Die Einzelteile von ABB seien in der Summe mindestens 35 Fr. pro Aktie wert, behaupteten Vertreter der Investmentgesellschaft. Zur damaligen Börsenbewertung entsprach dies einem Aufwertungspotenzial von 60%.

Im Rückblick kann festgestellt werden: Die Analyse war richtig, und das Stromnetzgeschäft wurde tatsächlich abgetrennt. Zwar nicht so schnell wie erhofft, sondern erst rund vier Jahre später, und auch nicht über eine separate Kotierung. Es wurde 2018 in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem japanischen Industriekonzern Hitachi eingebracht. Für die Beteiligung von 80,1% zahlten die Japaner mehr als 9 Mrd. $. Nun trennt sich ABB auch von den restlichen 19,9% an Hitachi Energy. Im Schlussquartal werden der Gesellschaft 1,425 Mrd. $ zufliessen. Das wird zu einem willkommenen Abbau der Nettoschulden (4,2 Mrd. $ per Mitte 2022) führen.

Schlanke Zentrale

Während damals die Trennung vom Stromnetzgeschäft nur unter äusserem Druck vollzogen wurde, prüft das ABB-Management heute von sich aus, welche Aktivitäten noch zur Gruppe passen oder besser in andere Hände gegeben werden sollten. Mit dem seit März 2020 am Ruder stehenden Industrieveteranen Björn Rosengren hat bei ABB ein Portfolioansatz Einzug gefunden, bei dem eine schlanke Zentrale die 21 Geschäftsfelder zwar genau im Auge hat, sie aber unternehmerisch an der langen Leine lässt. Während zuvor 18'000 Mitarbeitende am Hauptsitz in Zürich-Oerlikon tätig waren, sind es mittlerweile nur noch 800. Die Zentrale gibt die finanziellen Ziele vor, die operativen Entscheide und die Mittelallokation werden jedoch in den Geschäftseinheiten getroffen.

In vielen Grosskonzernen wird in der Regel erst dann über Desinvestitionen nachgedacht, wenn die Resultate nicht mehr genügen. ABB hingegen hat keine Skrupel, sich auch von hoch rentablen Geschäftseinheiten zu trennen, wenn sie nicht mehr ins strategische Konstrukt passen. Unter Rosengren wurde ABB zu einer zwar kleineren, dafür aber schlagkräftigeren Industriegruppe geformt, die bei der Automatisierung und der Elektrifizierung eine globale Führungsrolle einnehmen kann. Umsatzmässig ist die Gruppe mittlerweile wieder so gross wie vor fünfzehn Jahren. Seit dem Zenit im Jahr 2013 sind rund 13 Mrd. $ Umsatz und über 40'000 Stellen an andere Besitzer gegangen.

Im vergangenen Jahr wurde das Geschäft mit Wälz- und Kugellagern (Dodge) für 2,9 Mrd. $ verkauft, ein Erlös, der derzeit wohl um einiges geringer ausfallen würde. Der Bereich Turbolader wurde jüngst via Spin-off den Aktionären übertragen. Das hoch rentable Geschäft wird seit dem 3. Oktober unter dem Namen Accelleron an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Pro zwanzig ABB-Aktien erhielten die Aktionäre je einen Accelleron-Titel. Der Start verlief indes ruppig. Weil sich offenbar grössere ABB-Aktionäre von ihren Accelleron-Positionen trennten, haben die Valoren seither fast 20% verloren. Sie befinden sich nun auf einem attraktiven Bewertungsniveau (KGV: 10).

Umbau bald beendet

Ein weiterer Kandidat, dem das Management mehr Gestaltungsraum geben will, ist E-Mobility. Das Geschäft mit E-Ladestationen ist zwar noch verhältnismässig klein (Umsatz: 325 Mio. $), wächst jedoch rasant. Mindestens 20, aber höchstens 49% der Geschäftseinheit sollen an die SIX Swiss Exchange gebracht werden, sobald das Börsenumfeld besser ist. Weil ABB die Tochter auch nach dem Börsengang konsolidieren wird, besteht für das IPO kein Zeitdruck.

Die letzte Einheit, die zur Disposition steht, ist der Bereich Power Conversion (Strom- und Wechselrichter). Die vorwiegend auf die USA ausgerichtete Sparte spielt global nur eine untergeordnete Rolle, und die Rentabilität ist nach der Pandemie unbefriedigend. Der Verkaufsprozess ist im Gang.

Nach dieser letzten Portfoliobereinigung wird die ABB-Gruppe aus zwanzig Divisionen bestehen, die in ihrem Bereich jeweils die globale Nummer eins oder zwei sind. Damit wäre die angestrebte Verschlankung perfekt. Der nächste Schritt dürften gezielte Akquisitionen zur Stärkung der einzelnen Geschäftsfelder sein. Die Ideen dafür müssen jedoch aus den Divisionen kommen. Das verhindert, dass Grossakquisitionen durchgeführt werden, die sich nur mühsam integrieren lassen, wie das in der Vergangenheit der Fall war.

Gemäss Aussagen von Rosengren würde sich ABB gerne in der kleinsten der vier Unternehmenssparten, Robotik & Fertigungsautomatisierung, verstärken. Sie ist zugleich das Sorgenkind, das besonders unter der Kosteninflation leidet und wegen der hohen Abhängigkeit von China von den dortigen Lockdowns am stärksten tangiert wird. Im zweiten Quartal betrug die Ebita-Marge in diesem Unternehmensbereich nur noch 8,2% oder 330 Basispunkte weniger als im Vorjahr. Mit einem Auftragseingang von 1,1 Mrd. $ (+23%) und einem Umsatz von lediglich 732 Mio. $ (–5%) waren die Probleme bei den Lieferketten in diesem Bereich am grössten.

Gewinnverdichtung

Aus strategischer Sicht hat die Rosengren-Crew geliefert, was sie versprochen hat. Die heutige ABB ist schlagkräftiger und agiler. Das für 2023 in Aussicht gestellte Margenziel von mindestens 15% beim Ebita ist in Griffweite.

Den Bedürfnissen der Aktionären wird mehr Rechnung getragen: Der Grossteil des Verkaufserlöses kam den Aktionären in Form von Aktienrückkäufen zugute. Diese wirken sich in einem deutlich steigenden Gewinn pro Titel aus, was die Bewertung stützt.

Kursmässig hingegen hat sich die Transformation für ABB (noch) nicht ausgezahlt. Der neue Konzernchef hatte das «Glück», das Ruder im Pandemietief im März 2020 zu übernehmen. Im Zug der strategischen Massnahmen hatte sich der Aktienkurs daraufhin innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Im Vergleich mit der Kursentwicklung der Konkurrenten war die Avance jedoch eher bescheiden.

Auch in der Bewertungskorrektur, die seit Anfang Jahr alle Industriekonzerne erfasst, schneidet ABB nicht besser ab als die Wettbewerber. Seit Anfang Jahr haben die Valoren fast ein Viertel ihres Werts eingebüsst. Mittlerweile haben sie die Hälfte der seit dem Pandemietief erzielten Kursavance verloren. Ironischerweise hatten sie am 5. Januar nur knapp die von Cevian Capital vor sechs Jahren in Aussicht gestellten 35 Fr. verpasst.

Grund der enttäuschenden Kursentwicklung

Schuld an der ernüchternden Kursentwicklung ist nicht die Strategie, sondern das geografische Geschäftsmodell des Unternehmens sowie das eingetrübte konjunkturelle Umfeld. In den USA (Umsatzanteil 22%) und in China (17%) wird der Grossteil der Produktion lokal abgesetzt. Die zugekauften Komponenten kommen jedoch aus allen Weltregionen. Deshalb leidet ABB besonders stark unter dem stockenden Nachschub von Teilen, mit dem seit Monaten fast alle Industrien konfrontiert sind.

Weil unentbehrliche Komponenten fehlen, kann ABB die vielen Aufträge nicht abarbeiten. Während der Auftragseingang in Lokalwährungen im ersten Semester 2022 um 24% zugenommen hat, ist der Umsatz um lediglich 7% gestiegen. Der per Mitte Jahr auf 19,5 Mrd. $ (+37%) angeschwollene Auftragsbestand ist zwar ein gutes Polster für allfällige schwache Perioden. Doch eine Book to Bill Ratio von 1,21 ist ungesund.

Das Unternehmen versucht mit dem Aufbau seiner Lager und der Verbreiterung der Zulieferketten die Lieferengpässe zu lindern. Das kostet jedoch. Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr mit –191 Mio. $ im negativen Bereich (i. V. +1,2 Mrd. $). Der letztjährige Cashflow von 3,3 Mrd. $ wird 2022 wohl kaum erreicht. Das ist ein wunder Punkt, denn der Konzernchef hat sich das Erwirtschaften eines hohen operativen Cashflows auf die Fahne geschrieben.

Diese Mittel braucht es, um den Aktionären weiterhin eine steigende Dividende ausschütten zu können und genügend Geld für Akquisitionen zu haben. Derzeit locken die Valoren mit einer Dividendenrendite von 3,2%. Für die Periode 2022 rechnen die Analysten mit einer Erhöhung auf 0.87 Fr. (0.82) pro Aktie.

Belohnung lässt auf sich warten

Im Gegensatz zu den Analysten zweifeln die Investoren nach wie vor, ob es ABB gelingt, den Gewinn pro Titel in den kommenden Jahren kontinuierlich zu steigern. Einer heftig ausfallenden Rezession könnte sich das Unternehmen nicht entziehen. Obwohl die Megatrends Elektrifizierung und Automation Stabilität versprechen, ist und bleibt ABB ein zyklischer Wert. Kaufen und liegen lassen kann man die Aktien nicht.

Bewertungsmässig befinden sich die ABB-Papiere mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17 (2022) bzw. 15 (2023) auf einem attraktiven Niveau. Mit Blick auf die höhere Bewertung der engsten Konkurrenten Rockwell Automation (KGV 22), Schneider Electric (21) und Eaton (23) scheint der Abschlag nicht gerechtfertigt zu sein.

Wegen des vergleichsweise geringen Servicegeschäfts (18% des Gruppenumsatzes) ist ABB stark von der Konjunkturentwicklung abhängig. Diesen Donnerstag, wenn die Zahlen zum dritten Quartal publiziert werden, dürfte es etwas klarer werden, ob bereits ein Einstieg gewagt werden kann oder doch besser die zyklische Abkühlung abgewartet werden sollte.