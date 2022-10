Analyse Arbonia-Aktien verlangen eine langfristige Beziehung Die Transformation des Bauzulieferers Arbonia ist noch nicht abgeschlossen. Die Verlagerung in höhermargige Bereiche wird sich erst in einigen Jahren auszahlen. Geduldige Investoren könnten belohnt werden. Giorgio Müller ✉ 31.10.2022, 00.23 Uhr

Der Ostschweizer Bauzulieferer Arbonia hat einen umfassenden Umbau hinter sich – der aber noch nicht beendet sein dürfte. Vor einigen Jahren war er ein unrentabler Hersteller von Flachheizkörpern, Türen und Fenstern. Mittlerweile ist Arbonia eine auf zwei gleich grossen Sparten stehende Gesellschaft, die wieder ansprechende Margen erwirtschaftet.

Das bisher Erreichte dürfte aber nur eine Zwischenstation sein. Künftig wird sie ein auf sämtliche Klimasysteme eines Gebäudes spezialisiertes Unternehmen sein, das in Europa eine prägende Marktstellung einnimmt. Bis es so weit ist, wird es allerdings wohl nochmals einige Jahre gehen. Für Publikumsaktionäre, die die nötige Geduld aufbringen, könnte sich die Reise jedoch lohnen.

Zwei Veteranen mit einer Vision

Hinter dem fundamentalen Umbau von Arbonia stehen zwei erfahrene Unternehmer: der 76-jährige Milliardär Michael Pieper (Artemis, Franke) und der 59-jährige Alexander von Witzleben. Der aus einem thüringischen Adelsgeschlecht stammende Deutsche hat für Pieper schon den verschlafenen Autozulieferer Feintool wieder in Schuss gebracht.

Die anstrengende Reise bei Arbonia begann Ende 2014, als Pieper mit einer Beteiligung von gut 22% einstieg und seither als prägender Ankeraktionär die Geschicke des Unternehmens bestimmt. Nachdem er bei Rieter ausgestiegen ist, kann er sich nun voll dem Projekt Arbonia widmen. Weitere 3% am Unternehmen hält der 87-jährige Leo Looser, der ehemalige Präsident der 2016 von Arbonia übernommenen Industriegruppe Looser.

Die erste Hälfte dieser sicher mehr als eine Dekade dauernden Transformation ist vollbracht. Anfang 2021 wurde das Fenstergeschäft (EgoKiefer) verkauft. Arbonia flossen dadurch netto 350 Mio. Fr. zu. Käufer war der dänische Konkurrent Dovista. Der attraktive Verkaufspreis (gut das Zwanzigfache des Betriebsgewinns) war jedoch nur deshalb möglich, weil die einst defizitäre Fenstersparte zuerst saniert worden war. Seit 2015 wurden rund 100 Mio. Fr. in die Erneuerung der Fertigungskapazitäten gesteckt. Die Dänen erwarben also ein kerngesundes Unternehmen, das im Fenstergeschäft in der Schweiz Marktführer ist.

Ohne Konzernchef

Die nun auf zwei soliden Beinen stehende Gruppe – die Division Raumklima (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, HLK) und die Division Innentüren – dürfte noch nicht ihre endgültige Form gefunden haben. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Arbonia keinen Konzernchef mehr hat. Per Anfang 2022 hat von Witzleben sein Doppelmandat niedergelegt, das er fast sieben Jahre lang bekleidet hatte, und amtiert seither nur noch als exekutiver Verwaltungsratspräsident. Das Tagesgeschäft wird von den Bereichsleitern der beiden Divisionen bestritten. Das erleichtert eine allfällige spätere Abspaltung.

Die Geschichte ist wohl auch deshalb noch nicht zu Ende geschrieben, weil Pieper mit seinem Investment bisher wenig Geld verdient hat. Der Kurs der Arbonia-Aktien 📈notiert lediglich ein Drittel über dem Niveau nach der Kapitalerhöhung im Sommer 2015. In dieser Zeit hat der SPI um mehr als 80% zugelegt.

In der jetzigen Form läuft die Arbonia-Gruppe noch nicht auf beiden Zylindern rund. Im ersten Halbjahr 2022 wuchs der Umsatz in der Türendivision um lediglich 0,9%, und die Gewinnmarge auf Stufe Ebitda verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 360 Basispunkte auf 10,7%. In der HLK-Division nahm der Umsatz zwar um gut 13% zu, hingegen schrumpfte auch dort die Marge (von 11 auf 8%). Volumenwachstum gab es kaum, die Zunahme war allein Preiserhöhungen zuzuschreiben, die mit rund viermonatiger Verzögerung den Kunden überwälzt werden können. Das erste Semester war keine Freude, das laufende sollte deutlich besser ausfallen.

Zuerst Fenster, dann Türen

In den strategischen Überlegungen spielen die beiden Arbonia-Sparten unterschiedliche Rollen. Ähnlich wie das Geschäft mit Fenstern wird auch das mit Türen Schritt für Schritt zuerst auf Vordermann gebracht. In einigen Jahren dürften dann Optionen geprüft werden. Kurzfristig geht diese Strategie zulasten der Margen; dieses und nächstes Jahr müssen je rund 50 Mio. Fr. in die Division investiert werden. Im deutschen Weinsheim ist jüngst ein neues Zargenwerk eröffnet worden.

Doch die Investitionen im Türensegment werden sich auszahlen. «In zwei, drei Jahren wird es die mit Abstand profitabelste Division sein», erklärte Finanzchef Daniel Wüst anlässlich der Investorenkonferenz Investora Ende September. Für die Division Türen hat sich Arbonia ein Margenziel von über 15% gesetzt.

Bis 2024 wird das jährliche Produktionsvolumen von 2,6 auf 3,4 Mio. Türen und Zargen erhöht. Dieser Ausbau ist auch nötig, um den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten und künftig über vollautomatisierte Fertigungsstätten zu verfügen. Es ist also naheliegend, dass das Arbonia-Management nach dem Muster vorgeht, das schon im Fensterbereich erfolgreich war: zuerst sanieren, dann teuer verkaufen.

Der künftige Kern von Arbonia

Was übrig bliebe, wäre die HLK-Division. Schon jetzt ist sie volumenmässig etwas grösser und wächst auch rascher als das Türengeschäft. In Zeiten steigender Energiekosten und reichlich dotierter staatlicher Investitionen in die Energieeffizienz kann von einem langfristigen Nachfrageschub ausgegangen werden. In der HLK-Division ist auch das Traditionsgeschäft mit Flachheizkörpern enthalten. Es wächst zwar kaum, leistet aber einen willkommenen Deckungsbeitrag. Noch erwirtschaftet die Gruppe etwa 35% der Einnahmen mit solchen Produkten.

Aus verständlichen Gründen verlagert sich auch die strategische Priorität bei Arbonia zunehmend in den HLK-Bereich. Mittlerweile kann sich die Gesellschaft als Komplettanbieter präsentieren. Wenn es um das Wärmesystem eines Gebäudes geht, bietet sie ausser Solarpanels und der Verbindungstechnik alles aus einer Hand an, also Wärmepumpe, Fussbodenheizung, Batterienspeicher und Lüftungssystem. Diese Bereiche dürften den Kern der «neuen» Arbonia bilden. Im Gegensatz zum Türenbereich soll das HLK-Geschäft auch anorganisch ausgebaut werden. Nach dem Verkauf des Fenstergeschäfts ist finanzieller Spielraum vorhanden. Trotz reger Investitionstätigkeit lag die Verschuldungsquote (Nettoschulden/Ebitda) Mitte Jahr bei lediglich 0,6.

Mit Blick auf die Auswirkungen der Energiekrise in Europa kommt der Aufbau einer eigenen Wärmepumpenproduktion keinen Moment zu früh. Diesen Juli hat die neue Fabrik in Tschechien die Produktion aufgenommen. Laut dem Finanzchef werden dieses Jahr 6000 bis 7000 Pumpen das Werk verlassen. Nächstes Jahr, wenn auch noch eine zweite Halle in Betrieb geht, steige die Jahresproduktion auf 15'000 Stück. «Für dieses und nächstes Jahr sind wir ausverkauft», sagte Wüst. Bis Ende 2024 sollen die Kapazitäten auf 30'000 Pumpen steigen.

Die Nachfrage ist vorhanden. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 154'000 Wärmepumpen verkauft. Bis 2026 sollen es gemäss Schätzungen bereits 510'000 Stück sein. ZKB-Analyst Martin Hüsler rechnet damit, dass Arbonia allein mit Wärmepumpen 2025 einen Umsatz von 180 bis 220 Mio. Fr. erwirtschaften wird. Zum Vergleich: Arbonias letztjähriger Umsatz belief sich auf knapp 1,2 Mrd. Fr.

Noch etwas weiter in die Zukunft gerichtet ist das Geschäft mit Batteriespeichern. Dabei setzt Arbonia auf die Redox-Flow-Technik. Solche Batterien kommen ohne Lithium aus, sind ungiftig, unbrennbar und können am Ende des Zyklus rezykliert werden. Noch ist es kein Massengeschäft; bisher wurden erst etwa 100 bis 150 Stück installiert. Mit der Produktionsverlagerung von Deutschland nach Tschechien soll Anfang 2023 die Massenherstellung aufgenommen werden. Zielmärkte sind Deutschland und die Schweiz.

Wenig Differenzierung

An der Börse wird dieses langfristige Wachstumspotenzial von Arbonia kaum gewürdigt, denn es liegt zu weit weg. Derzeit dominiert die Angst vor einer Baurezession und den höheren Materialkosten, die die Margen schmälern. Entsprechend gingen dieses Jahr auch die Aktien von Arbonia parallel mit denen anderer baunaher Unternehmen in die Tiefe.

Im Gegensatz dazu entfaltete im vergangenen Jahr der Ausstieg aus dem Fensterbereich mit der Forcierung des Raumklimageschäfts im Arbonia-Kurs seine Wirkung. Es war ein konkreter Schritt, der eine willkommene Summe in die Unternehmenskasse gespült hat. Doch auch dieser Effekt ist mittlerweile grösstenteils verpufft.

Die Arbonia-Valoren sind nicht mehr überbewertet. Im Vergleich mit anderen baunahen Aktien sind sie aber auch nicht günstig. Dafür ist die Rendite auf dem eingesetzten Kapital noch zu dürftig und die Dividendenrendite zu mager. Da hat Favorit Geberit bessere Karten.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sind die Arbonia-Valoren im historischen Vergleich zwar günstig eingestuft. Dies kann derzeit aber von fast allen Titeln gesagt werden, weshalb dieses Argument allein wenig für ein Engagement spricht.

Im Seitenwagen von Pieper

Ein zusätzliches Handicap, mit denen die Arbonia-Papiere seit je zu kämpfen haben, ist die eingeschränkte Liquidität. Die vergleichsweise bescheidene Börsenkapitalisierung und die in festen Händen befindlichen Titel kreieren zwangsläufig einen engen Markt. Für kurzfristige Engagements eignen sich Arbonia weniger.

Weit besser passen sie für Investoren, die gerne im Seitenwagen eines erfahrenen Unternehmers wie Pieper auf die Reise gehen wollen. Alle anderen sind mit Geberit wohl besser bedient.