Analyse Bei welchen Highflyern sich Gewinnmitnahmen aufdrängen Während das Schweizer Börsenjahr 2022 mit einem Verlust abschliessen dürfte, gibt es eine Handvoll Aktien, die dieses Jahr brilliert haben. Nicht alle Highflyer verdienen es, im Wertschriftendepot zu bleiben.

Die meisten Investoren am Schweizer Markt werden dieses Börsenjahr nicht in guter Erinnerung behalten. Kommt es nicht zu einer Jahresendrally, dürfte 2022 mit einem Verlust abschliessen. Derzeit notieren der Swiss Market Index (SMI) wie auch der Swiss Performance Index (SPI) rund 13% unter dem Stand von Anfang Jahr.

Doch wie jedes Jahr gibt es Ausnahmen, die mit komfortablen Kursavancen aufwarten. Auch 2022 gibt es Highflyer, deren Börsenkapitalisierung sich fast verdoppelt oder wenigstens um ein Viertel zugelegt hat.

Das Gewinner-Quartett von 2022

Zu diesem illustren Kreis gehören die Valoren von Meier Tobler, Implenia, Burkhalter und U-Blox. Drei baunahe Unternehmen und eines aus dem Technologiebereich.

Einige Gemeinsamkeiten hat das Quartett: Alle haben eine äusserst schmerzhafte Phase hinter sich, doch die unternehmerische Trendwende ist geschafft. Die ausserordentlich hohen Kursgewinne gründen auf einem soliden Fundament. Das spiegelt sich in den Bewertungen: Obwohl die Kurse der Highflyer deutlich zugelegt haben, befindet sich ihre Bewertung gemessen am Gewinn pro Titel nicht in einem überhöhten Bereich. Das Gewinnwachstum hat mit den Kursavancen Schritt gehalten.

Wer eine dieser Aktien in seinem Wertschriftendepot hält, muss sich eigentlich glücklich schätzen. Doch wer war schon so geschickt, sie Anfang Jahr gekauft zu haben und nun auf einem entsprechend hohen Buchgewinn zu sitzen? Wahrscheinlicher ist, dass der Anleger schon länger darin investiert ist und die gesamte Durststrecke durchlitten hat. In diesem Fall sind die diesjährigen Kursgewinne lediglich eine Schadensbegrenzung.

Kaufen ist einfacher als verkaufen

An der Börse ist der Kaufentscheid immer einfacher, als den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf zu wählen. Der Kauf ist eine Momentaufnahme, bei der «nur» abgewogen werden muss, ob die Aussichten so verlockend sind, dass sie den Einstiegskurs rechtfertigen. Der Verkaufsentscheid hingegen hängt auch davon ab, zu welchem Kursniveau man eingestiegen ist. Diese Konstellation verleitet wiederholt zu Fehlentscheidungen.

Vielleicht wurden die Aktien von Meier Tobler, Implenia, U-Blox und Burkhalter sogar zum schlechtesten Zeitpunkt ins Portefeuille gelegt, nämlich vor einigen Jahren, als die Euphorie am grössten war. Ist das der Fall, sitzt man noch immer auf einem Verlust. Alle vier Valoren notieren nach wie vor um 22% (Meier Tobler) bis 53% (U-Blox) unter dem vor Jahren markierten Allzeithoch.

Wer das schlechteste Timing hatte, sie zu Höchstkursen gekauft zu haben, braucht Überwindung, sie nun mit Verlust zu veräussern. Doch sogar in diesem Extremfall wäre es ratsam, sich den gern überlesenen Haftungsausschluss bei Finanzinvestments zu Gemüte zu führen: «Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Performance dar und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten möglicherweise nicht den vollen von Ihnen investierten Betrag zurück.»

Bei der Beurteilung des Highflyer-Quartetts lohnt es sich, die Vergangenheit auszublenden. Generell gilt: Nur wenn man zur Einsicht gelangt, dass man die Aktien auch zum derzeitigen Kurs noch kaufen würde, sollte man sie behalten. Aus Sicht von The Market trifft dies nicht auf alle vier zu.

Meier Tobler +94% seit Jahresbeginn

Der Haustechniker Meier Tobler 📈hat magere Jahre hinter sich. Es dauerte Jahre, bis der 2017 vollzogene Zusammenschluss der beiden Unternehmen Tobler und Meier verdaut war. Statt einer Wachstumsbeschleunigung verursachte die Fusion zuerst Schulden und Verluste. Während dreier Jahre fiel die Dividende aus. Die Wende kam 2021, Normalität ist aber erst dieses Jahr eingekehrt.

Im laufenden Jahr sollte es Meier Tobler gelingen, die Gewinnmarge auf Stufe Ebitda von 7,1% auf deutlich über 8% zu verbessern. In der ersten Jahreshälfte erreichte sie 8,6% (i. V. 5,4). In der Regel ist die Marge im zweiten Semester gar höher als im ersten. Weil das Unternehmen nur im Heimmarkt tätig ist, aber rund die Hälfte des Materials im Ausland beschafft, profitiert es vom starken Franken. Nun scheint das Margenpotenzial jedoch ausgereizt zu sein. Mittelfristig strebt Meier Tobler eine Ebitda-Marge von mindestens 8% an.

Auch das Wachstum stösst an Grenzen. Für das Schlussquartal wird mit einem abgeschwächten Umsatzwachstum gerechnet. Wegen Lieferengpässen stockt das Unternehmen seine Lager auf.

Als Spezialist für Heizungen profitiert es von der enorm gestiegenen Nachfrage nach Wärmepumpen. In der Schweiz werden noch immer 60% der Wohnungen mit fossiler Energie geheizt, erst etwa 20% mit einer Wärmepumpe. Wegen beschränkter Verfügbarkeit sowie zu wenig Fachpersonal kann dieser langfristige Wachstumsmarkt jedoch nicht vollständig ausgeschöpft werden. Das hält Meier Tobler zurück.

Ein weiteres Handicap von Meier Tobler ist die eingeschränkte Handelbarkeit der Papiere. Der Gründer und Verwaltungsratspräsident Silvan G.-R. Meier kontrolliert 56,8%, Aktien im Wert von lediglich rund 140 Mio. Fr. befinden sich im freien Markt. Auch die Bewertung ist nicht besonders attraktiv. Sie hat sich zwar deutlich verringert, doch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 ist für diesen Nebenwert kein geringer Wert. Es fehlen Argumente für eine Fortsetzung der Hausse.

Burkhalter +27% seit Jahresbeginn

Ähnlich wie Meier Tobler gehört auch der Elektrotechniker Burkhalter 📈zu den Profiteuren der Energiewende, weil sie zu einem Boom der Nachfrage nach energetischen Installationen führt. Dank dem Zusammenschluss mit dem Baudienstleister Poenina kann sich die Gruppe nun als umfassender Anbieter positionieren. Wachstum wird über den Kauf kleinerer Konkurrenten erreicht.

Wie die meisten Titel verkehren auch die Burkhalter-Valoren zu deutlich geringeren Bewertungen als noch vor einigen Jahren. Das hängt weniger vom Unternehmen ab, sondern vom allgemein gestiegenen Zinsniveau. Weil dadurch der Diskontierungssatz steigt, sinkt der sich daraus errechnete faire Aktienwert. Nach Beendigung der beispiellosen Negativzinsphase haben Durchschnittswerte beim KGV deshalb beschränkte Aussagekraft.

Burkhalter muss erst noch beweisen, dass sie nicht nur grösser, sondern auch rentabler geworden ist. Die attraktive Dividendenrendite – in der Regel wird den Aktionären der gesamte Gewinn ausgeschüttet – ist das einzige Argument, in den Papieren investiert zu bleiben.

Implenia +90% seit Jahresbeginn

Eine selbstverschuldete Rosskur hat Implenia 📈hinter sich. Das alte, auf Grösse und Volumen getrimmte Geschäftsmodell wurde begraben. Nun werden die Prioritäten anders gesetzt. Vorrang haben Rentabilität und die Konzentration auf die operativen Stärken – komplexe Grossprojekte, wo die Konkurrenz geringer und die Margen tendenziell besser sind.

Dieses andere Denken ist mittlerweile Bestandteil der Unternehmenskultur geworden. Die wirtschaftliche Erholung sollte also eine nachhaltige Wirkung haben und ein gutes Fundament für die künftige Entwicklung sein. Nach zwei Nullnummern kann für das laufende Geschäftsjahr wieder ein Dividende ausgeschüttet werden. Üppig wird sie nicht ausfallen, sondern eher eine Geste an die gebeutelten Aktionäre sein, die dem Unternehmen die Treue gehalten haben.

Weil das laufende Geschäftsjahr stark von der Restrukturierung geprägt ist und auch einige einmalige Sondereinnahmen aus Devestitionen enthält, dürfte unter dem Strich ein ausserordentlich hoher Gewinn für 2022 anfallen. Für das kommende Jahr muss mit einem leicht tieferen Gewinn pro Aktie gerechnet werden. Das könnte für Ernüchterung sorgen.

Auf längere Frist bleiben Implenia jedoch ein Kauf. Gemessen am KGV hat sich die Bewertung dieses Jahr zwar deutlich erholt. Doch mit einem KGV von 10 (2023) befindet sie sich nach wie vor im grünen Bereich.

U-Blox +60% seit Jahresbeginn

Die ausserordentliche Kursavance in den Aktien von U-Blox 📈dieses Jahr ist zum Teil der schlechten Prognosefähigkeit des Managements geschuldet. Während das Thalwiler Unternehmen die Investoren in den vergangenen Jahren mit wiederholten Gewinnwarnungen unangenehm überrascht hatte, war es dieses Jahr umgekehrt. Die Prognosen mussten drei Mal nach oben angepasst werden. Prinzipiell ist das erfreulich. Solche Unwägbarkeiten sind indes ein zusätzlicher Risikofaktor, der mit einem entsprechenden Bewertungsabschlag abgegolten wird.

Am letztwöchigen Kapitalmarkttag ist die Prognose für 2022 bestätigt worden: Nachdem der Umsatz im vergangenen Jahr um gut ein Viertel zugenommen hat, soll er dieses Jahr um rund 50% steigen und die Ebit-Marge sich auf etwa 17,5% verdoppeln, lautet die Vorgabe.

Mit gut 620 Mio. Fr. wird U-Blox dieses Jahr zwar einen Rekordumsatz erwirtschaften. Für ein Technologieunternehmen, das vor 25 Jahren als Spin-off der ETH Zürich gegründet wurde und seither mehr als 1 Mrd. Fr. in die Forschung und Entwicklung gesteckt hat, ist das aber ein bescheidener Leistungsausweis. Die seit fünfzehn Jahren kotierten Papiere haben sich schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt. Die derzeitige Börsenkapitalisierung von gut 800 Mio. Fr. ist weniger, als seit Beginn investiert worden ist.

Zwei der drei Gründer sind nach wie vor aktiv dabei. Der über zwanzig Jahre als Konzernchef amtierende Thomas Seiler wird sich per Ende Jahr in den Verwaltungsrat zurückziehen. Ab Anfang 2023 wird der Deutsche Stephan Zizala, der vom deutschen Technologieunternehmen Infineon zu U-Blox stösst, die operative Führung verantworten. Eine strategische Änderung ist damit nicht verbunden, aber vielleicht eine kulturelle. Das Thalwiler Unternehmen bleibt ein forschungslastiger Designer von Halbleitern und Modulen, die von Dritten gefertigt werden. Rund 70% der gut 1300 Mitarbeitenden arbeiten in einem der achtzehn Forschungszentren des Unternehmens.

Der neue Chef will den mittlerweile 14'500 Kunden grossen Kundenstamm weiter ausbauen. U-Blox will sich als Chip-to-Cloud-Lösungsanbieter positionieren, also ein grösseres Stück der Wertschöpfungskette für sich beanspruchen. Die Konzentration auf industrielle Anwendungen (Umsatzanteil 61%) soll dabei Bestand haben.

Der Stabwechsel an der operativen Spitze des Unternehmens nach einer solch langen Zeit gibt die Gelegenheit für eine Auffrischung des Geschäftsmodells, das bisher stark von einem Ingenieursdenken geprägt gewesen ist, was bei operativ tätigen Firmengründern oft zu beobachten ist. Das bisherige Modell dreht irgendwie im Leerlauf, d. h., trotz umfangreichen Investitionen wird wenig Mehrwert kreiert. Diesen Frust quittiert die Börse mit einer für eine prinzipiell wenig kapitalintensive Technologiegesellschaft tiefen Bewertung (KGV 2023: 11).

Fazit: Vom Highflyer-Quartett haben die Implenia-Aktien die besten Karten; weiteres Kurspotenzial ist vorhanden. Meier Tobler und Burkhalter scheinen ausgereizt zu sein. Bei U-Blox lockt zwar die günstige Bewertung, hingegen schrecken das Geschäftsmodell sowie die durchzogene Entwicklung in der Vergangenheit von einem längerfristigen Engagement ab.