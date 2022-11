Analyse China: Die Goldgräberstimmung der Schweizer Unternehmen ist vorbei Die chinesische Wirtschaft lahmt, und die Aussichten haben sich mit dem Parteikongress noch verdüstert. Das hat Folgen für ausländische Luxusgüterkonzerne und baunahe Gesellschaften. Sorgen bereitet aber auch der Handelskonflikt mit den USA. Gabriella Hunter ✉ 02.11.2022, 04.17 Uhr

Ideologie vor Wachstum: So lautet die einfache Zusammenfassung des 20. Parteikongresses in China. Wie alle anderen Bereiche der Gesellschaft will Staatspräsident Xi Jinping auch die Wirtschaft der Kontrolle der Partei unterwerfen. Reformer und wirtschaftsfreundliche Stimmen sind aus dem Machtzirkel entfernt worden. Damit gehe die Marktöffnung nicht mehr weiter, hielt der Präsident der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, vergangene Woche im Interview mit The Market fest. «Das ist in einer Zeit, in der die chinesische Wirtschaft ohnehin schon lahmt, gefährlich.»

An die Wachstumsziele der frühen Nullerjahre bis 2007 von durchschnittlich rund 10%, wenn man das Bruttoinlandprodukt betrachte, werde China nicht mehr anknüpfen können, glaubt auch Matthias Geissbühler. «Für 2022 erwarten wir einen Anstieg des BIP um 3%, für 2023 noch um 4% – längerfristig dürfte das Wachstum eher bei rund 3% liegen.» Dadurch würde China aus Sicht des Raiffeisen-CIO seine Funktion als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft verlieren.

Xi habe den Parteikongress genutzt, um nochmals seine Macht zu zementieren, und dabei vor allem Leute in die Ämter gehoben, die ihm wohlgesinnt sind. «Damit hat sich die Befürchtung bestätigt, dass der Staatspräsident den Fokus noch stärker auf das Ziel der Common Prosperity legen will und die Privatwirtschaft an die kurze Leine nimmt», sagt Geissbühler. Diese Tendenz hatte sich schon vor rund einem Jahr abgezeichnet.

Die Abkehr von der wirtschaftsfreundlichen Politik und die absehbare strukturelle Abschwächung dürften insbesondere ausländische Unternehmen, die in China wirtschaften, zu spüren bekommen. Laut Ökonomen von UBS liegt der durchschnittliche Umsatzanteil der Schweizer Gesellschaften in China im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Unterschiede sind jedoch beträchtlich, wie eine Auswertung von The Market zeigt. Die Liste ist nicht abschliessend.

Wachstumsmotor im Luxussegment stottert

Von sehr grosser Bedeutung ist der chinesische Markt für den Luxussektor. Jahrelang galt die Grossregion als Wachstumsmotor für die Nachfrage nach teuren Uhren und Schmuck schlechthin. Das gilt für den französischen Branchenprimus LVMH ebenso wie für Kering und die kleineren Schweizer Konkurrenten Swatch Group und Richemont. Mit einem Umsatzanteil von mehr als 42 und rund 33% im Jahr 2021 schwingen sie in der Statistik obenaus.

Wie wichtig der chinesische Absatzmarkt ist, hat die Pandemie schmerzhaft bewusst gemacht. Die coronabedingten Einschränkungen haben dieses Jahr erneut zu einer deutlichen Umsatzeinbusse geführt. Zwischen April und Juni ist Richemonts Erlös in Festlandchina um mehr als ein Drittel gesunken, selbst in Hongkong resultierte ein Rückgang. Swatch Group entging im ersten Halbjahr Umsatz in Höhe von 400 Mio. Fr. respektive mehr als 10% des Konzernumsatzes.

Mittlerweile haben sich die Verkäufe zwar etwas erholt, was sich auch in den Schweizer Uhrenexporten spiegelt: Im September wurden gemäss den Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit 15% mehr Uhren nach China exportiert als noch im Vorjahresmonat. Doch Stifel-Analyst Rogerio Fujimori hält das nur für eine vorübergehende Erholung. Im letzten Monat zeige der Trend wieder nach unten. Dies nicht zuletzt, weil die Null-Covid-Strategie keineswegs zu Ende sei.

In den vergangenen Monaten hatte die starke Nachfrage in den USA und in Europa die Schwäche in Fernost noch abgefedert. Doch nun hat sich die Konsumentenstimmung eingetrübt. Der durch das vorläufige Ende der Pandemie ausgelöste Kaufrausch ist auch im Luxussegment langsam vorbei. «Wir beobachten, dass die Konsumenten von Luxusgütern selektiver geworden sind», hält Fujimori fest. Sie kauften weniger, und wenn, dann von den stärksten Marken. Das spricht eher für LVMH und Richemonts Cartier als für Swatch Group, die sich schwertut im hochpreisigen Segment.

Der ganze Sektor muss sich wohl aber auf härtere Zeiten einstellen. Für 2023 erwartet Stifel ein im Vergleich mit den letzten zehn Jahren unterdurchschnittliches Wachstum. Gerade in China dürfte die Erholung holprig werden, auch wegen der ideologisch gefärbten Ankündigungen, die Vermögensbildung zu regulieren. Davon abgesehen werde gerade in Asien die Vergleichsbasis etwas einfacher.

Frischmilch ist auf dem Vormarsch

Indirekt ebenfalls von der chinesischen Konsumstimmung abhängig ist SIG Group: Mit der Übernahme von Evergreen hat der Hersteller von Verpackungsmaschinen die Präsenz in China um 70% erhöht und laut Christian Arnold, Aktienanalyst bei Stifel, die Geschäftsaktivitäten erweitert. Die Tochtergesellschaft ist vor allem im Frischmilchbereich aktiv, SIG konzentrierte sich bisher auf aseptische Lösungen für lang haltbare Produkte.

Frischmilch ist in China auf dem Vormarsch: Anders als in der westlichen Welt wächst die Nachfrage stark, immer mehr Menschen können sich das Getränk leisten. Zwar sei die Milch ein Premiumprodukt im Lebensmittelbereich, sagt Arnold, doch werde ihr wachsender Konsum kaum durch die politischen Ankündigungen tangiert sein. Als grösseres Risiko schätzt er neuerliche Lockdowns ein, was den Konsum ausser Haus belasten würde. Für SIG sind die Wachstumsaussichten strukturell durchaus intakt.

Bauprojekte stehen still

Stark unter Druck geraten ist nach den Überinvestitionen in den vergangenen Jahren der chinesische Immobiliensektor. Vielen Bauunternehmen ist die Liquidität ausgegangen. Projekte stehen still, Fertigstellungen verzögern sich. Den Immobilienkonzernen, aber auch dem Staat entgehen damit wichtige Einnahmen. «Es ist ein Teufelskreis», sagt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel. Denn gegenwärtig sehe es nicht danach aus, dass die Regierung der Branche mit einem Rettungspaket unter die Arme greifen wolle oder könne. Schätzungen zufolge sind 100 Mrd. $ nötig, um die angefangenen Bauten fertigzustellen.

«Insbesondere im Wohnungsbau sieht es sehr schlecht aus», sagt Pomrehn. Das hat gravierende Folgen für Schindler: In China wird rund die Hälfte der Lift- und Rolltreppenanlagen weltweit verbaut. Im Vergleich mit der Konkurrenz sind die Innerschweizer mit einem Umsatzanteil von gut 18% im Jahr 2021 in der Region zwar eher untervertreten. Die finnische Kone erwirtschaftet mehr als jeden dritten Euro in China. Doch bereits dieses Jahr dürfte das Volumen in dem hinter den USA zweitwichtigsten Einzelmarkt um 15 bis 20% schrumpfen, und 2023 droht ein ähnlicher Rückgang, wie Präsident und CEO Silvio Napoli anlässlich der Präsentation der Drittquartalszahlen gesagt hat.

Gleichzeitig machen Lieferkettenprobleme zu schaffen, und die Inputkosten steigen stark. In China ist die Inflation zwar nicht ganz so ausgeprägt wie in Europa und den USA. Doch auch dort werden Rohmaterialien und Löhne teurer. Eigentlich müssten die Unternehmen ihre Preise erhöhen. In einem schrumpfenden Markt mit den bestehenden Wettbewerbern sei das aber praktisch unmöglich, sagt Pomrehn. Die Folge: Das Ergebnis bricht ein.

Der Vontobel-Analyst stellt Schindler mit Blick auf China insgesamt kein gutes Zeugnis aus. Als besser beurteilt er den Leistungsausweis von Holcim. Er hält die Strategie von CEO Jan Jenisch, sich wegen der politischen Risiken aus Schwellenländern zurückzuziehen, für richtig. Mit den Übernahmen in den USA und in Europa hat er signalisiert, in welche Richtung es künftig gehen soll: Der Fokus liegt auf stabileren Märkten und weniger kapitalintensivem Geschäft.

Auch der Zementkonzern spürt den Gegenwind in China, wo er wie viele westliche Gesellschaften über die Beteiligung an einem Joint Venture aktiv ist. Der chinesische ist zwar der zweitwichtigste Markt hinter den USA. Das Wachstum in der Region hat sich aber bereits in den letzten Jahren verlangsamt. Eine grosse Bedeutung kommt dabei Infrastrukturprojekten zu, etwa der Belt and Road Initiative. Die neue Seidenstrasse sollte Chinas wirtschaftliche Position stärken. Doch die Umsetzung hapert. Nun will Peking das schlingernde Prestigevorhaben im Zuge des Fünfjahresplans rekalibrieren: Das bedeutet wohl auch eine vorsichtigere Projekt- und Kreditvergabe, was das Bauvolumen senkt, nachdem sich viele der Auslandkredite als problematisch erwiesen haben.

Noch einmal anders gestaltet sich die Situation von Sika. Für den Bauchemiekonzern war China 2021 mit rund 12% des Umsatzes der zweitgrösste Absatzmarkt. Durch die Übernahme von Parex im Jahr 2019 ist dieses Exposure tendenziell noch gewachsen. Und doch ist von Verlangsamung bisher nichts zu spüren: Der Umsatz wächst im zweistelligen Prozentbereich. «Das dürfte durchaus noch eine Weile so weitergehen», glaubt Pomrehn. Der Markt sei stark fragmentiert, Sika kontrolliere einen relativ kleinen Teil, was Wachstumspotenzial eröffne.

Aus dem chinesischen Baugeschäft zurückgezogen hat sich SFS. Das Industrieunternehmen habe realisiert, dass der Markt zwar hohes Wachstum verspreche, statt Qualität zähle aber einzig der tiefste Preis, sagt Pomrehn. «Ein solcher Entscheid verdient Respekt.» Dass das Unternehmen dennoch auf einen Umsatzanteil von mehr als 14% kommt, liegt an der Autoindustrie.

Am Elektroautoboom teilhaben

China ist der mit Abstand grösste Absatzmarkt für Autos. Insbesondere Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb boomen: Trotz aller wirtschaftlichen Herausforderungen hat sich die Zahl der verkauften Elektroautos laut EV Volumes im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode verdoppelt. Davon profitieren auch Schweizer Unternehmen. ABB etwa erwirtschaftet in der Division Robotik & Fertigungsautomation 29% des Umsatzes im Land, konzernweit sind es 17%. Ein wesentlicher Teil davon entfällt auf das Autogeschäft.

Gut positioniert in der E-Mobilität ist Georg Fischer: Gegen die Hälfte der Aufträge im Automobilgeschäft kam 2021 bereits für Elektrofahrzeugkomponenten. Ein Grossteil davon entfällt wohl auf China. Zwar werden die Zahlen im Geschäftsbericht nicht detailliert aufgeschlüsselt. Etwa ein Viertel des Umsatzes über alle Divisionen erwirtschaftet das Unternehmen aber in Fernost.

Dafür haben die Schaffhauser kräftig investiert: Vor wenigen Monaten ist das neue Werk in Shenyang in Betrieb genommen worden. Es ist auf Leichtbaukomponenten für die Automobilproduktion fokussiert und soll der Division Casting Solutions ermöglichen, die Kunden besser zu bedienen. Auch Branchennachbar Autoneum will seine Präsenz in China weiter vergrössern. Sowohl in der E-Mobilität als auch in Asien hat das Unternehmen noch Aufholpotenzial. Immerhin, der Umsatzanteil Chinas ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Der Boom hat auch die chinesischen Unternehmen schnell wachsen lassen. Der Elektroautobauer BYD lässt mittlerweile mehr Fahrzeuge vom Band als Branchenpionier Tesla. Und auch lokale Zulieferer gibt es immer mehr. Doch die Schweizer Unternehmen geben nicht klein bei. «Durch den Kauf von Schleuniger will sich etwa Komax auch gegen die wachsende chinesische Konkurrenz behaupten», sagt Stifel-Analyst Arnold.

Der Spezialist für Kabelverbindungsmaschinen habe sich dabei wie viele Schweizer Maschinenhersteller im qualitativ hochwertigeren Segment positioniert. Er produziert Maschinen mit höherer Präzision und stärkerem Automatisierungsgrad. Damit bedient Komax laut Arnold weiterhin vor allem westliche Kunden und weniger die lokalen Hersteller.

Der Konkurrenzdruck für die Schweizer Autozulieferer ist gross, gegenwärtig aber folgt der schnell wachsende Markt für E-Mobilität noch anderen Gesetzmässigkeiten als die übrige Wirtschaft. Das zeigt sich nur schon im Vergleich mit dem Absatz von Autos insgesamt: Im Vergleich zu vor der Pandemie sind die Verkaufszahlen nicht mehr weiter gestiegen.

Opfer des Halbleiterkonflikts

Einem eigenen Zyklus folgt auch die Halbleiterindustrie. Im Vordergrund steht derzeit aber der schwelende Handelskonflikt zwischen China und den USA. Die USA haben die Sanktionen gegen chinesische Chiphersteller kurz vor dem Parteikongress verschärft. «Im Prinzip verbieten sie China den Kauf sowie den Bau von Equipment zur Fertigung von modernsten Chips», sagte Branchenkenner Jonathan Goldberg im Interview mit The Market. Chinas Halbleiterindustrie werde von der Herstellung der leistungsfähigsten Chips abgeschnitten.

Das geht auch an den Schweizer Zulieferern im Halbleitersektor nicht spurlos vorbei. Sie müssen etwa prüfen, welche Mitarbeitenden noch mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten dürfen, damit sie nicht auf die schwarze Liste der Amerikaner geraten. Das ist nicht nur teuer, sondern das politische Risiko lässt sich damit auch nicht vollkommen eindämmen. Zumal die wichtige Chipschmiede Taiwan im Fokus der beiden Länder steht. Es werde interessant, welche chinesischen Firmen noch mit dem taiwanischen Auftragsproduzenten TSMC zusammenarbeiten dürften, sagt Goldberg.

Asien ist die mit Abstand wichtigste Region für Chiphersteller. Wobei China vermehrt auf eigene Halbleiterfabriken setzt. Die chinesische Dominanz spiegelt sich auch in den Umsatzzahlen von Comet und VAT. Inficon weist den Erlös im Land nicht separat aus. Die drei Unternehmen haben in den vergangenen Jahren kräftig in Produktionsstätten, aber auch in den Verkauf vor Ort investiert.

Was die US-Sanktionen genau bedeuten werden, kann derzeit noch niemand sagen. Der US-Anlagenbauer Applied Materials – ein Kunde der Schweizer Unternehmen – geht für das Quartal von November bis Januar von einer Umsatzeinbusse von 6% respektive 400 Mio. $ aus, es könnten aber auch 150 Mio. mehr oder weniger sein. Mit ein Grund für die Unsicherheit ist die Frage, ob weitere Exportlizenzen, sprich: Ausnahmebewilligungen, ausgestellt werden.

Die Zulieferer werden dies ebenfalls zu spüren bekommen, dank dem hohen Auftragsbestand wohl aber mit einiger Verzögerung. VAT macht noch keine Angaben. «Die Umsatzprognose für das vierte Quartal beinhaltet keine potenziell negativen Auswirkungen der angekündigten neuen US-Vorschriften, [...], da deren Folgen derzeit nicht absehbar sind», hat sie anlässlich des Geschäfts-Update Mitte Oktober geschrieben.

Grundsätzlich sind für die Schweizer Unternehmen vor allem Investitionen in die modernste Technologie und in die Herstellung der kleinsten Chipgrösse am lukrativsten. Hier hinkt China derzeit hinterher, was den Effekt ebenfalls dämpft. Gleichzeitig spielt sich der Handelskonflikt vor dem Hintergrund von ohnehin eingetrübten Aussichten im Halbleitersektor ab. Die Schätzungen für die Ausrüstungsinvestitionen wurden im laufenden Jahr bereits unabhängig von der jüngsten Entwicklung nach unten revidiert.

Mittelfristig dürften die Chiphersteller und damit wohl auch weitere Player in der Wertschöpfungskette ihre Kapitalausgaben noch stärker in andere Länder umleiten, um der wachsenden politischen Unsicherheit zu entkommen. Gerade in Malaysia hat sich der Sektor in den letzten Jahren verstärkt angesiedelt. Comet hat die Kapazitäten im Land massiv ausgebaut, VAT hat Ende 2021 angekündigt, noch mehr in die dortige Fertigung zu investieren.

Made in China ist für Kleiderhersteller ein Handicap

Bereits seit längerem in Gang ist die Abwanderung der Produktion im Textilbereich. Einerseits sind die Löhne gestiegen. Immer wichtiger wird andererseits aber das politische Risiko: Die Bezeichnung Made in China ist für viele westliche Hersteller zum Handicap geworden. Sie verlagern ihre Produktion in benachbarte Länder, aber auch in die Türkei oder nach Polen.

Für den Spinnmaschinenhersteller Rieter ist die allmähliche Abkehr des Geschäfts von China laut Arnold deshalb schon ein länger anhaltender Trend. Und er werde weitergehen, glaubt der Stifel-Analyst, unabhängig von den jüngsten Parolen der Parteiführung. Noch erwirtschaftet das Unternehmen rund 14% des Umsatzes in Fernost. Die Türkei war 2021 mit mehr als 18% aber bereits wichtiger.

Bei OC Oerlikon deutet derweil nichts auf eine Veränderung hin. Der Auftragsbestand im Segment Manmade Fibers reicht laut Arnold bis ins Jahr 2024. Das Industrieunternehmen ist gemäss eigenen Angaben im Markt für Maschinen für die Herstellung von künstlichen Fasern und Stoffen führend. Der mit Abstand wichtigste Markt in diesem Bereich: China. «Derzeit erwarte ich keine Auftragsstornierungen», sagt der Stifel-Analyst. Aber falls sich die Investitionsstimmung stark eintrübe, sei das nicht ausgeschlossen.

Die konkrete Ausgestaltung kommt erst noch

Anders als der coronabedingte Schock dürfte sich die jetzige Abschwächung erst mit der Zeit in den Zahlen der Unternehmen niederschlagen. Das politische Risiko ist aber insgesamt gewachsen, die Goldgräberstimmung vorbei. Viele Schweizer Gesellschaften hätten ein Lehrgeld bezahlt, sagt Pomrehn. «Nun dürfte allen klar geworden sein, dass China mit der dritten Amtszeit von Xi Jinping definitiv ein autokratisch geführtes System ist.» Und über allem liegt der Schatten einer möglichen (militärischen) Einmischung in Taiwan: «Eine Eskalation des Konflikts würde alles noch verschlimmern», hält Stifel-Analyst Arnold fest.

Raiffeisen-CIO Geissbühler mahnt aber auch, die konkrete Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik abzuwarten. Die grossen ideologischen Linien wurden gezogen, die genauen wirtschaftlichen Pläne müssen erst noch ausgearbeitet werden. Bis die Details feststehen, werden Neuigkeiten rund um China – ob positiv oder negativ – die Aktien der hier aufgeführten Unternehmen besonders stark bewegen.