Analyse Credit Suisse wird zur langjährigen Baustelle Nach einem Neunmonatsverlust von 5,9 Mrd. Fr. setzt CEO Ulrich Körner zum Umbau an. Dieser wird bis 2025 zu weiteren Verlusten führen und macht eine Kapitalerhöhung von 4 Mrd. Fr. unumgänglich. Ruedi Keller ✉ 27.10.2022, 14.23 Uhr

Die Lage sieht düster aus: Credit Suisse hat im dritten Quartal einen Verlust von 4 Mrd. Fr. eingefahren. Ein Grossteil davon entfällt zwar auf Abschreibungen von Steuerguthaben, die angesichts der auch künftig mauen Gewinnaussichten nicht mehr werthaltig sind. Doch selbst operativ blieb im Quartal ein Vorsteuerverlust von 342 Mio. Fr.

Im Neunmonatszeitraum summiert sich der Fehlbetrag nun auf 5,9 Mrd. Fr. Im Vorjahr, das von hohen Kosten im Zusammenhang mit der Pleite des US-Hedgefonds Archegos geprägt war, hatte zu diesem Zeitpunkt immerhin noch ein den Aktionären zurechenbarer Gewinn von 435 Mio. Fr. resultiert.

Rein operativ und um Sonderposten bereinigt wäre in den ersten neun Monaten des Vorjahres gar ein Vorsteuergewinn von 6,3 Mrd. Fr. möglich gewesen. Dieses Jahr resultierte selbst unter Ausklammerung aller Negativposten ein Verlust von 234 Mio. Fr.

Beide Betrachtungsweisen machen überdeutlich: Das Geschäftsmodell der Grossbank ist aus den Fugen.

Gewinnpotenzial schrumpft überall

Das Drama, das zu der heute angekündigten Neuausrichtung führte, zeigt sich überall. Alle Geschäftsbereiche haben an bereinigtem Vorsteuergewinn eingebüsst, seit der damalige CEO Thomas Gottstein vor genau einem Jahr damit begann, Credit Suisse nach den Skandalen um Archegos, Greensill und weiten Pannen auf ein risikoärmeres Geschäft neu auszurichten:

Der Aderlass im operativen Geschäft illustriert, wo der neue CEO Ulrich Körner die Hebel ansetzen muss: Seit der wegen der Skandale erzwungenen Zügelung des Risikoappetits funktioniert besonders das Investment Banking der Credit Suisse nicht mehr. Der Ertrag bricht ein, doch die Kosten – und auch die Kapitalbindung – bleiben hoch, so dass milliardenschwere Verluste resultieren.

Die Zweifel bezüglich der Solidität der Bank, die das hervorrief, sowie der Reputationsverlust belasten zudem das Wealth Management. Nachdem die Kunden bereits im Vorquartal netto 1,4 Mrd. Fr. an Vermögen von der Bank angezogen hatten, weitete sich der Abfluss im dritten Quartal auf 6,4 Mrd. Fr. aus. Von der Swiss Bank zogen die Kunden zusätzliche 2 Mrd. Fr. ab – und auch im Oktober habe die Unsicherheit bezüglich der Zukunft der Bank gemäss Unternehmensangaben weitere «erhebliche Abflüsse» zur Folge gehabt.

Der Umbauplan 2025

Nachdem sich Körner volle drei Monate Zeit liess, Ergebnisse zur am 28. Juli angekündigten Strategieüberprüfung vorzulegen, liegen nun endlich die Ziele vor, auf die er die Bank bis 2025 ausrichten will.

Die Credit Suisse will sich auf das Wealth Management, die Schweizer Bank und das Asset Management konzentrieren sowie ein verkleinertes Handelsgeschäft behalten. Das Beratungs- und Kapitalmarktgeschäft der Investmentbank soll ausgelagert werden. Künftig soll es unter dem Namen CS First Boston firmieren und als Partnerschaftsmodell, möglicherweise von zusätzlichen Investoren getragen, in New York domiziliert sein.

Dazu gesellt sich neu eine Capital Release Unit getaufte Einheit. Sie umfasst erstens das Geschäft mit Verbriefungen (Securitized Products), wovon ein «signifikanter Anteil» an eine Investorengruppe unter Führung der Private-Equity-Gruppe Apollo und des Fondshauses Pimco transferiert werden soll.

Ein Rahmenabkommen dazu besteht gemäss Credit Suisse bereits, wobei die Vertragsunterzeichnung im vierten Quartal sowie die Übertragung in der ersten Jahreshälfte 2023 stattfinden sollen. Keine Angaben gibt es dazu, ob die Transaktion auf Höhe des Buchwertes dieser Geschäfte zustande kommen wird – also in einen Gewinn oder Verlust für die Bank münden wird.

Hohe Abwicklungs- und Restrukturierungskosten

Zweitens werden in die Capital Release Unit weiter zu Altlasten gewordene Assets ausgelagert. Sowohl Teile der Investmentbank als auch einige Ländergesellschaften anderer Bereiche sollen in eine «Non-Core Unit» wandern.

Mit Bezug auf die Investmentbank sollen so über die Zeit 40% ihrer heutigen risikogewichteten Aktiven abgebaut werden. Aus der Abwicklung der Non-Core Unit verspricht sich Credit Suisse bis 2025 zudem eine Lösung von Kapital in der Höhe von 2,5 Mrd. $. Gleichzeitig soll der jährliche Verlust, den diese Geschäftsteile verursachen, von heute 2,2 Mrd. $ bis 2025 auf 1,3 Mrd. $ sinken.

Zusätzlich rechnet das Management damit, dass sich die Kosten für den geplanten Umbau bis Ende 2024 auf 2,9 Mrd. Fr. summieren werden. Von den heute 52’000 Mitarbeitenden will die Bank im Hinblick auf die Neuausrichtung 9000 abbauen, wobei eine Reduktion um 2700 Stellen bereits eingeleitet sei.

Im Gegenzug verspricht das Management, die Kostenbasis der Bank auf bereinigter Basis von für dieses Jahr erwarteten 17 Mrd. Fr. bis 2025 um 2,5 Mrd. Fr. auf 14,5 Mrd. Fr. zu senken.

Kapitalerhöhung unausweichlich

Angesichts der absehbaren milliardenschweren Verluste aus dem Abbau der Altlasten sowie der bevorstehenden immensen Restrukturierungskosten kommt die Credit Suisse nicht um eine Kapitalerhöhung herum, um den Umbau zu finanzieren.

In zwei Transaktionen will die Bank insgesamt rund 4 Mrd. Fr frisches Kapital aufnehmen. In einem ersten Schritt haben sich qualifizierte Investoren unter Ausschluss der öffentlichen Bezugsrechte verpflichtet, Aktien im Wert von rund 1,85 Mrd. Fr. zu übernehmen. In einer zweiten Transaktion können existierende Aktionäre neue Titel im Wert von 2,15 Mrd. Fr. zeichnen.

Mit Blick auf beide Kapitalerhöhungen hat sich die Saudi National Bank bereit erklärt, bis zu 1,5 Mrd. Fr. neu in Credit Suisse zu investieren. Die grösste Geschäftsbank Saudi-Arabiens würde so mit einem Anteil von bis zu 9,9% neue Ankeraktionärin der Credit Suisse.

Auf einer Pro-forma-Basis soll dadurch die Kapitalquote (CET-1) der Credit Suisse, die vom zweiten zum dritten Quartal von 13,5% auf noch 12,6% geschmolzen ist, auf 14% steigen.

Die Details der Konditionen zur Kapitalerhöhung stehen noch nicht fest. Doch klar ist, dass die Aufnahme von 4 Mrd. Fr. angesichts einer aktuellen Marktkapitalisierung von gut 11 Mrd. Fr. zu einer starken Verwässerung führen wird.

Obwohl eine Kapitalerhöhung in etwa dieser Grössenordnung erwartet worden war, gaben die Aktien von Credit Suisse heute Donnerstag mehr als 10% nach.

Die Kapitalerhöhung dürfte aber auch nicht der einzige Grund für die Enttäuschung der Börse sein.

CEO Körner öffnet mit dem Umbau eine Vielzahl an Baustellen – und lässt bei praktisch jeder offen, zu was sie konkret führen wird. Klar ist einzig das Kostenziel. Doch da es sich an einer bereinigten Basis orientiert, bleibt auch hier unklar, welchen Einfluss das auf die künftigen Ergebnisse haben wird.

Völlig offen ist zudem die Ertragsentwicklung. Zwar geht der Umbau mit der Reduktion des Investment Banking und dem Fokus auf die Vermögensverwaltung sowie das Schweizer Geschäft in die richtige Richtung. Doch die Ausgliederung von teilweise hochprofitablen Bereichen dürfte die bereits seit einem Jahr anhaltende Ertragserosion nicht stoppen, sondern vorerst gar weiter beschleunigen.

Schrecken ohne Ende

Sicher ist nach dem heutigen Tag einzig, dass bei Credit Suisse keine rasche Besserung zu erwarten ist, sondern die Bremswirkung aus der neu geschaffenen Non-Core Unit noch über viele Jahre anhalten wird – obwohl das komplette Ausmass des notwendigen Umbaus noch gar nicht dargelegt ist.

Ausdruck findet das in den Zielen, die sich das Management für 2025 gesetzt hat, angefangen beim Kapitalziel:

Ab 2025 soll Credit Suisse eine CET-1-Quote von 13,5% aufweisen. Das ist weniger als die 14%, die sie heute unter Einberechnung der Kapitalerhöhung pro forma angibt – obwohl die risikogewichteten Aktiven bis dahin deutlich sinken sollen. Das Management rechnet offensichtlich damit, dass die Verluste das Eigenkapital über diese Zeit stärker schmälern werden, als der Effekt der abnehmenden Bilanz den Kapitalbedarf senkt.

Zudem stellt das Management bis 2025 in Aussicht, eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (Return on Tangible Equity, RoTE) von 6% zu erreichen. Das offenbart weiteren Handlungsbedarf in gleich doppelter Hinsicht: Das Kerngeschäft soll bis dahin eine RoTE von 8% liefern. Das ist weniger, als dass es sich lohnen würde, die Risiken einzugehen, die in einer Grossbankaktie ohnehin schlummern.

Zudem soll die Capital Release Unit auch 2025 noch mit einer Bremswirkung von 2,5 Prozentpunkten auf dem RoTE lasten, so dass auf Gruppenebene – und damit für die Aktionäre – lediglich eine Rendite von 6% in Aussicht steht.

Damit ist absehbar: Selbst 2025 wird der Umbau der Credit Suisse noch lange nicht angeschlossen sein.