Analyse Das sind die Aktienfavoriten von Top-Investoren Inflation, steigende Zinsen und die zunehmende Gefahr einer Rezession halten die Märkte auf Trab. Wie gehen Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, Dan Loeb und andere Börsengurus in diesem Umfeld vor? Laut den neusten SEC-Unterlagen sehen sie in diesen Titeln das grösste Potenzial. Christoph Gisiger ✉ 15.11.2022, 05.59 Uhr

Die Lage an den Börsen ist schwierig. Hoffnungen auf ein Abklingen der Inflation in den USA und auf eine Lockerung der Covid-Massnahmen in China haben den Aktienmärkten in den letzten Tagen einen kräftigen Schub gegeben. Gleichzeitig ist das Risiko einer Rezession aber beträchtlich, und nach dem Kollaps der Krypto-Plattform FTX nehmen Sorgen um weitere «Unfälle» im Finanzsystem zu.

In diesem unübersichtlichen Umfeld kann es sich lohnen, einen Blick darauf zu werfen, wie sich Top-Investoren positionieren. Eine gute Gelegenheit dazu geben die neusten Unterlagen, die Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, Dan Loeb und andere Börsengurus am Montagabend zu ihren Investments in US-Aktien bei der Wertschriftenhandelsaufsicht SEC offenlegen mussten.

Diese sogenannten 13F Filings sind eine Momentaufnahme zum Stichdatum per 30. September. Die Börsen markierten um diese Zeit das bisherige Tief im laufenden Bärenmarkt, der vor allem Technologiewerten aus dem Nasdaq 100 schwer zugesetzt hat.

Seither haben sich die Märkte etwas erholt. Am Grundtrend hat sich in den vergangenen Wochen aber wenig geändert: Nachdem Wachstumsaktien lange in der Gunst der Marktteilnehmer standen, schneiden günstig bewertete Value-Aktien seit Anfang Jahr deutlich besser ab.

Dieser Präferenzwechsel reflektiert sich in den Portfolios. David Einhorn zum Beispiel, einer der strengsten Puristen aus der Zunft der Value-Anleger, verzeichnete in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres mit seinem Hedge Fund Greenlight Capital eine Performance von knapp 18%. Der US-Leitindex S&P 500 hingegen büsste rund 24% ein. Auch die Titel von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway schlagen sich deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Im Folgenden analysiert The Market deshalb das Aktiendepot von fünf «Stock Picker»-Profis auf Basis der aktuellen SEC-Unterlagen. Wie jedes Quartal konzentrieren wir uns primär darauf, in welchen Unternehmen sie neue Beteiligungen aufgebaut haben und wo Engagements reduziert oder vollständig beendet worden sind.

In dieser Hinsicht ist wichtig, dass in den 13F-Dokumenten nur ein Teil ihrer Investments berücksichtigt wird. Call- und Put-Optionen müssen deklariert werden. Angaben zu Leerverkäufen oder zu anderen Anlagen wie Bonds und Rohstoffen lassen sich den Daten hingegen nicht entnehmen.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway

Wenn es um die Selektion von attraktiv bewerteten Unternehmen geht, wird kein anderer Investor so genau verfolgt wie Warren Buffett. Das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway umfasst annähernd 300 Mrd. $, was 44% der Marktkapitalisierung des Riesenkonglomerats mit Sitz in Omaha entspricht.

Wie sich den 13F-Dokumenten entnehmen lässt, hält Berkshire neu eine Beteiligung von 4,1 Mrd. $ an der Halbleiterschmiede TSMC. Das Investment basiert auf den in New York kotierten ADR-Papieren (American Depositary Receipts) des weltgrössten Auftragsproduzenten aus Taiwan. Gut denkbar ist, dass die Beteiligung auf Initiative von Ted Weschler oder Todd Combs erfolgte, einem der beiden Portfoliomanager von Berkshire.

Buffett hatte früher Engagements in Tech-Aktien kategorisch ausgeschlossen. Inzwischen macht der Sektor mehr als 45% des Berkshire-Depots aus. Der mit Abstand grösste Teil davon entfällt auf das rund 124 Mrd. $ schwere Engagement in Apple, das im Berichtszeitraum unverändert blieb. Hinzu kommen eine Arbitrage-Wette auf den Videospiel-Entwickler Activision Blizzard sowie Beteiligungen am Hardware-Hersteller HP, an Amazon, an der Fintech-Firma Nu sowie am Softwarespezialisten Snowflake.

Kleinere Positionen hat Berkshire im Brokerhaus Jefferies Financial sowie im Bauunternehmen Louisiana-Pacific eröffnet. Zudem wurden die bedeutenden Beteiligungen an den Energiekonzernen Occidental Petroleum und Chevron weiter ausgebaut. Das Gleiche gilt für den Möbelhändler Restoration Hardware, die Mediengruppe Paramount Global und den Chemiekonzern Celanese.

Deutlich reduziert hat Buffett den Anteil an U.S. Bancorp. Die Grossbank war lange eine Top-Position des «Weisen von Nebraska». Vergangene Woche hat er sie nochmals deutlich getrimmt, womit sie nun 60% geringer ist als Anfang Jahr. Auch die Beteiligung am Konkurrenten BNY Mellon hat sich um 14% verringert. Zu Reduktionen ist es ebenfalls bei General Motors und bei der Supermarktkette Kroger gekommen.

Das Berkshire-Imperium umfasst primär Unternehmen aus den USA. Zu den grössten internationalen Engagements zählt die Beteiligung am chinesischen Elektroauto- und Batterienhersteller BYD. Auch dort baut Buffett seit August Aktien ab. Wie er vor wenigen Tagen bei der Börse Hongkong meldete, hat er die Position seit Anfang November weiter um 19% reduziert. Damit hält Berkshire noch 16,6% der Aktien von BYD zu einem Wert von rund 4,5 Mrd. $.

Dan Loeb, Third Point

Im Vergleich zu Buffett, der gegenüber dem Management seiner Portfoliogesellschaften in den meisten Fällen eine wohlwollende Haltung einnimmt, kann Dan Loeb durchaus ungemütlich werden. Wenn der aktivistische Investor aus New York eine grössere Beteiligung eingeht, fordert er denn auch meist fundamentale Veränderungen, die Wert freisetzen sollen.

Chancen dafür sieht er bei Colgate-Palmolive, gemäss den SEC-Unterlagen mit über 810 Mio. $ neu die grösste Beteiligung seines Hedge Funds Third Point. Konkret fordert Loeb, dass der traditionsreiche Konsumgüterkonzern die Tiernahrungssparte Hill’s Pet Nutrition als separate Gesellschaft abspalten soll.

Wie Loeb im Quartalsbericht an seine Investoren schreibt, ist «die Kategorie Heimtiere eines der spannendsten Segmente im Konsumsektor, und Hill’s eine phänomenale Marke mit Perspektive auf langfristiges Wachstum». Er schätzt den Wert der Division auf rund 20 Mrd. $. Colgate-Palmolive bringt momentan 62 Mrd. $ auf die Waage.

Mit Blick auf die Grosswetterlage an den Börsen ist Loeb zwar eher vorsichtig gestimmt. «Ich habe für viele der wirtschaftlichen und geopolitischen Bedenken Verständnis», meint er im Investorenbrief. «Inmitten all der Schwarzmalerei sehen wir aber sehr attraktive Bewertungen, besonders unter der Annahme eines Wirtschaftsszenarios, das nicht auf ein finanzielles Armageddon hinausläuft», sagt er.

In der Berichtsperiode hat Third Point unter anderem das Engagement am Medtech-Mischkonzern Danaher sowie an der Krankenkasse UnitedHealth ausgebaut. Auch in Disney sieht Loeb viel Kurspotenzial, weil das rasch wachsende Streaming-Geschäft seiner Meinung nach unterbewertet ist. Neu hat er sich ausserdem an dem auf Kosmetikprodukte spezialisierten Detailhändler Bath & Body Works beteiligt.

Zusammen mit diversen anderen Hedge-Fund-Managern – darunter David Einhorn, Carl Icahn und Mario Gabelli – hat Loeb auf die 43 Mrd. $ teure Übernahme von Twitter durch Elon Musk gewettet. Mit dem Abschluss der Transaktion am 27. Oktober sind die Aktien mittlerweile verkauft. Erneut gesenkt hat Third Point zudem den Anteil an der Cybersecurity-Firma SentinelOne sowie an den Energieunternehmen Ovintiv und EQT.

Stanley Druckenmiller, Duquesne Family Office

Grössere Veränderungen lassen sich anhand der 13F-Formulare auch bei Stanley Druckenmiller ausmachen. Der koreanische Online-Händler Coupang ist weiterhin die grösste Position seines Duquesne Family Office. Neu unter den zehn grössten Investments rangiert dafür Amazon.

Deutlich ausgebaut hat «Druck» die Beteiligung an Eli Lilly. Der Pharmakonzern, der im zweiten Quartal erstmals in seinem Depot auftauchte, gehört auch dieses Jahr zu den besten Performern im Gesundheitssektor und hat mit dem Diabetes-Medikament Mounjaro einen der wohl grössten Blockbuster aller Zeiten im Sortiment.

Im ersten Semester 2023 werden von Eli Lilly die entscheidenden Testresultate zur potenziellen Alzheimer-Therapie Donanemab erwartet. Im Zug der enttäuschenden Nachrichten von Roche hat der Kurs von Eli Lilly zu Wochenbeginn fester tendiert, wobei Pharmawerte generell gesucht waren.

Druckenmiller ist für die Konjunkturaussichten ausserordentlich pessimistisch eingestellt. «Unser Basisszenario ist eine harte Landung bis Ende 2023», sagte er vor wenigen Wochen während einer Investorenkonferenz. Es würde ihn nicht überraschen, wenn die Börsen in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren kaum vom Fleck kämen, fügte er hinzu.

Seiner Ansicht nach heisst das aber nicht, dass man an den Märkten mit Einzelaktien kein Geld verdienen kann. Potenzial sieht er momentan auch in der Ingenieurfirma KBR, an der er den Anteil um knapp 40% erhöht hat. Zugekauft hat Duquesne ferner beim Nahrungsmittelkonzern Lamb Weston, bei den IT-Firmen Datadog, Vertiv und Workday sowie bei der Social-Media-Gruppe Meta Platforms (vormals Facebook).

Demgegenüber wurde die Position in Microsoft, in Chevron und im Kupferförderer Freeport-McMoRan reduziert. Massgeblich getrimmt hat Druckenmiller ebenso die Beteiligung am mRNA-Impfstoffhersteller Moderna.

Seth Klarman, Baupost Group

Bei anhaltenden Rahmenbedingungen, unter denen sich Value-Aktien vorteilhaft entwickeln, dürfte Seth Klarman zu den grössten Profiteuren zählen. Sein Hedge Fund Baupost Group konzentriert sich in Reinform auf die Kunst des Aufspürens von unterbewerteten Wertschriften.

Unter seinen grössten Positionen fällt die deutlich aufgestockte Beteiligung am Medienhaus Warner Bros. Discovery auf. Es ist im Frühling aus dem Zusammenschluss des TV-Netzwerks Discovery und der AT&T-Tochter Warner Media hervorgegangen.

Bisher fällt die Performance allerdings miserabel aus. Seit der Handel in den Aktien von Warner Bros. Discovery am 11. April aufgenommen wurde, ist der Kurs um mehr als die Hälfte eingebrochen. Immerhin scheint er sich langsam etwas zu stabilisieren.

Auch andere Titel aus der Medienbranche wie Liberty Global, Liberty Sirius XM und Viasat haben im Portfolio von Klarman einen prominenten Stellenwert. Der Versicherungs-Broker Willis Towers Watson rangiert neu ebenso unter den Top Ten.

Nicht mehr in den SEC-Dokumenten von Baupost erscheinen die Aktien von Intel. Der angeschlagene Hersteller von Rechenprozessoren gehörte Anfang Jahr noch zu Klarmans grössten Engagements. Mehr Potenzial macht Klarman derzeit beim Speicherchiphersteller Micron Technology aus, wo er den Anteil um 20% aufgestockt hat. Qorvo, ein Spezialist für Mobilfunk-Komponenten, gehört zudem schon seit längerer Zeit zu seinen Kernpositionen.

David Einhorn, Greenlight Capital

David Einhorn hat sein Comeback im dritten Quartal fortgesetzt. «Wir sind weiterhin bearish positioniert, weil wir glauben, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden», schreibt der Value-Investor im Quartalsbericht seines Hedge Funds Greenlight Capital. Anders als bei einer Korrektur würden «Buy the Dip»-Strategien in diesem Umfeld nicht mehr belohnt, meint er weiter.

Zu seinen grössten Gewinnern zählten in der Berichtsperiode der Kohleförderer Consol Energy und die Fluggesellschaft Atlas Air Worldwide. Letztere wurde im August an ein Konsortium von Private-Equity-Firmen veräussert.

«Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass ‹gute Dinge mit günstigen Aktien passieren›, und genau das ist hier geschehen», hält Einhorn zur Übernahme von Atlas Air fest. «Wir bezweifeln, dass dies das letzte Mal sein wird, dass Private-Equity-Investoren in unseren Portfoliounternehmen mehr Wert sehen als Anleger an den Börsen», fügt er hinzu.

Ausgebaut hat Greenlight vor allem das Engagement in der vormaligen IBM-Tochter Kyndryl sowie in LivaNova, einem Medtech-Unternehmen aus Grossbritannien, das Geräte für die Herzchirurgie herstellt. Zugekauft hat er ebenso beim Erdgasförderer Southwestern Energy.

Neu erscheint eine kleinere Position in Intel in den 13F Filings von Greenlight. Anders als Klarman glaubt Einhorn offenbar an den Turnaround des Halbleiterkonzerns. Dafür hat er die Beteiligung an Warner Bros. Discovery vollständig abgestossen. Das zeigt, dass «Value» selbst unter den Besten des Metiers verschieden interpretiert werden kann.

Leicht getrimmt hat Greenlight ausserdem den Anteil am SPDR Gold Shares. Der ETF, der in physisches Gold investiert, zählt aber weiterhin zu Einhorns Kernbeteiligungen – und das werde bis auf weiteres so bleiben, wie er seinen Investoren versichert.