Analyse Das sind die stärksten Aktien der Welt The Market sucht die wichtigsten Börsen regelmässig nach Titeln mit hohem Momentum ab. Trotz der Turbulenzen finden sich viele Namen, die sich in einem Aufwärtstrend befinden und sogar in der Nähe ihres Höchst notieren. Gregor Mast ✉ 13.10.2022, 02.54 Uhr

Die Börsen befinden sich im Sturm. Seit Jahresanfang hat der Weltaktienindex von MSCI mehr als 26% verloren, was für viele einem Bärenmarkt gleichkommt. Debattiert wird, wie lange die Baisse noch dauert und wann die Zeit für den Einstieg reif ist.

Einer, der die gegenwärtige Korrektur noch nicht als Bärenmarkt bezeichnet, ist der langjährige Marktbeobachter Alfons Cortés. «Die Märkte befinden sich in einer Bifurkationsphase», sagt er und bestätigt damit die Einschätzung, die er in seinen Gastbeiträgen auf The Market wiederholt abgegeben hat. Will heissen: Einige Aktien steigen, andere fallen, einige notieren sogar in der Nähe ihres Höchst, und zwar in allen Sektoren, auch im schwächelnden Technologiebereich. Das passt nicht ins Bild einer ausgewachsenen Baisse, in der fast alle Valoren einbrechen.

Acht der elf Sektoren mischen vorne mit

Höchste Zeit also, die wichtigsten Börsen nach Aktien mit hohem Momentum abzuklopfen, wie The Market das regelmässig tut. Die von Cortés angesprochene Bifurkation zeigt sich bereits unter den 25 stärksten Titeln, die aus acht verschiedenen Sektoren stammen, wobei Energieunternehmen dominieren. Nicht vertreten sind einzig Immobilien-, Kommunikations- und zyklische Konsumwerte.

Wie The Market das Kursmomentum bestimmt The Market rangiert die rund 1300 Titel, die im amerikanischen S&P 500, im europäischen Stoxx Europe 600 und im heimischen SPI vertreten sind, nach der Kursveränderung über sechs und zwölf Monate. Dies, weil diverse akademische Studien gezeigt haben, dass Valoren, die über diese Perioden gut abgeschnitten haben, auch in den darauffolgenden Monaten die Nase vorn haben. Beide Komponenten erhalten das gleiche Gewicht. Gewinner ist die Aktie mit der im Durchschnitt besten Kursentwicklung.

Auf dem ersten Platz steht mit U-Blox ausgerechnet ein Vertreter aus der gebeutelten Halbleiterbranche, und auf Rang 22 folgt mit ON Semiconductor ein weiterer Chipwert.

Auch Enphase Energy wird der Halbleiterbranche zugeschlagen. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Fremont profitiert vom Solarboom, da die von ihm hergestellten Wechselrichter und Speicher den von Photovoltaikanlagen erzeugten Gleich- in Wechselstrom umwandeln und den unregelmässig produzierten Strom rund um die Uhr verfügbar machen. Beflügelt wurden die Valoren vom Inflation Reduction Act, den der US-Senat kürzlich verabschiedet hat und der alternative Energien mit 260 Mrd. $ fördert.

Auffallend ist die starke Vertretung von Schweizer Unternehmen auf den vordersten Rängen, stammen doch vier der fünf stärksten Aktien der Welt von dort. Neben U-Blox sind das der Haustechniker Meier Tobler, der Baukonzern Implenia, der eben ein neues Jahreshöchst erklommen hat, und die Finanzgruppe Valartis. Dazu kommt der Zürcher Oberländer Komponentenhersteller Elma Electronic auf Rang neun.

Gemeinsam ist den Schweizern, dass sie eher klein und wenig liquid sind und damit hohe Kursausschläge aufweisen. Das dürfte erklären, warum auch das Ranglistenende mit heimischen Namen gespickt ist. Arundel, Blackstone, ObsEva, Addex Therapeutics, Zur Rose, Kinarus Therapeutics und Wisekey belegen die letzten der insgesamt 1322 Plätze. Bei kleinen Werten ist demnach Vorsicht angebracht.

Kursblasen sind verschwunden

Überhaupt sind Titel mit hohem Momentum nicht zwingend ein gutes Investment, wie Cortés hervorstreicht. Das gilt vor allem, wenn sich der Kursauftrieb nach langer Hausse beschleunigt. Identifizieren lassen sich solche Trendbeschleunigungen mit Bollinger-Bändern (vgl. Erklärung am Ende des Artikels). In einer Beschleunigung – egal, ob auf- oder abwärts – laufen das obere und das untere Band auseinander, es bildet sich eine Blase. Kritisch wird es, wenn das untere Band nach oben dreht, so wie das bei Wachstumswerten wie Straumann Ende 2021 beobachtet werden konnte.

Quelle: finance.yahoo.com

Nach den Verwerfungen an den Märkten ist das nirgends mehr der Fall – auch nicht bei U-Blox, die ihre starken Avancen derzeit konsolidiert und keinen jahrelangen Aufwärtstrend hinter sich hat. Wie die meisten anderen Emporkömmlinge ist U-Blox ein Nachzügler, der weit unter seinen Höchst notiert und deshalb noch Potenzial hat, solange sich der Kurs über seinem steigenden gleitenden Durchschnitt bewegt.

Quelle: finance.yahoo.com

ExxonMobil ist ein Ausbruchskandidat

Das gilt auch für Energiewerte wie Occidental Petroleum und Devon Energy, die sich auf den vorderen Ranglistenplätzen befinden. Schon weiter fortgeschritten ist ExxonMobil, die in den Bereich ihrer Allzeithöchst von 2007/08 und 2014 vorgestossen ist. Ein Ausbruch nach oben würde den Beginn einer neuen strukturellen Hausse einläuten.

Quelle: finance.yahoo.com

Den Ausbruch schon hinter sich haben ConocoPhillips und Marathon Petroleum. Sie befinden sich inzwischen in einem gefestigten Aufwärtstrend, der durch einen steigenden gleitenden Durchschnitt und parallel verlaufende Bollinger-Bänder charakterisiert wird. Der einzige Makel: Die Kurse kleben nicht am oberen Band, sie sind also volatiler als bei äusserst stabilen Trends üblich.

Stärke zeigen auch Gesundheitswerte. Wie bei den Ölaktien befinden sich die bestklassierten Namen in verschiedenen Trendstadien. Der US-Medikamentendistributor McKesson war schon bei der letzten Bestandesaufnahme vorne dabei. Er hat den Ausbruch im Dezember geschafft und befindet sich in einem gefestigten Aufwärtstrend, wobei auch hier der Kurs nicht am oberen Band klebt.

Viele Gesundheitstitel tendieren aufwärts

Neu erhält er Zuwachs durch den Konkurrenten Cardinal Health, der den Nachzüglern zuzurechnen ist. Unter den Top 25 sind ferner der US-Krankenversicherer Cigna und das in Belgien kotierte Biotech-Unternehmen Argenx. Beide befinden sich in einem stabilen Aufwärtstrend, wobei Argenx an Momentum verliert, was sich an den Kerzen-Charts mit schmalem Körper und langem Schatten ablesen lässt.

Quelle: finance.yahoo.com

Angesichts des nicht abreissenden Kurszerfalls der Credit Suisse, die auf Rang 1269 von 1322 klassiert ist, mag es aus Schweizer Sicht erstaunen, dass unter den stärksten Aktien mehrere Finanzpapiere auftauchen. Schon länger vorne dabei sind Bank of Ireland, die spanischen Institute CaixaBank und Bankinter oder die britische Standard Chartered. Neu gesellen sich die Privatbank EFG und Banque Cantonale Vaudoise (BCV) hinzu. Während die meisten Finanzhäuser den Nachzüglern zuzurechnen sind, notiert BCV in der Nähe ihres Höchst und ist eine Ausbruchskandidatin.

Quelle: finance.yahoo.com

Einen schweren Stand haben derzeit ehemalige Börsenlieblinge wie Alphabet, Amazon oder Givaudan, die die Hausse der letzten Jahre angeführt haben. Sie stehen auf den Plätzen 984, 985 und 900 und damit weit hinter dem britischen FTSE 100, den es als stärksten Index zu schlagen gilt.

Wachstumswerte sind noch kein Thema

Interessant werden sie gemäss Cortés «entweder nach einer scharfen Trendbeschleunigung nach unten oder nach einer zeitraubenden, trendlosen Volatilität – den klassischen Signalen einer Bodenbildung». Im ersten Fall laufen die Bollinger-Bänder auseinander. Spiegelbildlich zur Blase nach einer langen Hausse lockt der Einstieg, wenn das obere Band nach unten dreht. Im zweiten Fall verengen sich die Bänder, gekauft wird beim Ausbruch nach oben. Beides ist bei den gefallenen Börsenstars noch nicht in Sicht.

Die Tabelle zeigt eine Auswahl an Namen aus den vier Momentumkategorien Blase, stabiler Trend, Ausbruchskandidaten und Nachzügler.

Bollinger-Bänder und japanische Kerzen Das Konzept geht auf den US-Markttechniker John Bollinger zurück. Die Bänder werden um einen gleitenden Durchschnitt gelegt und erfassen die Volatilität eines Trends. Im Normalfall werden der gleitende Durchschnitt und die Standardabweichung, das statistische Mass für Kursschwankungen, über zwanzig Perioden – seien es Tage, Wochen oder Monate – errechnet. Das obere Band liegt zwei Standardabweichungen über, das untere zwei Standardabweichungen unter dem gleitenden Durchschnitt. Damit umfassen die Bänder rund 95% aller während der beobachteten Periode bezahlten Kurse. Bollinger-Bänder sind in vielen Chart-Angeboten vorhanden – so zum Beispiel bei finance.yahoo.com. Diese Angebote ermöglichen ferner, den Kursverlauf als japanischen Kerzen-Chart darzustellen. Im Gegensatz zu einem Linien-Chart, der nur die Schlusskurse miteinander verbindet, zeigen japanische Kerzen Eröffnungs- und Schlusskurs – sie bilden den Körper der Kerze – sowie Höchst- und Tiefstkurs, den Schatten (siehe Grafik weiter unten). Weiss oder grün ist die Kerze, wenn der Schluss- über dem Eröffnungskurs liegt. Schwarz oder je nach Anbieter auch blau oder rot ist sie, wenn der Schluss- unter dem Eröffnungskurs liegt. Kerzen enthalten wertvolle Informationen zum Momentum eines Titels. Grosse weisse Kerzen ohne Schatten stehen für einen stabilen Aufwärtstrend. Eine Kerze fast ohne Körper, aber mit langem Schatten kann nach einer Hausse auf eine Ermüdung hinweisen. Besonders spannend ist die Kombination aus Kerzen-Charts und Bollinger-Bändern, wenn Letztere nach längerer Konsolidierung eng beisammen sind und eine grosse grüne oder weisse Kerze den Ausbruch nach oben signalisiert. Um den Tageslärm auszublenden, setzt Alfons Cortés auf Monats- und Wochendaten. Damit bestimmt er den lang- und den mittelfristigen Trend. Tagesdaten benutzt er einzig zum Timing des Ein- und des Ausstiegs. Die Anzahl Perioden ergibt sich aus der Historie eines Titels. Zur Beantwortung spezifischer Fragen verwendet Cortés den gleitenden Durchschnitt über zehn Monate zusammen mit Bollinger-Bändern, die 1,9 Standardabweichungen um den Schnitt gelegt werden, sowie 40-Monats-Bänder. So hilft ihm der Zehnmonatsschnitt bei der Bestimmung des Abwärtsrisikos für Aktien, die nach einer Blasenbildung konsolidieren. Der Vierzigmonatsschnitt kommt bei einer aus dem Nichts aufgetretenen Korrektur zum Einsatz, um nicht überstürzt zu handeln und im dümmsten Zeitpunkt verkaufen zu müssen. Mehr zur Verwendung der Bollinger-Bänder erfahren Sie hier.