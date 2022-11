Analyse Dem Immobilienmarkt steht die Mässigung bevor Höhere Zinsen, schwächeres Wirtschaftswachstum: Die Zeiten immer steigender Immobilienbewertungen sind vorbei. Das hat Konsequenzen für die Gesellschaften. Doch ein Schock zeichnet sich bisher nicht ab. Gabriella Hunter ✉ 23.11.2022, 04.26 Uhr

Niedrige Zinsen, Anlagenotstand und gleichzeitig stetiges Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum sowie der Wunsch nach mehr Wohn- und Büroraum: Die vergangenen Jahre waren in der Schweiz vom Boom an den Immobilienmärkten geprägt. Die Preise bewegten sich über weite Strecken nur in eine Richtung – nach oben.

«Im Immobiliensektor zeigt sich derzeit die grösste Blase», sagten gleich mehrere Schweizer Fondsmanager in den vergangenen Tagen gegenüber The Market. Das betrifft nicht in erster Linie Private, die sich in den letzten Jahren Wohneigentum gekauft haben. Was sie damit auch meinen: Der Portfoliowert der grossen Immobiliengesellschaften etwa von SPS und PSP Swiss Property aber auch der von Versicherern wie Swiss Life und Pensionskassen könnte zu sehr aufgeblasen sein.

Boom liess Portfoliowert kräftig aufwerten

Tatsächlich haben die steigenden Preise für Liegenschaften in der Schweiz in den vergangenen Jahren die Gesellschaften besonders gefreut; sie haben den Portfoliowert kräftig aufgewertet und so hohe Gewinne verzeichnet.

Die grösste Schweizer Gesellschaft SPS verbuchte in ihrem Immobiliensegment seit 2017 gut 1 Mrd. Fr. als Erfolg aus Neubewertungen, PSP Swiss Property, die Nummer zwei, gar noch etwas mehr. Per Mitte Jahr waren ihre Immobilienportfolios 13,1 Mrd. respektive 9,3 Mrd. wert. Bei den mittelgrossen Gesellschaften Mobimo und Allreal betrug die Aufwertung der Anlageliegenschaften rund 250 Mio. Fr.

Und obschon über die Zeit die Anfangsrenditen und damit auch die Nettoobjektrendite langsam sanken, bei SPS etwa von 3,7 auf 3,1% seit 2017, blieb die Nachfrage der Institutionellen nach Liegenschaften gross. Schliesslich fehlte es wegen der niedrigen Zinsen zum einen an Investitionsalternativen, zum anderen wurde die Fremdfinanzierung ebenfalls günstiger.

Nun aber könnte das Höchst erreicht sein. Beobachter warten geradezu darauf, dass der Markt dreht und die Attraktivität von Immobilien als Anlage abnimmt. Gemäss einer Erhebung der KPMG rechnen die professionellen Marktteilnehmer erstmals seit über zehn Jahren mit sinkenden Preisen für Anlageimmobilien. Beleg dafür ist laut dem Beratungsunternehmen der Swiss Real Estate Sentiment Index, der als Vorlaufindikator die Erwartungen von Investoren, Entwicklern und Bewertern auf dem Schweizer Immobilienanlagemarkt abbildet.

Der Index ist innerhalb eines Jahres vom Höchst bei fast 64 auf ein Allzeittief von –32,5 Punkte gefallen. Letztes Jahr habe der Markt noch eine deutlich positive Preisentwicklung erwartet; nur 1% der Befragten ging damals von sinkenden Preisen aus, hält KPMG fest. Heute prognostizieren über 40% der Marktteilnehmer sinkende Preise für die kommenden zwölf Monate.

Insbesondere der Subindex zur wirtschaftlichen Lage ist eingebrochen. «Der etwas überraschende Optimismus von 2021 hat sich infolge des Ukrainekrieges und angesichts der anziehenden Inflation und Zinsen verflüchtigt», erklärt Beat Seger, Immobilienexperte bei KPMG. Die steigenden Zinsen treffen Immobiliengesellschaften gleich doppelt: über den Diskontsatz, der den Gegenwartswert des Portfolios bestimmt, und über die Finanzierungskosten.

Seit Anfang Jahr ist die Rendite auf zehnjährige Bundesanleihen der Eidgenossenschaft von weniger als 0 auf 0,9% gestiegen. Zwischenzeitlich lag sie knapp unter 1,5%.

Nicht beobachtbarer Inputfaktor

Der stetig sinkende Diskontierungssatz war einer der Haupttreiber für die steigenden Bewertungen. Dieser entstehe aus der laufenden Beobachtung des Immobilienmarkts und werde «modellhaft hergeleitet und plausibilisiert», wie etwa SPS schreibt. Die Basis bilde ein realer Zinssatz, der sich aus dem risikolosen Zinssatz (Rendite auf langfristige Bundesobligationen), allgemeinen Immobilienrisiken und liegenschaftsspezifischen Zuschlägen zusammensetze und risikoadjustiert pro Liegenschaft bestimmt werde.

In anderen Worten: Der Diskontierungssatz ist ein nicht beobachtbarer Inputfaktor, mit dessen Hilfe zusammen mit anderen Faktoren wie Marktmieten, tatsächlich anfallenden Kosten und Verkaufserlösen ein fairer Immobilien- und schliesslich ein Portfoliowert ermittelt werden soll. Diese Bewertung wird halbjährlich von einem externen Unternehmen durchgeführt, im Fall von SPS ist dies Wüest Partner. Die Krux: Solche Berater arbeiten im Auftrag der Immobiliengesellschaften, Kritiker monieren, sie hätten wenig Interesse daran, die Bewertungen sinken zu lassen.

Um den Effekt einer Veränderung in der Diskontierung darzulegen, führen die Immobiliengesellschaften standardmässig Sensitivitätsanalysen durch. Bei einem 50 Basispunkt höheren Satz und einem Wert etwa auf dem Niveau von 2017, als die zehnjährigen Bundesobligationen bereits negativ rentierten, würde bei Mobimo und SPS der Portfoliowert bereits um gut 15% sinken, bei PSP und Allreal wären es sogar mehr.

«Wir erwarten keine schnellen Abwertungen, aber Anpassungseffekte über die kommenden Monate und Jahre – je nach weiterer Entwicklung im Zins- und Marktumfeld», sagt Patrick Schnorf, Experte bei Wüest Partner, auf Anfrage von The Market. In der Vergangenheit liess sich gemäss einer Erhebung der Immobilienberatung ein Time Lag von zwei bis vier Quartalen beobachten, bis etwa die Anfangsrenditen auf Immobilien auf Zinsveränderungen reagierten.

Mit höheren Zinsen ist laut Wüest Partner die Marschrichtung der Anfangsrenditen von Liegenschaften vorgezeichnet – nämlich nach oben. Dies, um eine ausreichende Risikoprämie zu erhalten. Immerhin verharrt der inflationsbereinigte, reale Zinsanstieg in der Schweiz noch auf tiefem Niveau. Das dämpft wiederum den Anstieg der Renditeerwartung in Bezug auf Immobilienanlagen.

Damit die Renditen steigen, müssten mittelfristig die Preise sinken oder die Mieten steigen – oder eine Kombination beider Entwicklungen eintreten. Bei Geschäftsliegenschaften sind die Mieten zwar zu einem grossen Teil an die Teuerung gebunden. Doch Daten von Wüest Partner legen nahe, dass gerade für Büroflächen kein Inflationsschutz bei Mieterträgen offensichtlich wird. So wird sich das neue geldpolitische Umfeld also wohl auch auf dem Liegenschaftswert und damit in den Büchern der Gesellschaften niederschlagen.

Hinzu kommt die realwirtschaftliche Entwicklung. Trotz bilateralen Absprachen und Rabatten bilden sich auch am Investorenmarkt die Preise aufgrund von Angebot und Nachfrage. Gemäss der Befragung von KPMG dürfte sich das trüber werdende konjunkturelle Umfeld in den kommenden zwölf Monaten negativ auf den Markt auswirken. Das trifft insbesondere auf Verkaufsflächen zu, aber auch für Gewerbeflächen und Büroimmobilien rechnen die Marktteilnehmer mit sinkenden Preisen. Einzig im Wohnsegment gehen sie weiter von leicht steigenden Preisen aus, allerdings weit weniger deutlich als im Vorjahr.

Die Auslastung der Immobilien und die Mieten in den betroffenen Segmenten könnten also mit Verzögerung ebenfalls unter Druck geraten. Angesichts der langfristigen Mietverträge passiert das aber ebenfalls nur sehr langsam. Im Jahr 2021 lag die Leerstandsquote der grossen Immobiliengesellschaften – nach einem zwischenzeitlichen Anstieg im Coronajahr 202o – wieder tief: Bei SPS betrug sie noch 4,4%, bei PSP 3,7%. Allreal kommt wohl auch dank dem hohen Wohnanteil von 25% seit längerem auf weniger als 2%. Mobimo hatte zuletzt Mühe, die Liegenschaften in der Zentral- und Nordwestschweiz zu vermieten.

Nur oberflächlich wenig zu spüren

Ohnehin ist der Immobilienmarkt äusserst träge, zumal ein explosiver Anstieg der Zinsen derzeit nicht absehbar ist. An der Oberfläche spürt man von den jüngsten Entwicklungen noch wenig. Im ersten Halbjahr 2022 haben die vier grossen Immobiliengesellschaften erneut mehrheitlich Neubewertungsgewinne verzeichnet. Einzig Allreals Liegenschaften wurden kaum höher bewertet. Der Diskontierungssatz ist nicht nur bei SPS insgesamt im ersten Halbjahr weiter gesunken, wodurch der Portfoliowert stieg.

Doch unter der Oberfläche werden die Verwerfungen deutlicher: Bereits im vergangenen Jahr profitierte SPS hauptsächlich von der sehr guten Nachfrage in den Zentren Zürich und Genf. Diese Entwicklung dürfte sich noch akzentuieren. Laut KPMG rechnen die befragten Marktteilnehmer nur noch für die Grossregion Zürich mit Preissteigerungen, wobei die Erwartungen im Vorjahresvergleich deutlich moderater ausfallen. Besonders gross seien die erwarteten Preisrückgänge für das Tessin, die Ostschweiz und das Mittelland. Für die Zentralschweiz und die Genfersee-Region werden kaum Veränderungen prognostiziert.

Damit verstärkt sich der Vorteil der Gesellschaften mit einer grossen Präsenz in den Innenstädten und an guten Lagen – wie das nicht nur bei SPS, sondern auch bei PSP der Fall ist. Allreal ist weniger stark auf Zentren ausgerichtet, was mit eine Erklärung für den stagnierenden Wert des Liegenschaftenportfolios sein dürfte. Mobimo wiederum wandelt Geschäftsliegenschaften aus dem Anlageportfolio in Wohnimmobilien um, womit die Widerstandsfähigkeit erhöht werden soll.

Noch nimmt trotz der höheren Anleihenzinsen auch der Zinsaufwand tendenziell ab. Die Unternehmen können ältere Finanzierungsinstrumente zu günstigeren Konditionen ablösen. Auffällig aber ist, dass viele Immobiliengesellschaften die Laufzeiten ihrer Verbindlichkeiten zuletzt gesenkt haben. In anderen Worten: Die Finanzierung ist zwar günstiger, aber für kürzere Zeit angebunden, wodurch das Risiko steigt.

Die vier grossen Schweizer Immobiliengesellschaften weisen derzeit alle einen Loan to Value von weniger als 50% auf; die Verschuldung relativ zum Portfoliowert der Immobilien ist gegenwärtig nicht kritisch. SPS will das Verhältnis gar noch weiter senken, unter 40% wäre das Ziel. Doch reagiert der Wert der Immobilien wie oben beschrieben sensibel auf Veränderungen im Diskontsatz: Stiege dieser auf das Niveau von 2017, würde sich der Verschuldungsgrad um fast 10 Basispunkte erhöhen.

Portfoliowerte müssen sinken

Nach einem Schock am Immobilienmarkt sieht es gegenwärtig nicht aus, sollten sich die Zinsen nicht nochmals schlagartig verändern und/oder die Nachfrage durch eine harte Rezession in der Schweiz im nächsten Jahr plötzlich einbrechen. Doch zu einer Rekalibrierung wird es in den kommenden Monaten kommen, Wertveränderungen zwischen 10 und 20% sind dabei nicht ausgeschlossen.

Das spiegelt sich zumindest teilweise am Aktienmarkt: Die Titel handeln mit einem Abschlag zum Nettoinventarwert ihrer Anlagen.

Immerhin: Keine der vier betrachteten Immobiliengesellschaften hat in den vergangenen Jahren aus der Substanz ausgeschüttet. Die Dividende war mit Ausnahme einzelner Fälle nicht höher als der Gewinn je Aktie ohne die schönen Neubewertungseffekte.