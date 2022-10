Analyse Diese Aktien bringen Power ins Portfolio Die Lage in Europas Energiewirtschaft ist angespannt. Der Krieg in der Ukraine, volatile Gas- und Strompreise sowie Druck aus der Politik sorgen bei Aktien von Versorgern für Bewegung. Das eröffnet Chancen. The Market präsentiert vier Anlageideen an der deutschen und der österreichischen Börse. Tim Schäfer 12.10.2022, 05.17 Uhr

An den Energiemärkten herrscht Ausnahmezustand. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen legen Europas Abhängigkeit von Importen aus Russland offen. Die Gas- und die Strompreise verhalten sich extrem volatil, was Versorger vor Herausforderungen stellt.

Ein Extrembeispiel ist die Notlage von Uniper. Der Düsseldorfer Energiehändler und grösste europäische Gasimporteur arbeitete mehr als vierzig Jahre erfolgreich mit Gazprom zusammen. Seit dem Ausbruch des Krieges und dem vorläufigen Ende der Gaslieferungen hat er 90% seines Börsenwerts verloren. Die deutsche Regierung sowie der finnische Versorger und Grossaktionär Fortum müssen die vormalige Eon-Tochter mit milliardenschweren Geldinfusionen retten.

In Paris hat die französische Regierung derweil den Prozess zur vollständigen Verstaatlichung des Stromriesen EDF formell eingeleitet. Das Angebot zum Auskauf des mit Schulden überladenen Unternehmens soll am 10. November lanciert werden. Publikumsaktionäre erhalten 12 € pro Titel. Vor einem Jahr hatte die Aktie um 13 € notiert.

An der Börse sorgen diese Entwicklungen für Verunsicherung. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Utilities hat seit Anfang Jahr annähernd 30% eingebüsst. Wie in jeder Krise eröffnen sich aber auch Chancen. Für Anlegerinnen und Anleger, die nach Engagements im Bereich Elektrizität und Energie suchen, präsentiert The Market vier Anlageideen am deutschen und am österreichischen Aktienmarkt.

1. RWE: auf dem Weg in eine grüne Zukunft

RWE kommt mit den anspruchsvollen Bedingungen an den Energiemärkten relativ gut zurecht. Die Aktien des zu rund 25 Mrd. € bewerten «Powerhouse» aus Essen haben seit Anfang Jahr rund 4% gewonnen und zählen damit zu den besten Performern im deutschen Leitindex Dax.

Derzeit bewegt sich der Kurs mit 37.55 € etwa 14% unter dem Zehnjahreshoch von 43.72 €, das die Titel gegen Ende August markiert hatten. Das Höchst liegt derweil über 100 € und wurde im letzten grossen Energieboom Anfang 2008 erreicht. Die Bewertung von RWE ist ansprechend: Auf Basis der Analystenschätzungen für die nächsten zwölf Monate beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis leicht mehr als 12 und damit weniger als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre (17).

Mit Blick auf drohende Versorgungsengpässe im Winter werden in Deutschland Kohlekraftwerke zurück ans Netz angeschlossen, wovon RWE profitiert. Als einer der grössten Stromproduzenten Europas ist der Konzern ausser im Heimmarkt auch in Grossbritannien und den Benelux-Ländern präsent. Keimzelle der Gruppe war die 1898 gegründete Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerks Aktiengesellschaft, an der sich später auch die Städte Essen und Dortmund beteiligten.

Im Lauf der Unternehmensgeschichte hat sich RWE immer wieder gewandelt und zählt heute zu den führenden Produzenten von erneuerbaren Energien. Der lange von Kernenergie und Kohle dominierte Kraftwerkpark soll gemäss der neuesten Investorenpräsentation ab nächstem Jahr eine installierte Leistung von mehr als 40’000 Megawatt (MW) umfassen. Zum Vergleich: Ein mittelgrosses Atomkraftwerk hat eine Leistung von circa 1000 MW. Knapp 40% der Kapazität entfallen auf Windparks, Solarkraft und Batteriespeicher, weitere 40% auf Gas- und Wasserkraft. Der Rest setzt sich aus Kohle- und Atomanlagen zusammen.

Expansionskurs in den USA

Anfang Oktober hat der Konzern einen weiteren wichtigen Schritt in eine grünere Zukunft gemacht. Er übernimmt in den USA für 6,8 Mrd. $ das Portfolio an erneuerbaren Energien des Versorgers ConEdison. Finanziert wird der Deal durch den Staatsfonds von Katar, der rund 2,4 Mrd. $ an Barmitteln einschiesst. Im Gegenzug erhält er eine Beteiligung von 9% an RWE und wird damit zum grössten Aktionär.

RWE bewertet das Portfolio an Solaranlagen und Windparks von ConEdison zum Elffachen des Ebitda. Die Akquisition soll ab dem ersten Jahr einen positiven Effekt auf den Gewinn haben. Für 2022 sind als Dividende 90 Cent je Aktie vorgesehen, was 2,4% Rendite entspricht und an der Untergrenze der Dividendenpolitik liegt. Grundsätzlich will der Konzern in den kommenden Jahren jeweils 50 bis 60% des bereinigten Gewinns ausschütten.

Gemäss den strategischen Zielen von CEO Markus Krebber wird RWE bis 2030 insgesamt 50 Mrd. € in grüne Energien, Batteriespeicher, Gaskraftwerke und Wasserstoffanlagen investieren. Inklusive Einnahmen aus dem Verkauf von Projektanteilen sind Nettoinvestitionen von 30 Mrd. € geplant. Die Produktionskapazität in diesen Segmenten soll sich auf 50’000 MW verdoppeln. Spätestens 2040 will der Konzern klimaneutral sein.

An der Börse kommt der Umbau der Gruppe gut an. Kritische Stimmen weisen allerdings auf den zunehmenden Konkurrenzdruck im Bereich erneuerbare Energien durch den Markteintritt von Ölkonzernen wie TotalEnergies oder Shell hin. Zudem sind die Materialkosten gestiegen, was wiederum die Rendite bei Windkraft- und Solarprojekten schmälert.

Hinzu kommen politische Interventionen, um Gewinner der Energiekrise wie RWE mit Sondersteuern zur Kasse zu bitten. Im Grosshandel hat der Trend nach den heftigen Turbulenzen vom Sommer derweil gedreht.

Dass es RWE operativ rund läuft, hat sich im ersten Halbjahr gezeigt. Das Betriebsergebnis vor Amortisationen und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um fast zwei Drittel auf 2,86 Mrd. €. Der Gewinn verdoppelte sich auf 1,6 Mrd. €. Für das Gesamtjahr hat das Management den Ausblick deutlich erhöht. Auf bereinigter Basis prognostiziert es ein Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Mrd. €, nachdem im Februar 1,3 bis 1,7 Mrd. € in Aussicht gestellt worden sind.

Auf lange Sicht setzt sich der Konzern das Ziel, ab 2030 im Kerngeschäft einen Ebitda von 5 Mrd. € zu erwirtschaften. Gegenüber 2021 ist das eine Steigerung um 80%. Mit Blick auf den robusten Cashflow, die zuverlässige Dividende und die moderate Bewertung eignet sich RWE als Substanzwert, der in praktisch jedes Portfolio passt.

2. Eon: Branchenriese mit Bewertungsabschlag

Im Vergleich zu RWE tut sich Eon im Umfeld der volatilen Energiepreise schwerer. Die Aktien des Branchenriesen, der ebenfalls in Essen beheimatet ist, haben seit Anfang Jahr rund 35% eingebüsst und rangieren damit im hinteren Feld des Dax. Der Börsenwert hat sich auf weniger als 17 Mrd. € ermässigt.

Politische Kontroversen um die Zukunft des Kernkraftwerks Isar 2, das von der Tochter PreussenElektra bewirtschaftet wird, sorgten in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Die Schliessung der Anlagen Grohnde und Brokdorf kostet zudem mehr Geld als erwartet. Analysten weisen auf den höheren Gaspreis am Spotmarkt als weiteren negativen Faktor hin.

Eon gehört zu den grössten Netzbetreibern in Europa. Sie versorgt rund 50 Mio. Kunden mit Energie. In guten Jahren verdient sie bis zu 5 Mrd. € Gewinn nach Steuern. Dieses Jahr sollen es 2,3 bis 2,5 Mrd. $ sein, woraus sich auf die Aktie heruntergebrochen ein KGV von bloss 9 ergibt. Bei der für dieses Jahr erwarteten Dividende von rund 50 Cent je Titel resultieren mehr als 6% Rendite.

Höhere Beschaffungskosten im Energievertrieb waren im ersten Halbjahr ein Belastungsfaktor. Im Kerngeschäft lag der Ebitda mit knapp 4,1 Mrd. € rund 15% unter dem Vorjahreswert, der durch positive Sondereffekte begünstigt worden war. Den grössten Teil des Betriebsgewinns steuerte das Netzgeschäft mit knapp 2,7 Mrd. € bei.

Geschäft mit Infrastrukturlösungen wächst robust

Belastet wurde das Ergebnis zudem durch den milden Winter sowie höhere Kosten in Zusammenhang mit Übertragungsverlusten, vor allem in Schweden sowie in Mittel- und Osteuropa. Diese negativen Effekte konnten teilweise durch Verbesserungen im Heimmarkt ausgeglichen werden.

Angesichts des Anstiegs der Grosshandelspreise hat Eon die Tarife für die Endkunden erhöht. Die vollständigen Auswirkungen der Anpassungen werden sich laut CEO Leonhard Birnbaum in der zweiten Jahreshälfte zeigen. Zum Halbjahr hat er die Prognose für 2022 bestätigt. Demnach soll sich der bereinigte Ebita zwischen 7,6 und 7,8 Mrd. € bewegen. Letztes Jahr belief er sich auf 7,9 Mrd. €.

Nachhaltigkeit steht auch bei Eon weit oben auf dem Programm. Erfreulich entwickelt sich in dieser Hinsicht das Geschäft mit Infrastrukturlösungen für Kunden, in das kräftig investiert wird. Die Einnahmen zur Dekarbonisierung des Energieverbrauchs von Privathaushalten haben im ersten Semester 40% auf rund 600 Mio. € zugenommen. In der Berichtsperiode hat Eon 20’000 Solar- und Speicherlösungen sowie 40’000 moderne Heizungsanlagen (vor allem Wärmepumpen) in Europa verkauft. Sie ist damit einer der grössten Anbieter von Lösungen für einen CO 2 -freien Energieverbrauch.

An der Börse richtet sich ein Fokus gegenwärtig auf die Bilanz. Im ersten Halbjahr ist die Nettoverschuldung zwar von 38,8 auf 37,4 Mrd. € gesunken. Sie ist jedoch weiterhin verhältnismässig hoch, was Eons finanzielle Flexibilität bei einer Verschärfung der Krise einschränken könnte. Andererseits erwirtschaftet der Versorger einen verlässlichen Cashflow.

Sollte sich die Energiekrise in Europa entspannen, steckt in den Aktien von Eon erhebliches Potenzial. Obschon sie derzeit am unteren Ende des langjährigen Korridors von 7.50 bis 12.50 € notieren und günstig bewertet sind, eignen sie sich nur für Anleger mit ausgeprägtem Risikoprofil.

3. OMV: profitabler Raffineur aus Österreich

Energie ist dieser Tage auch an der Börse Wien ein «heisses» Thema. Langfristige spannende Perspektiven ergeben sich für den Raffineriebetreiber OMV, mit einer Kapitalisierung von knapp 13 Mrd. € einen der grössten Konzerne im österreichischen Leitindex ATX.

Die international integrierte Energiegruppe gehört zu den führenden petrochemischen Konzernen Europas. Das Segment Refining & Marketing verarbeitet Öl und Gas an hauptsächlich drei Standorten in Mittel- und Osteuropa mit einer Kapazität von 500’000 Fass pro Tag. Das Tankstellennetz erstreckt sich auf zehn Länder.

Zudem fördert OMV fossile Brennstoffe im Nahen Osten, in Afrika, in der Nordsee und in Asien-Pazifik. 2021 belief sich die Fördermenge auf 486’000 Fass Öläquivalente. Das Unternehmen ist bis zu einem gewissen Grad von russischen Energielieferungen abhängig. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, sank der Aktienkurs in den folgenden Tagen um 25% und notiert heute ungefähr auf dem gleichen Niveau wie auf dem Tief von Anfang März.

Dank der geografisch breiten Aufstellung sind die Auswirkungen des Krieges auf das operative Geschäft jedoch begrenzt. Auch verfügt OMV über grosse Gasspeicher und hat Zugang zu alternativen Handelsplätzen für Erdgas. Sie baut nichtrussische Gasimporte aus, etwa aus Norwegen. Für das im Oktober angelaufene Gasjahr 2022/23 hat sie sich zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich gesichert.

Der Anstieg der Energiepreise reflektiert sich im Ergebnis zum ersten Halbjahr. Der Umsatz ist um 124% auf 30,6 Mrd. € gestiegen. Vor Sondereffekten hat sich der Gewinn mit 2,5 Mrd. € mehr als verdoppelt. Der Analystenkonsens rechnet damit, dass sich das Ergebnis nach Einmalfaktoren für das Gesamtjahr von 2,2 auf knapp 4,5 Mrd. € oder 14.15 € je Aktie verbessern wird.

Aktien haben einen volatilen Charakter

Um sich langfristig Ressourcen zu sichern, bewirbt sich OMV in Norwegen um neue Lizenzen für die Öl- und Gasexploration. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, interessieren sich dafür ebenso die Branchennachbarn Equinor, Shell, Aker BP, TotalEnergies und ConocoPhillips. OMV ist seit 2006 im Land präsent und besitzt bereits Lizenzen zur Förderung im norwegischen Teil der Nordsee und in der Norwegischen See.

Strategisches Ziel der Konzernleitung ist es, OMV bis 2030 als einen führenden Anbieter von nachhaltigen Kraftstoffen und Chemikalien zu positionieren. Spätestens 2050 will die Gruppe klimaneutral sein. In dieser Hinsicht hat sie zum Beispiel Mitte September eine langjährige Vereinbarung mit Ryanair und Lufthansa zur Versorgung mit nachhaltigem Flugzeugkraftstoff abgeschlossen.

Das Raffineriegeschäft hat einen ausgesprochen volatilen Charakter und verhält sich stark zyklisch. An der Börse manifestiert sich das in hohen Kursschwankungen und dem niedrigen KGV von kaum mehr als 3 auf Grundlage der Konsensschätzung für die nächsten zwölf Monate. Analysten rechnen für dieses Jahr mit einer weiteren Dividendenerhöhung auf 2.50 € je Titel, woraus sich eine hohe Rendite von 6,3% ableitet.

OMV ist für eine anhaltende Hausse an den Energiemärkten attraktiv aufgestellt. Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten und der ungewissen Entwicklung mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eignen sich die Aktien jedoch nur für überdurchschnittlich risikofähige Investoren.

4. Verbund: Erfolgsstory dank Wasserkraft

Wer auf nachhaltige Investments setzt, hat mit der Verbund-Gruppe eine vortreffliche Wahl. Der österreichische Konzern zählt zu den grössten Erzeugern von Strom aus Wasserkraft in Europa. Nahezu die gesamte Produktion stammt aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie.

1947 als Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG gegründet, gestaltet Verbund seit Jahrzehnten eine nachhaltige Energiezukunft mit: Von Anfang an spezialisierte sie sich auf Wasserkraft. Heute betreibt sie vorab in Österreich Stau- und Laufkraftwerke. Seit über zehn Jahren ist sie ausserdem in Bayern aktiv, wo sie Strom aus mehreren Anlagen am Inn und an der Donau produziert. Hinzu kommen Windparks in Niederösterreich, Rheinland-Pfalz und an der rumänischen Schwarzmeerküste.

Dank diesem attraktiven Produktionsmix schlägt sich Verbund dieses Jahr wacker. Der durchschnittlich erzielte Absatzpreis bei der Eigenerzeugung aus Wasserkraft stieg im ersten Semester um 65.90 auf 112.50 € pro Megawattstunde. Der Ebitda verbesserte sich gut 110% auf knapp 1,4 Mrd. €. Das Management erwartet für das Gesamtjahr einen Ebitda zwischen rund 3 und 3,5 Mrd. €. 2021 waren es rund 1,5 Mrd. €.

An der Börse Wien ist die Aktie eine der grössten Erfolgsgeschichten. Der Kurs hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verfünffacht. Mit einer Kapitalisierung von annähernd 30 Mrd. € ist Verbund gegenwärtig das wertvollste Unternehmen im ATX und zählt zu den «Musterschülern» der europäischen Elektrizitätswirtschaft.

Robuster Geschäftsgang erlaubt Sonderdividende

Wie bei anderen Versorgern haben Bedenken über staatliche Interventionen, zusätzliche Steuerabgaben und einen Rückgang der Strompreise im Grosshandel gegen Ende August für eine Schockreaktion in den Valoren gesorgt. Die Titel korrigierten in wenigen Tagen um 25% und haben sich bislang nicht erholt.

Wer etwas Geduld aufbringt, wird ein Engagement auf diesem Kursniveau nicht bereuen. Angesichts des erstklassigen Kraftwerkparks und der nicht überaus anspruchsvollen Bewertung zum KGV von 14 für die nächsten zwölf Monate sind die Papiere ein spannendes Investment, mit dem sich Anleger vorteilhaft zum Thema Klimawandel positionieren können.

In politischer Hinsicht könnte die grosszügige Dividendenpolitik den Druck dämpfen. Für das laufende Jahr sollen 45 bis 55% des bereinigten Gewinns ausgeschüttet werden, der gemäss der Konzernleitung zwischen 1,6 und 2 Mrd. € zu liegen kommen soll. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung ist zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderausschüttung von 400 Mio. € geplant.

Nimmt man den Mittelwert der Geschäftsprognose, errechnet sich insgesamt eine Dividende von etwa 3.75 € je Titel. Daraus ergibt sich eine stattliche Rendite von 4,4%. Auch die Grossaktionäre dürften das begrüssen: 51% der Aktien hält die Republik Österreich. Die Wiener Stadtwerke und der Versorger EVN besitzen gemeinsam 25%. Weitere 5% befinden sich im Besitz der Tiroler Wasserkraft. Der Streubesitz ist entsprechend niedrig.