Analyse Diese Schweizer Technologieunternehmen fliegen unter dem Radar Berücksichtigt man auch ausländische Börsen, ist das Schweizer Tech-Segment grösser, als es auf den ersten Blick aussieht. Darunter sind ein paar attraktive Aktien. Gabriella Hunter ✉ 10.11.2022, 03.28 Uhr

Umgerechnet fast 15 Mrd. Fr. Umsatz im Jahr 2021, an der Börse so viel wert wie Holcim, mehr als 80'000 Mitarbeitende weltweit, Hauptsitz in Schaffhausen.

Ohne das Internet zu durchforsten, welches Unternehmen ist das?

Zugegeben, es ist kein einfaches Rätsel. Der US-Konzern TE Connectivity hat in der Schweizer Stadt am Rhein nicht mehr als ein paar Büros. Ein paar hundert weitere Angestellte arbeiten in den Produktionsstätten im Schaffhauser Steinach und in Bioggio bei Lugano. Der Rest ist global verteilt. CEO Terrence Curtin leitet seit seinem Antritt 2017 die Geschicke von Philadelphia nahe der US-Ostküste aus.

TE Connectivity: unsichtbar, aber essenziell

Die Produkte von TE sind fast so unsichtbar wie der Konzern selbst, aber von grosser Bedeutung. Die Steckverbindungen (Konnektoren), Relais und Sensoren werden in grosser Zahl in Autos, Flugzeugen, Fabriken, Datacentern, Waschmaschinen und medizinischen Geräten verbaut, um sie zu vernetzen. Das Angebot ist breit und in verschiedenen Bereichen mit dem von Unternehmen wie Huber+Suhner oder Sensirion vergleichbar.

TE ist ein Überbleibsel von Tyco International. Nach mehreren Skandalen wurde das in den Sechzigerjahren gegründete Konglomerat im Jahr 2007 zerschlagen. Das Geschäft mit den elektronischen Komponenten firmierte zuerst unter dem Namen Tyco Electronics, bevor es in TE Connectivity umgetauft wurde. 2009 verlegte das Unternehmen den Hauptsitz von Bermudas in die Schweiz. Steuerüberlegungen dürften zumindest einer der Gründe für den Umzug gewesen sein.

Und so sind die Aktien nicht Teil des Swiss Market Index, sondern an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet. Ende 2021 erreichten sie ein neues Höchst, seither ist der Kurs aber mehr als 30% zurückgekommen.

Noch läuft das Geschäft gut: Im vierten Quartal des am 30. September zu Ende gegangenen Geschäftsjahres 2021/22 ist TE schneller gewachsen, als erwartet worden war. Im Gesamtjahr erwirtschaftete sie einen Rekordgewinn. In den letzten drei Jahren hat sie einen Boost erlebt, der Umsatz hat um ein Drittel zugelegt. Die Profitabilität steigt schon seit zehn Jahren praktisch konstant.

Doch die Bedingungen trüben sich ein. Die steigenden Kosten und negative Währungseffekte machen TE zu schaffen. Und die Nachfrage ist rückläufig: Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book to Bill) ist zwischen Juli und September unter 1 gefallen. Das Management erwartet, dass der Nettoerlös im laufenden Quartal leicht sinken wird. Für 2022/23 prognostizieren die Analysten im Schnitt (Bloomberg-Konsens) einen stabilen Umsatz von 16,3 Mrd. $ und eine konstant hohe Betriebsgewinnmarge von rund 23%. Sie haben damit die Erwartungen zuletzt leicht gesenkt.

In den Aktien dürfte dies nach dem Kursrückgang bereits mehrheitlich eingepreist sein. Mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 für die kommenden zwölf Monate sind die Titel trotz Avancen in den letzten Wochen praktisch so günstig wie seit drei Jahren nicht mehr, mit Ausnahme des coronabedingten Einbruchs im Frühjahr 2020.

Garmin: nicht nur wegen der spannenden Topografie

Weniger als einen Kilometer von TE entfernt hat ein weiterer US-schweizerischer Konzern seinen Hauptsitz. Garmin ist ebenfalls in Schaffhausen ansässig, im nahen Neuhausen am Rheinfall hat sie eine Vertriebsgesellschaft. Auch der GPS-Spezialist dürfte kaum wegen der interessanten Topografie in die Schweiz übergesiedelt sein. Beim Umzug des Hauptsitzes – von den Cayman Islands – spielte der unternehmensfreundliche Standort durchaus eine wichtige Rolle. Die operative Zentrale befindet sich weiterhin in Olathe im US-Bundesstaat Kansas. In der Schweiz, Deutschland und Österreich sind knapp 500 der insgesamt knapp 20'000 Mitarbeitenden beschäftigt.

Garmin ist auf Navigationsdienste für Autos, Flugzeuge und sportliche Aktivitäten spezialisiert: Besonders beliebt sind die intelligenten Uhren, mit denen sich von Surfen bis Wandern jede Aktivität erfassen lässt. Sie beförderten das Unternehmen während der Pandemie in neue Sphären – und die an der Nasdaq kotierten Aktien gleich mit. Zwischenzeitlich stieg die Marktkapitalisierung auf fast 34 Mrd. $. Mittlerweile notieren die Titel wieder unter dem Niveau von vor der Pandemie, bringen aber mit gut 16 Mrd. immer noch rund das Doppelte von SMI-Mitglied Logitech auf die Börsenwaage.

Der Boom hat sich abgeflacht. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten im Schnitt einen Umsatzrückgang von knapp 2% auf 4,89 Mrd. $, die Betriebsgewinnmarge soll deutlich auf rund 24% zurückkommen. Während des Höchst 2020 hatte sie fast 5 Prozentpunkte höher gelegen. Doch wie viele Anbieter von Konsumgütern spürt auch Garmin die hohe Inflation und kann die Inputkosten nicht ausreichend weitergeben.

Ein Vergleich mit der eigenen Bewertungshistorie ist schwierig; die Jahre 2020 und 2021 sind stark durch den Boom während der Pandemie verzerrt. Doch mit einem vorausschauenden KGV von knapp 16 für die kommenden zwölf Monate sind die Valoren zumindest deutlich günstiger als vor Corona (KGV 20). Ähnlich wie bei den Papieren von Logitech (KGV 13) hat sich ihr Image zuletzt aber vom Überflieger zum Gemiedenen gewandelt, die Erholung an der Börse dürfte also auch stimmungsgetrieben noch einige Zeit brauchen.

STMicroelectronics: europäische Halbleiter

STMicroelectronics ist am anderen Ende der Schweiz beheimatet: Der Hauptsitz des Technologiekonzerns mit etwas weniger als 50'000 Mitarbeitenden weltweit liegt am Genfersee. Hervorgegangen ist er aus der Fusion eines italienischen – SGS Microelettronica – und eines französischen – Thomson Semiconducteur – Staatsunternehmens im Jahr 1987. Die Aktien sind an der Börse in Paris kotiert und erfreuten sich ab 2019 grosser Beliebtheit.

Wie viele im Tech-Segment hat es sie dieses Jahr hart erwischt. Seit dem Höchst bei mehr als 45 € je Titel respektive einem Börsenwert von gut 40 Mrd. € haben sie mehr als 30% an Wert verloren, notieren aber weiterhin deutlich über dem Niveau von vor Corona.

STMicroelectronics hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Während der Dotcom-Blase der Nullerjahre erlebte sie den ersten Aufstieg – und Fall. In den Jahren 2011 bis 2015 dann den zweiten: Dank mehreren Übernahmen war der Umsatz zwar auf mehr als 13 Mrd. $ gewachsen, aber die Profitabilität enttäuschte. Und das 2009 gegründete Joint Venture ST Ericsson war eine Transaktion zu viel. Der bald darauffolgende Ausstieg schmälerte nicht nur den Erlös, sondern lastete zusätzlich auf der Marge.

Heute ist STMicroelectronics nach eigenen Angaben der grösste europäische Auftragsfertiger und Designer von Halbleitern. Sie beliefert unter anderem Kunden in der Autoindustrie und im Energiebereich und entwirft Speicherchips. Seit 2020 stimmen die Wachstumszahlen wieder: Zuletzt ist der Umsatz jährlich um mehr als ein Viertel gestiegen. Die Betriebsgewinnmarge steht bei hohen 34%. So erwirtschaftet das Unternehmen einen ansehnlichen freien Cashflow.

Für das nächste Geschäftsjahr erwarten die Analysten einen stagnierenden Umsatz, Marge und Cashflow sollen aber hoch bleiben. Das spiegelt sich in der Bewertung: Infolge des starken Kursrückgangs bei relativ stabilen Gewinnschätzungen ist das KGV für die kommenden zwölf Monate erheblich zurückgekommen. Mit knapp 9 notiert es markant unter dem Fünfjahresschnitt (17,6). Die Valoren sind günstig, selbst wenn man berücksichtigt, dass auch dieser Kurs coronabedingt eine Zeitlang stark aufgebläht war.

Mettler-Toledo: Präzision vom Greifensee

Forschung und Entwicklung im Zürcher Oberland? Mettler-Toledo hat in Greifensee nicht nur den administrativen Hauptsitz. Hier werden auch ihre Präzisionsinstrumente (weiter-)entwickelt. Seit dem Zusammenschluss mit Toledo Scale Corporation im Jahr 1989 ist das von Erhard Mettler in Küsnacht gegründete Feinmechanikunternehmen aber auch amerikanisch. Die Aktien werden an der New York Stock Exchange gehandelt.

Mettler-Toledo besticht mit einer breiten Produktpalette, sie beliefert Kunden von der Pharmaindustrie bis zum Detailhandel und ist in vielen Bereichen Marktführerin. Trotz der Pandemie und den Lieferkettenproblemen gelang ihr 2021 ein rekordhohes Umsatzwachstum von 21% auf 3,72 Mrd. $, in den zehn Jahren davor ist sie im Schnitt jährlich rund 4,5% gewachsen. Ansehnlich war auch die Betriebsgewinnmarge von zuletzt mehr als 30%.

Das zeigt sich an der Börse. Von Anfang 2020 bis Ende 2021 hat sich die Marktkapitalisierung beinahe verdoppelt, zwischenzeitlich war Mettler-Toledo beinahe 40 Mrd. $ wert – das würde längst für den SMI reichen.

Im laufenden Jahr hat der Schwung etwas nachgelassen. Analysten erwarten im Schnitt ein Plus von 4,5% auf 3,9 Mrd. $. Im Jahr darauf soll das Wachstum weiter zurückgehen, die Profitabilität aber steigen. Die Gewinnschätzungen der Analysten für 2023 sind zuletzt stabil geblieben.

Mit dem fallenden Kurs ist seit Anfang Jahr entsprechend die Bewertung gesunken. Das vorausschauende KGV für die kommenden zwölf Monate liegt mit 32 dennoch nur leicht unter dem Niveau der vergangenen fünf Jahre. Klammert man die Übertreibungen von Mitte 2020 bis Ende 2021 aus, sind die Aktien gemessen am Gewinnvielfachen gar etwas teurer als im Schnitt.

On und Sportradar: Sportlich sind auch die Bewertungen

2021 sorgten zwei Schweizer Unternehmen mit einem Börsengang an der Nasdaq in New York für Aufsehen: Die Aktien von On und Sportradar sind seit gut einem Jahr gelistet, doch bereits stark unter Druck geraten.

On beeindruckt zwar noch immer mit starkem Wachstum. 2010 wurde der Schuh- und Kleiderhersteller in der Schweiz gegründet, mittlerweile zählt er gegen 2000 Mitarbeitende. Allein in Zürich bieten die kürzlich eröffneten Büros Platz für 1000 Angestellte, hier sitzt nicht nur das Management, es wird auch geforscht und entwickelt. Für 2022 rechnen die Analysten mit einem Umsatzplus von mehr als 50%, erstmals soll das Unternehmen mehr als 1 Mrd. Fr. erwirtschaften und einen kleinen Gewinn einspielen.

Als kleiner Player kann On grosse Konzerne wie Nike, Adidas oder Puma etwas ärgern. Einiges an Potenzial sieht das On-Management um die Gründer Olivier Bernhard und David Allemann bei Trail-Running-Schuhen, aber auch im Bereich der funktionalen Kleidung.

Doch als Investment eignen sich die Aktien aus Sicht von The Market nicht. Das KGV für 2022 respektive 2023 von gut 63 und 50 zeigt: Viel Wert des Unternehmens liegt in der Zukunft. Angesichts des grossen Konkurrenzdrucks, der hohen Inflation und der konjunkturellen Unsicherheit ist das ein zu grosses Risiko.

Stolz bewertet sind auch die Titel des Sportdatenanbieters Sportradar: Sowohl für 2022 als auch für 2023 liegt das KGV über 45. Dafür gibt es schnelles Wachstum, wenngleich es mit geschätzt 25% im laufenden Jahr nicht ganz so hoch ist wie bei On. Die St. Galler dürften bei einem Umsatz von rund 700 Mio. Fr. im laufenden Jahr ebenfalls die Gewinnschwelle erreichen. Das 2001 im norwegischen Trondheim gegründete Unternehmen hat sich in den letzten Jahren dank Übernahmen, Partnerschaften und Investitionen – unter anderem der Private-Equity-Gesellschaft EQT – global etabliert.

Biotech: auf der Suche nach Kapital

Kleinere Schweizer finden sich auch im Biotech-Segment der Nasdaq. Gleich drei sind am Genfersee beheimatet: AC Immune hat es dank ihrer Forschung zu Alzheimer zu einer gewissen Bekanntheit gebracht, ADC Therapeutics, wie Erstere aus Lausanne, entwickelt die gleichnamige Therapieform zur Behandlung von Krebs. Das auf Frauenheilkunde spezialisierte Genfer Unternehmen ObsEva ist sowohl in der Schweiz als auch in den USA gelistet, kämpft aber mit den dortigen Anforderungen. Crispr aus Zug will mit Genomeditierung Zell- und Tiermodelle erstellen, um die Erforschung von Krankheiten wie Krebs und Geisteskrankheiten zu beschleunigen.

Die Kotierung in den USA ist kein Zufall. Dort haben gerade Biotech-Gesellschaften im frühen Entwicklungsstand den besseren Zugang zu Risikokapital. Denn riskant ist es: Der Erfolg einer Investition hängt stark vom Durchbruch eines Wirkstoffs respektive einer Therapieform ab. The Market empfiehlt interessierten Anlegern, stattdessen zum Beispiel mit einem ETF in ein breiteres Portfolio solcher Jungunternehmen zu investieren.