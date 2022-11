Analyse Ems-Chemie: Lohnt sich jetzt ein Einstieg beim Qualitätsunternehmen? Seit Anfang Jahr hat der Hersteller von Spezialkunststoffen an der Börse überproportional verloren. Eine langsame Erholung im Automobilsektor könnte kurzfristig weiter belasten. Henning Hölder ✉ 17.11.2022, 03.42 Uhr

32% hat die Aktie von Ems-Chemie seit Anfang Jahr verloren – mehr als doppelt so viel wie der Swiss Performance Index. Wäre dieser Text vor zwei Wochen geschrieben worden, hätte sich der Jahresverlust gar auf über 40% belaufen. Man muss weit in die Vergangenheit zurückgehen, um ähnlich starke Einbussen des Spezialchemieunternehmens an der Börse ausfindig zu machen.

2008 hatte der Titel im Zuge der Weltwirtschaftskrise 45% verloren. Zehn Jahre später, 2018, fiel der Kurs um rund 28%. Damals überrumpelte der neue Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, die Börsen mit einem unerwartet schnellen Anziehen der Zinsschraube. Ansonsten waren starke Kursrücksetzer in den letzten zwanzig Jahren kaum zu finden – und das, obwohl Ems-Chemie in konjunktursensitiven Märkten unterwegs ist.

Profitabilität ist wichtiger als Wachstum um jeden Preis

Den Schlüssel zum Erfolg sehen viele in CEO Magdalena Martullo. Die Nationalrätin führt die Ems-Gruppe seit Januar 2004. Damals hat sie das Unternehmen von ihrem Vater (und SVP-Urvater) Christoph Blocher geerbt. Über ihre Beteiligungen an der Emesta Holding ist sie, zusammen mit ihrer Schwester Rahel Blocher, Mehrheitsaktionärin.

«Meine Erkenntnis aus über 25 Jahren Berufserfahrung ist, dass es meist Einzelunternehmer sind, die aus gutem Grund die richtigen Entscheidungen treffen», sagt Marc Possa, Fondsmanager und CEO bei VV Vermögensverwaltung. Und: Diese Gewissheit habe man bei Ems-Chemie.

Anders als Chefs anderer kotierter Gesellschaften hat Martullo mit ihrer hohen Beteiligung richtig «Skin in the Game». Viele sehen darin den Grund für die seit Jahren stabile Entwicklung von Ems-Chemie. Statt kurzfristig zu denken und auf Teufel komm raus wachsen zu wollen, legt Martullos Ems-Chemie den Fokus auf solide Finanzverhältnisse und Profitabilität. Damit gelingt es dem Unternehmen, seit jeher langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

Seit 2009 hat sich die Ebitda-Marge von 18 auf fast 29% erhöht. Damit überflügelt Ems-Chemie Konkurrenten wie die niederländische Akzo Nobel (11%), die britische Elementis (11%) oder die belgische Umicore (24%) zum Teil deutlich.

Spitzenposition bei Hochleistungskunststoffen

Um diese Profitabilität zu erreichen, hat sich Ems-Chemie den sogenannten Hochleistungspolymeren (HPP), auch Hochleistungskunststoffe genannt, verschrieben. Sie finden seit Jahren zunehmend Einsatz in immer mehr Industriebereichen. Ihr Vorteil: Sie sind leichter als Metall und hitzebeständiger als technische Kunststoffe.

Heute macht das HPP-Segment rund 90% des Umsatzes von Ems-Chemie aus. Die restlichen 10% bündelt das Unternehmen unter dem Dach Ems-Griltech. Dieser Bereich ist spezialisiert auf die Entwicklung und die Produktion von technischen Fasern, Haftvermittlern für Hochleistungsreifen, Schmelzklebstoffen und Klebegarnen.

Die hohe Leistungsfähigkeit der Produkte führt zu einer immer grösseren Marktdurchdringung in unterschiedlichsten Bereichen. Diese reichen von Hochleistungs-Kühlsystemen für die Automobilindustrie bis hin zu Sonnenbrillengläsern in der Optik. Die starke Marktposition von Ems-Chemie geht mit einer überdurchschnittlich hohen Preissetzungsmacht bei den Kunden einher.

Preissetzungsmacht hilft bei jüngster Kosteninflation

Diese Preissetzungsmacht hilft besonders in diesem Jahr, das von Kosteninflation geprägt ist. In den ersten neun Monaten hat das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von knapp 11% auf 1,9 Mrd. Fr. geschafft – vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges sowie steigender Energiepreise durchaus beachtlich. Auch die Bestätigung des Ausblicks mit einem Umsatz und einem Betriebsgewinn auf Stufe Ebit «leicht über Vorjahr» ist in diesem Umfeld nicht selbstverständlich.

Allerdings ist davon auszugehen, dass der Mehrumsatz vor allem in Form von Preiserhöhungen stattgefunden hat. Adrien Tamagno, Analyst der Bank Berenberg, schätzt, dass Ems-Chemie die Preise im dritten Quartal um 17% (im Vergleich zum Vorjahr) erhöht hat. Gemessen am Umsatzwachstum von 15,8% entspricht dies unter dem Strich gar einem Volumenrückgang von 1,2%.

Umsatzsteigerung allein durch Preiseffekt

Ohne Preissteigerungen wäre Ems-Chemie geschrumpft. Das schürt Sorgen im Hinblick auf 2023. Das Unternehmen wird die Preise nicht dauerhaft in diesem Tempo weitergeben können. Wenn das Absatzvolumen gleichzeitig weiterhin stagniert oder gar zurückgeht, steht das Schlimmste erst noch bevor.

Bei den Kunden von Ems-Chemie unterliegen die Bestände in der Regel starken Schwankungen. Berenberg geht davon aus, dass Ems-Chemie die Phase eines kollektiven Lagerabbaus blüht. Vor allem Kunden aus der Automobil- und der Konsumgüterindustrie drohten ihre Bestellungen in Erwartung einer geringeren Nachfrage im Jahr 2023 zurückzufahren.

Analysten der Bank Julius Bär sehen zudem im hohen Umsatzanteil in Europa ein Risiko. Gemäss aktuellen Prognosen dürfte sich eine Rezession in Europa früher als in den USA einstellen. Rund 55% ihres Umsatzes macht Ems-Chemie auf dem europäischen Kontinent. In China, einem Markt, der neben Chancen derzeit viel Unsicherheit mit sich bringt, lag der Anteil zuletzt mit 17% auf einem hohen Niveau.

Automobilsektor vor ungewissen Zeiten

Doch vor allem das hohe Exposure in der Automobilindustrie (62% des Umsatzes) beschäftigt derzeit die Marktbeobachter.

Die Schätzungen für die Produktion in der Automobilbranche wurden in diesem Jahr bereits sukzessive nach unten korrigiert. Noch ist nicht absehbar, wann die Erholung kommt. Auch Fondsmanager Possa sieht noch einen längeren Weg. «In diesem Jahr werden wohl etwa 77 Mio. neue Leichtfahrzeuge – sogenannte Light Vehicles – gebaut. Bis wir zurück bei den alten Werten von über 90 Mio. Fahrzeugen sind, dürfte es noch dauern.»

Grund seien die weiterhin gestörten Lieferketten. Aus Gesprächen mit Vertretern der Industrie wisse er, dass die Abrufe der Vorprodukte von Zulieferern durch die Erstausrüster (OEM) noch immer erratisch stattfinden würden, so Possa. «Das heisst, die Lieferkettenengpässe sind noch nicht in Gänze bereinigt.» Vor allem die Verfügbarkeit von Halbleitern sei noch immer stark limitiert.

Berenberg geht davon aus, dass sich die Normalisierung in der Autobranche noch Jahre hinziehen könnte. Zwar rechnet die Bank mit einer langsamen Entspannung bei der Halbleiterknappheit und den logistischen Engpässen. Allerdings dürften die Produktionsniveaus von vor der Pandemie nicht vor 2025 erreicht werden.

Elektromobilität eher Chance als Risiko

Langfristig entwickelt sich die Automobilbranche jedoch in eine Richtung, die Ems-Chemie zugutekommen sollte. Dies, obwohl sich durch die Umstellung von traditionellen Automobilen mit Benzin- oder Dieselmotor zu Fahrzeugen mit Elektroantrieb die Zahl der verbauten Komponenten zunächst verringert.

Analysten der Zürcher Kantonalbank gehen davon aus, dass die eingesetzte Materialmenge, die Ems-Chemie für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge liefert, zunächst rund 15% sinken wird. Dies dürfte jedoch durch die steigende Zahl eingebauter Applikationen wie Batteriesysteme oder Kühlwasserventile bei E-Autos mittel- bis langfristig mehr als ausgeglichen werden.

Zudem rechnet die ZKB auch wegen des vermehrten Aufkommens von Soft-Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Antrieben längerfristig mit einem steigenden Bedarf nach Ems-Komponenten. Bei Letzteren werde der Bedarf um bis zu 30% höher liegen als bei Fahrzeugen mit traditionellem Verbrennungsmotor, schätzen die Analysten.

Der Wechsel vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität ist für die Schweizer also eine Chance.

Potenzial in weiteren Sektoren

Doch auch abseits der Automobilbranche bieten sich für Ems-Chemie gute Wachstumsaussichten. «Eine Stärke von Ems-Chemie ist, sich immer neue Anwendungsgebiete zu suchen», betont Possa. Das Marktpotenzial für die Hochleistungspolymere sei riesig. «Theoretisch könnte man allen Stahl aus der Welt substituieren.»

Tatsächlich zeigt der Umsatz der Kunststoffanwendungen ausserhalb des Automobilsektors schon jetzt eine passable Wachstumsdynamik. Zu den attraktiven Wachstumsmärkten, in denen Ems-Chemie mit ihrer Erfahrung im Polymerbereich gute Chancen hat, Marktanteile zu gewinnen, zählen etwa die Medizinaltechnik, die Optik und die Telekommunikation.

Schon heute ist Ems-Chemie Weltmarktführer für Kunststoffe im Bereich Brillenfassungen und Schutzlinsen, die etwa für Sonnenbrillen verwendet werden. Das Unternehmen selbst spricht von einem Marktanteil von über 90%. Die ZKB geht von einem jährlichen Wachstums ausserhalb des Automobilsektors von rund 6% aus. Der hohe Anteil des Automobilsektors dürfte sich langfristig reduzieren lassen.

Gewinnschätzungen noch immer hoch

Auf die Frage, ob nun ein günstiger Einstiegspunkt für die Aktie gekommen ist, lohnt sich ein Blick auf die Konsensgewinnschätzungen. Die Prognosen scheinen trotz Anpassungen nach unten noch immer zu optimistisch. Die Analysten rechnen gemäss Daten von Bloomberg für dieses Jahr im Schnitt mit einem Gewinn je Titel in etwa auf Höhe des Vorjahres, für 2023 erwarten sie ein Gewinnwachstum von mehr als 7% auf 25.20 Fr. je Aktie.

Angesichts des weiterhin widrigen Marktumfelds und der zahlreichen Unsicherheiten, die im nächsten Jahr das Geschäft von Ems-Chemie weiter belasten könnten, sieht The Market hier ein nicht unerhebliches Risiko für die Revidierung des Analystenkonsenses nach unten, was wiederum für zusätzlichen Druck auf die Aktie sorgen würde.

Da hilft es wenig, dass im Zuge der Kurskorrektur bereits eine erhebliche Bewertungskontraktion stattgefunden hat. Das vorausschauende Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate befindet sich mit 27 zwar klar unter dem Fünfjahresschnitt von 31. Durch die starke Bewertungsexpansion während der Börseneuphorie 2020 und 2021 ist dieser Schnitt allerdings verzerrt.

Vorsichtige warten ab

Aus Sicht von The Market drängt sich daher für vorsichtige Anlegerinnen und Anleger ein Einstieg in die Aktie noch nicht unmittelbar auf. Wer Kursverluste aushalten kann, für den bietet es sich jedoch an, bereits jetzt eine erste Position aufzubauen.

Langfristig sind die Aussichten für Ems-Chemie intakt. Das Potenzial für Hochleistungskunststoff in der Industrie als Substitut für Stahl ist noch lange nicht ausgereizt. Sobald der Markt die Rezession hinter sich gelassen hat und bereits eine Erholung einpreist, dürften die Valoren von Ems-Chemie überproportional profitieren.