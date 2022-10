Analyse Entspannung bei der Aktienbewertung Das Marktumfeld bleibt ruppig, viele Aktienindizes notieren deutlich unter ihren Höchstständen. Aber sind sie deswegen auch günstig? The Market wirft einen frischen Blick auf die Bewertungen der wichtigsten Börsenbarometer. Sandro Rosa ✉ 10.10.2022, 01.22 Uhr

Unter Anlegern macht sich Ernüchterung breit. Nahezu alle Vermögensklassen, ob Aktien, Anleihen oder Edelmetalle, haben 2022 deutlich an Wert eingebüsst. Von ihrem 52-Wochen-Höchst hat das Gros der Aktienindizes 20 bis 30% verloren. Auch der defensive Swiss Market Index notiert fast 20% unter seinem am 28. Dezember erreichten Höchststand. Dass einzelne Schwellenländer wie Brasilien oder Indien weniger gelitten haben, ändert nichts am Gesamtbild.

Das Umfeld bleibt anspruchsvoll. Die hartnäckige Inflation, Notenbanken, die mit Leitzinserhöhungen und Bilanzabbau Gegensteuer geben, sowie die geopolitische Unsicherheit sorgen für Gegenwind. Hinzu kommt eine deutliche Wachstumsabschwächung rund um den Globus: Wichtige Frühindikatoren wie die Industrie-Einkaufsmanagerindizes notieren an oder bereits unter der Wachstumsschwelle. In Europa stehen die Zeichen auf Rezession.

Erschütterungen am Bondmarkt

Derweil verschärfen sich die Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft. Ein Gradmesser ist der von Goldman Sachs erhobene Financial Conditions Index, in den der risikolose Zins, der Wechselkurs, die Aktienbewertung sowie die Zinsaufschläge auf Unternehmensanleihen einfliessen. Fällt der Index, werden die Finanzierungsbedingungen lockerer, steigt er, werden sie enger – und Letzteres lässt sich dies- und jenseits des Atlantiks beobachten.

Am Bondmarkt kam es bereits zu ersten Erschütterungen, sodass sich die Bank of England Ende September gezwungen sah, ihren Bilanzabbau (Quantitative Tightening) zu verschieben. Der Dollar steigt und steigt, was vor allem in Schwellenländern für Stresssymptome sorgt. Kurzum: Es überrascht wenig, dass die Marktteilnehmer zusehends vorsichtig werden. Umfragen unter amerikanischen Privatanlegern signalisieren einen Pessimismus, wie er letztmals im Börsentief während der Finanzkrise im März 2009 erreicht wurde.

Entmutigte Anleger und stark gefallene Börsen lassen darauf schliessen, dass schon einiges an negativen Nachrichten in den Aktienkursen enthalten ist. Höchste Zeit also, einen frischen Blick auf die globalen Aktienbewertungen zu werfen.

Was die Bewertungskennzahlen zeigen

Zu diesem Zweck hat The Market dreissig Industrie- und Schwellenländer einem umfassenden Bewertungstest unterzogen. Da ein direkter Vergleich der Länder wegen der teilweise beträchtlichen Unterschiede in der Sektorzusammensetzung in der Regel wenig sinnvoll ist, wurde die aktuelle Bewertung für jeden Markt mit seiner eigenen Historie verglichen und der sogenannte Perzentilrang ermittelt.

Das klingt komplizierter, als es ist: Um den Perzentilrang zu bestimmen, ordnet man alle Bewertungskennzahlen der Reihe nach und schaut, an welcher Stelle sich der heutige Wert befindet.

Ein Beispiel: Für den MSCI Switzerland bewegte sich das über den Konjunkturzyklus geglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Shiller-KGV, siehe Erklärung am Ende des Artikels) in der Vergangenheit zwischen 8,5 und 57,8. Ordnet man nun alle seit 1982 monatlich verfügbaren Bewertungszahlen aufsteigend an, kommt der aktuelle Wert von 23,5 auf Rang 234 von 489 zu liegen. Mit anderen Worten: In 233 Monaten, oder in 48% der Fälle (233/489 = 48%), war die Bewertung niedriger als heute, in 52% war sie höher.

Damit notiert der Schweizer Markt auf Basis dieser Kennzahl erstmals, seit The Market die Bewertungsübersicht eingeführt hat, unter dem langfristigen Median. Der Median entspricht dem 50. Perzentil und teilt die Kennzahlen in der Mitte: Die eine Hälfte notiert darüber, die andere darunter. Somit sind Schweizer Aktien gemäss Shiller-KGV gegenwärtig in etwa fair bewertet. Das Ganze wird für die wichtigsten Aktienindizes und für verschiedene Bewertungsmasse gemacht.

Shiller-KGV: unverändertes «teures Trio»

Wie sieht das Resultat aus? Im Vergleich zum Juli löst Indien die Niederlande auf Basis des Shiller-KGV als teuersten Markt ab: Es erreicht das hohe 84. Perzentil. Im Dreimonatsvergleich hat sich die indische Börse demnach sogar noch verteuert, denn im Juli notierte sie auf dem 77. Perzentil.

Die ebenfalls immer noch sportlich bewerteten Handelsplätze in den Niederlanden (76. Perzentil) und in den USA (68. Perzentil) vervollständigen das «teure Trio». Immerhin hat sich bei diesen beiden Aktienindizes die Überbewertung in den vergangenen Monaten etwas verringert.

Durch eine ungewöhnlich attraktive Bewertung bestechen hingegen die Börsenbarometer in China, Korea, Polen und Südafrika, die alle auf dem niedrigsten Shiller-KGV notieren. Hongkong, Japan, Singapur und die Türkei weisen ebenfalls ungewöhnlich tiefe Werte aus (vgl. die blauen Balken in der Grafik oben).

Das gleiche Vorgehen wurde auf vier weitere Bewertungskennzahlen angewendet: auf das vorwärtsgerichtete KGV, das Kurs-Umsatz-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie die Dividendenrendite (siehe Erklärung am Ende des Artikels). Bei allen gilt: Je höher der entsprechende Perzentilrang – er bewegt sich zwischen 0 und 100 –, desto unattraktiver ist die Bewertung.

Günstige deutsche Aktien

Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von bloss noch rund 1,15 gehören deutsche Aktien mittlerweile ebenfalls zu den günstigsten Valoren überhaupt. In lediglich 2% der Fälle seit 1995 erreichte das KBV einen geringeren Wert (rote Balken in der obigen Grafik) – letztmals im März 2009 in der Finanzkrise (während der Eurokrise 2012 reichte es auf der Basis von Monatsenddaten knapp nicht).

Die Nähe zum Kriegsgeschehen in der Ukraine, die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas, die hartnäckige Inflation und steigende Leitzinsen machen den deutschen Unternehmen zu schaffen und lassen die Anleger Reissaus nehmen. Wegen der in die Höhe geschossenen Energie- und Stromkosten geraten Unternehmen mit hohem Energieverbrauch in Nöte.

Kein Wunder, vermag sich kaum noch jemand für deutsche Aktien zu erwärmen, wie etwa die September-Umfrage von Bank of America unter internationalen Fondsmanagern oder der Dax-Stimmungsindikator von Sentix zeigen. Für Contrarians eröffnet das Chancen.

«Jetzt fängt es für antizyklisch agierende Anleger an, interessant zu werden», schreibt Fondsmanager Peter E. Huber von Taunus Trust in seinem aktuellen Newsletter. «Denn die grossen deutschen Aktiengesellschaften sind in der Regel international tätig und haben Produktionsstätten in aller Welt. Sie werden also zu Unrecht abgestraft.» Die oben abgebildete Bewertungsübersicht lässt ebenfalls schliessen, dass deutsche Valoren inzwischen wieder attraktiv sind.

Gemäss dem Kurs-Buchwert-Verhältnis sind im historischen Vergleich auch die Börsen in Israel, Polen, Hongkong, Spanien, Südafrika und im Vereinigten Königreich günstig. Das Schlusslicht bilden wiederum Indien und die USA, aber auch die Schweiz schneidet gemäss dieser Kennzahl nicht sonderlich gut ab.

Schweizer Aktien sind nicht mehr teuer

Zur besseren Lesbarkeit lassen sich die fünf verschiedenen Bewertungskennzahlen in ein Gesamtmass aggregieren. Dabei bestätigt sich, was sich oben bereits abgezeichnet hat: Die Aktienmärkte Indiens, der Niederlande und der USA stechen im internationalen Vergleich als besonders teuer hervor.

Während die US- und die niederländische Börse im Quartalsvergleich immerhin leicht günstiger geworden sind, haben sich indische Titel sogar noch verteuert. Letztere notieren auch nur rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Höchst. Dass Aktien auf globaler Basis betrachtet immer noch nicht günstig sind, ist dem grossen Gewicht der USA im Weltaktien- (MSCI All Country World) und im Industrieländerindex (MSCI World) von 60 resp. fast 70% geschuldet.

Nach der jüngsten Korrektur ist der Schweizer Aktienmarkt zwar noch nicht richtig günstig, aber immerhin fair bewertet, wie bereits das Shiller-KGV angedeutet hatte. Die Gesamtbewertung hat sich seit Juli vom 58. auf das 51. Perzentil verringert, was ziemlich exakt dem langfristigen Mittelwert entspricht.

Wachsende Zahl günstiger Länder

Mittlerweile kann sich die Auswahl der günstigen Aktienmärkte sehen lassen: fünf Börsenplätze – Polen, Israel, Chile, Südafrika und Mexiko – erreichen einen Score von weniger als 10. Das ist ungewöhnlich günstig. Auf eine Gesamtbewertung von immer noch weniger als 20 kommen weitere neun Märkte, darunter das oben erwähnte Deutschland (11. Perzentil), Südkorea (13. Perzentil), China (15. Perzentil), Spanien (15. Perzentil) und Italien (16. Perzentil).

Vor drei Monaten umfasste die Gruppe der Indizes, die unter dem 20. Perzentil notieren, bloss sieben Namen, jetzt sind es doppelt so viele. Die globale Kurskorrektur macht sich also mittlerweile in den Bewertungen bemerkbar.

Insgesamt hat sich das Chancen-Risiko-Verhältnis für Aktien merklich verbessert, und einige Märkte bestechen inzwischen sogar durch eine attraktive Bewertung. Aus Contrarian-Sicht (und mit entsprechend langem Anlagehorizont) dürfte es sich lohnen, in diesem Segment aufzustocken – auch wenn der Abwärtstrend an den Börsen durchaus noch weitergehen kann.