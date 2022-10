Analyse Fresenius: Das deutsche Sorgenkind hat einen langen Weg vor sich Die Coronapandemie und Managementfehler haben den deutschen Gesundheitskonzern in Bedrängnis gebracht. Anleger brauchen beim gefallenen Börsenstar viel Geduld. Henning Hölder ✉ 19.10.2022, 04.51 Uhr

Rasantes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine Aktienrendite von jährlich durchschnittlich 17%. Das ist, kurz zusammengefasst, die Geschichte des ehemaligen Dax-Börsenstars Fresenius SE (Fresenius) 📈 zwischen 2010 und 2017. Unter der Führung des heutigen Nestlé-Chefs Mark Schneider konnte der deutsche Gesundheitskonzern vor allem in den USA sein Geschäft mit Dialysedienstleistungen immer weiter ausbauen.

Fresenius verdient ihr Geld hauptsächlich mit dem Betrieb von Krankenhäusern und Dialysezentren, dem Verkauf von Generika sowie mit Dienstleistungen für Drittspitäler. Im Sommer 2017, am Höhepunkt seines Wachstums, war der Konzern an der Börse mehr als 40 Mrd. € wert.

Das sind längst vergangene Zeiten.

Mittlerweile beträgt die Börsenkapitalisierung nur noch etwas mehr als 11 Mrd. €. Schwierige Rahmenbedingungen, aber auch Managementfehler haben aus dem einstigen Börsenliebling ein Sorgenkind gemacht. Besonders seine wichtige Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) hat mit einem drastischen Gewinnrückgang zu kämpfen.

Die Misere der vergangenen Jahre lässt sich unmittelbar an den Geschäftszahlen ablesen.

Das Debakel von Fresenius in Zahlen

So verharrt das Umsatzwachstum seit vier Geschäftsjahren im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. 2021 war das Umsatzwachstum der wichtigsten Tochter FMC, die knapp die Hälfte des Gruppenumsatzes ausmacht, erstmals sogar leicht negativ.

Noch stärker zeigt sich die Malaise in der Profitabilität. Der Gewinn auf Stufe Ebit geht seit Jahren zurück. Das schlägt sich auch in der operativen Marge nieder. Ausser 2018 ist sie seit sechs Jahren rückläufig. Im vergangenen Jahr waren es noch 11,3%, so wenig wie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr.

Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein adjustiertes Konzernergebnis von 1,4 Mrd. € zu Buche – ein Einbruch von rund einem Viertel gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu 2018 liegt das Ergebnis sogar 42% tiefer.

Die Gründe für den Abstieg

Was ist schiefgelaufen beim einstigen deutschen Börsenliebling?

Zweifellos ist Fresenius ein grosser Coronaverlierer. Die hohe Sterblichkeit der vulnerablen Dialysepatienten hat – so makaber dies klingt – die Zahl der auf Nierenwäsche angewiesenen Patienten drastisch verkleinert. Ausserdem mussten in den Krankenhäusern der Kliniktochter Helios wegen der Pandemie Operationen verschoben werden.

Hingegen hatte Fresenius bereits vor der Pandemie mit massiven Problemen zu kämpfen. Das Fehlen von Wachstum zeichnete sich bereits seit 2017 ab. Die Gründe sind vielfältig: steigende Konkurrenz, verlorene Ausschreibungen sowie ein viel zu spät erkannter Trend zur ambulanten Behandlung von Dialysepatienten, der bereits vor Corona eingesetzt hat.

2022 keine Besserung in Sicht

Zudem hat Fresenius unter dem Ende September abgesetzten Konzernchef Stephan Sturm bei den Investoren viel Vertrauen verspielt. Mal für Mal verfehlte sie ihre Ziele. Zuletzt schockte sie die Märkte diesen Sommer mit einer «doppelten Gewinnwarnung», als sowohl der Mutterkonzern als auch FMC ihre kurz- und mittelfristigen Ziele kassieren mussten.

Entgegen bisherigen Prognosen erwartet FMC nun einen erneuten Gewinneinbruch um bis zu 20%. Sie leidet stärker als erwartet unter dem heftigen Personalmangel in den USA und den gestörten Lieferketten.

Komplexe Konglomeratsstruktur

Um die künftigen Chancen und Risiken des Unternehmens zu evaluieren, braucht es einen Blick auf die verschiedenen Unternehmensanteile. Fresenius ist ein komplexes Konglomerat mit vier rechtlich eigenständigen Segmenten.

1. Fresenius Medical Care (FMC)

Trotz der zuletzt hohen Einbussen liefert FMC als weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen noch immer den mit Abstand grössten Beitrag zum Gruppenumsatz (2021: 47%, Vorjahr: 49%), ebenso zum operativen Ergebnis (45%/54%). Die FMC-Sparte ist in der Konzernrechnung von Fresenius konsolidiert, dem Mutterkonzern gehört sie aber zu nur 32%. Die restlichen Anteile befinden sich in der Hand Dritter und sind kotiert.

Der Analystenkonsens von Bloomberg geht bei FMC bis 2025 von einem jährlichen Umsatzplus von durchschnittlich 6,25% aus. Die operative Marge soll von schätzungsweise 8,3% in diesem Jahr auf 13,6% steigen. Auch wenn 2022 zunächst ein weiterer Gewinnrückgang folgen dürfte, bleibt der Markt für Dialysebehandlungen attraktiv. Laut FMC erhielten im vergangenen Jahr rund 3,8 Mio. Menschen eine Dialysebehandlung, rund 9% wurden von FMC durchgeführt.

Analysten von Bloomberg Intelligence gehen davon aus, dass die Zahl der Dialysepatienten bis 2030 weltweit auf mehr als 6 Mio. steigen wird. Vor allem im Dienstleistungssegment dürfte sich bei einer steigenden Patientenzahl Fresenius' Marktführerschaft bezahlt machen, sagen die Analysten.

2. Fresenius Helios – Klinik-Gruppe

Die Krankenhaustochter Helios hat zuletzt dank steigender Patientenzahlen und Akquisitionen sowohl den Gewinn auf Stufe Ebit als auch den Umsatz um mehr als ein Zehntel verbessert. Sie betreibt 87 Kliniken in Deutschland, 50 Krankenhäuser in Spanien und etwa 227 ambulante Zentren in Europa. 2021 erwirtschaftete sie 29% des Umsatzes und 27% des operativen Ergebnisses der Gruppe.

Noch Anfang dieses Jahres signalisierte das alte Management, bei Helios einen Teilverkauf in Erwägung zu ziehen. Nachdem im Juli Berichte auftauchten, Helios könnte sogar vollständig an einen Wettbewerber verkauft werden, soll der neue Konzernchef Michael Sen derartige Bemühungen vorerst gestoppt haben.

Sollte die Krankenhaussparte unter dem Dach von Fresenius bleiben, sieht der Marktkonsens für die nächsten drei Jahre eine Umsatzsteigerung von 3 bis 4%. Die operative Marge von Helios soll bis 2025 auf 11,3% zunehmen.

3. Fresenius Kabi – Medikamentensparte

Fresenius sieht in ihrer Medikamenten- und Infusionssparte Kabi das grösste Wachstumspotenzial. Das margenstärkste Segment im Konglomerat ist für 19% des Umsatzes und 27% des operativen Gewinns verantwortlich. Zuletzt profitierte Kabi von einer verstärkten Nachfrage nach Produkten zur Versorgung von Covid-19-Patienten.

Jüngste Akquisitionen sowie eine umfangreiche Biosimilar-Pipeline sollen das Wachstum der «Cashcow» ankurbeln. Der Marktkonsens geht für das Segment von einer Umsatzsteigerung von mehr als einem Viertel bis 2025 aus. Die operative Marge soll sich dabei auf 16,7% verbessern.

Für die Analysten von Bloomberg Intelligence ist die Prognose eines jährlichen Umsatzwachstums von 6% noch konservativ. So wachse der Gesamtmarkt für Biosimilars jährlich um etwa 17% und werde bis 2025 auf 25 Mrd. € steigen.

4. Vamed – Krankenhausdienstleister

In der kleinsten Sparte, Vamed, bündelt Fresenius das Geschäft für Krankenhausdienstleistungen und Rehakliniken. Mit einem Anteil von lediglich 5,2% des Umsatzes und 2,4% des operativen Gewinns ist sie kein bedeutender Gewinnbringer.

Trotzdem ist die Sparte für den Mutterkonzern wichtig. Dank der Zusammenarbeit mit weltweit 100 Gesundheitseinrichtungen sowie 890 Krankenhäusern kann das Unternehmen Trends im Gesundheitswesen frühzeitig erkennen und wichtige Eckdaten für die Wachstumsstrategie liefern.

Laut Konsens soll der Umsatz bis 2025 um mehr als ein Drittel zulegen, der operative Gewinn sogar um fast 90%.

Welche Möglichkeiten hat das Unternehmen?

Gesamthaft geht der Konsens davon aus, dass Fresenius den Gewinn bis 2025 um knapp ein Drittel steigern kann. Um das Wachstum anzukurbeln, setzt sie vor allem auf die Medikamentensparte Kabi, doch auch eine Umsatzerholung im Dialysegeschäft sowie ein verbessertes Kostenmanagement sollten die Rentabilität erhöhen.

Grundlegende Portfolioveränderungen sind mittelfristig kaum zu erwarten. Zwar sind weitere Akquisitionen immer wieder im Gespräch, um das Wachstum voranzutreiben. Die stark gestiegene Verschuldung erschwert solche Vorhaben jedoch. Mit einem Verschuldungsgrad des 3,7-fachen Ebitda liegt Fresenius am oberen Ende der selbst gesteckten Bandbreite.

Zudem könnte der Konzern – trotz dem nach wie vor soliden freien Cashflow – bei einer weiteren Zunahme der Schulden sein Investment Grade aufs Spiel setzen. Mit BBB bewegt er sich ohnehin am unteren Ende dieses Bereichs.

Seit Jahren werden (Teil-)Verkäufe von einzelnen Unternehmensbereichen ins Spiel gebracht. Die Konglomeratsstruktur von Fresenius ist Investoren ein Dorn im Auge und sorgt für einen Bewertungsabschlag. Die Börse bevorzugt fokussierte Gesellschaften.

Doch die immer wieder diskutierte vollständige Abspaltung von FMC scheint angesichts der derzeit niedrigen Bewertung wenig sinnvoll. Auch die Veräusserung anderer Unternehmenssegmente dürfte sich im derzeitigen Marktumfeld als schwierig erweisen.

Langfristig Potenzial, aber Einstieg drängt sich nicht auf

Fresenius dürfte bis auf weiteres nichts anderes übrig bleiben, als sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Dafür muss sie bei dem im Frühjahr 2021 eingeläuteten Sparprogramm weiterhin aufs Gaspedal drücken. Einsparungen sollen aus allen vier Unternehmensbereichen kommen. Die Effizienzprogramme dürften das Ergebnis aber zunächst noch belasten.

Zwar sind die langfristigen Wachstumsaussichten für Fresenius intakt, zudem bewegt sich die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 6,4 auf einem Rekordtief. Trotzdem drängt sich für Anlegerinnen und Anleger unmittelbar noch kein Einstieg auf. Die Erholung des Geschäfts verzögert sich. Vor allem das grösste Segment, FMC, wird in diesem Jahr noch einmal starke Einbussen verzeichnen.

Entscheidend wird sein, wie der Wachstumsplan des frisch ernannten Konzernchefs Michael Sen aussehen wird. Mit einem umfassenden Strategie-Update dürfte für Anfang November, wenn Fresenius die Zahlen zum dritten Quartal vorlegt, allerdings noch nicht zu rechnen sein.

Langfristig ist Fresenius ein interessanter Kandidat für einen Turnaround. Die Aktien können auf die Watchlist genommen werden.