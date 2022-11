Analyse Fünf europäische Marktführer, die jetzt günstiger zu haben sind Wenn es an den Börsen kracht, werden auch Aktien von soliden Unternehmen mit starker Marktstellung nach unten gezogen – oft zu Unrecht. Das bietet Chancen für langfristig orientierte Anleger. Henning Hölder ✉ 04.11.2022, 02.02 Uhr

Aktien von guten Unternehmen sind selten, ja eigentlich nie günstig zu haben. Wenn sich die Börsen jedoch in einem Bärenmarkt befinden und die Kurse auf breiter Front fallen, eröffnet dies Chancen. Ein solcher reisst auch Titel von Gesellschaften mit soliden Fundamentaldaten und guten Wachstumsaussichten mit nach unten.

Eine beliebte Börsenregel lautet «kaufen, wenn die Kanonen donnern». Das bedeutet aber nicht, sich blindlings scheinbar günstige Hype-Papiere ins Depot zu legen, deren Wert sich jederzeit noch einmal halbieren kann. Wer auf die Chance einer Vervielfachung des Kurses verzichten kann, dafür aber Valoren von soliden Unternehmen mit einer starken Marktstellung und kontinuierlichem Umsatzwachstum schätzt, für den präsentiert The Market fünf Vorschläge.

Alle fünf Unternehmen sind in ihrem Bereich Marktführer, und die Aktien sind im Zuge der Börsenturbulenzen in diesem Jahr zwischen 15 und 40% zurückgekommen. Weil damit auch ihre Bewertung zurückgegangen ist, sich aber gleichzeitig kaum etwas an den Wachstumsaussichten verändert hat, eröffnen sich hier Einstiegsmöglichkeiten.

ASML: einzigartige Monopolstellung

Der Inbegriff eines dominanten Marktführers ist ASML. In der Fertigung der schnellsten Computerchips führt kein Weg am wohl wichtigsten Hersteller von Equipment zur Halbleiterproduktion vorbei. Noch immer sind die Niederländer als Einzige in der Lage, sogenannte Ultraviolett-Lithografie-Maschinen (EUV) in Serie zu bauen.

Nur diese Technologie ermöglicht die Produktion von Chips mit Strukturgrössen von unter sieben Nanometern. In keinem anderen Sektor ist die gesamte Branche derart abhängig von einem einzigen Player. Vor allem das über Jahrzehnte aufgebaute Know-how in der EUV-Technologie schützt die Niederländer vor Konkurrenz. Ihr Quasimonopol anzugreifen, scheint selbst mit einem gewaltigen finanziellen Aufwand auf absehbare Zeit kaum möglich.

Allerdings gehen steigende Zinsen und der sich abzeichnende Abschwung in der globalen Halbleiterindustrie auch an ASML nicht spurlos vorbei. Die Aktie hat seit Jahresbeginn knapp ein Drittel an Wert eingebüsst – obwohl die Niederländer das Wachstumstempo weiter hoch halten. Die Zahlen für das dritte Quartal fielen besser aus als von Analysten erwartet. ASML konnte den Umsatz um 10% steigern und den Gewinn immerhin halten. Zudem verspricht der Ausblick weiterhin lukratives Wachstum.

Mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die kommenden zwölf Monate von 26 sind die Titel zwar höher bewertet als die anderer Equipmenthersteller, aufgrund der quasimonopolistischen Marktstellung erstaunt dies jedoch kaum. Die Bewertung ist so niedrig wie seit Sommer 2019 nicht mehr. Das Umsatzpotenzial der EUV-Technologie ist noch lange nicht ausgeschöpft, ein Einstieg scheint daher attraktiv.

Brenntag: unverzichtbar in der Chemieindustrie

Obwohl seit September 2021 im deutschen Leitindex Dax vertreten, fliegt Brenntag etwas unter dem Radar. Dabei ist das Unternehmen mit Sitz in Essen weltweiter Marktführer im Handel von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Es kauft grossen Chemieproduzenten wie BASF grosse Menge an Chemikalien ab, mischt sie neu, verpackt sie und liefert sie in kleineren Mengen an Endkunden.

Brenntag fungiert als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie – und ist damit unverzichtbarer Bestandteil der weltweiten Chemieindustrie. Mit einem Umsatz von 14 Mrd. € ist sie die Nummer eins in Europa und Lateinamerika sowie der drittgrösste Chemiehändler in Nordamerika.

Wegen der Konjunktursensitivität in der Chemieindustrie sind auch die Valoren von Brenntag in diesem Jahr zurückgekommen. Doch mit einem Minus von 21% schneiden sie nur unwesentlich schlechter ab als der breite Markt.

Dazu passt, dass die Deutschen im abgelaufenen Quartal trotz des schwierigen Umfelds sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich steigern konnten. Sie profitieren davon, dass sie Unternehmen weltweit in unterschiedlichen Branchen beliefern, was das Geschäft trotz Zyklizität vergleichsweise stabil macht.

Die Folge: Noch stärker als der Aktienkurs ist die Bewertung zurückgekommen. Das vorausschauende KGV für die kommenden zwölf Monate hat sich seit Anfang Jahr von 17 auf 10 reduziert. Für eine Gesellschaft mit derart marktbeherrschender Stellung ist das nicht teuer.

Zwar könnte sich der Druck bei einer Rezession in den kommenden Monaten noch erhöhen, trotzdem sollten Anlegerinnen und Anleger nicht zu lange mit einem Einstieg warten.

Allianz: breit diversifizierter Versicherungsriese

Gemessen an der Bilanzsumme ist Allianz der grösste Versicherer in Deutschland und die Nummer zwei der Welt. Zwar sind die Münchner keine Wachstumsmaschine, was sich auch am Aktienkurs ablesen lässt. Doch dank dem breit diversifizierten Geschäftsmodell – zu den Kerngeschäften gehören Kranken- und Lebensversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie das Asset Management – können sie auch in schwierigen Zeiten an ihrer grosszügigen Dividendenpolitik festhalten (voraussichtliche Rendite bei der nächsten Ausschüttung aktuell: 5,9%). In den letzten fünf Jahren ist die Dividende um jährlich fast 8% gestiegen.

Das Unternehmen wächst vor allem im Versicherungsgeschäft. Der Ertrag aus diesem Bereich ist weniger schwankungsanfällig und korreliert nicht mit den Kapitalmärkten. Verträge, die häufig für Jahrzehnte vereinbart sind, versprechen langfristig konstanteren Gewinn. Zudem hat Allianz einiges vor: Sie will bis 2024 ihre Strukturen stark verschlanken und effizienter machen. Eine deutliche Vereinfachung der Prozesse sowie eine konsequente Nutzung von Grössenvorteilen sollen Wachstum und Margen steigern. Das verspricht Kurspotenzial.

Zudem kann sich der Konzern langsam einer Last entledigen, die seit dem letzten Jahr den Aktienkurs gedrückt hat. Die kleine Sparte Allianz Global Investors machte im letzten Jahr schlecht von sich reden, als sich drei Fondsmanager mit riskanten Hedge-Funds-Strategien verzockten und Anleger um Milliardenbeträge brachten. Allianz bekannte sich der mangelhaften Aufsicht schuldig und willigte im Sommer ein, Entschädigungen von rund 6 Mrd. € zu zahlen.

Auch wegen der Unsicherheit um den Prozess hatte die Aktie in diesem Jahr zwischenzeitlich bis zu 24% eingebüsst, was beim deutschen Versicherer nicht oft vorkommt. Zwar erholt sich der Kurs bereits seit einigen Wochen, dennoch dürfte es sich vor allem für Dividendenjäger weiterhin lohnen, hier aufzuspringen.

Givaudan: Marktführer mit starkem Kursrücksetzer

Als globaler Marktführer vereinnahmt Givaudan rund ein Viertel des weltweiten, etwa 30 Mrd. $ schweren Riechstoff- und Aromengeschäfts. Zwar wird 2023 durch die geplante Fusion des niederländischen Konkurrenten DSM mit der Genfer Firmenich ein noch grösserer Player entstehen. Die Tätigkeitsfelder sind jedoch nicht deckungsgleich, was Givaudan helfen könnte. Mit Tiernahrungszusatzstoffen bedient der neu entstehende Konzern auch Geschäftsfelder, die ausserhalb des Spektrums von Givaudan liegen.

Die Eintrittshürden im Aromengeschäft sind enorm hoch. Hersteller ändern nur selten den Geschmackslieferanten für ihre Produkte, da hier kleinste Abweichungen Kunden vergraulen könnten. Daraus ergibt sich eine überaus wertvolle Preissetzungsmacht, die vor allem bei der derzeit hohen Inflation hilft.

Allerdings hat diese Marktdominanz auch ihren Preis. Im letzten Jahr ist die Bewertung der Papiere von Givaudan gemessen am vorausschauenden KGV für die kommenden zwölf Monate auf bis zu 45 hochgeschossen. Für ein Unternehmen, das bis 2025 jährlich um 4 bis 5% organisch wachsen will, war das exorbitant – trotz einer Ebitda-Marge, die regelmässig komfortabel über 20% liegt.

Steigende Zinsen und ein auch für Givaudan schwieriges konjunkturelles Umfeld haben sowohl die Aktie um knapp 40% zurückkommen lassen als auch das KGV auf ein niedrigeres Niveau von 27 zurückgebracht. Auf diesem Bewertungsniveau befanden sich die Titel zuletzt 2017.

Barry Callebaut: der weltgrösste Schokoladenhersteller

Etwas überspitzt könnte man sagen, nur ein Salmonellenfall kann Barry Callebaut stoppen. Der weltweit grösste Hersteller von Schokolade weist auch im Krisenjahr 2022 ein erstaunlich robustes Geschäft auf. Einzig der von einem Zulieferer ausgelöste Salmonellenfall in der weltgrössten Schokoladenfabrik im belgischen Wieze drückt den Gewinn im vergangenen Quartal und wird das Ergebnis wohl auch im kommenden noch belasten.

Das ändert aber nichts am bestens aufgestellten Geschäftsmodell der Zürcher. Barry Callebaut bietet einen attraktiven Mix aus defensiven Qualitäten und Wachstum. Mit einem Kursverlust von 15% seit Anfang Jahr hat die Aktie die diesjährigen Turbulenzen vergleichsweise gut überstanden. In der Krise zahlen sich sowohl die hohe Preismacht von Barry Callebaut als auch das wenig konjunktursensitive Geschäft aus.

Zudem wächst das Unternehmen schneller als der Markt für Schokolade, der als träge gilt. Dies ist möglich, weil viele Schokoladenhersteller aus Effizienzgründen ihre Produktion auslagern – und dabei vor allem bei Barry Callebaut anklopfen. Gleichzeitig setzen viele Marken vermehrt auf Premiumschokoladenprodukte mit höheren Margen – auch davon profitiert Barry Callebaut.

Ausserdem wendet die Gesellschaft für den Grossteil ihrer Verkäufe ein inflationsresistentes Cost-plus-Modell an. Dies erlaubt es ihr, steigende Rohstoffpreise sowie Kosten für Energie und Transport direkt an die Abnehmer weiterzureichen. Dadurch kann sie ihre Gewinnmargen im derzeitigen inflationären Umfeld aufrechterhalten.

Auch hier ist seit Anfang Jahr die Bewertung noch stärker zurückgekommen als der Aktienkurs. Das vorausschauende KGV für die kommenden zwölf Monate hat sich um ein Fünftel auf 21 reduziert. Für ein Unternehmen, das ein schnelleres Wachstum als der Markt aufweist und Schutz gegen steigende Inflation bietet, ist das ein faires Niveau. Für Anlegerinnen und Anleger bietet sich damit eine Kaufgelegenheit.