Analyse Für die Schweizer Autozulieferer liegt die Hoffnung in der Elektromobilität Das Wachstum am Automobilmarkt verlangsamt sich stärker als erwartet. Doch nicht für alle Unternehmen in der Wertschöpfungskette ist das gleichermassen schlimm, die Transformation eröffnet auch Chancen. Gabriella Hunter ✉ 30.11.2022, 05.37 Uhr

Das hat Seltenheitswert: Ems-Chemie enttäuschte den Markt vor rund einer Woche mit einer Gewinnwarnung für das laufende Jahr. Der Spezialchemiehersteller machte eine Reihe von – an sich wenig überraschenden – Gründen für die trüberen Aussichten verantwortlich: die schwierige weltwirtschaftliche Lage, die schlechte Konsumentenstimmung in China, die hohen Energiepreise. Mit der Mitteilung erklingt aber ein Warnschuss für andere Zulieferer im Automobilsegment.

Ems-Chemie erwirtschaftet mehr als 60% des Umsatzes im Automotive-Sektor und gilt als Frühindikator für sich eintrübende Aussichten. Die Nachfrage der Automobilkunden hatte sich laut dem Unternehmen bereits im September verlangsamt, im vierten Quartal könnte es nun schlechter laufen als vom Markt erwartet. Anlegerinnen und Anleger reagierten enttäuscht.

Die jüngsten Prognosezahlen deuten laut Tobias Fahrenholz vom Brokerhaus Stifel auf eine Verlangsamung des Wachstums im Automobilsektor hin. Während der Absatz dieses Jahr noch um mehr als 6% wachsen dürfte, sagen derzeitige Schätzungen für 2023 und 2024 jeweils ein Wachstum von 3 bis 4% voraus, so der Analyst. «Einen Einbruch wie 2009 im Nachgang der Finanzkrise sollten wir aber kaum sehen.» Dafür sei der Nachholbedarf nach der Pandemie noch zu gross, auch wenn sich die Konsumentenstimmung zuletzt eingetrübt habe.

Arben Hasanaj, Finanzanalyst bei Vontobel, musste seine These in den letzten Wochen revidieren. Davor sei er davon ausgegangen, dass die Autozulieferer von einem Nachholeffekt profitieren könnten, selbst wenn sich die Nachfrage nach Autos zusammen mit der Konjunktur abschwäche. Denn die Lieferkettenprobleme der vergangenen Jahre haben zu einem grossen Stau bei der Auslieferung geführt. «Und die Produktionszahlen sind schon länger sehr tief.» Doch dieser kurzfristige Puffer scheint sich nicht zu materialisieren.

Verwerfungen treffen Zulieferer besonders

Für die gesamte Branche geht das Jahr somit zu Ende, wie es begonnen hat: mit grosser Unsicherheit und schlechten Aussichten. Die Zulieferer spüren diese Marktverwerfungen und insbesondere die Planungsunsicherheit besonders deutlich. Ihr Geschäftsgang hängt erstens mehr oder weniger direkt an den verkauften Stückzahlen der Autobauer.

Zweitens tragen sie grösstenteils die direkten Auswirkungen der höheren Inputkosten, die sie nur teilweise und mit Verzögerung weitergeben können. Dies, während führende Hersteller wie Volkswagen, Mercedes oder Toyota von der Knappheit am Automarkt gar profitieren, indem sie die wenigen gelieferten Teile in immer teurere Autos verbauen. Im dritten Quartal 2022 erzielten sie erneut rekordverdächtig hohe Gewinne. Die Autozulieferer haben drittens angesichts fehlender Komponenten ihren Lagerbestand stärker als üblich ausgebaut, um lieferfähig zu bleiben. Auch hier spüren sie den Druck der grossen Player.

Für Anleger ist das zumindest kurzfristig kein gutes Umfeld. Gleichzeitig sieht The Market auf die lange Frist durchaus Potenzial. Diejenigen Unternehmen, die sowohl am strukturellen Trend hin zu Elektrifizierung und autonomem Fahren sowie teureren Autos teilhaben als auch im schnell wachsenden asiatischen – insbesondere im chinesischen – Markt stark präsent sind, können die global schleppende Entwicklung ausgleichen.

Das Paradebeispiel eines Profiteurs am Schweizer Markt ist Komax. Der Hersteller von Maschinen zur Verarbeitung von Kabeln – schneiden, isolieren, beschriften, quetschen und mit Steckkontakten verbinden («crimp») – erwirtschaftet zwar 80% des Umsatzes in der Automobilindustrie, doch das Geschäft läuft weiterhin rund, die Auftragslage ist sehr gut. Denn der Absatz ist nicht direkt proportional von den Stückzahlen abhängig: In einem modernen Auto werden mehr Kabelbäume verbaut. Der Trend zu E-Mobilität und autonomem Fahren erhöht zudem die Anforderungen an die Kabel.

«Das Unternehmen profitiert schon voll von der Transformation», sagt Hasanaj. In den vergangenen Jahren seien die Verkäufe von Elektroautos stärker gewachsen als erwartet. Hinzu kommt, dass die Kunden von Komax – Kabelkonfektionäre wie Leoni – die grösstenteils noch manuelle Produktion zunehmend automatisieren. Das tun sie zum einen, um angesichts steigender Löhne und wachsender Kabelvolumen die Kosten zu senken, die Autohersteller machen aber auch Druck.

Und das Potenzial ist noch gross: Es werden derzeit vielerorts neue Fabriken erstellt, insbesondere in China. Im asiatischen Land sind in den vergangenen Jahren neue Player herangewachsen. BYD dürfte dieses Jahr Elektroautopionier Tesla bei der Zahl der verkauften Fahrzeuge überh0len. Auch hier ist Komax die Nummer eins und verfügt als Premiumanbieter über eine gute Marktposition – auch wenn die Konkurrenz durch lokale Produzenten wachse, sagt Hasanaj.

Dem stellt sich das Unternehmen mit mehr Investitionen. In den vergangenen Jahren hat es 8 bis 10% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert. Dank dem im Februar angekündigten Zusammenschluss mit dem bisherigen Konkurrenten Schleuniger kann Komax künftig noch mehr Mittel in die Weiterentwicklung investieren und schneller auf Bedürfnisse der Kunden reagieren.

Die sehr gute Marktposition ermöglicht es Komax, die höheren Inputkosten bisher grösstenteils weiterzureichen. Im ersten Halbjahr 2022 hat sie die Betriebsgewinnmarge gar markant gesteigert, die Coronadelle ist damit beinahe überwunden.

Für The Market sind die Papiere von Komax eine der besten Anlagen, um den Trend zur Automatisierung und zu erneuerbarer Energie am Schweizer Aktienmarkt zu spielen. Mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 für die kommenden zwölf Monate sind sie deutlich niedriger bewertet als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre (29,4), auch wenn 2020 durch die Pandemie verzerrt ist. Die Titel sind Teil des The Market Best Ideas Portfolio.

Lem profitiert wie Komax direkt von den strukturellen Trends im Automobilgeschäft. Das Elektrotechnikunternehmen aus Genf stellt Stromsensoren für Autos, aber auch für die Ladeinfrastruktur her und erwirtschaftet damit knapp ein Drittel des Umsatzes. Während in einem herkömmlichen Leichtfahrzeug mit Verbrennungsmotor laut Hasanaj eine bis zwei dieser Komponenten verbaut werden, sind es bei solchen mit Elektroantrieb acht bis zwölf.

Entsprechend steigt die Nachfrage deutlich, wie das Wachstum der letzten Quartale untermauert: Ein Plus von 25% resultierte zwischen April und September. Ein Grossteil der Produktion wird in China verbaut, wo sich Lem etabliert hat und mit einem Umsatzanteil von mehr als 40% überproportional vertreten ist. Zwar ist die Konkurrenz in diesem Markt stark und der Kostendruck hoch. Das Unternehmen kann sich jedoch behaupten: Insgesamt ist die Betriebsgewinnmarge zuletzt unbeschadet hoch geblieben.

Mit den Halbjahreszahlen hatte Lem ihre Widerstandsfähigkeit und die insgesamt hohe Rentabilität einmal mehr unter Beweis gestellt. Das ist ein positives Signal für die lange Frist. CEO Frank Rehfeld zeigte sich Anfang November für die kurze und die mittlere Frist aber etwas zurückhaltender – wenngleich nicht in erster Linie wegen des Automobilgeschäfts.

Vor diesem Hintergrund wenig überraschend haben sich die Aktien nach dem Einbruch seit Ende 2021 deutlich erholt. Das Höchst bei fast 2700 Fr. werden sie so bald aber nicht wieder erreichen. Zumal mit dem hohen China-Exposure auch das politische Risiko gross ist. Dafür spricht auch die faire Bewertung: Sie ist mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 für die kommenden zwölf Monate nahe dem Fünfjahresschnitt (31).

Georg Fischer will eigentlich kein Automobilzulieferer mehr sein, zumindest kein reiner. Das Industrieunternehmen hat sich weniger konjunktursensitiv ausgerichtet; noch rund ein Viertel des Umsatzes entfällt auf die Division Casting Solutions, die unter anderem Leichtbaukomponenten für die Mobilität umfasst. Dabei hat der Konzern das Geschäft laut Stifel-Analyst Fahrenholz stark auf die Elektromobilität ausgerichtet: Rund drei Viertel der Langfristaufträge stammen aus diesem Bereich, während der Umsatzanteil der Division heute etwa 20% beträgt.

Punkten kann GF mit ihren guten Beziehungen zur deutschen Automobilindustrie: Der Premiumanteil an der Produktion ist überdurchschnittlich hoch. «Das sollte dem Unternehmen auch künftig zugutekommen», glaubt Fahrenholz. Aber auch in China sind die Schaffhauser stark. Dank langjähriger Partnerschaften mit europäischen sowie lokalen Unternehmen wie BYD oder Geely dürften sie sich am Markt behaupten.

An der Börse hat GF ihr Image als Profiteur des Automobilmarktes langsam abgestreift. Die stärkere Fokussierung auf die anderen, profitableren Geschäftsbereiche, insbesondere auf Piping Systems, hat die Aktien in neue Sphären steigen lassen. Nach einem Kurseinbruch Anfang Jahr liefen sie zuletzt wieder gut. Doch nun kommen auch auf das übrige Geschäft schwierigere Zeiten zu.

Die neue Strategie erschwert allerdings auch den Bewertungsvergleich mit der eigenen Historie. Bei einem Kurs von mehr als 60 Fr., sprich: einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 für die kommenden zwölf Monate, sind die Titel aus Sicht von The Market vorerst ausgereizt (Fünfjahresschnitt: 19).

Deutlich kleiner ist das Automobilgeschäft bei Bossard. Und dies ganz bewusst: Der Komponentenhersteller hat in der Vergangenheit Aktivitäten in diesem Bereich vermieden, unter anderem wegen des starken Wettbewerbs und des Preisdrucks. Stattdessen hat er sich laut Fahrenholz eher auf Marktnischen konzentriert – unter anderem auch auf die Elektromobilität.

Und dies tut Bossard erfolgreich: Verbindungselemente für die Elektromobilität sorgten für starkes Wachstum, hat das Unternehmen im Halbjahresbericht geschrieben. Der prominenteste Kunde ist bekanntermassen Tesla. Insgesamt liege der Umsatzanteil in diesem Bereich aber lediglich im mittleren einstelligen Prozentbereich, sagt der Stifel-Analyst. Gleichzeitig dürfte auch die Profitabilität eher unterdurchschnittlich sein.

Entsprechend beeinflusst das Automarkt-Exposure den Aktienkurs kaum. Viel wichtiger sind für den Industriezulieferer die konjunkturellen Aussichten insgesamt und vor allem diejenigen für das verarbeitende Gewerbe. Diese haben sich zuletzt ebenfalls eingetrübt. In diesem Umfeld schlägt sich Bossard gut, dank der hohen Lieferfähigkeit konnte sie Marktanteile gewinnen. Angesichts der drohenden Rezession in den wichtigen Absatzmärkten ist The Market kurzfristig zwar etwas zurückhaltender, langfristig dürfte sich ein Engagement aber auszahlen. Mit dieser Perspektive sind die Valoren auch im Best Ideas Portfolio enthalten.

Bei SFS entfällt gut ein Fünftel des Absatzes auf die Automobilindustrie. Sie stellt unter anderem Sensorgehäuse sowie Komponenten für Bremssysteme her. Dabei ist sie auch in Zukunftsbereichen wie elektrischen Bremsen engagiert, die mehr kosten als ältere Modelle, am Gesamtwert eines Autos aber weiterhin nicht viel ausmachen. So will das Management den verbauten Wert je Fahrzeug weiter steigern. «Angesichts der breiten Aufstellung ist SFS aber nicht in erster Linie Profiteur der schnell wachsenden Elektromobilität», sagt Fahrenholz.

Die Gesellschaft schlägt sich insgesamt gut. Durch die Ende 2021 angekündigte Übernahme von Hoffmann wird ihr Geschäft weniger kapitalintensiv. Der Markt hat die Logik hinter dem Deal aber noch nicht gänzlich verstanden, die Aktien sind unter die Räder gekommen: Seit Anfang Jahr haben sie 30% an Wert verloren. Auf dem aktuellen Kursniveau ist sehr viel Negatives bereits eingepreist, wie The Market vor kurzem in einer Analyse zu SFS dargelegt hat.

Anders ist die Ausgangslage von Autoneum. Die vom Unternehmen hergestellten Teile für die Innenausstattung werden kaum vermehrt nachgefragt, nur weil das Auto mit einem Elektromotor fährt. Zwar versuchen die Winterthurer mit neuen Produkten etwa für die Isolation von Batterien zu punkten, doch insgesamt schätzt Vontobel-Analyst Hasanaj die Auswirkungen des Trends zur Elektromobilität als in etwa neutral ein.

In anderen Worten: Solange die Aussichten im Automarkt sich nicht aufhellen, wird auch Autoneum nicht schneller wachsen können. Zumal sie auch noch in China unterproportional repräsentiert ist – «selbst dann noch, wenn es gelingt, den Umsatzanteil in der Region wie angekündigt auf rund 20% anzuheben», sagt Hasanaj. Heute entfallen 80% auf Europa und die USA, lediglich 15% auf Asien insgesamt.

Aus Sicht von The Market ist die Bloomberg-Schätzung für das Wachstum dieses und nächstes Jahr zu optimistisch. Ausserdem kämpft Autoneum stärker als andere mit dem Kostendruck der Autohersteller. Das wird sich erst mit Verzögerung bessern. Vor diesem Hintergrund sind die Papiere nicht attraktiv, trotz niedriger Bewertung – das vorausschauende Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate liegt mit 13,5 deutlich unter dem historischen Schnitt.

Deutlichen Nachholbedarf punkto Elektromobilität hat indes Feintool. Mit Produkten wie Elektroblech für Benzinmotoren und Präzisionsteilen für sparsamere Getriebe konzentrierte sie sich lange Zeit noch zu stark auf Komponenten für den Verbrennungsmotor. Das Management habe den Trend unterschätzt, schreibt Stifel-Analyst Alexander Koller in seiner jüngsten Studie. Im schwierigen Marktumfeld der vergangenen Jahre rächte sich das: 2020 wies Feintool einen Mini-Gewinn aus, der Umsatz schrumpfte mehr als 20% auf weniger als 500 Mio. Fr., und auch 2021 wurde das Vor-Pandemie-Niveau nicht erreicht.

Mit den 2018 und 2021 durchgeführten Übernahmen von Stanz- und Lasertechnik Jessen sowie Kienle + Spiess haben die Berner laut Koller aber die Transformation weg vom Verbrennungsmotor initiiert. Das macht sich bezahlt: Gestern Dienstag hat Feintool mitgeteilt, ein europäischer Automobilhersteller habe ihr einen mehrjährigen Auftrag im dreistelligen Millionenbereich für Komponenten erteilt. Konkret geht es um Rotoren und Statoren, wichtige Antriebskomponenten von Elektromotoren, wie Kienle + Spiess sie produziert.

Doch bis sich Feintool zukunftsfähiger ausgerichtet hat und damit besser abschneidet als der insgesamt schwierige Automarkt, dürfte es noch etwas dauern. Zumal das zugekaufte Geschäft derzeit noch niedrige Margen ausweist. Für dieses und das kommende Jahr erwarten Analysten im Schnitt unter dem Strich eine schwarze Null.

Die durchzogenen Aussichten spiegeln sich nach einem Kursrückgang von 45% seit Anfang Jahr in der sehr niedrigen Bewertung: Für die kommenden zwölf Monate liegt das Verhältnis von Unternehmenswert zum Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda bei 3,5 (Fünfjahresschnitt: 5,4). Für eine nachhaltige Verbesserung fehlt derzeit aber die Fantasie.

Die Aktien von Komax sind dank der sehr guten Positionierung des Unternehmens und der hohen Anlagequalität trotz der schwierigen Aussichten im Sektor ein Engagement wert. Sowohl Lem als auch GF überzeugen ebenfalls punkto Elektromobilität und Marktanteil in China. Doch die Titel haben sich zuletzt vom Tiefst erholt; kurzfristig sind sie wohl ausgereizt.

Bossard und SFS unterliegen nicht hauptsächlich dem Zyklus im Automobilsektor, sondern der allgemeinen Konjunkturentwicklung. Langfristig sind beide attraktiv, bei Bossard sollten Investorinnen und Investoren Kurse unter 200 Fr. abwarten. Autoneum und Feintool bieten aus Sicht von The Market derzeit keine attraktive Anlage.