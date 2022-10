Analyse Horror im Tech-Sektor: endlich Zeit zum Einstieg Die Abschlüsse der grossen Tech-Konzerne sorgen für Angst und Schrecken. Durch den Rückschlag vergünstigen sich aber auch die Bewertungen. Viel schlimmer kann es kaum mehr kommen. Für Mutige ergeben sich Chancen. Christoph Gisiger ✉️ 28.10.2022, 06.55 Uhr

Halloween ist eigentlich erst am Montag. Im Tech-Sektor haben sich jedoch bereits die vergangenen Tage wie ein Horrorfilm angefühlt. In der laufenden Berichtssaison werden die Nerven arg strapaziert.

Nach schwachen Ergebnissen von Microsoft, dem Google-Mutterkonzern Alphabet und Meta Platforms (vormals Facebook) hat mit Amazon am Donnerstag ein weiterer Branchenriese mit dem Leistungsausweis bitter enttäuscht. Die Aktien sackten nachbörslich 13% ab. Mehr oder weniger neutral aufgenommen wurde der Abschluss von Apple. Aber selbst die Aktien des iPhone-Konzerns haben im Blutbad der letzten drei Tage 5% verloren.

Mit den durchwachsenen Unternehmensberichten hat der Nasdaq 100 einen weiteren Dämpfer kassiert. Im Gegensatz zum breiten Gesamtmarkt konnten Tech-Aktien nur partiell vom Auftrieb an den Börsen in den letzten zwei Wochen profitieren. Das Blue-Chip-Barometer Dow Jones Industrial zum Beispiel mit einer bedeutenden Gewichtung der Sektoren Gesundheit, Finanzen und Industrie marschierte diese Woche unbeeindruckt weiter voran.

Wie immer gibt es Ausnahmen. Netflix zum Beispiel kann wieder mehr Abonnenten gewinnen, bei IBM sorgt der zyklische Effekt einer neuen Generation von Mainframe-Rechnern für Zuversicht, und mit Intel hat sogar ein Konzern aus der schwer geprüften Halbleiterindustrie mit den Quartalszahlen für einmal eine positive Kursreaktion ausgelöst.

Am trüben Gesamtbild ändert das allerdings wenig. Eröffnen die Aktien von Amazon auf dem nachbörslichen Niveau von gestern Abend, haben allein die fünf grössten Tech-Konzerne in wenigen Tagen über 800 Mrd. $ an Börsenwert eingebüsst. Mit einem Rückschlag von 25% hat es Meta am schwersten getroffen:

In kaum viel mehr als einem Jahr hat sich die Ausgangslage damit komplett verändert. Noch Ende Sommer 2021 lautete der Konsens an den Börsen, dass die fünf Titanen aus dem Tech-Sektor nicht zu bremsen sind. Keine Bewertung schien zu teuer.

«Der unaufhaltsame Aufstieg von Big Tech»: Titelblatt des US-Anlagermagazins «Barron's» vom 23. August 2021.

Die Euphorie ist längst verpufft. Am 19. November 2021 hat der Nasdaq 100 mit 16’764,86 das letzte Rekordhoch erreicht. Aktuell notiert er 33% tiefer und befindet sich in der schwersten Baisse seit der globalen Wirtschaftskrise von 2008/09.

Wie geht es nun mit Tech-Aktien weiter? Spielt sich im Sektor ein ähnlich massiver Crash wie nach dem Platzen der Internetblase in den Jahren 2000/01 ab? Oder markiert der Ausverkauf von dieser Woche vielleicht die Schlussphase der laufenden Bereinigung?

Schauen wir uns die Abschlüsse dazu genauer an.

Angst um das Wachstum

Die Zahlen machen vor allem Eines klar: Die Abkühlung der Weltwirtschaft ist nun auch bei den vermeintlich unbesiegbaren «Superstars» aus dem Tech-Sektor angekommen.

«Das makroökonomische Umfeld bleibt weltweit schwierig», sagte Amazon-Finanzchef Brian Olsavsky am Donnerstagabend bei der Resultatpublikation. «Die weit verbreitete Inflation, höhere Treibstoffpreise und steigende Energiekosten haben unser Umsatzwachstum beeinträchtigt, weil sich die Verbraucher Ausgaben gut überlegen und Unternehmen jeder Grösse Investitionen in Technologie und Werbung prüfen», ergänzte er.

Der mässige Ausblick zeugt davon. Amazon rechnet für das vierte Quartal mit 140 bis 148 Mrd. $ an Einnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr wird sich das Wachstum demnach auf 2 bis 8% verlangsamen. Analysten hatten mit mehr als 155 Mrd. $ Umsatz gerechnet. Wie bei den meisten IT-Unternehmen bremst der feste Dollar das Expansionstempo zusätzlich. Amazon schätzt den negativen Wechselkurseffekt für den laufenden Berichtszeitraum auf 4,6 Prozentpunkte.

Apple gibt seit Anfang 2020 keine quantitative Prognose mehr ab. Während der Ergebnisbesprechung liess Finanzchef Luca Maestri aber durchblicken, dass sich das Wachstum sequenziell nach 8% im vergangenen Quartal verlangsamen wird. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die aktuelle Berichtsperiode - saisonal die wichtigste für Apple - eine Woche länger ist als im Vorjahr.

Die iPhone-Verkäufe haben im Quartal bis Ende September knapp 10% auf 42,6 Mrd. $ zugenommen, was hinter den Analystenschätzungen von 43,2 Mrd. $ zurückblieb. Deutlich an Dynamik verliert das Service-Geschäft, mit dem Apple die höchsten Margen verdient. Der Umsatz der Sparte nahm knapp 5% auf 19,2 Mrd. $ zu, wogegen sich die Konsensschätzung auf 20,1 Mrd. $ belief.

«Bestimmte Dienstleistungen wurden durch makroökonomische Belastungsfaktoren, einschliesslich Wechselkursen, beeinträchtigt», sagte Apple-CFO Maestri. «Digitale Anzeigen und Videospiele sind Bereiche, in denen wir eine gewisse Schwäche beobachten konnten», meinte er weiter. Für das Geschäft mit Mac-Rechnern erwartet er einen «substanziellen» Umsatzrückgang.

Ähnlich klang es in den Vortagen beim Abschluss von Microsoft und Alphabet. Meta musste bereits zum zweiten Quartal in Folge einen rückläufigen Umsatz melden. Für die letzten drei Monate im Jahr warnt der weltgrösste Social-Media-Konzern vor einer weiteren Abnahme in der Grössenordnung von rund 7%.

Dass sich manche Segmente wie Online-Werbung oder PC-Verkäufe rasch abkühlen, ist spätestens seit dem Sommer offensichtlich. Nun macht sich aber selbst in «Wachstumsbastionen» wie dem Cloud-Geschäft eine Verlangsamung bemerkbar, was wohl mit ein Grund für die harsche Kursreaktion auf den Abschluss von Amazon ist.

Die Sparte Amazon Web Services (AWS), die Rechen- und Speicherdienste über das Internet anbietet, kommt für praktisch den gesamten Gewinn des Konzerns aus Seattle auf. Im vergangenen Quartal sind die Einnahmen «nur» noch 27% auf 20,5 Mrd. $ expandiert. Das entspricht dem geringsten Zuwachs seit 2014, als Amazon erstmals Zahlen zu AWS offengelegt hat.

An Schwung verliert ebenso Microsofts Cloud-Sparte Azure. Im Gegensatz dazu konnte Google Cloud das Tempo etwas erhöhen. «Es fragt sich daher, ob Google Rabatte anbieten muss, um dem Cloud-Geschäft von Amazon Kunden abzuwerben», meint Laura Martin, Tech-Analystin beim Broker Needham.

Sorgen um die Margen

Während des gewaltigen Digitalisierungsschubs im Zug der Pandemie haben die steigenden Kosten vieler Tech-Konzerne kaum eine Rolle gespielt. Doch angesichts der trüben Konjunkturaussichten und des zunehmenden Risikos einer Rezession, richtet sich der Fokus an der Börse vermehrt auf die Profitabilität.

Wie Zahlen der Tech-Riesen zum dritten Quartal zeigen, hat sich die Ertragskraft bei praktisch allen im Verlauf dieses Jahres abgeschwächt - ein Trend, der sich in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Am besten hält sich Microsoft. Mit fast 43% hat sich die operative Marge im vergangenen Quartal sogar verbessert. Wie der Softwarekonzern kommuniziert, soll sie sich im Geschäftsjahr 2023 per Ende Juni bloss um einen Prozentpunkt ermässigen. Selbst wenn es etwas mehr sein sollte, wird das Unternehmen weiterhin ausgesprochen profitabel arbeiten.

Dass ein diszipliniertes Management der Kosten im unsicheren Konjunkturumfeld geschätzt wird, verdeutlicht die positive Kursreaktion auf den Abschluss von Intel. Der weltgrösste Hersteller von Rechenprozessoren leidet unter dem Einbruch das PC-Markts. Im dritten Quartal hat sich der Umsatz 20% auf 15,3 Mrd. $ ermässigt. Der Gewinn wurde im Vorjahresvergleich von 6,8 auf 1 Mrd. $ dezimiert.

Das ist marginal besser, als befürchtet. Eine baldige Aufhellung zeichnet sich aber nicht ab. «Wir erwarten, dass die wirtschaftliche Unsicherheit bis ins Jahr 2023 andauern wird», sagte CEO Pat Gelsinger beim Earnings Call. Aus diesem Grund will er die operativen Kosten nächstes Jahr um 3 Mrd. $ senken. Bis Ende 2025 sollen jährliche Einsparungen von 8 bis 10 Mrd. $ realisiert werden. 2021 bezifferten sich die Betriebsausgaben auf rund 21,7 Mrd. $.

Andere Tech-Konzerne ringen sich nur zögerlich zu Einsparungen durch - wenn überhaupt. Alphabet hat in der Berichtsperiode fast 12’800 zusätzliche Mitarbeitende angestellt. Das sind 26% mehr als im zweiten Quartal, obwohl das Kerngeschäft mit Werbeeinnahmen de facto stagniert. Bis Ende Jahr soll die Belegschaft weiterwachsen, wenn auch weniger schnell.

Das extremste Beispiel ist Meta. Konzernchef Mark Zuckerberg schockt mit der Ankündigung, dass er die Ausgaben im nächsten Jahr nochmals deutlich auf 96 bis 101 Mrd. $ erhöhen will. Die Kapitalinvestitionen sollen auf 34 bis 39 Mrd. $ steigen. Das ist erheblich mehr, als am Markt bisher erwartet worden ist. Von Kostendisziplin ist keine Rede, womit der Frust entsprechend gross ist.

Engagements erfordern Mut

Die Reaktion auf die Quartalsabschlüsse ist brutal. Wie es in den kommenden Wochen und Monaten an den Börsen weitergeht, weiss niemand. Tatsache ist aber, dass die Korrektur im Tech-Sektor inzwischen bald ein Jahr dauert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Nasdaq 100 hat sich dadurch auf weniger als 22 reduziert.

Die Analystenschätzungen sind vermutlich noch immer etwas zu optimistisch. Historisch erscheinen viele Tech-Aktien aber nicht mehr wirklich teuer. Laut dem Datendienst S&P Global Market Intelligence hat der Nasdaq 100 in den letzten zehn Jahren zu einem durchschnittlichen KGV von über 22 gehandelt. Für die letzten fünf Jahre sind es etwas weniger als 26.

In jedem Bereinigungsprozess eröffnen sich Chancen. Die Erwartungen an die operative Performance sind jetzt weniger anspruchsvoll. Bereits geringe positive Überraschungen könnten damit fortan für kräftige Avancen sorgen - zumindest temporär.

Die entscheidende Frage bleibt, ob sich an den Börsen tatsächlich ein Regimewechsel abspielt und der Sektor für längere Zeit «out» sein wird; wie etwa nach dem Platzen der Internetblase. Das lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, weshalb Tech-Aktien unserer Ansicht nach weiterhin in ein gut diversifiziertes Portfolio gehören.

Aus einer Contrarian-Sicht erscheint der Zeitpunkt für Engagements angesichts der gedämpften Stimmung nicht schlecht. In einem Szenario, in dem die Notenbanken das Tempo bei der Straffung der Geldpolitik drosseln und der Dollar sich abschwächt, dürfen sich Aktien von Technologie-Unternehmen besonders vorteilhaft entwickeln.

Eine Überlegung ist vor diesem Hintergrund zum Beispiel Alphabet wert. Der Kurs bewegt sich nach dem Dämpfer von dieser Woche 40% unter dem 52-Wochen-Hoch. Doch operativ wird die Vergleichsbasis ab nächstem Jahr weit weniger anspruchsvoll und das zyklische Geschäft mit digitaler Werbung wird früh davon profitieren, wenn sich die Wirtschaft zu erholen beginnt. Legt das Management um CEO Pichai wie versprochen mehr Disziplin bei den Kosten an den Tag, wird das die Börse mit Kursavancen honorieren.

Ein – sagen wir mal – spezieller Fall ist Meta. Das Unternehmen hat bei Investoren viel Glaubwürdigkeit verspielt. «König» Zuckerberg hat dank seiner Stimmenmehrheit praktisch uneingeschränkte Kontrolle. Seine massive Wette auf das Metaverse wird an der Börse offensichtlich nicht goutiert.

Ein wesentlicher Teil der bedeutenden Investitionen fliesst allerdings in Infrastruktur und Software zur Verteidigung des Kerngeschäfts, mit dem der Konzern annähernd die Hälfte der Weltbevölkerung erreicht. Auf lange Sicht werden sich diese Ausgaben auszahlen. Gerade die missliche Lage von Intel zeigt, wie verheerend die Auswirkungen sein können, wenn Investitionen für die Marge geopfert werden.

Wir glauben noch immer, dass in Meta reichlich Kurspotenzial steckt. Die Kennzahlen zum Kerngeschäft sind im dritten Quartal wesentlich besser ausgefallen als befürchtet und werden sich ab nächstem Jahr verbessern. Lenkt «Zuck» bei den Kosten nur schon etwas ein, sind die Aktien ein Schnäppchen. Im Tech-Sektor sind sie nun jedenfalls die ultimative Contrarian-Wette. Mit unserer Empfehlung zu den Titeln lagen wir bisher allerdings grundfalsch.

Auch mit den Papieren von Amazon braucht es wesentlich mehr Geduld als erwartet. Der Kurs bewegt sich auf dem Stand vom Herbst 2018. Wer langfristig denkt und ausreichend risikofähig ist, dürfte eine Wette auf das Comeback des Online-Riesen nicht bereuen.

