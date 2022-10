Analyse Kardex und Interroll: welcher Intralogistiker jetzt zum Einstieg lockt Die Schweizer Intralogistik-Player sind dieses Jahren arg unter die Räder gekommen. Die strukturellen Trends sprechen für beide Unternehmen – doch nur eine Aktie ist für eine Rezession gerüstet. Henning Hölder ✉ 26.10.2022, 05.45 Uhr

Aktien von Qualitätsunternehmen sind selten günstig zu haben. Doch wenn die Stimmung allgemein schlecht ist und das Geschäft der Unternehmen von externen, vorübergehenden Faktoren beeinträchtigt wird, können sich für Anlegerinnen und Anleger vorteilhafte Einstiegsfenster öffnen.

Die Schweizer Intralogistiker Kardex und Interroll leiden derzeit unter ähnlichen Herausforderungen: Problemen in den globalen Lieferketten, steigenden Inputkosten sowie trüben Konjunkturaussichten. Zwar konnten beide ihren Umsatz im ersten Semester noch leicht steigern, der Reingewinn ging jedoch jeweils zurück.

Dementsprechend gehören die Valoren zu den diesjährigen Verlierern am Schweizer Aktienmarkt. Während der Gesamtmarkt gemessen am SPI seit Anfang Januar knapp ein Fünftel eingebüsst hat, stehen die Titel von Kardex und Interroll mehr als 50% unter Wasser. Damit hat sich der Kursanstieg aus dem Boomjahr 2021 in Luft aufgelöst.

Intralogistik ist ein Wachstumsmarkt

So ungewiss die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für das Intralogistikgeschäft sind, langfristig handelt es sich um einen strukturellen Wachstumsmarkt. Intralogistik umfasst alle logistischen Material- und Warenflüsse, die sich innerhalb eines Betriebsgeländes abspielen. Vereinfacht gesagt umfasst der Markt für Intralogistiksysteme Produkte und Dienstleistungen, die den logistischen Prozess innerhalb von Produktions- und Vertriebszentren effizienter machen.

Zu den künftigen Wachstumstreibern gehören der Aufstieg intelligenter Technologien und die Industrie 4.0. Mit dem Schlagwort wird die Entwicklung hin zu einer umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion beschrieben. Nach Angaben von LEK Research waren im Jahr 2020 noch 60% der Lager nicht oder nur wenig automatisiert, andere Quellen gehen sogar von über 80% aus. Das lässt erheblichen Raum für weiteres Wachstum.

Zudem glaubt Analyst Lasse Stüben von der Bank Berenberg, dass der Trend zur Lagermodernisierung und -automatisierung auch bei sich abschwächenden makroökonomischen Aussichten intakt bleibt. «Dafür sprechen strukturelle Trends wie die fortschreitende E-Commerce-Durchdringung, die steigende Lohninflation, der Arbeitskräftemangel sowie die alternde Bevölkerung.»

Kardex und Interroll profitieren vom Trend der Automatisierung

Die offiziellen Wachstumsprognosen für den Intralogistikmarkt divergieren je nach Quelle. Einig scheinen sich die Marktforscher darüber zu sein, dass der Markt bis auf Jahre hinaus schneller wachsen dürfte als die globale Wirtschaftsleistung. Analysten der Bank Berenberg sehen bis zum Jahr 2025 ein jährliches globales Wachstum von 8%.

Nach Schätzung von Kion, dem deutschen Anbieter von Lagertechnik, beläuft sich das gesamte Marktvolumen der Intralogistik auf derzeit rund 85 Mrd. €. Rund 34 Mrd. davon entfallen auf den Markt für Automatisierungssysteme – und damit auf Felder, in denen Kardex und Interroll in ihren Nischen marktführend sind. Dieser Markt, so schätzt Kion, wird sich bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13% nahezu verdoppeln.

Vor diesem Hintergrund scheint aus Sicht von The Market ein Engagement bei beiden Schweizer Intralogistikaktien langfristig sinnvoll, wobei kurzfristig vor dem Hintergrund einer wahrscheinlich bevorstehenden Rezession unterschieden werden muss.

Was bedeutet eine kommende Rezession?

«Die Kunden von Kardex kommen vor allem aus der verarbeitenden Industrie. Dort gibt es zwar Rezessionsbedenken, doch der Auftragseingang ist immer noch stark», sagt Stifel-Analyst Alexander Koller. Kardex-Produkte böten Effizienzgewinne und würden helfen, den Arbeitskräftemangel zu kompensieren. Das sei auch in einer Rezession gefragt.

Die Kardex-Gruppe besteht aus zwei Divisionen. Die weitaus grössere, Kardex Remstar (80%-Umsatzanteil), ist mit einem globalen Marktanteil von fast einem Drittel weltweit ein führender Hersteller von automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen. Dieses Segment wies zuletzt regelmässig eine Ebit-Marge von über 16% aus. In der kleineren, weniger profitablen Mlog-Sparte agiert Kardex als Generalunternehmer.

Auf Gruppenebene resultierte 2021 eine Marge von 13,4%. In diesem Jahr ist die Profitabilität aufgrund des schwierigen Umfelds gesunken, dürfte für das Gesamtjahr aber immer noch zweistellig ausfallen.

Unter den gleichen Problemen hat zuletzt auch Interroll gelitten. Sie agiert in erster Linie als Zulieferer und produziert Komponenten für Lager- und Materialflusssysteme. Im ersten Pandemiejahr konnte der für die boomende E-Commerce-Branche wichtige Komponentenlieferant die Marge auf fast 18% steigern, in diesem Jahr ist sie jedoch ebenfalls rückläufig.

«Bei Interroll fehlten zuletzt die Grossaufträge der E-Commerce-Player wie Amazon», sagt Koller. Im Gegensatz zu Kardex beliefert Interroll vor allem diejenigen Anlagenhersteller und Systemintegratoren, die für Grosskunden wie Nestlé, DHL, Amazon oder Zalando Lagersysteme und Verteilzentren errichten.

Kardex ist für eine Rezession besser gerüstet

Mit einem Marktanteil von 35% liegt Kardex mit komfortablem Abstand auf Platz eins im Markt für automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme. Die deutschen Konkurrenten Modula und Hänel beherrschen jeweils etwas weniger als ein Fünftel des Marktes. Interroll wiederum gilt mit ihrer spezialisierten Produktpalette von Förderrollen, Motoren, Antriebssystemen und Sortieranlagen als technologisch führend, was sie schwer angreifbar macht.

Zwar gibt es vermehrt auch grössere Industrieunternehmen, die Intralogistiklösungen anbieten. Koller ist trotzdem zuversichtlich: «Sowohl Kardex als auch Interroll können sich gegen Konkurrenz schützen, indem sie auf Nischenmärkte fokussieren und dort ihre Technologieführerschaft ausspielen.»

Aufgrund höherer Inputkosten sinkt in diesem Jahr die Profitabilität sämtlicher Intralogistikdienstleister. Bei Kardex blickt Berenberg-Analyst Stüben dank eines höheren Absatzvolumens und greifender Skaleneffekte im Einkauf dennoch positiv in die Zukunft. Auch durch eine Verbesserung des Produktmix in Richtung des margenstarken Servicegeschäfts dürfte die Profitabilität steigen.

Kardex erwirtschaftet in ihren beiden Geschäftsdivisionen rund 30% des Umsatzes mit Servicedienstleistungen, also mit der Wartung, der Optimierung oder der Modernisierung von bereits verkauften Produktlösungen. Für Stifel-Analyst Koller ist dies ein entscheidender Faktor, warum er Kardex in einem Rezessionsszenario gegenüber Interroll im Vorteil sieht. «Kardex ist durch ihr Servicegeschäft krisenresistenter, als der Markt derzeit annimmt.»

E-Commerce-Exposure lastet auf Interroll

Während der hohe Serviceanteil bei Kardex einen stabilisierenden Faktor hat, ist es für Interroll aufgrund der weniger unterhaltsintensiven Produkte deutlich schwieriger, Servicedienstleistungen zu verkaufen. Der Anteil des Servicegeschäfts am Umsatz liegt unter 10%. Zwar dürften auch bei Interroll die Margen wieder steigen, sobald das Geschäft anzieht. Allerdings kommt es nicht von ungefähr, dass das Management fürs Erste auf eine Prognose verzichtet. Die ausgeprägtere Abhängigkeit von den grossen E-Commerce-Playern könnte sich noch eine Zeitlang als Malus erweisen.

Während der Boomjahre 2020/2021 haben Amazon, Zalando und Co. ihre Lagerkapazitäten massiv hochgefahren – in der Erwartung, dass sich das Wachstum im selben Tempo fortsetzen wird. Da sich dies als Irrtum erwiesen hat, sitzen die gewichtigen Versandhändler nun auf grossen Lagerkapazitäten, was kurz- bis mittelfristig zu weniger Investitionen in Lagerinfrastruktur führen dürfte.

Kardex ist hier mit ihrem Fokus auf kleinere Industriebetriebe, die noch grossen Effizienzsteigerungsbedarf in Sachen Intralogistik haben, im Vorteil.

Solide Bilanz bietet beiden Absicherung nach unten

Die hohe Profitabilität schlägt sich sowohl bei Kardex als auch bei Interroll in einem starken operativen Cashflow nieder, der den Investitionsbedarf beider Unternehmen decken sollte.

Zwar dürften bei Kardex die Investitionsausgaben wegen einer neuen Produktionsanlage in den USA steigen. Allerdings ist das Unternehmen praktisch schuldenfrei. Mit einem Netto-Cash-Bestand von knapp 110 Mio. € (per Ende Juni) hat es mehr freie Mittel zur Verfügung, als es Schulden abzuzahlen hat. Gemäss Daten von Bloomberg weist die Bilanz seit nunmehr zehn Jahren netto Barmittel auf.

Mit einer ähnlichen Bilanzhistorie kann Interroll aufwarten. Allerdings hat sich ihr Netto-Cash-Bestand seit Ende letzten Jahres von 46 auf 14,2 Mio. Fr. (per Ende Juni) verringert. Dennoch ist die Bilanz äusserst solide. Die negative Nettoverschuldung bietet beiden Unternehmen eine gewisse Absicherung im Falle einer schweren Rezession.

Kardex erstmals mit höherem KGV als Interroll

Bewertungstechnisch hat sich in diesem Jahr eine interessante Kehrtwende vollzogen. «Interroll war als Technologieführer viele Jahre stets höher bewertet als Kardex», erinnert Koller. Das habe damit zu tun, dass Kardex viele Jahre den Ruf eines weniger qualitativen Unternehmens mit einem weniger profitablen Produktmix gehabt habe. Mit dem Fokus auf Nischenmärkte mit geringeren Projektrisiken habe Kardex in den letzten Jahren ein wenig den Interroll-Weg bestritten – und sei damit erfolgreich gewesen, so Koller.

In diesem Jahr ist das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kardex, das sich aus den Konsenserwartungen für den Gewinn der nächsten zwölf Monate ergibt, mit 25 erstmals höher als das von Interroll (22). Das könnte ein Indiz dafür sein, dass der Markt beginnt, die besseren Aussichten für Kardex auf kurz- bis mittelfristige Sicht einzupreisen.

The Market sieht in beiden Titeln langfristiges Wachstumspotenzial. Sowohl Kardex als auch Interroll sind bestens positioniert, um vom strukturellen Trend der Automatisierung von logistischen Material- und Warenflüssen zu profitieren.

Doch wegen des hohen E-Commerce-Exposure und einer aufgrund des geringeren Servicegeschäfts stärkeren Anfälligkeit in einer Rezession raten wir dazu, bei Interroll abzuwarten. Da Kardex mit ihrem Fokus auf kleinere Produktionsbetriebe und dem höheren Serviceumsatz deutlich besser durch die Krise kommen dürfte, ist ihre Aktie der von Interroll momentan vorzuziehen.