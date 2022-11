Analyse Roche ist zurück in der Qualitätsauswahl The Market macht sich regelmässig auf die Suche nach vernünftig bewerteten Qualitätsunternehmen. In der Schweiz schafft der Basler Pharmagigant den Wiedereinstieg. Mit der norwegischen Yara International stösst in Europa ein weiterer Düngemittelproduzent hinzu. Gregor Mast ✉ 03.11.2022, 03.56 Uhr

Die Old Economy schlägt zurück. So könnte das Geschehen an den Börsen derzeit umschrieben werden. Während die ehemaligen Börsenlieblinge aus dem Technologie- und dem Kommunikationsbereich die Erwartungen der Analysten enttäuschen und dafür deutlich abgestraft werden, sind Öl-, Industrie- und Finanzwerte gesucht.

Diese Entwicklungen machen sich in der Qualitätsauswahl von The Market bemerkbar, die vor allem in Europa und in den USA mit Rohstoff- und Finanztiteln gespickt ist und ihre Vergleichsindizes seit der letzten Bestandesaufnahme deshalb geschlagen hat.

Zur Erinnerung: Seit der Lancierung 2019 macht sich The Market an den Börsen der Schweiz, Europas und der USA regelmässig auf die Suche nach vernünftig bewerteten Qualitätsunternehmen.

Die Kriterien

Was Qualität ausmacht, ist nicht einheitlich definiert. The Market versteht darunter Aktien von Gesellschaften, die eine höhere Kapitalrendite erzielen, eine robustere Bilanz aufweisen und günstiger bewertet sind als das Durchschnittsunternehmen im Vergleichsindex.

Als Kriterien werden die Rendite auf das eingesetzte Kapital (Return on Invested Capital, ROIC), das Verhältnis aus Nettoschulden zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie der Unternehmenswert (Enterprise Value, EV) in Relation zum Ebit verwendet.

In jeder Region wird je nach Aussagekraft ein viertes Kriterium eingesetzt. In der Schweiz ist es das Wachstum des Buchwerts je Titel über fünf Jahre, in den USA die totale Ausschüttungsrendite – definiert als Dividenden und Nettoaktienrückkäufe im Verhältnis zum Unternehmenswert – und in Europa das Momentum der Gewinnprognosen.

Kardex und Interroll scheiden bereits aus

In der Schweiz qualifizieren sich neunzehn Namen, einer weniger als im Vormonat. Nicht mehr dabei sind die beiden Intralogistiker Interroll und Kardex, die erst kürzlich in die Auswahl gerutscht sind. Weil die Titel beider Gesellschaften deutlich zugelegt haben, ist ihre Bewertung (EV/Ebit) über den Median des durchschnittlichen SPI-Unternehmens von 17,7 gestiegen. Trotz des Ausscheidens werden Interroll und Kardex langfristig aber weiterhin vom Trend der Automatisierung und vom Wachstum im Onlinehandel profitieren.

Wieder dabei ist der Pharmagigant Roche. Er ist im Frühjahr aus der Auswahl gefallen, weil die Nettoverschuldung im Vergleich zum Ebitda auf 0,9 gestiegen ist, was über dem damaligen Medianwert von 0,6 lag. Inzwischen hat Letzterer aber ebenfalls auf 0,9 angezogen.

Roche hat die Erwartungen mit dem Drittquartalsumsatz enttäuscht, weil der Rückgang der Covid-bedingten Einnahmen nicht vollständig durch neue Medikamente kompensiert werden konnte. Dennoch bleibt die Pharmapipeline mit dreizehn neuen Wirkstoffen in der späten Entwicklungs- oder Zulassungsphase prall gefüllt, wie die Analysten der Helvetischen Bank schreiben. Mit Spannung wird vor allem die Alzheimer-Konferenz Ende November in San Francisco erwartet, an der Roche voraussichtlich die Ergebnisse zweier klinischer Studien zu ihrem Wirkstoff Gantenerumab vorstellen wird.

Studienresultate von Biogen nähren Hoffnung

Für Fantasie haben diesbezüglich jüngst positive Studienresultate für den Alzheimer-Kandidaten Lecanemab von Biogen gesorgt, mit dem sich das Tempo des kognitiven Abbaus bei den Probanden deutlich verringert hat. Wie Gantenerumab reduziert er die Amyloid-Beta-Ablagerungen – das sind verklumpte, unauflösliche Ablagerungen zwischen den Nervenzellen – im Gehirn. Weil bisher ungeklärt ist, ob diese Ablagerungen Ursache oder bloss Symptom der Krankheit sind, nähren die Biogen-Ergebnisse nun die Hoffnung, dass die «Beta-Amyloid-These» tatsächlich zutreffen könnte.

Trotz der verbesserten Aussichten ist ein Studienerfolg von Roche aber alles andere als sicher, weil sich das Studiendesign und die Beschaffenheit der Wirkstoffe klar unterscheiden, warnt Bernstein-Analyst Wimal Kapadia. Weil viele Analysten Gantenerumab in ihren Modellen noch nicht berücksichtigen und sich auch Roche in der Vergangenheit vorsichtig geäussert hat, würde ein Erfolg den Aktienkurs von Roche beflügeln.

Yara ergänzt die Düngemittelfraktion

In Europa schaffen 63 Namen den Sprung, nach 65 im Oktober. Unter den zwanzig günstigsten Werten kommt es zum Wiedersehen mit dem norwegischen Düngemittelproduzenten Yara International.

Yara ist nach der amerikanischen CF Industries, der deutschen K+S und der niederländischen OCI der vierte Düngemittelproduzent in der Auswahl. Im dritten Quartal erwirtschaftete Yara einen Ebitda von rund 1 Mrd. $ und übertraf damit die Erwartungen um fast ein Drittel. Hohe Düngerpreise und Fremdwährungseffekte haben die gestiegenen Energiekosten und die geringere Absatzmenge mehr als kompensiert.

Weil die Kapazitäten knapp bleiben und die Preise für viele Agrargüter trotz Korrektur weiterhin hoch sind, dürften die Preise für Dünger gut unterstützt bleiben, schreiben die Analysten von Deutsche Bank. Für deutlichen Rückenwind könnten nächstes Jahr die sinkenden Gaspreise sorgen, fahren sie fort. Mit einem für 2023 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,3 seien die Valoren von Yara günstig. Sie empfehlen die Titel zum Kauf.

Meta Platforms bleibt in der Auswahl

In den USA schaffen neunzig Namen alle Hürden, gleich viele wie vor einem Monat. Unter den zwanzig Werten mit der höchsten Ausschüttungsrendite kommt es zu keinem Neueintritt.

Weiterhin weit oben in der Rangliste befindet sich Meta Platforms, die letzte Woche mit ihrem Quartalsbericht die Erwartungen herb enttäuscht hat und mit einem zwischenzeitlichen Kursverlust von fast 30% abgestraft wurde. Die Titel leiden unter stagnierenden Nutzerzahlen und sinkenden Werbeeinnahmen. Zudem belasten die markant gestiegenen Kosten und die kräftigen Investitionen in das Metaverse, dessen Zukunft ungewiss ist. Zu allem Überfluss will Konzernchef Mark Zuckerberg nächstes Jahr gar noch deutlich mehr investieren.

Trotzdem dürfte in Meta Kurspotenzial stecken. So fliesst ein wesentlicher Teil der Investitionen in Infrastruktur und Software zur Verteidigung des Kerngeschäfts, mit dem der Konzern annähernd die Hälfte der Weltbevölkerung erreicht. Seine Kennzahlen sind im dritten Quartal wesentlich besser ausgefallen als befürchtet und werden sich ab nächstem Jahr verbessern. Sollte Zuckerberg dereinst die überbordenden Kosten angehen, könnte die Trendwende gelingen.

Rohstoff- und Finanzwerte dominieren weiterhin

Ebenfalls keinen Neueintritt gab es unter den zwanzig nach EV/Ebit günstigsten Namen. Sie werden nach wie vor von Rohstoff- und Finanzunternehmen dominiert.

Mit den jüngsten Auswechslungen wird die Auswahl etwas defensiver. Allerdings bleibt sie stark konjunktursensitiv. Insbesondere ein weiterer Einbruch der Rohstoffpreise würde sie hart treffen, was angesichts der drohenden Rezession durchaus möglich ist. Andererseits bieten gerade wirtschaftlich schwierige Zeiten die besten Einstiegsgelegenheiten für zyklische Papiere.