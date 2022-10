Analyse Schweizer Fondsmanager warten auf die Kapitulation Die vierteljährlich von The Market befragten Anlageprofis setzen angesichts der Turbulenzen am Aktienmarkt vorwiegend auf bewährte Titel und bauen bestehende Positionen aus. Die Inflation bleibe das dominierende Thema, glauben sie. Gabriella Hunter ✉ 17.10.2022, 02.22 Uhr

Das Börsenumfeld ist nervenaufreibend. Tägliche Ausschläge von mehr als 3% nach unten wie nach oben sind dieser Tage auch in sonst soliden Aktien keine Seltenheit. Nach einer kurzen Rally zu Beginn des dritten Quartals markierte der Schweizer Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) Ende September ein neues Jahrestief. Ohne Dividende hat er seit Januar knapp 25% verloren. Gemäss gängigen Kriterien befinden wir uns in einer Baisse.

Ronald Wildmann, AMG Substanzwerte Schweiz

Die vierteljährlich von The Market befragten Schweizer Aktienfondsmanager sehen kurzfristig noch keine nachhaltige Entspannung an der Börse. Zu schwer wiegen die weiterhin hohen Inflationserwartungen und die Sorge um steigende Zinsen. Sie sind sich einig, der Wirtschaftsabschwung wird kommen. Offen ist nur, wie heftig er ausfallen wird. Die grosse Frage, die die Profis – und wohl auch die übrigen Marktteilnehmer – umtreibt, bleibt: Ist die Kapitulation an den Aktienmärkten und damit der Tiefpunkt bereits erreicht?

Weiterhin im Bärenmarkt

Wir befänden uns unverändert in einem Bärenmarkt, glaubt Ronald Wildmann, der bei AMG seit diesem Frühling die beiden Fonds Schweizer Perlen und Substanzwerte verwaltet. «Aber eine Gegenbewegung erachten wir als immer wahrscheinlicher.» So haben die Inflation und kurzfristig wohl auch die Zinsen gemäss seiner Einschätzung den Zenit erreicht. Die vorlaufenden Indikatoren bestätigten eine Wachstumsverlangsamung, und der Arbeitsmarkt bleibe angespannt. «Die Märkte nehmen viele Risiken vorweg, aber nicht alle.»

Philipp Murer, Reichmuth Pilatus

«Ob das schon die Kapitulationsphase ist, können wir nicht abschliessend sagen, aber mit der Korrektur ergeben sich langfristig interessante Einstiegsniveaus bei Qualitätsunternehmen», sagt Philipp Murer von Reichmuth. Der Markt habe vor allem Ende September nicht mehr differenziert, und alle zyklisch ausgerichteten Nebenwerte korrigierten stark nach unten. Die sehr negative Anlegerstimmung könne zu einer Gegenreaktion an den Aktienmärkten führen, glaubt er. «Wir sind optimistischer für die nächsten Monate.»

Marc Possa, SaraSelect

(VV Vermögensverwaltung)

Punktuelle Einstiegsgelegenheiten sieht auch Marc Possa von der VV Vermögensverwaltung; diese könnten mittel- bis langfristig denkende Investoren für Käufe nutzen. «Doch der grosse, bereinigende Höhepunkt des Ausverkaufs ist noch nicht durch.» Die Märkte werden volatil bleiben, und auch mit den Preissteigerungen hat er noch nicht abgeschlossen: «Die relevante Frage ist, was mit den Inflationserwartungen über die nächsten Monate oder Quartale geschehen wird.» Sollten die in Rücklage geratenen Zentralbanken die Zinsen weiter stark erhöhen müssen, um den hohen Inflationsraten gerecht zu werden, könne eine gewisse Bewertungskontraktion durchaus noch weiter gehen.

Martin Lehmann, 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Fund

«Die Inflation ist weiterhin das alles dominierende Thema», pflichtet Martin Lehmann bei. Der Markt warte, bis sich die Inflationsraten abschwächten. Dann rechnet der Fondsmanager und CEO der Investmentgesellschaft 3V mit einer starken und nachhaltigen Gegenbewegung. Der Aktienmarkt sei durch makroökonomische Entwicklungen getrieben. «Da rücken spezifische Unternehmensnachrichten in den Hintergrund.» Das Feedback der Gesellschaften sei aber grösstenteils nach wie vor positiv.

Vielen Konzern- und Finanzchefs bereiteten die stark steigenden Preise und die daraus resultierenden Lohnerhöhungen nach wie vor Kopfzerbrechen, wie er im Gespräch mit den Unternehmen erfahren habe, hält indes Marc Hänni fest. Der Leiter Schweizer Aktien bei Vontobel Asset Management verweist zudem darauf, dass die in vielen Ländern sehr hohe Teuerung die Kaufkraft der Konsumenten für längere Zeit schwächen werde. «Die steigenden Zinsen werden überdies fremdfinanzierte Projekte und Investitionen verteuern.»

Marc Hänni, Leiter Schweizer Aktien bei Vontobel Asset Management

Mit dem Beginn der Quartalsberichterstattung werde sich der Fokus der Märkte nun auf die Gewinnsaison richten, sagt Wildmann. «Gewinnrevisionen sind zu erwarten.» Trotz leichtem Bewertungsabschlag des Schweizer Aktienmarktes zum Durchschnitt der vergangenen fünfzehn Jahre glaubt auch Hänni, dass die derzeitigen Gewinnerwartungen der Analysten für 2023 noch zu hoch sind «respektive in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter gesenkt werden müssen». «Das ist für uns, neben der Geopolitik, im Nebenwertebereich derzeit das grösste Risiko, denn starke Gewinnrevisionen werden nochmals zu tieferen Kursen führen», pflichtet Murer bei. Weitere Kurskorrekturen erachte er als attraktive Zukaufchance, dafür hält er weiter etwas mehr Liquidität.

Martin Lehmann: auf Bewährtes setzen

Martin Lehmann setzt im Sturm auf Bewährtes. Die fünf grössten Übergewichte gegenüber der Benchmark sind dieselben wie bereits am Ende des zweiten Quartals.

Ausgebaut hat der Fondsmanager das Engagement in Medacta, eine Position, die er Anfang Jahr neu aufgebaut hatte. Nach der starken Korrektur seien die Aktien attraktiv bewertet. Denn operativ laufe es nach wie vor erfreulich, und das Medtech-Unternehmen gewinne laufend Marktanteile auf Kosten der grossen Mitbewerber. «Die Titel leiden unter dem geringen Free Float und dem Mangel an Aufmerksamkeit.»

Eingestiegen ist Lehmann Anfang Juli bei Implenia, und er hat dabei ein gutes Händchen bewiesen: Nach einer positiven Gewinnwarnung haben die Aktien knapp 50% gewonnen. Dies sei auch damit zu erklären, dass sie davor sehr niedrig bewertet gewesen seien. Die tiefe Eigenkapitalquote und die damit verbundene Furcht vor einer Kapitalerhöhung schreckten Investoren ab. Doch das gute Halbjahresergebnis und der Umstand, dass sich die Bilanzsituation in die richtige Richtung entwickelt, gaben den Aktien Auftrieb. «Das Vertrauen in die Strategie des neuen Managements um CEO André Wyss nimmt laufend zu.»

Eine Rochade weist der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Fund im Bereich der Pharmazulieferer aus. Für Lonza nimmt Lehmann neu die Valoren des kleineren Schweizer Branchennachbarn Siegfried auf. Sie würden mit einem Abschlag gehandelt. «Angesichts der starken operativen Entwicklung und dank anorganischem Wachstum erachten wir diesen Discount als ungerechtfertigt», sagt der Fondsmanager. Er gehe davon aus, dass sich diese Lücke über die Zeit schliessen werde.

Philipp Murer: favorisierte Positionen ausgebaut

Wie im zweiten Quartal hat Philipp Murer die Korrektur genutzt, um favorisierte Positionen auszubauen. Der Fonds setzt auf gut geführte Unternehmen mit einer starken Marktstellung in ihren Nischen und einer soliden Bilanz. Im dritten Quartal wurden etwa die Positionen in Bachem, Tecan, Siegfried, SFS, Bystronic, Medacta, Interroll, Schweiter, Zehnder, Lem, Forbo und Bossard erhöht.

Die Titel von Bossard sind nach Rückstufungen durch Analysten im dritten Quartal stark unter Druck geraten, der Kurs hat sich vom Höchst bei 358 Fr. mehr als halbiert. Diese Korrektur erachtet Murer beim Verbindungstechniker als Kaufsignal. Das Unternehmen sei in einem strukturell wachsenden Markt gut positioniert: «Dank seiner starken Marktstellung erwarten wir in Zukunft weitere Marktanteilsgewinne, zum Beispiel in den Bereichen Elektromobilität, Elektronikkomponenten, Robotik und Medizinaltechnik.»

Das Management leiste gute Arbeit, die Bilanz sei solide, fügt der Fondsmanager an. Bossard ist wie im zweiten Quartal die grösste Position im Fonds Reichmuth Pilatus.

Auch SFS sei dank hoher Automatisierung und Produktivität in Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren sehr gut positioniert. «Die solide Bilanz und die hohe Cashflow-Generierung lassen geschickte Akquisitionen zu, das zeigt auch der jüngste Zukauf der Hoffmann SE im Bereich Qualitätswerkzeuge», hält Murer fest. Die Auftragsbücher seien voll, und die Engpässe in der Lieferkette lösten sich auf. «Die Verfügbarkeit war und ist ein Schlüsselelement, um Marktanteile zu gewinnen.»

Mit Interroll ist aus Sicht von Murer ein weiteres Qualitätsunternehmen an der Börse zu stark unter die Räder gekommen: Die Aktien haben seit Anfang Jahr knapp 60% verloren. Die Investorenerwartungen seien zu hoch gewesen, «nach der Korrektur ist die Bewertung wieder attraktiver», hält der Fondsmanager fest. Er hat die tieferen Kurse genutzt und zugekauft. Neu ist Interroll die zweitgrösste Position im Fonds.

Intralogistik sei ein struktureller Wachstumsmarkt, davon werde Interroll weiter profitieren: «Sie ist global führend als Anbieterin von Lösungen für den Materialfluss und damit Technologieführerin in einer attraktiven Nische.» Zudem werde das Unternehmen von einem umsichtigen Management geführt.

«Leicht reduziert haben wir TX Group und Jungfraubahnen», sagt Murer. Die Aktien der Mediengruppen sind damit wie auch diejenigen des Komponentenherstellers Lem aus den fünf Favoriten gefallen. Er habe zuletzt auf die bestehenden Positionen fokussiert. Neue Kandidaten seien evaluiert worden, aber mit neuen Investitionen wartet der Fondsmanager zu.

Marc Hänni: Verzicht auf neue Engagements

Auf Neukäufe und Komplettverkäufe verzichtet hat im dritten Quartal auch Marc Hänni. Zugekauft hat er bei Roche, nachdem Vontobel im Vorquartal bereits das Engagement in Branchennachbarin Novartis erhöht hatte. Auslöser für den Kauf seien die positiven Studiendaten zum Wirkstoff gegen Alzheimer Lecanemab von Biogen und Eisai. «Damit ist das Studienergebnis für Roches Gantenerumab aus unserer Sicht etwas weniger risikobehaftet», sagt er.

Zuversichtlich ist Hänni auch im Hinblick auf Skan. Der Hersteller aseptischer Isolatoren ist erst im Oktober 2021 an die Schweizer Börse gekommen. Seither haben die Papiere 20% verloren. Fundamental sei das Unternehmen sehr interessant. Es werde in den nächsten Jahren von einem enormen Wachstum an neuen Medikamenten basierend auf biologischen und zelltechnologischen Verfahren profitieren, ist er überzeugt.

Noch stärker unter Druck standen zuletzt die Aktien von Bachem. Seit Anfang Jahr haben sie mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüsst. Die Korrektur hat Hänni genutzt und die Position weiter ausgebaut. Der Pharmaauftragsfertiger werde in den kommenden Jahren massiv von neuen Diabetesmedikamenten und Therapien gegen Fettleibigkeit profitieren, sagt er. «Zudem wird das zweite Standbein, die Produktion von Oligonukleotiden, sichtbare Erfolge liefern.»

Dafür gab es bei den grössten Übergewichten Bewegung. Galenica und Lindt & Sprüngli sind weiterhin die gewichtigsten Positionen. Neu unter den Favoriten sind Zurich, Helvetia und Komax. Die Auftragsbücher des Herstellers von Kabelverbindungsmaschinen seien sehr gut gefüllt. «Bezüglich Lieferketten scheint sich allmählich eine Entspannung abzuzeichnen, was sich positiv auf die Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte auswirken dürfte», glaubt Hänni. Insgesamt seien aus Sicht von Vontobel die strukturellen Wachstumstreiber, hauptsächlich der Druck zur Automatisierung der Kabelbaumherstellung, voll intakt.

Ronald Wildmann: grosse Veränderungen

Wie bereits im zweiten Quartal gleich mehrere Positionen im Fonds verändert hat dagegen Ronald Wildmann: Mit Forbo, Flughafen Zürich und Hiag verzeichnete der AMG Substanzwerte Schweiz drei Neukäufe. Dagegen wurden die Aktien der VP Bank abgestossen, da sie nicht mehr zur Portfoliostruktur passten. Verkauft hat der Fondsmanager auch die Position in Valora. Die Kioskbetreiberin ist von der mexikanischen Femsa übernommen worden und soll demnächst dekotiert werden.

Bei Flughafen Zürich sieht Wildmann einen grossen Hebel, wenn sich der Reiseverkehr erholt. «Die Flugindustrie an sich ist eine strukturelle Wachstumsbranche.» Die Fixkosten machten 80% der Gesamtausgaben aus, und bereits bei der Hälfte des Volumens von 2019 erreiche das Unternehmen die Gewinnschwelle. Ausserdem verfüge der Zürcher Flughafen über ein Quasimonopol, was ihm in guten Zeiten sehr gute Margen – Ebitda-Marge von 53% im Jahr 2019 – und einen stabil hohen Cashflow garantiere.

Für günstig bewertet hält Wildmann auch Forbo: Angesichts der guten Marktstellung, besonders im Bereich der Linoleumböden, der Nettoliquidität und der hohen Rendite auf dem investierten Kapital (ROIC) beurteilt er den Kurseinbruch der Aktien des Spezialisten für Bodenbeläge und Förderbänder als zumindest teilweise ungerechtfertigt.

Bei den grössten Positionen im Fonds hat sich trotz dieser Aktivitäten nicht viel getan. Nach einer Pause erneut dabei ist Cham Group, deren Valoren noch im ersten Quartal zu den Favoriten gehört hatten. Die Immobiliengesellschaft komme mit der Entwicklung des Papieri-Areals in Cham planmässig voran. «Sie ist niedrig bewertet und kaum verschuldet.» Neuzugang BKW wiederum profitiere mit Verzögerung von den höheren Strompreisen. Der Stromversorger weise zudem ebenfalls eine solide Bilanz aus.

Abgebaut hat Wildmann das Engagement in den früheren Kernbeteiligungen Vaudoise und Holdigaz.

Marc Possa: Starke Marktstellung ist Trumpf

Wie Wildmann hat auch Marc Possa eine neue Position in Forbo aufgebaut. Durch den Kursrückgang habe sich eine Gelegenheit geboten, günstiger «bei dieser gut positionierten, exzellent geführten Gesellschaft einzusteigen», sagt er.

Auch sonst setzt Possa auf Unternehmen mit einer starken Marktstellung. So hat der Manager des SaraSelect-Fonds im dritten Quartal die Position in Burkhalter ausgebaut. In der Schweiz würden über die nächsten Jahre viele, zum Teil subventionierte Investitionen in Gebäude gemacht werden, um die Energiesparziele zu erreichen. «Der Elektro- und Gebäudetechniker ist an vorderster Front und wird sich mit seinem Angebot einen attraktiven Teil des Kuchens holen.» Damit sei Burkhalter eine der wohl am besten positionierten Gesellschaften, um dem Thema Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

CPH sei ebenfalls gut positioniert, und sie profitiert laut Possa derweil von den stark gestiegenen Papierpreisen. «Sie streicht endlich auch eine gewisse Monopolrente ein.» Die Titel sind nach dem Höchst im Sommer etwas zurückgekommen.

Mit einem Minus von 35% zu den grossen Verlierern am Schweizer Aktienmarkt gehören dieses Jahr die Valoren von Stadler Rail. Der Zugbauer werde wegen der buchhalterischen Komplexität in der Umsatzverrechnung von den meisten Investoren missverstanden. «Aber er sollte vom Megatrend der Urbanisierung und vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs profitieren können», ist Possa überzeugt.

Unter den Favoriten gibt es kaum Veränderungen zum Vorquartal, die Abweichung von der Benchmark wurde indes bei allem Top-Positionen noch leicht erhöht. An der Stelle von Lem taucht neu Bobst auf. Die Familienaktionäre wollen den Verpackungsmaschinenhersteller privatisieren, weshalb die Papiere aus der Benchmark fallen werden. Eine Vollübernahme ist allerdings nicht geplant. «Und die grossen und lange andauernden Investitionen in die Digitalisierung sollten allmählich Früchte tragen, weshalb sich die Aktien trotz Dekotierung von der SIX Swiss Exchange stark entwickeln sollten», sagt Possa.