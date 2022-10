Analyse Ungemach im Vereinigten Königreich Nach nur sechs Wochen im Amt ist Premierministerin Liz Truss zurückgetreten. Mit ihrer missglückten Wachstumsagenda hat sie viel Vertrauen verspielt und die Märkte verschreckt. Was heisst das für britische Vermögenswerte und das Pfund? Sandro Rosa ✉ 21.10.2022, 04.57 Uhr

Das muss man erst einmal schaffen. In ihren sechs Wochen als Premierministerin des Vereinigten Königreichs hat Liz Truss maximalen Schaden angerichtet. Ein wenig durchdachtes «Mini-Budget», das zu Verwerfungen an den Märkten geführt hat, eine beeindruckend schlechte Kommunikation, die Entlassung von Finanzminister Kwasi Kwarteng am 14. Oktober – wer hätte gedacht, dass eine Premierministerin gar im Vergleich zum chaotischen Vorgänger Boris Johnson eine derart schlechte Figur abgeben würde?

In der wöchentlichen Fragestunde am Mittwoch im Unterhaus erteilte die konservative Regierungschefin den Rücktrittsforderungen zwar noch eine klare Absage. Bereits am Folgetag war das aber Makulatur: Gestern hat Truss ihren Rücktritt angekündigt. Zu gross war der von ihr verursachte Vertrauensverlust, zu gross ist der Druck vonseiten ihrer Partei geworden.

Mit 44 Tagen wird sie als Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte eingehen. Bis zum 28. Oktober soll ihr Nachfolger erkoren werden. Rishi Sunak, ehemaliger Finanzminister, und Penny Mordaunt, Vorsitzende des House of Commons, sind die beiden aussichtsreichsten Kandidaten.

Mini-Budget, Maxi-Schaden

Auslöser für die Verwerfungen war das am 23. September vom damaligen Schatzkanzler Kwasi Kwarteng präsentierte neue «Mini-Budget», das die grössten Steuersenkungen im Land seit einem halben Jahrhundert vorsah. Das Problem: Den geringeren Einnahmen standen kaum Ausgabenkürzungen gegenüber, das Resultat wäre eine beträchtliche Ausweitung des Haushaltsdefizits gewesen.

Angesichts des ohnehin schon enormen Inflationsdrucks kam die geplante schuldenfinanzierte Stimulierung der Wirtschaft am Markt sehr schlecht an. Innerhalb von drei Tagen schnellte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen (Gilts) um gut 100 Basispunkte auf 4,51% (vgl. Grafik), während gleichzeitig das Pfund in die Tiefe rauschte – zwischenzeitlich kostete es nur noch 1.062 Fr., derzeit notiert es bei 1.134.

Spektakuläre Kehrtwende

Der rasante Kurssturz bei den Anleihen – die Kehrseite der steigenden Zinsen – setzte diverse Pensionskassen unter Druck. Um Nachschusspflichten nachzukommen, begannen die Vorsorgeinstitute, ihre liquidesten Vermögenswerte – Gilts – zu verkaufen, wodurch sich der Abwärtstrend bei den Kursen und der Aufwärtsdruck bei den Zinsen verschärften. Schliesslich musste die Bank of England (BoE) eingreifen, um die Märkte zu beruhigen. Um ihre politische Karriere zu retten, setzte Liz Truss Finanzminister Kwasi Kwarteng am vergangenen Freitag ab – nach 38 Tagen im Amt.

Darauf folgte der spektakuläre Rückzieher: Am 17. Oktober machte der neue Schatzkanzler, Jeremy Hunt, sogleich einen Grossteil der im «Mini-Budget» geplanten Steuersenkungen rückgängig und bekräftigte, die Regierung sei sich ihrer fiskalischen Verantwortung bewusst.

Von den angekündigten 45 Mrd. wurden 32 Mrd. £ an Steuererleichterungen gestrichen, und auch die versprochenen Energiesubventionen sollen nach April 2023 gezielter ausfallen – sprich: weniger üppig. Gemäss Analystenschätzungen sollen die Ausgaben so von jährlich 70 auf 40 Mrd. £ sinken. Kurzum: Die auf Steuersenkungen beruhende Wachstumsstrategie von Liz Truss ist grandios gescheitert.

Bank of England im Clinch

Zumindest scheint die akute Stressphase an den Märkten vorüber. Mit dem Zurückkrebsen der Premierministerin und der Ernennung von Jeremy Hunt zum Schatzkanzler sind die Renditen auf Staatsanleihen wieder merklich gefallen, und auch das Pfund hat sich von seinem Jahrestiefst gelöst. Der gestrige Rücktritt von Liz Truss löste an den Märkten nur noch geringe Bewegungen aus, das Pfund legte sogar an Wert zu.

Allerdings: Zu den politischen Wirren kommen die konjunkturellen Herausforderungen. Wie in vielen anderen Ländern ist die hohe Inflation ein Problem. Die am Mittwoch publizierten Daten zeigen, dass die Konsumentenpreise im September im Jahresvergleich um 10,1% geklettert sind – das ist der kräftigste Anstieg seit 1982. Die Kernrate hat ebenfalls ungemütlich hohe 6,5% erreicht.

Diese Ausgangslage lässt den Währungshütern wenig Spielraum. Die Futures preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von fast 80% ein, dass die Bank of England die Zinsen am 3. November um 100 Basispunkte auf 3,25% anheben wird. Bis zum Jahresende rechnet der Markt inzwischen mit einem Leitzins von 4% und einem Anstieg auf mehr als 5% im ersten Quartal.

Zudem hat die Notenbank den geplanten Bilanzabbau (Quantitative Tightening, QT), den sie wegen der Marktturbulenzen aufschieben musste, am Dienstag bestätigt: Am 1. November soll mit dem Verkauf von Gilts begonnen werden. Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mehr als zwanzig Jahren – sie haben während der jüngsten Marktturbulenzen die heftigsten Verluste erlitten – werden indes vom Verkauf ausgenommen.

Erholung des Pfunds ist unwahrscheinlich

Damit werden sich die Finanzierungsbedingungen im Vereinigten Königreich massiv verschärfen – und das, obschon sich das Land gemäss Matthew Gilman von UBS wohl bereits in einer Rezession befindet. Die Währung dürfte angesichts dieser Entwicklung weiter leiden: «Die Geldpolitik kann nichts mehr tun, um das Pfund zu stützen, und es gibt viel Spielraum, weniger zu tun, als eingepreist ist – trotz der Inflationsdaten», schreibt Kit Juckes, Währungsstratege in Diensten von Société Générale. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Pfundschwäche ist deutlich grösser als die Chance auf eine nachhaltige Erholung.

Währungsstrategin Wanting Low von Morgan Stanley rechnet ebenfalls damit, dass die Erholung des Pfunds nur kurzlebig sein wird und es schon bald die Parität zum Dollar erreicht. Aktuell kostet es rund 1.132 $ – Low erwartet demnach eine weitere Abwertung von rund 12%. Gegenüber dem Franken dürfte sich der Abwärtstrend ebenfalls fortsetzen.

Wie weiter mit Anleihen?

Nach dem Zinsschub stellt sich die Frage, ob Staatsanleihen aus dem Königreich angesichts der Rezessionsgefahr nicht wieder langsam interessant sind. Zumal ein neuer Premier die Chance hat, das Vertrauen zurückzugewinnen. Wenn er oder sie dabei überzeugend darlegt, wie die fiskalischen Herausforderungen gemeistert werden sollen, könnten die Risikoprämien – sprich: die Zinsen – wieder fallen und die Anleihenkurse anziehen.

Thomas Mathews vom Londoner Analysehaus Capital Economics ist skeptisch: «Die Glaubwürdigkeit geht in der Regel schneller verloren, als sie wiedergewonnen werden kann», warnt er. Zu unsicher bleiben die fiskalpolitischen Aussichten. Ihm zufolge dürfte es deshalb noch dauern, bis sich die Kurse von (insbesondere langfristigen) Anleihen nachhaltig erholen.

Stratege Rohan Khanna von UBS ist zuversichtlicher: «Anleihen geniessen doppelten Auftrieb – nicht nur wird das Emissionsvolumen für das nächste Haushaltsjahr nun erheblich geringer ausfallen als erwartet, ein wesentlich strafferer finanzpolitischer Kurs dürfte auch weniger aggressive Zinserhöhungen der BoE mit sich bringen.» Des Weiteren befürchtet er, dass die fiskalische Kurskorrektur eher zu weit in Richtung Austerität ausschlägt und in Kombination mit der sich weiter verschärfenden Geldpolitik zu einer wider Erwarten tiefen Rezession führt.

Das dürfte Anleihen beflügeln: «Wir gehen davon aus, dass die Renditen auf zehn- und dreissigjährige Gilts mittelfristig auf 3 bis 3,25% zurückgehen und sie gegenüber Bundesanleihen und US-Treasuries eine Outperformance erzielen werden», schreibt Khanna. Aktuell notieren zehnjährige Papiere bei 3,9%, dreissigjährige werfen eine Rendite von 4% ab. Dass die Renditen auf zehnjährige Gilts nach dem Rücktritt gefallen sind, stützt das optimistische Szenario von Khanna.

FTSE 100: Hände weg oder ein Kauf?

Wie steht es um britische Aktien? Angesichts der Fülle an negativen Nachrichten erstaunt es nicht, dass Anleger einen weiten Bogen um das Vereinigte Königreich machen. Gemäss Zahlen des Datenanbieters EPFR haben sie allein in diesem Jahr mehr als 15 Mrd. £ aus britischen Aktienfonds abgezogen.

Ausländische Anleger stossen UK-Aktien ab

Zu-/Abfluss aus UK-Aktienfonds (in Mrd. £)

Quelle: Goldman Sachs

Auch Umfragen unter Fondsmanagern bestätigen die Unbeliebtheit von Valoren aus dem Königreich. Gemäss Bank of America sind netto 33% der von ihr jeweils monatlich befragten Anlageprofis in UK-Aktien untergewichtet – so viele wie sonst nirgends.

Fondsmanager verschmähen Aktien aus dem Königreich

Quelle: Bank of America

Trotz des Exodus der Investoren hat sich der Londoner Leitindex, der FTSE 100, in diesem Jahr wacker geschlagen. Seit Jahresbeginn hat er inklusive Dividenden bloss rund 3% verloren und damit weniger als der Euro Stoxx 50, der Swiss Market, Schwellenländeraktien oder das US-Leitbarometer S&P 500.

Natürlich hat das schwache Pfund geholfen. Rechnet man die Kursentwicklung aller Indizes in Franken um (gelbe Balken in der Grafik), schneidet der FTSE 100 etwas weniger erfreulich ab – gehört aber weiterhin zur Spitzengruppe. Angesichts des wirtschaftlichen und politischen Gegenwinds mag das erstaunen.

Internationale Ausrichtung des FTSE 100

Allerdings gibt es gute Gründe für die Widerstandsfähigkeit. Zum einen hilft das schwache Pfund, das den Exporteuren einen Vorteil verschafft. Zum anderen sind die im FTSE 100 enthaltenen Konzerne international ausgerichtet und deshalb nur bedingt von den innenpolitischen Querelen tangiert. Gemäss einer Zusammenstellung von Goldman Sachs erzielen die FTSE-100-Unternehmen nur gerade 23% des Umsatzes im Inland.

Da Londoner Aktien insbesondere nach dem Brexit von den Anlegern verschmäht wurden und lange zurückgeblieben sind, sind sie relativ zu anderen Märkten attraktiv bewertet. Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,6 liegt deutlich unter den Werten des Euro Stoxx 50 (10,3) oder des S&P 500 (16,5).

Gemäss Berechnung von Mislav Matejka, Aktienstratege bei JPMorgan, schneidet der FTSE 100 auch dann noch vorteilhaft ab, wenn man die notorisch günstigen Sektoren wie Banken und Energie ausklammert. Die Dividendenrendite von 4,1% muss den Vergleich mit dem Euro Stoxx 50 (3,5%) und dem S&P 500 (1,8%) ebenfalls nicht scheuen.

Vorteilhaft ist auch die Sektorzusammensetzung, die sich in einem Umfeld steigender Inflationsraten und höherer Zinsen bewährt. So kommen die Sektoren Banken, Energie und Grundstoffe auf ein Gewicht von 42% im FTSE 100. Die besonders zinssensitiven Segmente Technologie und zyklischer Konsum erreichen nicht einmal 7%.

Interessantes Risiko-Rendite-Potenzial

Und auch die Erhöhung der Unternehmenssteuern ist keine Tragödie, wie Zahlen von Sharon Bell von Goldman Sachs zeigen. Sie schätzt, dass die Steuererhöhungen den Gewinn der FTSE-100-Unternehmen um bloss rund 2% pro Jahr schmälern würden.

Insgesamt scheinen Anleihen und insbesondere Aktien aus dem Königreich einiges an negativen Nachrichten einzupreisen. Natürlich – setzt sich der globale Abwärtstrend an den Märkten fort und bleibt die geopolitische Lage angespannt, werden britische Vermögenswerte weiter leiden. Im internationalen Vergleich scheinen sie indes durchaus attraktiv und dürften deshalb in diesem negativen Szenario weniger stark leiden. Zudem besteht die Hoffnung, dass sich die politische Lage im Vereinigten Königreich in den kommenden Wochen normalisiert, was eine positive Entwicklung in Gang setzen könnte.