Analyse Welche Schweizer Unternehmen die attraktivste Dividendenrendite bieten Die diesjährigen Kursrücksetzer haben die Dividendenrenditen steigen lassen. Doch ebenso wichtig wie die Höhe der Ausschüttung ist, dass sie auch verlässlich fliesst. The Market zeigt, welche Schweizer Aktien beides bieten. Ruedi Keller ✉ 20.10.2022, 03.25 Uhr

Die Börsen bereiten dieses Jahr wenig Freude. Der Schweizer Aktienmarkt steht gemessen am Swiss Performance Index (SPI) rund 18% tiefer als zu Jahresbeginn. Die teilweise massiven Kursrücksetzer haben jedoch eine positive Kehrseite: Die Rendite für die erwarteten Dividenden steigt deutlich.

Zu Beginn des Jahres versprach der Schnitt der Ausschüttungen der im SPI enthaltenen Unternehmen, die für dieses Jahr erwartet werden und 2023 fliessen sollen, gemessen an der Bloomberg-Konsensschätzung eine Dividendenrendite von 2,5%; aktuell sind es 3,2%.

Das ist erstens Folge des vielerorts deutlichen Kursrückgangs. Zweitens aber haben die Analysten entgegen dem Kursverlauf die Dividendenerwartung an den Schweizer Markt im Jahresverlauf nicht gesenkt, sondern im Schnitt gar um 5% erhöht.

Damit stellt sich einerseits die Frage nach der generellen Bedeutung von Dividenden im aktuellen Marktumfeld. Andererseits führt es auf Unternehmensebene unweigerlich zur Frage: Welche Dividendentitel bieten nun eine besonders attraktive Einstiegsgelegenheit, und wo überwiegt das Risiko, dass die derzeitigen Dividendenerwartungen noch enttäuscht werden?

Dividende gewinnt an Bedeutung

Grundsätzlich ist der Beitrag gewichtig, den die Dividende zur Gesamtrendite einer Aktieninvestition beisteuert. Deutlich wird das bei der Betrachtung des SPI über die letzten zehn Jahre bis zum Höchst beim Jahreswechsel 2021/2022.

Im Zehnjahresvergleich hat sich der SPI inklusive Dividenden verdreifacht, ohne Dividenden aber lediglich etwas mehr als verdoppelt. Im Schnitt entspricht das einer jährlichen Rendite inklusive reinvestierter Dividenden von 11,9%, ohne Dividenden sind es 8,5%.

Dividenden standen also für 3,4 Prozentpunkte der jährlichen Performance, was einem Anteil von 29% an der Gesamtrendite entspricht.

Zu ergänzen ist, dass in der vergangenen Dekade, die von sinkenden Zinsen geprägt war, massgeblich Wachstumstitel für das überdurchschnittlich starke Vorankommen der Börsen gesorgt hatten. Das hat mit Blick nach vorn zwei Konsequenzen, wie Peter Romanzina, Head Swiss Research bei Vontobel, ausführt: «Wachstumstitel schütten erstens tendenziell geringere Dividenden aus als Substanzwerte.»

Zweitens gehe er in einem Umfeld steigender Zinsen und der grossen globalen Herausforderungen nicht davon aus, dass die Börsen wie im Schnitt der letzten Dekade weiterhin jährlich 11% zulegen: «Beide Aspekte führen dazu, dass der Anteil der Dividenden an der Gesamtperformance künftig steigen wird.» Denn es brauche viel, bis Unternehmen, die sich einer verlässlichen Dividendenpolitik verschrieben hätten, die Ausschüttung kürzen würden.

Dividendenaktien bieten in einem Bärenmarkt Schutz

Mit Blick auf die internationalen Märkte zeigt sich gemäss Romanzina zudem, dass Dividendenaktien in einem Bärenmarkt eine gewisse Widerstandskraft entfalten können:

Beim Platzen der Dotcom-Blase nach der Jahrtausendwende büsste der MSCI World 44% ein. Die Auswahl der dazugehörigen Dividendentitel, die der MSCI World High Dividend Yield Index vereint, verlor hingegen lediglich 20,5%. Etwas weniger ausgeprägt war der Effekt während der Angst vor eine Straffung der Geldpolitik gegen Ende 2011 sowie während des kurzen und heftigen Börsentauchers im Frühling 2020 bei Ausbruch der Pandemie.

Deutlich zeigt sich die Widerstandskraft der Dividendenpapiere jedoch dieses Jahr wieder: Während der MSCI World 23% eingebüsst hat, hat sich die Dividendenauswahl mit einem Minus von 16% klar besser gehalten.

Was weltweit gilt, zeigt sich im Kleinen auch in der Schweiz. Das The Market Dividend Opportunities Portfolio hat seit Jahresbeginn zwar rund 9% verloren, der SPI hat mit einem Minus von 18% jedoch deutlich stärker gelitten.

Das liegt mitunter daran, dass Dividendentitel meist reiferen, Cash generierenden Unternehmen zugeordnet sind. Deren Bewertung leidet tendenziell weniger unter steigenden Zinsen als die von Wachstumstiteln, deren Wert sich zum grössten Teil aus Gewinnen ableitet, die weit in der Zukunft erwartet werden.

Zwanzig Schweizer Aktien mit mehr als 5% Rendite

Diese Konstellation – tendenziell fallende Kurse, aber steigende Erwartungen an die Dividende – hat dazu geführt, dass im SPI derzeit zwanzig Aktien eine Dividendenrendite von mehr als 5% versprechen.

Nicht jede Investition in eine Aktie, die derzeit mit einer hohen Dividendenrendite punktet, ist aber gleichermassen sinnvoll. Eine Einschätzung verlangt in der Regel die Berücksichtigung unternehmensspezifischer Aspekte.

Höchste Rendite – ein Spezialfall

Leonteq glänzt derzeit mit einer geschätzten Dividendenrendite von 11%, was den Spitzenplatz in der Rangliste bedeutet. Zustande kommt dieser höchst attraktiv anmutende Wert aufgrund von drei Faktoren.

Erstens hat Leonteq für die laufende Periode eine neue Dividendenpolitik eingeführt, gemäss der mindestens 50% des Gewinns ausgeschüttet werden sollen. Zweitens hat das turbulente Marktumfeld dem Derivathaus im bisherigen Jahresverlauf einen ausserordentlich hohen Handelsgewinn beschert, sodass es jüngst den Ausblick auf ein Rekordergebnis von mehr als 8.47 Fr. je Aktie bestätigt hat.

Da mindestens die Hälfte davon ausgeschüttet werden soll, rechnen die Analysten für dieses Jahr mit einer ungewöhnlich hohen Dividende. Nächstes Jahr jedoch könnte sie jedoch bereits wieder sinken.

Unklar ist angesichts dieser Perspektive allerdings, ob die in Aussicht stehende Ausschüttung vollkommen als Dividende fliesst oder ob ein Teil davon über Aktienrückkäufe abgegolten wird. Damit könnten ein sprunghafter Anstieg und ein darauffolgender Rückgang der Dividende verhindert werden.

Für die aktuell hohe Rendite sorgt drittens, dass die Aktie seit Jahresbeginn fast die Hälfte ihres Werts eingebüsst hat. Dies insbesondere auch, nachdem die «Financial Times» Leonteq in den Zusammenhang eines möglichen Geldwäschereifalls gebracht hat.

Rein mit Blick auf die Dividende scheint das Risiko allerdings gering, dass ein allfälliger Rechtsfall angesichts des geringen Volumens von zwei fraglichen Transaktionen im Wert von je 750’000 € die Ausschüttungsfähigkeit beeinträchtigt. Es bleiben aber ein gewisses Kursrisiko sowie eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Dividende bereits im nächsten Jahr wieder geringer ausfällt.

Vorsicht vor hohen Ausschüttungsquoten

Grundsätzlich gilt zudem, dass es sich für langfristig orientierte Aktionäre in der Regel nicht lohnt, wenn die Dividende nicht operativ erwirtschaftet, sondern aus der Substanz ausgeschüttet wird.

Gleich mehrere Unternehmen mit den aktuell höchsten Dividenden fallen durch eine sehr hohe Ausschüttungsquote auf. Sie verteilen fast den kompletten Gewinn – oder gar mehr. Einerseits kann das ein Zeichen dafür sein, dass die Dividende kaum nachhaltig auf diesem Niveau gehalten werden kann. Andererseits fehlen so oft die Mittel, um das operative Geschäft weiterzuentwickeln.

Dies trifft in starkem Ausmass auf die TX Group zu. Operativ wird für das Medienhaus für 2022 ein Verlust erwartet. Aufgrund der Veräusserung eines Teilbereichs werden dennoch über weitere zwei Jahre hohe Sonderausschüttungen fliessen.

Burkhalter, Allreal sowie APG und Swiss Re weisen eine sehr hohe Ausschüttungsquote auf. Swiss Re, die mit 8,3% die zweithöchste Dividendenrendite bietet, schüttet bereits seit Jahren mehr aus, als sie verdient – zulasten der Substanz und damit auf Kosten der langfristigen Kursentwicklung.

Im Zehnjahresvergleich nur leicht besser steht diesbezüglich Zurich Insurance da, während Baloise, Swiss Life und Helvetia deutlich sorgsamer gewirtschaftet haben und trotzdem mit einer Dividendenrendite von mehr als 5% punkten.

Dieses Jahr haben Buchverluste auf dem Anlageportfolios bei allen Versicherern zwar das Eigenkapital deutlich geschmälert. Da ihre Solvabilität aber dennoch überaus hoch bleibt – bei Helvetia ist es rund das Dreifache des regulatorisch Verlangten –, steht die Dividendenfähigkeit deshalb nicht infrage. Mit Ausnahme von Swiss Re dürften die in Aussicht stehenden Beträge operativ zudem auch verdient werden.

Neun Schweizer Dividendenaristokraten

Zu den verlässlichsten Schweizer Dividendentiteln gehören allerdings Unternehmen, die zwar mit einer attraktiven, aber mit Ausnahme von Swiss Life (Rendite: 5,9%) nicht mit der höchsten Dividendenrendite punkten. Dazu zählen Novartis (4,3%), Partners Group (4,2%), Geberit (2,9%), Roche (2,5%), Nestlé (2,8%), Givaudan (2,3%), Sika (1,5%) sowie Lindt & Sprüngli (1,3%).

Diese neun Gesellschaften gelten als sogenannte Dividendenaristokraten. Ihre Aktien weisen eine mindestens zehnjährige Historie ununterbrochener Dividendenerhöhungen auf. Damit gehören sie zu den vierzig Werten des S&P Europe 350 Dividend Aristocrats Index, die dieses Kriterium erfüllen.

Über eine lange Investitionsperiode schlägt diese Auswahl von robusten und kapitalstarken Unternehmen, die ihre Dividende stetig erhöhen können, sowohl den breiten Markt als auch die Aktien, die zu Investitionsbeginn mit der höchsten Dividendenrendite punkten.

Steuern einkalkulieren

Der Nachteil an hohen Dividenden liegt darin, dass Schweizer Privatpersonen sie als Einkommen versteuern müssen, anders als Kursgewinne. Es gibt allerdings Ausnahmen, und zwar wenn die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (KER) stammt oder eine Nennwertreduktion vorgenommen wird. In diesem Fall sind sie von der Einkommenssteuer befreit.

Seit 2020 ist es Unternehmen nicht mehr gestattet, Ausschüttungen zu 100% aus KER zu bestreiten, sondern sie müssen mindestens im selben Ausmass, wie sie KER ausschütten, auch eine ordentliche Dividende leisten. Damit halbiert sich der Steuervorteil. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen, die ermöglichen, dass die Steuerbefreiung weiterhin zu 100% greift.

Verfügt ein Unternehmen über ausländische KER, beispielsweise aufgrund der Übernahme einer ausländischen Gesellschaft, dürfen sie ausgeschüttet werden, ohne dass zusätzlich eine steuerpflichtige Dividende geleistet wird. Dieser Fall trifft beispielsweise auf Holcim zu, die so gegenwärtig komplett steuerbefreite Ausschüttungen vornehmen kann.

Zweitens dürfen Unternehmen, die nicht über einbehaltenen Gewinn verfügen, die Dividende ebenfalls vollständig aus KER leisten. Das trifft beispielsweise auf die Privatbank EFG zu.

Die folgende Tabelle zeigt Schweizer Gesellschaften, die über signifikante KER verfügen. Die Daten basieren auf einer Analyse von Vontobel und sind ins Verhältnis zur Dividende gesetzt, die dieses Jahr von den Unternehmen ausgeschüttet wurde.

Bei der Berechnung der Jahre, für die weiterhin steuererleichterte Ausschüttungen möglich sind, wird davon ausgegangen, dass inländische KER jeweils 50% zur Dividende beitragen und ausländische KER 100% der Ausschüttung ausmachen.

Hohe und steuererleichterte Dividenden

Mit Einbezug des steuerlichen Aspektes gewinnt die Dividendenrendite von Leonteq zusätzlich an Attraktivität. Auch wenn die derzeit ausserordentlich hohe Ausschüttung bereits nächstes Jahr etwas sinken könnte, dürften die Dividende noch über viele Jahre zur Hälfte steuerfrei fliessen.

Auch bei EFG besteht für viele Jahre das Potenzial, zur Hälfte steuerfrei auszuschütten. Bei Julius Bär und Lindt & Sprüngli dürfte es mindestens noch für eine steuererleichterte Ausschüttung reichen. Eine komplett steuerfreie Dividende ist noch über Jahre von Holcim zu erwarten.

Attraktive und verlässliche Ausschüttungen

Mit einer Kombination von klar überdurchschnittlichen Dividenden sowie einer hohen Ausschüttungsverlässlichkeit, die nicht zulasten der Substanz geht, punkten die Versicherer Swiss Life, Zurich Insurance, Helvetia und Baloise. Sie alle bieten mehr als 5% Rendite.

Unter den Dividendenaristokraten stechen Partners Group und Novartis mit einer Rendite von mehr als 4% hervor. Beim Privatmarktspezialisten ist die erwartete Ausschüttungsquote von über 90% aktuell allerdings etwas hoch. Novartis hingegen punktet zusätzlich zur Dividende mit einem Aktienrückkaufprogramm über 15 Mrd. $ aus dem Erlös der Beteiligung an Roche.

Unter den kleineren Werten, deren Kurse allerdings etwas risikobehafteter sind, bieten Mobilezone (6,1%) und Cembra (5,9%) eine sehr attraktive und verlässlich wirkende Dividendenrendite.