Analyse Wie sich spekulative Anleger positionieren Für Privatinvestoren kann es sich auszahlen, professionellen Marktteilnehmern zu folgen. The Market beleuchtet die neuesten Daten der US-Handelsaufsicht CFTC und zeigt, wie sich Grossanleger im derzeitigen Umfeld positionieren. Sandro Rosa ✉ 22.11.2022, 05.53 Uhr

Die Börsen haben sich von ihren im Oktober erreichten Jahrestiefst etwas erholt. Der Weltaktienindex hat seither rund 12% gutgemacht, noch besser ist es zyklischen Indizes wie dem Frankfurter Dax oder dem Mailänder FTSE Mib ergangen.

Die Marktteilnehmer hoffen – einmal mehr – auf eine baldige Abkehr der US-Notenbank Fed von ihrem Zinsstraffungskurs. Seit Anfang Jahr hat sie die Federal Funds Rate um happige 3,75 Prozentpunkte angehoben und damit den Aktienmärkten arg zugesetzt. Nun aber gibt es erste Anzeichen, dass die Inflationsdynamik in den USA ihren Höhepunkt überschritten hat, was es dem Fed erlauben könnte, bei der Straffung der Zinsen bald eine etwas weniger harte Gangart einzuschlagen. Ob das für eine nachhaltige Börsenerholung reicht, ist indes alles andere als sicher, haben die Risiken mit Blick auf das Wirtschaftswachstum doch markant zugenommen.

«Sanfte Landung» ist unwahrscheinlich

Von den elf Zinserhöhungszyklen in den USA seit 1965 endeten acht in einer Rezession, nur drei Mal – 1965, 1983, 1994 – kam es nicht zu einem Konjunktureinbruch. Und in keinem dieser Jahre musste das Fed eine hartnäckige Inflation bekämpfen. Die Chancen auf eine «sanfte Landung», sprich: eine Abkühlung ohne Rezession, stehen in diesem Zyklus demnach nicht allzu gut.

Diverse Konjunkturindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes und die Zinskurven, aber auch die Konsumentenstimmung und der US-Häusermarkt senden Rezessionssignale. Europa steht ebenfalls an der Schwelle zum Abschwung, während China unter der Zero-Covid-Politik und der Krise im Immobiliensektor leidet. Kurzum: Das Umfeld an den Märkten bleibt herausfordernd, und viele Anleger dürften sich fragen, wie sie sich in diesem Spannungsfeld positionieren sollen.

Nachahmen kann sich lohnen

Orientierung kann ein Blick auf das Verhalten des sogenannten Smart Money bieten – das sind grosse, professionelle Investoren wie zum Beispiel Hedge Funds. Mit ihren Ressourcen und ihrem Riecher für die Märkte spüren sie Trends oft frühzeitig auf. Für Privatanleger kann es sich deshalb auszahlen, ähnlich zu investieren.

Die Daten zur Positionierung des Smart Money liefert die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Sie publiziert die aggregierten Resultate im wöchentlichen Commitment of Traders Report jeweils am Freitagabend nach Börsenschluss.

Aufschlussreich ist das Verhalten der nichtkommerziellen oder spekulativen Investoren. Das sind institutionelle Anleger, die sich nicht primär absichern wollen (wie etwa ein Landwirt, der Mais-Futures verkauft, um den Preis für seine Ernte abzusichern), sondern mit Terminkontrakten aktive Wetten eingehen. Sie haben eine klare Marktmeinung und versuchen, sie an den Terminmärkten gewinnbringend umzusetzen. Werden die Positionen allerdings extrem, dürfte es sich lohnen, dagegen zu wetten.

Was also lässt sich aus den neuesten CFTC-Daten schliessen?

Für eine Handvoll Dollar

Eine der wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten in diesem Jahr war der Höhenflug des Dollars, der gemessen am Dollarindex (DXY) den höchsten Stand seit zwanzig Jahren erklommen hat. Die globale Wachstumsverlangsamung, die geopolitische Unsicherheit und die dadurch ausgelöste Flucht in Sicherheit, aber vor allem der harte Zinsstraffungszyklus des Fed sorgten für Rückenwind. Von Januar bis Ende September ist der DXY um bemerkenswerte 20% avanciert.

Auch die professionellen Anleger haben im Greenback Zuflucht gesucht und ihre Wetten auf seinen weiteren Anstieg in den vergangenen Monaten markant erhöht. Um zu zeigen, wie gross der Anteil des «spekulativen» Exposure ist, werden in der untenstehenden Grafik die nichtkommerziellen Netto-Long-Futures-Positionen im Verhältnis zu allen offenen Futures-Positionen dargestellt. Je höher der Wert, desto positiver wird die Entwicklung eingeschätzt. Aktuell erreicht das Exposure sehr hohe 56% – allerdings haben die Profis ihre Wetten auf den Greenback in den vergangenen Wochen schrittweise reduziert. Im Juni beliefen sich die Netto-Long-Positionen noch auf enorm hohe 77%.

«Der Dollar ist real überbewertet, während die USA ein grosses Leistungsbilanzdefizit aufweisen. Sobald klar ist, dass das Fed das Ende des Straffungszyklus erreicht hat, wird sich die Zinsspanne einengen, und das wird der Katalysator für einen schwächeren Dollar sein», hat die Strategin Caroline Miller von Alpine Macro kürzlich im Interview mit The Market gesagt. Offensichtlich beginnen auch die grossen Marktteilnehmer, sich langsam auf dieses Szenario vorzubereiten, und verringern sukzessive ihre Dollarwetten.

Verschmähtes Palladium

Deutlich weniger hoch in der Gunst der Anleger steht Palladium. Wie ein Blick in die Vergangenheit verrät, sind die Spekulanten punkto Palladium in der Regel netto long, d.h., sie erwarten steigende Notierungen. In den vergangenen zwanzig Jahren kam es nur sehr selten vor, dass die Profis per saldo short waren.

Doch im Sommer 2021 rutschten die Netto-Positionen erstmals seit 2003 ins Negative. Im Juli 2022 schwollen sie auf 54% aller offenen Kontrakte an, was den höchsten Wert seit Beginn der Datenerhebung 1986 markierte. Mittlerweile sind die Profis nicht mehr ganz so pessimistisch. Allerdings setzen sie immer noch auf fallende Notierungen, obwohl sie die Shorts jüngst auf 12% verringert haben.

Der Palladiumpreis notiert im Vergleich zum Jahresanfang (und in Dollar) nahezu unverändert. Wer auf das Edelmetall gesetzt hatte, konnte dennoch nicht ruhig schlafen: Bis Anfang März schoss die Notierung wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine um 66% in die Höhe, denn Russland ist für über 40% der globalen Palladiumproduktion verantwortlich. Sorgen über eine drohende Knappheit liessen den Preis in die Höhe klettern. Seither hat sich die Übertreibung gelegt, und der Palladiumpreis hat um 40% nachgegeben.

Fundamental sind die Aussichten nicht allzu rosig, sollte es tatsächlich zu einer Rezession kommen. Denn Palladium wird nahezu ausschliesslich für industrielle Zwecke verwendet, und zwar primär für Katalysatoren in der Autoindustrie. «Die sich abschwächende Wirtschaft und die Umwälzungen bei den Autos vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto sprechen nicht dafür, dass die Nachfrage nach Palladium rasch ansteigt», hat Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank, kürzlich in einem Marktkommentar geschrieben. Die Profis teilen diese Einschätzung.

Spekulanten setzen wieder auf Silber

Ähnlich wie von Palladium haben sich die Hedge Funds jüngst auch von Silber abgewandt. Ende Juli sackten die Netto-Long-Futures-Positionen im Verhältnis zu allen offenen Futures-Positionen unter null ab – zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren setzten die grossen Marktteilnehmer auf fallende Preise. Danach pendelten die Nettopositionen um die Null-Linie, das Interesse am «Gold des armen Mannes» war gering.

Seit Anfang November kommt nun aber Bewegung in die Nachfrage: die Profis können sich plötzlich wieder für das Edelmetall erwärmen. Etwas mehr als 12% aller ausstehenden Futures-Kontrakte sind mittlerweile netto long.

Wie der Marktbeobachter Fred Hickey in der neuesten Ausgabe des «The High-Tech Strategist» berichtet, ist der Silbermarkt momentan überaus eng. «Ein Hauptgrund für die angespannte Lage ist die enorme Menge an Silberimporten nach Indien», hält er fest. Seiner Ansicht nach dürfte die Importmenge in diesem Jahr ein neues Rekordhoch markieren. Sollte sich der Dollar in den kommenden Monaten tatsächlich abschwächen – ein starker Greenback belastet typischerweise den Silberpreis, und umgekehrt –, dürfte sich das positiv auf die Silbernotierung auswirken.

Bemerkenswerte Umschichtungen bei Aktien

In den vergangenen Wochen machte sich an den Märkten leiser Optimismus breit, was die Aktienkurse steigen liess. Trotz dieser Gegenbewegung notieren die meisten wichtigen US-Börsenindizes im Vergleich zum Jahresbeginn allesamt tief im Minus. Der Leitindex S&P 500 hat seit Januar 17% nachgegeben, der Russell 2000 hat 17,5% verloren, während der Nasdaq 100 sogar 28,5% eingebüsst hat. Hat das Smart Money die günstigeren Bewertungen für Zukäufe genutzt?

Wie ein Blick auf die Futures-Positionierung zeigt, scheint das nicht der Fall zu sein. Die Profis halten nach wie vor an ihren Shorts fest. Aktuell sind beinahe 9% aller ausstehenden Futures-Kontrakte netto short. Damit bewegen sie sich am unteren Ende der Spanne der vergangenen zehn Jahre und signalisieren die Zurückhaltung der Marktteilnehmer. Die institutionellen Anleger sind offenbar nicht davon überzeugt, dass das Schlimmste überstanden ist. Vielmehr deutet ihr Verhalten darauf hin, dass sie die Kurserholung als eine Bärenmarktrally einschätzen.

Besonders zurückhaltend bleiben die institutionellen Akteure gegenüber den kleinkapitalisierten US-Unternehmen, die im Russell 2000 abgebildet sind. Und das aus gutem Grund: In der Abwärtsbewegung, insbesondere in einem Bärenmarkt, leiden kleinkapitalisierte Gesellschaften in der Regel besonders.

Einerseits, weil kleinere Unternehmen stärker auf Wachstum ausgerichtet und dadurch stärker von der Konjunktur abhängig sind. Die Kombination aus steigenden Zinsen und einer gleichzeitigen Abkühlung des Wachstums wirkt sich oft verheerend aus. Andererseits kann sich die Liquidität in diesem Segment besonders schnell verflüchtigen, was die Talfahrt noch beschleunigt. Umgekehrt führt eine etwas bessere Stimmung an der Börse bei Small Caps schneller zu einem guten Lauf.

Trotz einer leichten Verbesserung sind immer noch rund 15% aller ausstehenden Futures-Kontrakte netto short. Die Profis bezweifeln demnach, dass sich das konjunkturelle Umfeld schon bald aufhellen wird.

Für die grossen Technologiekonzerne, die im Nasdaq 100 dominieren, können sich die grossen Marktteilnehmer ebenfalls nicht sonderlich erwärmen. Nachdem sie ihre Positionen im technologielastigen Index seit April mehr oder weniger stetig aufgestockt haben und diese dann Ende August mit einem Netto-Plus von 15% den höchsten Stand des Jahres erreicht haben, blasen sie seither zum Rückzug. Seit Anfang November wetten die Spekulanten erstmals wieder auf einen fallenden Nasdaq 100. Obschon diverse Technologiekonzerne jüngst Federn lassen mussten, erkennen die Profis (zumindest auf Indexebene) noch keine attraktive Kaufgelegenheit.

Noch sind Anleihen kein Kauf

Der hartnäckige Inflationsdruck und die Zinserhöhungen durch die US-Notenbank haben heuer zu einem eindrücklichen Renditeanstieg über die gesamte Zinskurve geführt. Die Renditen auf zehnjährige US-Staatsanleihen sind von 1,5% zu Jahresbeginn auf derzeit 3,8% geklettert, Ende Oktober notierten sie sogar bei 4,25%. Im Gegenzug haben Bonds brutal an Wert verloren – zwischenzeitlich fast knapp 20%. Denn höhere Zinsen gehen mit niedrigeren Preisen bei Anleihen einher, und umgekehrt.

Die Renditen auf zweijährige Schatzpapiere sind von 0,73 auf 4,5% geschnellt und übertreffen somit die langfristigen Zinsen. Im Jargon spricht man von einer inversen Zinskurve. Auch die im Swiss Bond Index enthaltenen Frankenanleihen mit Anlagequalität haben in diesem Jahr mehr als 10% eingebüsst. Für Bonds gehört 2022 zu den schlimmsten Jahren überhaupt. Von wegen sichere Staatsanleihen!

Damit bieten festverzinsliche Anlagen erstmals seit langem wieder eine ansprechende Verzinsung. Ein guter Zeitpunkt also, um bei Bonds zuzuschlagen? Behalten die Futures-Märkte recht, wird das Fed den Leitzins von derzeit 3,75 bis 4% in diesem Zyklus bis auf rund 5% erhöhen. Wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt, ist die Rendite zehnjähriger Treasuries seit den Achtzigerjahren immer mindestens so hoch gestiegen wie der Leitzins. Das spricht für weiter fallende Anleihenkurse.

Die Profis sind derselben Ansicht. Für sie sind langfristige Bonds auch nach dem Zinsanstieg noch immer nicht attraktiv: In der Summe bleiben sie short positioniert und setzen damit auf rückläufige Anleihenkurse. Die Nettoverkaufspositionen belaufen sich auf –343’000 (oder –8,5% der ausstehenden Futures-Kontrakte).

Noch eindrücklicher ist die Abneigung gegenüber zweijährigen US-Staatsanleihen. Die Nettoverkaufspositionen belaufen sich auf 586’270 oder 25,9% der ausstehenden Futures-Kontrakte. Damit notieren sie auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der CFTC-Datenerhebung.

Angesichts der sich verdichtenden Rezessionssignale rund um den Globus könnte der Zinsgipfel allerdings schon bald erreicht sein. Dann dürften Anleihen endlich wieder Freude bereiten.