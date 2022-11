The Market Best Ideas Portfolio Das The Market Best Ideas Portfolio legt im Oktober deutlich zu Das aus 37 Titeln bestehende Musterportfolio erreicht im Oktober einen Gewinn von 7,3% und schlägt damit den Swiss Performance Index deutlich. Mark Dittli ✉ und Gregor Mast ✉ 01.11.2022, 13.26 Uhr

Seit März 2020 führt die Redaktion von The Market das Best Ideas Portfolio, eine Sammlung von dreissig bis vierzig Qualitätsaktien. Dabei steht nicht der kurzfristige, spekulative Kursgewinn im Fokus, sondern die Solidität der ausgewählten Aktien nach Kriterien wie Kapitalrendite, Bilanzstabilität und Dividendenpolitik.

Seit Januar 2021 kann das Portfolio in Form eines Tracker-Zertifikats, das The Market in Zusammenarbeit mit Leonteq entwickelt hat, an der SIX Swiss Exchange gekauft werden:

Damit können Anlegerinnen und Anleger an der Kursperformance des Portfolios partizipieren.

Die Redaktion von The Market berichtet monatlich über die Entwicklung des Portfolios. Als Vergleichsindizes wurden der Swiss Performance Index sowie der MSCI World Total Return Index (in Franken und in Dollar) festgelegt. Kommt es während des Monats zu Veränderungen – Käufe oder Verkäufe einzelner Aktien –, berichtet die Redaktion ad hoc darüber.

1. Allgemeine Lage

Wenn die Stimmung extrem negativ ist, braucht es wenig, um an den Börsen eine Erholungsbewegung zu provozieren. Nach der heftigen Ausverkaufswelle im September gelang den Börsen im Oktober ein eindrückliches Comeback. Ein Treiber der Hoffnung war die Aussicht, dass die US-Notenbank (Fed) bald eine etwas weniger harte Gangart einschlagen und die Leitzinsen in weniger grossen Schritten erhöhen könnte.

Unter der Oberfläche der breiten Börsenindizes fand im Oktober zudem eine Gewichtsverschiebung statt: Wachstumsaktien aus dem Technologie- oder Konsumsektor – beispielsweise Meta (Facebook) oder Amazon – mussten Federn lassen, während die Sektoren Energie, Industrie und Finanz zulegten. Die Finanzmärkte suchen ein neues Leitnarrativ.

2. Performance im Oktober 2022

Das Best Ideas Portfolio schloss den Oktober auf einem Stand von 97.67 Punkten, was im Monatsverlauf einem Gewinn von 7,3% entspricht. Der Swiss Performance Index hat im Oktober eine Avance von 4,8% erreicht. Der MSCI World legte im Berichtsmonat in Dollar gerechnet 7,2% zu. Weil sich die US-Valuta zum Franken abermals aufwertete, erreichte der MSCI World in Franken gerechnet einen Gewinn von 9,1%.

Am besten schnitten im Portfolio im Oktober die Titel des Schraubenlogistikers Bossard, des Zahlungsdienstleisters Mastercard und des Intralogistik-Spezialisten Kardex ab:

Am Schluss der Rangliste finden sich die Titel von Temenos. Der Genfer Hersteller von Bankensoftware hat mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen deutlich verfehlt und musste seine Prognosen für das laufende Jahr senken. Der Vertrauensverlust des Temenos-Managements hat einen aktivistischen Investor angelockt, der das Unternehmen auffordert, alle seine strategischen Optionen zu überprüfen.

3. Performance seit Kotierung

Das Tracker-Zertifikat des Best Ideas Portfolios wurde per 12. Januar 2021 mit einem Indexstand von 100 aufgesetzt. Per Ende Oktober notiert das Portfolio netto, das heisst nach Einberechnung aller Kosten, auf 97.67 (blaue Kurve in der untenstehenden Grafik). Das Best Ideas Portfolio enthält eine Reihe qualitativ hochwertiger Wachstumsaktien: Sika, Belimo, Ems-Chemie, VAT, Geberit, Bossard, Schindler oder Straumann sind Beispiele. Diese haben in der allgemeinen Bewertungskorrektur seit Beginn des Jahres überdurchschnittlich gelitten.

Der Swiss Performance Index (rot) hat im Zeitraum seit der Kotierung des Portfolios einen Gewinn von 2,3% erzielt. Der MSCI World (Total Return, d.h. inklusive Dividenden) kommt in Dollar gerechnet im Vergleichszeitraum auf einen Verlust von 4,3% (grün), bzw. auf einen Gewinn von 7,8% in Franken (gelb).

4. Veränderungen / Wichtige Entwicklungen

Im Oktober wurden im Portfolio keine Veränderungen vorgenommen.

5. Das Portfolio per Ende Oktober 2022

Mit Stichtag 31. Oktober bestand das Portfolio zu gut 62% aus Schweizer Aktien, zu knapp 30% aus ausländischen Titeln und zu 8,1% aus Cash:

Das Portfolio besteht grösstenteils aus Qualitätsaktien, die hohe Anforderungen punkto Kapitalrendite, Bilanzsolidität und Dividendenpolitik erfüllen müssen. Als Arrondierung kann das Portfolio jedoch Risikopositionen aufnehmen: Das sind Unternehmen, die die Qualitätskriterien nicht restlos erfüllen, denen die Redaktion aber zutraut, dass sie ihre Leistung steigern können. Typischerweise sind das Unternehmen, die sich in einer Turnaround-Situation befinden, die mit einer temporären Marktschwäche zu kämpfen haben oder die unter der Führung eines neuen Managements stehen.

Per Ende Oktober besteht das Portfolio zu gut 75% aus Qualitäts- und zu gut 16% aus Risikopositionen. Aktuelle Risikoposition im Portfolio sind Clariant, Helvetia, Komax, Shell, Swatch Group, Ypsomed und Zur Rose (in der Tabelle am Ende dieses Textes kursiv dargestellt).

Per Ende Oktober waren die grössten Sektoren des Portfolios Industrie, Gesundheit, Grundstoffe sowie Finanz:

Die folgende Tabelle zeigt alle Portfoliopositionen mit ihrem jeweiligen Gewicht in alphabetischer Reihenfolge per 31. Oktober 2022: