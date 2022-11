The Market Best Ideas Portfolio Das The Market Best Ideas Portfolio trimmt die Position in Shell Nach der kräftigen Kursavance in den Aktien des Ölkonzerns wird der Anteil leicht abgebaut und ein Teil des Gewinns realisiert. Mark Dittli ✉ und Gregor Mast 24.11.2022, 11.09 Uhr

Das The Market Best Ideas Portfolio baut die Position in Shell leicht ab. Die Aktien des niederländisch-britischen Ölkonzerns haben seit Beginn des Jahres gut 43% gewonnen, was das Gewicht der Aktien im Portfolio auf 3,48% steigen liess. Nach Einschätzung des Marktbeobachters Alfons Cortés hat sich in Ölaktien gegenwärtig möglicherweise etwas zu viel Optimismus aufgebaut.