The Market Best Ideas Portfolio Das The Market Best Ideas Portfolio verkauft Ypsomed Nach der kräftigen Kursavance werden die Titel des Schweizer Medtech-Unternehmens verkauft. Die Qualität stimmt, doch die Bewertung nimmt schon sehr viel vorweg. Mark Dittli ✉ und Gregor Mast 16.11.2022, 17.43 Uhr

Das The Market Best Ideas Portfolio verkauft die Beteiligung an Ypsomed.

Der Aktienkurs des Burgdorfer Herstellers von Injektionssystemen und Insulinpumpen hat im Verlauf der vergangenen vier Monate gut 40% zugelegt, womit nach Ansicht der Redaktion von The Market bereits ein beträchtliches Mass an Zukunftserwartungen eingepreist wird.

Der Verkauf fällt nicht leicht. Das Management um CEO Simon Michel leistet hervorragende Arbeit, Ypsomed ist in seinen Märkten gut positioniert und investiert weitsichtig (vgl. hier die Einschätzung von Giorgio Müller). Die langfristigen Perspektiven sind also durchaus intakt. Der Grund für den Ausstieg liegt in der stattlichen Bewertung der Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 40.

Die Ypsomed-Aktien waren seit Beginn im The Market Best Ideas Portfolio vertreten, der Kaufpreis betrug 116.40 Fr. Verkauft wurden sie zu 178 Fr., was ohne Dividenden einem Gewinn von 52,9% entspricht. Die Position hatte zuletzt ein Gewicht von etwas mehr als 2,7% im Portfolio.

Die Redaktion von The Market geht weiterhin davon aus, dass es sich bei der aktuell kräftigen Erholung an den Börsen tendenziell um eine Bärenmarktrally handelt. Aus taktischen Gründen wird deshalb das Liquiditätspolster im Portfolio etwas vergrössert.

Nach der Transaktion umfasst das Portfolio noch Aktien von 36 Unternehmen, die Cashquote steigt auf gut 10,5%.