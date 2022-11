The Market Dividend Portfolio Das Dividendenportfolio entwickelt sich im Oktober besser als der Markt Das The Market Dividend Opportunities Portfolio hat im Oktober 5,7% zugelegt, während der SPI 4,8% avancierte. Seit Jahresbeginn verringert sich das Minus damit auf 7,6%. Der SPI büsste in dieser Zeit 16,1% ein. Ruedi Keller ✉ 02.11.2022, 12.16 Uhr

Seit März 2020 führt die Redaktion von The Market das The Market Dividend Opportunities Portfolio, in das Schweizer Aktien aufgenommen werden, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bei einer gleichzeitig hohen Ausschüttungswahrscheinlichkeit bieten.

Ergänzt wird das Portfolio um Opportunitäten. Das sind Aktien von Unternehmen, die eine attraktive Perspektive aufweisen, beispielsweise auf künftig steigende Dividenden. Das Ziel der aktiv gestalteten Mischung ist, über einen langfristigen Anlagehorizont eine attraktive Gesamtperformance zu erreichen.

Seit dem 10. Mai 2021 kann das The Market Dividend Opportunities Portfolio in Form eines Tracker-Zertifikats, das The Market in Zusammenarbeit mit Leonteq entwickelt hat, an der SIX Swiss Exchange gekauft werden:

Valoren-Nr.: 59’660’820

Symbol: TMDOTQ

ISIN: CH0596608205

Damit können Anleger an der Kursperformance des Portfolios partizipieren.

Der Kursverlauf des Zertifikats kann hier 📈 verfolgt werden.

Die Redaktion von The Market berichtet monatlich über die Entwicklung des Portfolios. Als Vergleichsindex wird der Swiss Performance Index (SPI) 📈 verwendet.

Allgemeine Lage: Oktober 2022

Wenn die Stimmung extrem negativ ist, braucht es wenig, um an den Börsen eine Erholungsbewegung zu provozieren. Nach der heftigen Ausverkaufswelle im September gelang den Börsen im Oktober ein eindrückliches Comeback. Ein Treiber der Hoffnung war die Aussicht, dass die US-Notenbank (Fed) bald eine etwas weniger harte Gangart einschlagen und die Leitzinsen in weniger grossen Schritten erhöhen könnte.

Der MSCI World legte im Berichtsmonat in Dollar gerechnet 7,2% zu. Weil sich die US-Valuta zum Franken abermals aufwertete, erreichte der MSCI World in Franken gerechnet einen Gewinn von 9,1%. Der defensivere Swiss Market Index (SMI) konnte damit nicht ganz mithalten; er gewann 5,5%.

Am besten schnitten im Schweizer Blue-Chip-Index zyklische Werte ab, wie Sika (+12,5%), ABB (+11,9%), Partners Group (+11,8%) und Holcim (+11%). Am schlechtesten erging es den Titeln von Givaudan (–0,4%), die als einzige den Monat im Minus beendeten. Auf sie folgen Swiss Re (+1,7%), Nestlé (+1,8%) und der Genussschein von Roche (+2,8%).

Bei den mittelgrossen Werten des SMIM 📈 standen die Aktien von Georg Fischer zum Monatsende 16,5% im Plus, gefolgt von Bachem (+14,4%), Adecco (+14,3%) und VAT (+12,3%). Auf der Verliererseite finden sich Temenos (–11,5%), AMS Osram (–9,1%) und Zur Rose (–8,4%). Insgesamt hat das mittelgrosse Segment inklusive Dividenden gerechnet mit einem Plus von 4,1% im Oktober am schwächsten abgeschnitten.

An der Spitze des Swiss Performance Index stehen kleinere Werte wie Obseva (+39,9%), Gurit (+27,6,%) und Cosmo Pharmaceuticals (+26,8%). Zu den Verlierern gehörten Talenthouse (–53,8%), Kinarus Therapeutics (–36,4%) und Siegfried (–18,9%). Insgesamt beendete der SPI den Oktober 4,8% im Plus.

Performance im Oktober 2022

Das The Market Dividend Opportunities Portfolio schloss per Ende Oktober auf einem Stand von 94,6 Punkten, was 5,7% über dem Schlussstand von Ende September liegt. Der SPI hat im Oktober 4,8% zugelegt. Seit Jahresbeginn hat das Portfolio damit 7,6% nachgegeben, während der SPI mit einem Minus von 16,1% deutlich mehr einbüsste.

Am besten abgeschnitten haben im Portfolio im Oktober die Aktien von Adecco (+14,3%), ABB (+11,9%) und Holcim (+11%). Selbst die schlechtesten Werte – Ems-Chemie (+0,2%), Swatch Group (+0,4%) und DKSH (+0,5%) – erzielten positive Renditen.

Performance seit Kotierung

Seit der Indexierung auf 100 Punkte per 3. Mai 2021 steht das The Market Dividend Opportunities Portfolio per Ende Oktober nach Einberechnung aller Kosten bei 94,6 Punkten. Der Vergleichsindex SPI hat über denselben Zeitraum unter grösseren Schwankungen 3,4% nachgegeben.

Das Portfolio per Ende Oktober 2022

Das The Market Dividend Opportunities Portfolio eignet sich für Investoren mit einem langen Anlagehorizont. Die Auswahl der Aktien basiert auf einer fundamentalen Analyse, wobei drei Qualitätskriterien im Vordergrund stehen:

Eine nachhaltige Entwicklung der Dividenden mit dem Ziel, Aktien zu selektionieren, die eine attraktive Dividendenrendite gepaart mit einer hohen Ausschüttungsverlässlichkeit bieten.

Eine vernünftige Ausschüttung in Bezug auf den Gewinn, sodass die Unternehmen wenn möglich nicht zulasten der Substanz ausschütten, sondern den Cashflow für die Dividende erwirtschaften.

Ein verlässlicher Cashflow und eine solide Bilanz, die erwarten lassen, dass auch künftig Ausschüttungspotenzial vorhanden sein wird.

Bei opportunistischen Käufen, beispielsweise im Hinblick auf künftig attraktive Ausschüttungen, kann von den Qualitätskriterien abgewichen werden, wenn die Chancen die Risiken überwiegen.

Risikoprofil und Sektorzusammensetzung

Mit Stichtag 31. Oktober bestand das The Market Dividend Opportunities Portfolio zu 72,2% aus Schweizer Dividendenwerten, zu 17,2% aus Opportunitätspositionen und zu 10,6% aus Cash.

Per Ende Oktober waren die grössten Sektoren im Portfolio Finanz und Industrie. An dritter Stelle steht zyklischer Konsum, gefolgt von den Sektoren Gesundheit, Grundstoffe, Kommunikationsdienste und Immobilien.

Die folgende Tabelle zeigt alle 24 Portfoliopositionen mit ihrem jeweiligen Gewicht per Ende Oktober 2022 in alphabetischer Reihenfolge. Kursiv gekennzeichnet sind die fünf Opportunitätspositionen Bystronic, Cembra Money Bank, Flughafen Zürich, Landis+Gyr und Swatch Group.

Die Aktien von Accelleron, die als Spin-off der Position in ABB im Monatsverlauf ins Portfolio kamen, wurden Ende Oktober veräussert, nachdem sich der Kurs auf 17.18 Fr. je Titel erholt hatte. Sie machten zu diesem Zeitpunkt 0,1% des Portfolios aus, die nun in der Cash-Position enthalten sind.