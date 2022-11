Analyse Warum nachhaltige Anlagen oft die Erwartungen der Investoren enttäuschen ESG-Ratings fokussieren auf die finanziellen Risiken, die Einflüsse aus der Umwelt und der Gesellschaft auf Unternehmen haben. Eine Orientierung an den Uno-Nachhaltigkeitszielen richtet den Blick auf die Wirkung, die die Unternehmen selbst entfalten. Ruedi Keller ✉ 01.11.2022, 15.39 Uhr

ESG-Ratings sind für viele Investoren zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Wer mit Blick auf Umwelt, Gesellschaft und gute Unternehmensführung – englisch Environmental, Social and Governance, kurz: ESG – investiert, ist oft schlicht auf sie angewiesen.

Da die Erhebung von Nachhaltigkeitsdaten sehr aufwändig ist, bieten spezialisierte Agenturen wie MSCI, Refinitiv, S&P oder Sustainalytics aggregierte Information zu Tausenden von Unternehmen an und bündeln sie zu ESG-Ratings.

Gemäss jüngsten Schätzungen der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) werden global mehr als 35 Bio. $ an Anlagegeldern gemäss einem Nachhaltigkeitsansatz investiert, was mehr als einem Drittel aller professionell verwalteten Gelder entspricht. 71% der nachhaltig angelegten Gelder orientieren sich an ESG-Faktoren.

Für die Agenturen ist das Angebot von ESG-Ratings zum Milliardengeschäft avanciert. Doch die Macht, die sie mit ihren Benotungen erreicht haben, steht oft in einem Widerspruch zu den Erwartungen, die Investoren an nachhaltige Anlagen haben.

Nicht selten sind die Ergebnisse, welche die Agenturen bei der Kategorisierung von Unternehmen in Bezug auf ESG-Kriterien vorlegen, zudem so divergierend, dass das wenig Vertrauen einflösst.

Wenig kongruente ESG-Ratings

Wissenschafter des MIT und der Universität Zürich haben in einer Studie mit dem Titel «Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings» sechs prominente Ratinganbieter miteinander verglichen und untersucht, wie gut ihre ESG-Ratings zu den einzelnen Unternehmen übereinstimmen.

Das Resultat ist ernüchternd: Im Schnitt liegt die Korrelation bei 0,54. Noch weniger kongruent als die Gesamtnoten zeigt sich das Bild der einzelnen Teilbereiche Umwelt (Korrelation: 0,53), Gesellschaft (0,42) und Governance (0,30).

Die Werte kontrastieren stark mit der hohen Übereinstimmung, die Forscher bei den Kreditratings der grossen Agenturen, S&P, Moody’s und Fitch feststellen. Dort liegt die Korrelation bei gegen 99%.

Ein Grund für die deutlich grössere Divergenz bei ESG-Ratings liegt in der noch jungen und kaum regulierten Branche sowie in unterschiedlichen Analysenmethoden sowie der Interpretation dessen, was als «nachhaltig» erachtet wird.

Unterschiedliche Methoden

MSCI verspricht, mit ihren Ratings ESG-Risiken und Opportunitäten zu erfassen. Dies auf einer relativen Basis, d.h. die Agentur vergibt ihre ESG-Ratings entlang von Vergleichsgruppen (peer groups). Sie bewertet Banken oder Ölkonzerne anhand separater Risikoparameter und gewichtet die Inputfaktoren je nach Branche unterschiedlich.

Eine absolute Sichtweise, etwa mit Blick auf den CO 2 -Ausstoss eines Unternehmens, bietet das ESG-Rating von MSCI nicht. Auch Vergleiche über verschiedene Branchen hinweg sind bei diesem «Best in Class»-Ansatz nicht möglich. Zudem liegt das Gewicht des ESG-Ratings von MSCI zu rund 45% auf dem «G», also der guten Unternehmensführung.

Der Ansatz von Sustainalytics ist explizit auf die Messung von ESG-Risiken ausgerichtet, konkret der Messung von unmanaged ESG risks, wie es die Ratingagentur formuliert. Damit will sie den Teil des ökonomischen Werts von einzelnen Unternehmen erfassen, den ESG-Faktoren in Gefahr bringen können.

Die Messmethode ist zweidimensional: Zuerst wird die Exponiertheit eines Unternehmens gegenüber ESG-Risiken festgelegt. Danach folgt die Analyse, wie gut die Prozesse des Managements sind, um die festgestellten Risiken zu kontrollieren.

Im Gegensatz zu MSCI erhebt Sustainalytics den Anspruch, dass ihre ESG-Ratings absolut sind und – um beim Beispiel zu bleiben – das Ausmass des ESG-Risikos einer Bank direkt mit dem eines Ölkonzerns verglichen werden kann.

Ähnlich klingt der Ansatz von S&P, die auf industriespezifische und finanziell gewichtige Nachhaltigkeitskriterien fokussiert. Eine relative ESG-Performance erhebt Refinitiv.

ESG-Ratings fokussieren auf finanzielle Risiken

Gemeinsam ist all diesen Anbietern, dass sie sich an den finanziellen Risiken der Unternehmen fokussieren, die Einflüsse aus Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung auf sie haben – und nicht darauf, welche Wirkung die Unternehmen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.

«Nachhaltigkeitsrisiken verringern und eine positive Wirkung erzielen sind zwei vollkommen unterschiedliche Stossrichtungen», sagte Reto Ringger, Nachhaltigkeits-Pionier und Gründer sowie CEO der Globalance Bank, kürzlich im Gespräch mit The Market.

Anleger aber würden oft annehmen, bei der Investition in ein Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating etwas Gutes zu tun. Tatsächlich habe das nichts damit zu tun, sondern sei eine reine Umweltrisikoanalyse: «ESG-Kriterien messen die finanziellen Risiken, die Unternehmen aufgrund von Umwelteinflüssen oder Umweltschäden aufweisen. Sie messen nicht die positive Wirkung, die entsteht, wenn beispielsweise Wasser gespart wird», sagt Ringger.

Investoren erwarten positive Wirkung

Dieser Widerspruch zeigt sich auch in einer Umfrage der ETH und der Universität Zürich zur «Sustainable Finance Literacy and the Determinants of Sustainable Investing».

Auf die Frage, was nachhaltige Finanzprodukte von konventionellen Investitionen unterscheidet, antwortete eine Mehrheit von Privatinvestoren mit dem Stichwort: Umwelt. Nur knapp 9% assoziierten nachhaltige Anlagen mit finanzieller Stabilität.

Die Erwartung der Investoren, was in einer als nachhaltig deklarierten Anlage enthalten ist, unterscheidet sich also deutlich von dem, was ESG-Ratings erheben.

Diese Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Investoren und der Stossrichtung von ESG-Ratings bezüglich nachhaltiger Anlageprodukte erzeugt oft ein Gefühl von «Greenwashing». Dieses Feedback gaben Privatinvestoren in der Umfrage der ETH und der Universität Zürich jedenfalls ebenso häufig, wie sie von nachhaltigen Anlagen eine finanzielle Stabilität erwarten.

Andere Investoren wenden sich gar ganz vom ESG-Ansatz ab und orientieren sich bei ihren Anlageentscheiden stattdessen an den Nachhaltigkeitszielen der Uno.

Uno-Nachhaltigkeitsziele im Blick

«Wir haben uns lange an ESG-Kriterien orientiert», sagt beispielsweise Hendrik Leber, Value-Investor und geschäftsführender Gesellschafter des Fondshauses Acatis, im Interview.

Er sei sich allerdings wie in der Schule vorgekommen: «Der Musterschüler wird hervorgehoben, einzig weil er nie negativ auffällt.» Einfach die Braven zu kaufen, reiche ihm nicht, sagt Leber. «ESG ist eine rückwärtsgerichtete Schau des Wohlverhaltens. Mein Anliegen ist es, die Welt zu verändern.» Er orientiere sich deshalb an den siebzehn Nachhaltigkeitszielen der Uno. Denn sie leiten den Blick nach vorn.

Einen systematischen Ansatz dazu entworfen hat Robeco. Das auf nachhaltige Anlagen spezialisiere niederländische Fondshaus entwickelte eine eigene Messgrösse, die den Beitrag – positiv wie negativ – abbilden soll, den Unternehmen zur Erreichung der Uno-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG) leisten.

Diesen Robeco SDG-Score vergleichen Wissenschafter in einer Studie mit den ESG-Ratings der vor grossen Anbieter: MSCI, Refinitiv, S&P und Sustainalytics.

Während sich ESG-Ratings aus einer Mischung der drei Subkategorien Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung ergeben, vergibt der SDG-Score bereits einen insgesamt negativen Wert, wenn ein Unternehmen für nur eines der 17 SDG einen negativen Wert aufweist. Die Idee dabei ist: Ein negativer Einfluss kann nicht durch eine positive Wirkung in anderen Bereichen kompensiert werden.

Vergleich SDG-Score und ESG-Ratings

Erstens gehen die Studienautoren mit dieser Ausgangslage der Frage nach, wie die beiden Nachhaltigkeitsansätze – SDG-Score und ESG-Ratings – die Präferenzen der Investoren spiegeln. Zweitens vergleichen sie die Übereinstimmung mit den Vorschriften der europäischen Taxonomie. Drittens überprüfen sie, wie effektiv die Ansätze sind, um Unternehmen mit dem Ziel zu selektionieren, den Ausstoss von Treibhausgas zu begrenzen.

Zur Beantwortung der ersten Frage orientieren sich die Studienautoren an den Ausschlüssen, die grosse Asset Manager wie der norwegische Staatsfonds und Pensionskassen in ihren Portfolien vornehmen. Darunter fallen Ausschlüsse wegen Menschenrechtsverletzungen, der Herstellung von Waffen, Tabak oder der Förderung von Kohle. Für insgesamt 672 ausgeschlossene Unternehmen fanden die Studienautoren sowohl einen SDG-Score als auch ESG-Ratings.

Auf der anderen Seite suchten sie nach Unternehmen, die in 17 thematischen Fonds aktiv ausgewählt wurden, insbesondere im Bereich Energie, Wasser und Gesundheit. Hier fanden sie 598 individuelle Unternehmen.

Die Untersuchung zeigt, dass jeweils 87% der von den Asset Managern ausgeschlossenen Unternehmen einen negativen SDG-Score aufweisen und 86% von thematischen Fonds selektionierte Aktien einen positiven SDG-Score haben.

Bei den ESG-Ratings sieht das anders aus: Bei den ausgeschlossenen Unternehmen haben lediglich bei Sustainalytics deren 67% ein schlechtes Rating. Bei MSCI, Refinitiv und S&P sind es nur zwischen 21 und 27%. Der Rest wird von diesen Agenturen als durchschnittlich oder gar als ESG-Leader eingestuft.

Keine relevante Korrelation gibt es zwischen den Unternehmen, die thematische Fonds auswählen, und den von den Agenturen vergebenen ESG-Ratings.

Die Schlussfolgerung der Autoren: Die Orientierung an den Uno-Nachhaltigkeitszielen führt tendenziell zu einer Übereinstimmung mit den Präferenzen aktiver Asset Manager. ESG-Ratings hingen nicht.

Erhebliche Beeinträchtigungen vermeiden

Mit Blick auf die europäische Taxonomie orientieren sich die Studienautoren zur Bestimmung der Negativauswahl auf das Prinzip der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen. Die Devise – «Do not Significantly Harm» (DNSH) – soll sicherstellen, dass beim Thema Nachhaltigkeit nicht einseitig auf einen Vorteil, beispielsweise den CO 2 -Aspekt von Biokraftstoff, geschaut wird, aber die Kehrseite ausgeblendet wird, dass dadurch das Welthungerproblem verstärkt werden könnte.

Bezüglich der positiven Auswahl stellen die Autoren auf den Umsatzanteil ab, den ein Unternehmen mit Geschäften macht, die die EU als förderlich für das Klima einstuft.

Alle 23 Unternehmen, die in Konflikt mit dem DNSH-Prinzip der Taxonomie stehen, weisen einen negativen SDG-Score auf. Unternehmen, die mehr als 66% Umsatz mit Geschäftsbereichen erzielen, welche die Taxonomie explizit als nachhaltig einstuft, erreichen in der Tendenz einen sehr hohen SDG-Score. Bei den ESG-Ratings zeigt sich hingegen kaum eine Abweichung vom Schnitt.

Bei den Unternehmen, die das DNSH-Prinzip verletzen, stuft erneut Sustainalytics ebenfalls eine Mehrheit als Hochrisikokandidaten ein. MSCI vergibt allerdings nur leicht unterdurchschnittliche Noten. Refinitiv und S&P verleihen diesen problematischen Unternehmen im Schnitt gar überdurchschnittlich gute ESG-Ratings.

Klimasünder identifizieren

Beim Klimathema überprüfen die Autoren, inwiefern ein tiefer SDG-Score und ein schlechtes ESG-Rating mit der Treibhausgas-Intensität eines Unternehmens übereinstimmen.

Die hundert grössten Emittenten von Treibhausgasen haben im Schnitt einen sehr tiefen SDG-Score, allerdings zu mehr als 20% immer noch einen positiven.

Ausgeprägt ist diesbezüglich auch die Selektion durch Sustainalytics, die mehr als zwei Dritteln dieser Unternehmen ein hohes ESG-Risiko attestiert. Keinen Unterschied zwischen den schmutzigsten Hundert und dem Gesamtmarkt machen die ESG-Ratings von Refinitiv und S&P. MSCI erteilt diesen CO 2 -intensivsten Unternehmen im Schnitt gar etwas bessere Noten als dem Gesamtmarkt.

Mit Ausnahme von Sustainalytics besteht also kein Zusammenhang zwischen den ESG-Ratings und der CO 2 -Intensität der Unternehmen.

Konkrete Beispiele illustrieren weitere Diskrepanzen zwischen der Orientierung an den Uno-Nachhaltigkeitszielen und der auf finanzielle Risiken ausgerichteten ESG-Ratings – sowie Unterschiede zwischen den verschiedenen ESG-Rating-Agenturen:

Die ESG-Ratings von British American Tobacco (BAT) reichen von mittelmässig bis sehr hoch. Für Refinitiv gehört das Unternehmen gar zu den Unternehmen mit den höchsten Nachhaltigkeitsmerkmalen, besonders bezüglich Corporate Governance.

Im Kontrast dazu bekommt BAT mit einer Note von –3 den tiefstmöglichen SDG-Score. Dies wegen seines Geschäfts: Der Herstellung und dem Vertrieb von Tabak, der krebserregend ist. Aus diesem Grund steht das Unternehmen auch auf der Ausschlussliste vieler Investoren. Ähnliches gilt für die CLP Group, die Hongkong mit Strom versorgt – hauptsächlich aus Kohlekraftwerken.

Evoqua Water Technologies hingegen erhält einen sehr hohen SDG-Score, weil das US-Unternehmen Wasseraufbereitungssysteme herstellt. Angesicht schwacher Corporate Governance und Mängeln im Produkt-Management sehen hier die Agenturen mittlere bis hohe ESG-Risiken, mit Ausnahme von MSCI. Sinngemäss gilt das auch für Siemens Healthineers: Einem guten SDG-Score stehen unterdurchschnittliche ESG-Ratings gegenüber, mit Ausnahme von Refinitiv.

Positiv wiederum sind die Einschätzungen der Rating-Agenturen gegenüber Eaton Corp, Royal Dutch Shell sowie RWE. Mit Blick auf die SDG erhalten die drei Unternehmen hingegen klar negative SDG-Scores.

Bei Eaton Corp liegt der Grund darin, dass das irische Energiemanagement-Unternehmen zwar Lösungen für die Stromverteilung bereitstellt, aber eben auch das Militär beliefert, womit es durchfällt.

Beim deutschen Versorger RWE gewichtet der SDG-Score stark, dass das Unternehmen sehr CO 2 -intensiv arbeitet, mitunter wegen Kohlekraftwerken. MSCI hingegen hebt positiv hervor, dass RWE sich nun im Bereich der erneuerbaren Energien engagiert.

Komplett uneins sind die Einschätzungen bezüglich Shell: Der tiefe SDG-Score ist mit dem CO 2 -Ausstoss des Unternehmens begründet. Die ESG-Ratings sind hingegen meist sehr hoch, mit Ausnahme von Sustainalytics. Diese Agentur moniert gravierende Umweltverschmutzungen wegen Lecks, womit Shell ein schlechtes Rating erhält.

Wirkung auf die Umwelt und Schutz des Vermögens nicht verwechseln

Welche Schlüsse lassen sich daraus für Investoren und Anbieter von nachhaltigen Produkten ziehen?

Die ESG-Ratings der unterschiedlichen Agenturen divergieren oft stark – obwohl sie im Kern dasselbe messen wollen: die finanziellen Risiken, denen Unternehmen aufgrund ihrer unterschiedlichen Exponiertheit gegenüber Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

Komplementär dazu ist die Orientierung an den Uno-Nachhaltigkeitszielen. Sie versucht, die Wirkung zu erfassen, die Unternehmen auf die Umwelt und die Gesellschaft ausüben. Es trägt dem Umstand Rechnung, dass viele Anleger von nachhaltigen Anlagen erwarten, dass sie mit Blick auf die Umwelt und Gesellschaft zusammengestellt sind. Die Uno-Nachhaltigkeitsziele stehen gewissermassen für den Konsens der globalen Ziele der Menschheit.

Die Autoren der Vergleichsstudie zum SDG-Score und den ESG-Ratings müssen sich allerdings einen Kritikpunkt gefallen lassen: Sie testen ihre Fragen jeweils anhand von Extremwerten. Auf der einen Seite stehen Ausschlüsse, auf der anderen Seite aktiv selektionierte Unternehmen. Danach werden auf der einen Seite heikle sowie auf der anderen in grossem Mass mit der Taxonomie konforme Unternehmen untersucht. Schliesslich wird zur Überprüfung des Zusammenhangs von ESG-Ratings und dem SDG-Score mit der CO 2 -Intensität der Unternehmen auf die global schmutzigsten Einhundert abgestellt.

Der Fokus auf die Extremwerte macht aber deutlich: Die Orientierung an den Uno-Nachhaltigkeitszielen führt zu einer besseren Übereinstimmung mit den Erwartungen der Investoren, als wenn die Portfolioselektion auf ESG-Ratings abgestellt wird.

Und das wiederum macht deutlich: Nachhaltigkeit und ESG-Ratings sind keine deckungsgleichen Kategorien. Im Verständnis vieler Investoren steht Nachhaltigkeit für die Wirkung, die sie mit ihren Anlagen erzielen, während ESG-Ratings hauptsächlich die finanzielle Risikoverbesserung messen, die sie damit eingehen.

Nachhaltige Anlagen müssen sich künftig wohl an beiden Kategorien orientieren – und ihre Komplementarität transparent kommunizieren –, damit ihr derzeit einseitiger Fokus auf die Risiken nicht an den Erwartungen der Investoren vorbeizielt und diese allzu oft mit einem Gefühl von Greenwashing zurücklässt.