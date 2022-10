Analyse Wann schlägt wieder die Stunde europäischer Small Caps? Langfristig schneiden kleine Unternehmen besser ab als ihre grossen Konkurrenten. Doch heuer haben in Europa die Large Caps die Nase vorn. The Market zeigt, was dahintersteckt und beleuchtet die weiteren Aussichten für Small Caps. Sandro Rosa ✉ 28.10.2022, 06.41 Uhr

Es gehört zum Grundwissen der Finanztheorie: Klein schlägt gross. Der so genannte Small-Firm-Effekt besagt, dass Small Caps an der Börse auf lange Frist besser abschneiden als ihre grösseren Konkurrenten, die Large Caps. Denn kleinere Gesellschaften sind typischerweise agiler und wachsen schneller. Deshalb werden sie auch häufiger von einem Börsenschwergewicht – in der Regel zu einem erklecklichen Aufschlag – übernommen.

Das Phänomen wurde erstmals 1981 vom Schweizer Rolf Banz in der akademischen Zeitschrift «Journal of Financial Economics» für den US-Markt dokumentiert. «Es wird festgestellt, dass kleinere Unternehmen im Durchschnitt höhere risikobereinigte Renditen erzielt haben als grössere Unternehmen», schreibt Banz. Nachfolgende Studien zeigten, dass die Kleinen auch in anderen Märkten den Grossen den Rang abliefen.

«Langfristig» ist das entscheidende Wort

Und in der Tat hätte es sich für Anleger bezahlt gemacht, kleinkapitalisierten Unternehmen den Vorzug zu geben: So hat der MSCI World Small Cap Index seit 1995 (bis dann reichen unsere Daten zurück) eine Performance von 435% erzielt, während der MSCI World Large Cap Index im selben Zeitraum eine tiefere Rendite von 290% abgeworfen hat. Inklusive reinvestierter Dividenden erreicht die Gesamtrendite der Small Caps 750%, diejenige der Large Caps 460%.

Wichtig ist allerdings der Zusatz «auf lange Frist». Kurzfristig kann sich das Kräfteverhältnis durchaus verschieben – und genau das lässt sich aktuell in Europa beobachten. Seit Jahresbeginn haben die im MSCI EMU Small Caps zusammengefassten kleinkapitalisierten Unternehmen rund ein Drittel ihres Werts eingebüsst. Zwar mussten auch die Grossen Federn lassen, mit einer Korrektur von 17,5% stehen sie dennoch deutlich besser da.

Noch ausgeprägter ist die Diskrepanz bei den paneuropäischen Small und Large Caps, die zusätzlich zu den Unternehmen aus der Eurozone auch solche aus dem Vereinigten Königreich, aus Schweden und der Schweiz umfassen. Hier steht einem erträglichen Verlust von 12,5% bei den Grossen eine deutlich schmerzhaftere Einbusse von gegen 35% bei den Kleinen gegenüber.

Small Caps sind stärker von Konjunktur abhängig

Was steckt dahinter? Für das schwache Abschneiden der Kleinen sind diverse Faktoren verantwortlich. So reagieren kleinkapitalisierte Firmen sensibler auf konjunkturelle Schwankungen als Grosskonzerne – im Guten wie im Schlechten. Typischerweise sind sie stärker fokussiert und deshalb zwangsläufig weniger breit aufgestellt als die Large Caps. Eine Wachstumsverlangsamung kann für sie schneller zu einem Problem werden, wenn sie etwa einen Nachfragerückgang in einem Segment nicht durch einen Zuwachs in einem anderen auszugleichen vermögen.

Der rasante Rückgang des Industrie-Einkaufsmanagerindex (Industrie-PMI) für die Eurozone ist deshalb ein schlechtes Omen. Noch im Sommer 2021 notierte er bei rund 63 Punkten und signalisierte eine robuste Konjunktur (rote Linie in der Grafik). Seither zeigt er steil nach unten und ist im September auf 48,4 – und somit klar unter die Wachstumsschwelle – gefallen. Werte unter 50 signalisieren eine Kontraktion des Wachstums, Lesungen darüber deuten auf eine Konjunkturbelebung hin.

Phasen der Konjunkturerholung sind typischerweise positiv für die Kleinen (die blaue Linie zeigt nach oben), während sie in einer Wachstumsverlangsamung tendenziell stärker leiden. Kein Wunder, blieben die Small Caps seit etwas mehr als einem Jahr hinter den Large Caps zurück – seit Juni 2021 schwächt sich der Industrie-PMI für die Eurozone ab.

Die vorläufigen PMI-Daten für den Oktober – die definitiven Werte werden am 2. November publiziert – lassen eine weitere Abkühlung erwarten

Unsicherheit belastet

Nicht nur die konjunkturelle Abkühlung belastet die Small Caps. Im Schnitt sind die Kleinen auch weniger profitabel als die Grossen – und die Schere hat sich zuletzt ausgeweitet. «Die Eigenkapitalrendite und die Gewinnspannen der Small Caps sind im Vergleich zu den Large Caps zuletzt zurückgegangen», schreibt Guillaume Jaisson, Analyst bei Goldman Sachs. Während erstere einen Rückgang verzeichneten, vermochten die Grossen ihre Profitabilität sogar zu steigern.

Mit ein Grund für diese Entwicklung sind der schwache Euro und das stark gefallene Pfund. Die grossen internationalen Konzerne profitieren (zumindest teilweise) davon, dass ein bedeutender Anteil ihres Umsatzes in harten Währungen wie dem Dollar anfällt, während ihre Kosten in einer schwächeren Valuta anfallen. Europäische Small Caps im Gegenzug sind typischerweise stärker auf den Heimmarkt fokussiert, wo die Rezessionsrisiken momentan besonders akut sind. Schliesslich leiden die Kleinen auch stärker unter den hohen Rohstoffpreisen.

Im aktuellen Umfeld ist ebenso die zyklischere Sektorzusammensetzung ein Hemmschuh: Die Börsenschwergewichte dominieren in den defensiven Segmenten, die heuer besser gehalten haben, und auch bei den Energiewerten, die zu den stärksten Titeln gehören in diesem Jahr. In einem Umfeld hoher Unsicherheit und schwächeren Wachstums sind zyklische Valoren weniger gefragt. Das zyklische Verhalten wird noch verstärkt durch den höheren operativen Hebel der kleinen Unternehmen: wegen ihren tendenziell höheren Fixkosten schwanken ihre Gewinne stärker.

Bewertung der Small Caps ist unüblich günstig

Allerdings ist bereits einiges an negativen Nachrichten in den Preisen enthalten. In den vergangenen fast 15 Jahren handelten Small Caps auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses relativ zu Large Caps im Durchschnitt zu einem Abschlag von 6%. Aktuell beträgt der Diskont überdurchschnittlich hohe 36%.

Das Bild ändert sich nicht, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der geschätzten Gewinne für die nächsten zwölf Monate verwendet: Handelten Small Caps seit 2008 im Schnitt zu einer Prämie von 37%, ist diese auf gerade noch 4% geschmolzen.

Schliesslich versprechen die im MSCI EMU Small Cap Index (und ebenso die im MSCI Europe Index) enthaltenen Unternehmen eine höhere Dividendenrendite als die Konzerne im Large Cap Index, was in der Vergangenheit nur selten vorkam. So bieten die Kleinen eine Rendite von nahezu 4,25%, die Konzerne im Large Cap Index offerieren 4,1%.

Ist der Boden erreicht?

Vor dem Hintergrund einer nahenden Rezession könnte das Leiden der Small Caps durchaus noch etwas anhalten. Viel Negatives scheint allerdings eingepreist zu sein, was das weitere Verlustrisiko in Grenzen halten dürfte. Vor allem aber braucht es wahrscheinlich nicht viel, um eine Gegenbewegung auszulösen: eine Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, ein abnehmender Inflationsdruck und damit verbunden eine weniger aggressive Gangart der US-Notenbank oder eine Abkehr der Zero-Covid-Strategie Chinas könnten den Small Caps Schwung verleihen.

Anleger, die auf ein Comeback der Kleinen setzen möchten, haben die Wahl zwischen ETF, die sich auf die Eurozone beschränken, und solchen, die Westeuropa (grau in der Tabelle) umfassen. Eine Variante schüttet die Dividenden aus, die andere investiert sie umgehend wieder.

Quelle: @NomeDelRosa

Grafik des Monats: Aktive ETF auf dem Vormarsch

Klassische ETF bestechen durch ihre Einfachheit: Sie bilden mechanisch einen Benchmark-Index wie etwa den Swiss Market Index (SMI) oder den deutschen Aktienindex nach. Haussiert der SMI, steigt auch der entsprechende ETF, bei einem Crash fallen beide im Gleichschritt – mit minimalen Abweichungen. Das Ziel des ETF ist es nicht, den zugrundeliegenden Index zu schlagen, sondern ihn möglichst effizient und günstig abzubilden.

Die Idee dahinter basiert auf unzähligen Studien, die belegen, dass es den wenigsten Marktteilnehmern gelingt, den Markt langfristig zu schlagen. Deshalb liegt der Fokus auf der Minimierung der Kosten. So belaufen sich die Gebühren für gewisse ETF auf bloss noch 0,1 bis 0,2% pro Jahr, mitunter gibt es sogar «kostenlose» ETF.

Das Beste aus zwei Welten?

Geringe Kosten erfreuen zwar die Anleger, die Anbieter sind indes weniger begeistert. Deshalb finden sie immer wieder neue Wege, um teurere Produkte zu offerieren, indem sie Themen-ETF lancieren, gehebelte Produkte auf den Markt bringen oder aktive ETF ins Leben rufen. Letztere erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Per Ende September gab es weltweit 1749 aktiv verwaltete ETF von insgesamt 328 Anbietern, die an 30 Börsen und in 23 Ländern gelistet waren. Innerhalb von drei Jahren hat sich ihre Anzahl mehr als verdoppelt. Im Jahr 2009 existierten gemäss dem Londoner Researchhaus ETFGI weltweit lediglich 34 aktive ETF. Heute sind allein an der Schweizer Börse 56 aktive ETF kotiert.

Weltweit verzeichneten aktiv verwaltete ETF im September einen Nettozufluss in Höhe von 8,8 Mrd. $, womit sich der Zufluss seit Jahresbeginn auf 88,8 Mrd. $ kumuliert. Wegen der fallenden Börsenkurse nahm das von aktiven ETF investierte Vermögen im Monatsverlauf per Ende September um 5,5% auf 440 Mrd. $ ab.

Die zunehmende Popularität überrascht nicht sonderlich. Das Versprechen der Anbieter aktiver ETF klingt nämlich verlockend: Anleger sollen vom Knowhow und von der Erfahrung kompetenter Portfoliomanager profitieren, die aktive Wetten am Markt eingehen – und das zu äusserst niedrigen Kosten, wie es bei passiven Anlagen üblich ist. Anders als klassische ETF bilden diese aktiven Produkte keinen Index ab, sondern verfolgen ihre eigene Anlagestrategie, um den Benchmark zu schlagen.

Aktive ETF sollen also den «Fünfer und das Weggli» bringen: niedrige Kosten plus eine Mehrrendite gegenüber dem Markt, dank der Fähigkeiten der Manager.

Zweifel sind angebracht

Allerdings weisen aktive ETF Nachteile auf: Sie sind weniger transparent als ihre passiven Konkurrenten. Bei einem passiven ETF, der einem Index folgt, weiss der Anleger immer, welche Titel er im Portfolio hat und kann die Performance mit der Benchmark vergleichen. Das gilt bei aktiven ETF nicht mehr. In der Regel sind auch ihre Kosten höher, nicht zuletzt wegen des häufigeren Umschichtens. Ob diese aktiven ETF den Anlegern auf lange Frist Freude bereiten werden, wird sich weisen. Die Finanzwissenschaft lässt das Gegenteil vermuten.

Ein prominentes, abschreckendes Beispiel ist der von Cathie Wood gemanagte ARK Innovation ETF, der, wie es der Name suggeriert, in erfolgversprechende Zukunftstechnologien investiert. Lange in den Himmel gelobt, ist der Kurs seit sich die globalen Wachstumsaussichten und insbesondere die Liquiditätsbedingungen an den Märkten eingetrübt haben, eingebrochen.

Seit Jahresanfang hat der ARK happige 60% verloren, der Abschlag zum Rekordhoch beträgt 75%. Zum Vergleich: der ebenfalls riskante Nasdaq-100-ETF QQQ hat 2022 «bloss» 28% verloren. Deshalb muss man aktive ETF nicht verteufeln, sie haben sicher ihre Daseinsberechtigung: nicht unbedingt als Alternative zu klassischen ETF, sondern eher zu herkömmlichen Anlagefonds, die typischerweise teurer und weniger transparent sind.

Quelle: @NomeDelRosa

Das Duell: ETF auf brasilianische Aktien

Am Wochenende kommt es in Brasilien zur Stichwahl ums Präsidentenamt. Die erste Runde, die am 2. Oktober durchgeführt wurde, war überraschend knapp ausgefallen: Der amtierende Präsident Jair Bolsonaro erhielt 43% der Stimmen, der Herausforderer und frühere Präsident Luiz Inázio Lula da Silva kam auf 48%. Keiner der beiden erreichte die absolute Mehrheit. Bei den gleichzeitig abgehaltenen allgemeinen Wahlen triumphierten indes die Konservativen um Präsident Jair Bolsonaro im Kongress und in den Gliedstaaten.

Obwohl viele Beobachter enttäuscht waren über das Abschneiden von Lula, bleibt er der Favorit für die Wahl am 30. Oktober. Den Märkten scheint die Aussicht auf eine Kombination aus Lula als Staatsoberhaupt und einem konservativen Kongress, der ihm auf die Finger schaut, ganz gut zu behagen: Die unmittelbare Reaktion auf das Wahlresultat war ein Kursfeuerwerk.

Trotz allem im Plus

Die brasilianische Börse überraschte allerdings schon vorher positiv. Der Leitindex Bovespa gehört zu den wenigen Barometern weltweit, die seit Jahresbeginn im Plus notieren – und nicht nur in Lokalwährung. Dank der Aufwertung des Real handelt der Bovepa in Franken (+20,5%) und in Dollar (+26%) gerechnet noch deutlicher im Plus.

Das positive Umfeld könnte durchaus noch anhalten: Brasilianische Aktien sind nach wie vor attraktiv bewertet und die Inflation ist zuletzt auf 6,9% und damit auf den niedrigsten Wert seit 18 Monaten gesunken. Zwar will die Notenbank noch nichts von einer Kehrtwende wissen, aber an der letzten Sitzung hat sie die Leitzinsen nicht mehr weiter angehoben. Auch bei den langfristigen Bondrenditen liess sich eine Entspannung beobachten.

Insgesamt steht Brasiliens Wirtschaft im internationalen Vergleich recht gut da. Allerdings könnte ein allzu knappes Resultat am Sonntag die Nervosität an den Märkten sofort wieder entfachen, hatte Bolsonaro im Vorfeld doch wiederholt Zweifel am elektronischen Wahlsystem angebracht und möglichen Betrug insinuiert.

Sieben ETF auf die brasilianische Börse

Wer glaubt, dass brasilianische Aktien weiterhin Freude bereiten werden, dem steht eine schöne Auswahl an ETF zur Verfügung. Allein an der Schweizer Börse sind sieben Produkte kotiert:

Amundi MSCI Brazil (ISIN: LU1437024992; Ticker: BRZ SE Equity)

(ISIN: LU1437024992; Ticker: BRZ SE Equity) Franklin FTSE Brazil (ISIN: IE00BHZRQY00; Ticker: FLXB SE Equity)

(ISIN: IE00BHZRQY00; Ticker: FLXB SE Equity) HSBC MSCI Brazil (ISIN: IE00B5W34K94; Ticker: HBRL SE Equity)

(ISIN: IE00B5W34K94; Ticker: HBRL SE Equity) iShares MSCI Brazil (ISIN: DE000A0Q4R85; Ticker: 4BRZ SE Equity)

(ISIN: DE000A0Q4R85; Ticker: 4BRZ SE Equity) iShares MSCI Brazil (ISIN: IE00B0M63516; Ticker: IBZL SE Equity)

(ISIN: IE00B0M63516; Ticker: IBZL SE Equity) Lyxor MSCI Brazil (ISIN: LU1900066207; Ticker: LYRIO SE Equity)

(ISIN: LU1900066207; Ticker: LYRIO SE Equity) Xtrackers MSCI Brazil (ISIN: LU0292109344; Ticker: XMBR SE Equity)

Welche ETF kommen in Frage – und welche nicht? The Market unterzieht die sieben ETF einem kurzen Check-up:

Mit Ausnahme des Lyxor MSCI Brazil ETF, der in Euro gehandelt wird, sind alle Produkte in Dollar denominiert. The Market bevorzugt in der Regel ETF, die physisch repliziert sind, also auf den Einsatz von Derivaten verzichten. Gemäss Factsheets erfüllen vier der sieben Produkte – diejenigen von Franklin Templeton, HSBC, und BlackRock (iShares) diese Anforderung.

Bei den Dividenden wird thesaurierenden Fonds der Vorzug geben, weil damit der Zusatzaufwand entfällt, der mit der Reinvestition der Ausschüttungen verbunden ist. Gleichzeitig wird damit die Kraft des Zinseszinses optimal genutzt. Vier ETF – von Franklin Templeton, BlackRock (iShares), Amundi (Lyxor) und DWS (Xtrackers) – reinvestieren die Dividenden umgehend, drei schütten sie jeweils aus.

Das Fondsvolumen kann unter Umständen ebenfalls eine Rolle spielen – dann nämlich, wenn es zu gering ausfällt und die Gefahr besteht, dass ein ETF geschlossen werden muss. Das ist zwar keine Tragödie, das (Sonder-)Vermögen ist ja geschützt. Ärgerlich ist es dennoch. Der Amundi MSCI Brazil ETF verfügt bloss über ein Vermögen von knapp 7 Mio. $, was u. E. zu gering ist. Die ETF von Franklin Templeton (27 Mio. $) und HSBC (23 Mio. $) sind auch eher klein.

ETF haben nur wenige Möglichkeiten, sich voneinander abzuheben. Kosten sind eine davon. Bilden zwei ETF denselben Index ab, investiert man bevorzugt in denjenigen mit der niedrigeren Total Expense Ratio (TER), also den jährlichen Verwaltungskosten. Franklin Templeton besticht durch die günstigste TER: Sie beläuft sich lediglich auf 0,19%. Dem ETF liegt jedoch der FTSE Brazil zugrunde und nicht, wie bei den anderen ETF, der MSCI Brazil. Die Benchmark ist nicht per se schlechter, aber der Vergleich der TER ist dann u.U. nicht mehr ganz fair. Zu den Produkten mit einer ebenfalls vergleichsweise attraktiven TER gehören die ETF von BlackRock (iShares, 0,33%) und HSBC (0,5%).

Die historische Performance ist ebenfalls ein wichtiges Auswahlkriterium. Bei diesem Duell wurde die Gesamtrendite in Dollar über ein, zwei sowie über drei Jahre verglichen. Leider ergibt sich kein klares Bild: Keiner der ETF schwingt in jeder Zeitperiode obenaus. Allerdings fällt der thesaurierende iShares MSCI Brazil ab: zweimal trägt er die rote Laterne, einmal liegt der ausschüttende iShares MSCI Brazil im Hintertreffen. Im Jahresvergleich liegt der Amundi MSCI Brazil mit einem Zuwachs von 16% vorn, über zwei Jahre schneidet der ETF von DWS (Xtrackers, +24,8%) am besten ab, über drei Jahre liegt der ausschüttende iShares MSCI Brazil (–15,2%) vorne.

Quelle: Bloomberg, themarket.ch

Fazit: Wer in brasilianische Aktien investieren möchte, hat sieben an der SIX Swiss Exchange kotierte Produkte zur Auswahl. Unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie der Grösse, der Kosten oder der Performance kommt The Market zum Schluss, dass der Franklin FTSE Brazil (ISIN: IE00BHZRQY00; Ticker: FLXB SE Equity) knapp die Nase vorn hat. Bei den ausschüttenden ETF hat der HSBC MSCI Brazil (ISIN: IE00B5W34K94; Ticker: HBRL SE Equity) leichte Vorteile.

Insgesamt ist es allerdings nicht so, dass ein ETF klar hervorsticht. Je nach Präferenzen dürften Leserinnen und Leser zu einem anderen Urteil gelangen.

