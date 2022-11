Analyse Wie man einfach eine Länderstrategie umsetzt Mit ETF lässt sich mit wenigen Klicks in ein global diversifiziertes Portfolio investieren, das erst noch wenig kostet. Aber wie soll man genau vorgehen, wenn man ein Länderportfolio zusammenstellt? Plus: Das Börsenwunder am Bosporus und eine Ode ans Nichtstun. Sandro Rosa ✉ 24.11.2022, 17.53 Uhr

Regelmässige Leser von The Market wissen, dass wir grosse Fans von ETF sind. Dank ihnen lässt sich mit wenigen Klicks in ein global diversifiziertes Portfolio investieren, und das erst noch zu geringen Kosten. Aber wie soll man vorgehen, wenn man beispielsweise ein Länderportfolio zusammenstellen möchte?

Welche «Regeln» gelten, worauf müssen Anleger achten? Immer wieder erhält The Market solche Fragen. Höchste Zeit für ein paar Antworten.

Option pflegeleicht: Weltaktienindex

Der Mensch hat ja die Tendenz, dass er «kompliziert» gerne mit «kompetent» oder «gut» verwechselt. Ob Auto, Kaffeemaschine oder Mobiltelefon – je mehr Schnickschnack, desto besser. Man braucht die Funktionen zwar selten bis nie, weiss womöglich gar nicht (mehr), dass sie existieren, aber das ist sekundär. «Mehr ist besser», lautet oft die Devise.

Beim Investieren mit ETF liegen die Prioritäten anders: so einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig soll es sein. Und die einfachste Lösung für Anleger, die sich nicht entscheiden mögen, ob sie nun den Energiesektor, chinesische Technologiewerte, Urankonzerne oder Value-Aktien aus Südamerika über- oder untergewichten sollen, ist der Kauf des Weltaktienindex.

Die grösste Hürde besteht darin, den richtigen Index zu finden. Denn der MSCI World, mit dem wohl mancher Investor intuitiv liebäugelt, umfasst bloss Aktien aus Industrieländern, nicht jedoch aus Schwellenländern. Wer wirklich global investieren möchte, muss einen ETF auf den MSCI All Country World oder den FTSE All-World kaufen (wobei Puristen einwenden könnten, dass hier wiederum Valoren aus den Frontier Markets wie Vietnam oder Nigeria fehlen. Wir bei The Market sind diesbezüglich aber keine Puristen).

Der All Country World Index von MSCI enthält rund 2900 Titel aus 47 Industrie- und Schwellenländern, das Barometer von FTSE umfasst gegen 4170 Aktien aus 49 Industrie- und Schwellenländern. Mit den folgenden UCITS-konformen ETF lässt sich in die entsprechenden Indizes investieren:

SPDR MSCI AC World ETF (Acc) (ISIN: IE00B44Z5B48, Ticker: ACWI SE Equity)

Vanguard FTSE All-World ETF (ISIN: IE00B3RBWM25, Ticker: VWRL SW Equity)

Der erste ETF ist thesaurierend, er investiert die erhaltenen Dividenden also sogleich wieder, der ETF auf den FTSE All-World schüttet die Dividenden quartalsweise aus. Et voilà: Mit einem der obigen ETF lässt sich ganz bequem global investieren. Einfach in regelmässigen Abständen für einen bestimmten Betrag ETF-Anteile kaufen und warten. Für viele – vielleicht sogar die meisten? – Anlegerinnen und Anleger reicht das bereits aus, um ihre Aktien-Investments abzudecken.

Nächste Stufe: Industrie- und Schwellenländer trennen

Aber nicht für alle ist der Weltaktienindex die beste Wahl. Denn ein Blick auf die Zusammensetzung zeigt, dass die USA (62%) im MSCI AC World momentan dominieren und die Schwellenländer (rund 12%) ein vergleichsweise geringes Gewicht aufweisen. Nachdem die US-Technologiewerte jüngst kräftig unter Druck geraten sind, und die Schwellenländer auf Basis von klassischen Bewertungskennzahlen günstig bewertet erscheinen, dürfte mancher Anleger weniger USA und mehr Schwellenländer bevorzugen.

Das lässt sich dadurch erreichen, indem man den Weltaktienindex aufteilt und einen ETF für Industrie- sowie einen für Schwellenländer auswählt. Die folgenden ETF werden an der Schweizer Börse gehandelt:

Industrieländer: HSBC MSCI World ETF (ISIN: IE00B4X9L533, Ticker: HMWO SW Equity)

Schwellenländer: Amundi MSCI Emerging Markets (ISIN: LU1681045453, Ticker: AUEM SW Equity)

Wer also findet, Aktien aus Schwellenländern werden langfristig besser abschneiden als diejenigen aus den etablierten Märkten, kann so beispielsweise 80% (oder 70% oder 60%) in den MSCI World und 20% (oder 30% oder 40%) in den MSCI Emerging Markets investieren.

Zu viel USA im Depot?

Aber auch bei einer Aufteilung von 80 zu 20% haben die USA immer noch einen Anteil von rund 56% im gesamten Aktienportfolio (das Gewicht von US-Aktien im MSCI World liegt aktuell bei 70%). Da der US-Markt international zu den teuersten gehört und auch der Dollar stolz bewertet ist, mag das manchem Anleger wenig behagen. Den Anteil der Schwellenländer möchte man aus Risikoüberlegungen womöglich auch nicht allzu kräftig erhöhen.

Der MSCI AC World ex US schafft Abhilfe: er umfasst alle Industrie- und Schwellenländer ausser den USA. Wie die Länderzusammensetzung zeigt, sind die Schwergewichte Japan (14%), das Vereinigte Königreich (9,7%) und China (9,2%).

Indem man nun etwa den Weltaktienindex ohne USA zu 60% und den US-ETF (z.B. auf den S&P 500) zu 40% gewichtet, hat man den US-Anteil bereits signifikant verringert – natürlich ist jede beliebige Kombination möglich.

iShares MSCI ACWI EX US ETF (Ticker: ACWX US Equity, an der Nasdaq kotiert)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00B5BMR087, Ticker: CSSPX SW Equity)

Was tun mit China?

Für Anleger, die sich auf je einen ETF auf Industrie- und einen auf Schwellenländer beschränken möchten, stellen chinesische Aktien ein weiteres mögliches Problem dar. Im Schwellenländerindex weisen sie auch nach der jüngsten Kursschwäche immer noch ein Gewicht von rund 27% auf. Nachdem Xi Jinping drauf und dran ist, sich als «ewigen Präsident» zu etablieren und er einen Kurs einzuschlagen scheint, der weniger wirtschaftsfreundlich und autoritärer ist, kommen Aktien aus China für gewisse Anleger nicht mehr infrage. Die geopolitischen Spannungen und der Wirtschaftskrieg mit den USA erhöhen das Unbehagen zusätzlich.

Um chinesische Aktien auszuschliessen, können Anleger den Lyxor MSCI Emerging Markets ex China wählen. Ein globales ETF-Portfolio könnte dann wie folgt aussehen:

Lyxor MSCI Emerging Markets ex China ETF (ISIN: LU2009202107, Ticker: EMXC SW Equity)

iShares MSCI EAFE ETF (Ticker: EFA US Equity)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00B5BMR087, Ticker: CSSPX SW Equity)

Warum wird der MSCI EAFE (Europe, Australasia, and the Far East) verwendet? Der EAFE Index deckt alle Industrieländer ohne die USA und Kanada ab. Leider hat der Autor keinen Industrieländer-ETF ohne USA ausfindig machen können, der MSCI EAFE ist aber nahezu gleichwertig. Mit den obigen drei Produkten lässt sich also China ausschliessen und gleichzeitig das Gewicht von US-Valoren in einem globalen Portfolio verringern.

Was mit Schweizer Aktien ist, möchten Sie wissen?

Schweizer Aktien sind im MSCI EAFE Index mit knapp 11% vertreten. Wer den Anteil ausbauen möchte, fügt einfach noch einen ETF auf den Swiss Market Index, den Swiss Leader Index (SLI) oder den Swiss Performance Index hinzu (mehr zur Auswahl von ETF auf Schweizer Aktien finden Sie hier). The Market empfiehlt den SLI, da er das Gewicht der grossen drei Konzerne – Nestlé, Roche und Novartis – am effektivsten begrenzt:

Schweiz: UBS ETF (CH) - Swiss Leader Index (CHF) A-dis (ISIN: CH0032912732, Ticker: SLICHA SW Equity)

Wer es noch eine Stufe granularer möchte, kann das europäische Universum zusätzlich aufgliedern. Eine Variante wäre, ETF für die Eurozone, für das Vereinigte Königreich sowie einen für die Schweiz zu kaufen. Mit den folgenden sechs ETF lässt sich mit überschaubarem Aufwand ein massgeschneidertes global ausgerichtetes Aktienportfolio zusammenstellen.

USA: iShares Core S&P 500 ETF USD (ISIN: IE00B5BMR087, Ticker: CSSPX SW Equity)

Eurozone: UBS ETF (LU) MSCI EMU ETF (EUR) (ISIN: LU0950668870, Ticker: EMUAA SW Equity)

Schweiz: UBS ETF (CH) – Swiss Leader Index (CHF) (ISIN: CH0032912732, Ticker: SLICHA SW Equity)

Japan: UBS ETF MSCI Japan ETF (JPY) (ISIN: LU0950671825, Ticker: JPNA SW Equity)

Schwellenländer: Amundi MSCI Emerging Markets (ISIN: LU1681045453, Ticker: AUEM SW Equity)

Vereinigtes Königreich: iShares FTSE 100 ETF GBP (ISIN: Ticker: IE00B53HP851, Ticker: CSUKX SW Equity)

Die verschiedenen Varianten in der Übersicht:

Quelle: @NomeDelRosa

Grafik des Monats: Das Börsenwunder am Bosporus

Das Lied ist altbekannt: 2022 wird ziemlich sicher als miserables Börsenjahr in die Geschichtsbücher eingehen. Alle Vermögensklassen mussten happige Verluste einstecken, von Anleihen über Aktien bis zu Kryptowährungen, kaum ein Asset blieb verschont. Eine der Hauptschuldigen ist die hartnäckige Inflation, die in vielen westlichen Ländern den höchsten Stand seit rund vierzig Jahren erklommen hat, und die Leitzinserhöhungen der wichtigen Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank Fed. Die steigenden Zinsen und die sich abzeichnende globale Wachstumsabkühlung belasten die Börsen.

Während die Notenbanken von Australien über Simbabwe bis zu den Vereinigten Staaten die Leitzinsen angehoben haben, scherte eine Notenbank aus: die Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Mit dem heutigen Entscheid hat sie die Zinsen in diesem Jahr von 14 auf 9% gesenkt. Und das, obwohl die Jahresveränderung der Konsumentenpreise in der Türkei im November mehr als 85% erreichte. Und diese Zahl wird von einigen Ökonomen noch als optimistisch bezeichnet.

Zinssenkungen entgegen jeder Logik

Die Zinssenkungen basieren denn auch weniger auf ökonomischen Überlegungen, sondern sind von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gewünscht. Laut Erdoğans Logik führen nämlich Zinserhöhungen nicht zu einem Rückgang der Inflation, sondern zu einem Anstieg. Umgekehrt sollten Zinssenkungen zu einer rückläufigen Teuerung führen. An den Daten lässt sich das nicht ablesen, die Zinssenkungen haben die Inflation im Gegenteil befeuert.

Befeuert haben sie auch die Istanbuler Börse. Während nämlich praktisch alle Aktienbarometer rund um den Globus Federn lassen mussten – der Weltaktienindex von MSCI notiert auch nach der Erholungsbewegung der vergangenen Wochen noch immer 18% im Minus –, legten türkische Aktien bislang ein Glanzjahr hin. Um eindrückliche 49% hat der an der Schweizer Börse kotierte HSBC MSCI Turkey ETF heuer zugelegt.

Aktien als Inflationsschutz?

«Kunststück, bei der schwachen Lira!», wird sich manch ein Leser denken – und läge damit falsch. Es stimmt zwar, dass die türkische Lira seit Jahresbeginn zum Franken rund ein Viertel an Wert eingebüsst hat. Die Performance des MSCI Turkey ETF ist jedoch in harten Dollar ausgewiesen. In Franken beträgt der Zuwachs sogar fast 53%. Da sieht der «defensive» SMI mit seinen –13,4% geradezu alt aus.

Während die ausländischen Investoren schon lange das Weite gesucht haben, versuchen sich die Türken offenbar mit Aktieninvestments gegen die grassierende Teuerung zu schützen. Hiesige Anleger sollten – wenn überhaupt – bloss mit geringem Einsatz auf türkische Aktien setzen. Wie ein Blick auf die obige Grafik verrät, ist die Schwankungsbreite enorm. Und wer weiss, wann die waghalsige Geldpolitik zu einem «Unfall» führt?

Quelle: @NomeDelRosa

Auf dem Radar: Ode an die Passivität

Der Müssiggang hat in unseren Breitengraden einen schweren Stand, «Macher» sind gefragt, Faulenzer werden geächtet. Dabei wäre manchmal Nichtstun die bessere Lösung. Ein schönes Beispiel findet sich in James Montiers lesenswertem Buch «The Little Book of Behavioral Investing». Darin präsentiert er eine Studie, in der die Autoren mehr als 300 Penalty-Schüsse (Elfmeter) aus den besten Fussball-Ligen und Meisterschaften weltweit untersuchten. Die Schüsse waren in etwa gleichmässig verteilt, d.h. etwa je ein Drittel der Kicks ging auf die linke und die rechte Seite sowie in die Mitte des Tores.

Wie verhielten sich die Goalies? Waren ihre Abwehrbewegungen ebenfalls gleichmässig? Nein, sie zeigten eine deutliche Tendenz: In 94% der Fälle hechteten sie entweder nach links oder nach rechts, während sie fast nie in der Mitte des Tores stehenblieben. Und das, obwohl die Daten zeigen, dass das die optimale Strategie wäre. Damit würde ein Torhüter nämlich rund 60% der Schüsse halten, die auf die Mitte zielen, und damit weit mehr, als wenn er nach links oder rechts ausweicht.

Man muss «etwas tun»

Warum also bleiben die Torhüter trotzdem in bloss rund 6% der Fälle in der Mitte des Tors stehen? Auf diese Frage antworteten die Torhüter, dass sie, indem sie auf die eine oder die andere Seite hechten, den Eindruck haben, sich angestrengt, sprich «etwas getan» zu haben. Damit möchten sie das schlechte Gefühl vermeiden, das entsteht, wenn sie in der Mitte stehen bleiben und der Ball seitlich ins Netz geht.

Ähnliches scheint sich beim Investieren abzuspielen: Anleger haben allzu oft das Gefühl, auf Ereignisse – seien es Unternehmensergebnisse, Inflationszahlen oder Zinsentscheide der Notenbanken – reagieren zu müssen. Oder dass sie nach einer Korrektur, wie sie sich heuer an den Börsen abgespielt hat, «etwas unternehmen» müssen. Von solchem Aktivismus sind nicht selten professionelle Vermögensverwalter besonders betroffen, weil sie ihren Kunden zeigen wollen, dass sie nicht untätig geblieben waren.

Schädlicher Aktivismus

Leider ist dieser Aktivismus zumeist nicht von Erfolg gekrönt, wie eine regelmässig durchgeführte Auswertung von S&P Global zeigt. In ihrer SPIVA-Auswertung (SPIVA steht für S&P Indices Versus Active) vergleicht das Unternehmen die Performance von aktiv verwalteten Fonds mit ihren entsprechenden Benchmarks. In den USA werden beispielsweise Large-Caps-Aktienfonds mit dem S&P 500, in Europa mit dem S&P Europe 350 verglichen, etc.

Die Resultate sind, wenngleich nicht mehr ganz überraschend, immer wieder erhellend: Über einen längeren Zeitraum schneidet die grosse Mehrheit der Fondsmanager schlechter ab als der Vergleichsindex. Man liest zwar immer wieder von so genannten «Starinvestoren», aber in der Regel handelt es sich dabei immer um Zufallsresultate. Bei Tausenden von Fondsmanagern gibt es immer einige, die den Markt schlagen.

In den USA bleiben nach einem Jahr typischerweise 55% der Fonds hinter dem Vergleichsindex zurück, über drei Jahre sind es hohe 86%, über fünf Jahre sind es 84%. In Europa sind die Ergebnisse noch weniger schmeichelhaft. Bereits nach einem Jahr haben die passiven Indizes 89% der aktiven Manager hinter sich gelassen. Angesichts dieser Resultate erstaunt es nicht, dass sich ETF, die ganz einfach einen Index abbilden, immer grösserer Beliebtheit erfreuen.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Bis in einem Monat!

Herzliche Grüsse,

Sandro Rosa und das Team von The Market