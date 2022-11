Grafik der Woche Das nächste Beben im Krypto-Sektor Im Handel mit Digitalwährungen war es in den letzten Monaten verdächtig ruhig. Mit dem milliardenschweren Kollaps der Krypto-Börse FTX wird der Sektor erneut erschüttert. Angst vor Ansteckungsgefahr macht sich breit. Christoph Gisiger ✉ 10.11.2022, 03.28 Uhr

«Wie bist du bankrottgegangen?», fragt Bill. «Auf zweierlei Weise», antwortet Mike. «Erst schleichend und dann plötzlich.»

Das beliebte Zitat aus Ernest Hemingways Roman «The Sun Also Rises» beschreibt treffend, was sich derzeit mit der Trading-Plattform FTX und ihrem kontroversen Gründer Sam Bankman-Fried abspielt.

Zu den Ursachen für den Kollaps der Krypto-Börse sind bisher nur grobe Umrisse bekannt. Wie es scheint, hat FTX die Einlagen von Kunden dem Hedge Fund Alameda Research zugänglich gemacht, der ebenfalls Bankman-Fried gehört. Dieser spekulierte damit auf eigene Rechnung und hat je nach Schätzung bis zu 8 Mrd. $ verloren. Dann brach Panik aus, FTX-Kunden wollten massenweise ihr Geld abziehen, worauf es zu einem fatalen Liquiditätsengpass kam.

Beängstigend ist, wie schnell das Kartenhaus zusammenfiel. Bankman-Fried, nach seinen Initialen oft «SBF» genannt, wurde bis vor wenigen Wochen als der nächste «Warren Buffett» gefeiert. In Washington lobbyierte er in grossem Stil für eine Krypto-Gesetzgebung in den USA, die seiner Firma einen Wettbewerbsvorteil verschaffen sollte. Dabei legte er sich mit dem grösseren Konkurrenten Binance an, der diese Woche einen Bank Run auf FTX orchestrierte.

In kaum mehr als 24 Stunden war das Schicksal der Firma besiegelt. Binance-Gründer Changpeng «CZ» Zhao hat am Mittwoch eine Übernahme zur Rettung von FTX abgeblasen. «Die Probleme liegen ausserhalb unserer Kontrolle oder unseren Möglichkeiten zu helfen», teilt Binance mit. Konkret wird auf die Ergebnisse einer Due-Diligence-Prüfung sowie Meldungen über den Missbrauch von Kundengeldern und Ermittlungen von US-Behörden verwiesen.

Die Absage des Deals dürfte die Finanzmärkte gestern Mittwoch zusätzlich zum ungewissen Ausgang der US-Zwischenwahlen verunsichert haben. In New York schloss der Leitindex S&P 500 mehr als 2% tiefer. Im Handel mit Kryptowährungen lassen sich Anzeichen von extrem hoher Nervosität erkennen. Der Preis von Bitcoin gab bis Mittwochabend um weitere 12% nach. Die wichtigste Kryptowährung hat seit Anfang Woche fast 24% verloren und notiert auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Andere Coins verzeichnen noch wesentlich gravierendere Verluste. Der von FTX emittierte Token FTT, der offenbar einen wesentlichen Teil der Aktiven in der Bilanz von Bankman-Frieds Trading-Firma Alameda ausmacht, ist seit Ende letzter Woche um 90% eingebrochen.

Nach einer relativ ruhigen Phase wird der Sektor damit erneut erschüttert. Wie die untenstehende Grafik zeigt, hat der CMC Crypto 200 Index mit den zweihundert populärsten Digitalwährungen in den vergangenen zwei Tagen die grössten Einbussen seit dem 13. Juni erlitten, als die Krypto-Bank Celsius kollabierte.

Inzwischen ist es fast exakt ein Jahr her, dass Bitcoin am 7. November 2021 mit 65’467 $ das Allzeithoch erreichte. Heute notiert der Kurs rund 75% tiefer. Gemäss Daten der Website Coin Dance sind im Krypto-Sektor insgesamt rund 1800 Mrd. $ an Marktwert verpufft. Wie anderen hochgradig spekulativen Anlagen macht der Abzug der Liquidität durch die Zentralbanken den Digitalwährungen schwer zu schaffen. Verschiedentlich ist bei Ereignissen wie der Celsius-Pleite, dem Konkurs des Hegde Funds Three Arrows Capital oder derzeit dem Eklat um FTX von einem «Lehman Moment» der Branche zu hören.

Wie gross der Schaden der aktuellen Krise tatsächlich sein wird, lässt sich kaum abschätzen. Die Kunden von FTX werden möglicherweise alles verlieren. Das Unternehmen mit Sitz auf den Bahamas wurde bei der letzten Finanzierungsrunde zu 32 Mrd. $ bewertet. Zu den Investoren zählen prominente Namen wie BlackRock, SoftBank, Tiger Global, Lightspeed Venture Partners, die Pensionskasse der Lehrerschaft in der kanadischen Provinz Ontario sowie der Football-Quarterback Tom Brady und seine baldige Ex-Frau, das Model Gisele Bündchen.