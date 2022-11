Grafik der Woche Der Countdown zur Rezession hat begonnen Nun befindet sich ein weiteres Segment der US-Zinskurve in der Inversion. Eine Rezession in den USA bis Ende 2023 scheint so gut wie sicher. Sandro Rosa ✉ 03.11.2022, 09.30 Uhr

Es ist so weit: Nun befindet sich auch das wichtigste Segment der US-Zinskurve in der Inversion. Die Differenz zwischen den Renditen auf zehnjährige und dreimonatige US-Staatsanleihen ist in den negativen Bereich gerutscht. Mit anderen Worten: Anleger erhalten auf kurzfristige amerikanische Staatsanleihen einen höheren Zins als auf langfristige Papiere. Das ist untypisch, verlangen Marktteilnehmer angesichts der grösseren Risiken in der Regel doch eine höhere Entschädigung für lang laufende Bonds.

Andere Segmente der Zinskurve sind schon seit einiger Zeit invertiert, so etwa der Spread zwischen zehn- und zweijährigen US-Staatsanleihen. Doch der Inversion der 10-Jahres-3-Monats-Kurve kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie der wohl beste Indikator für die Prognose einer Rezession ist: «Eine invertierte 10-Jahres-3-Monats-Renditekurve hat eine makellose Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, eine Rezession innerhalb von zwölf Monaten zu erkennen – ohne Fehlalarm», schreibt etwa Aktienstratege Mike Wilson von Morgan Stanley.

Auf die Inversion folgt die Rezession

Skylar Montgomery Koning vom Londoner Analysehaus TS Lombard bestätigt den Befund. Ihr zufolge beginnt eine Rezession im Durchschnitt rund zwölf Monate nach der Inversion dieser Zinskurve, wobei die Spannbreite zwischen fünf und 22 Monate liege. Die Wahrscheinlichkeit ist demnach hoch, dass sich die USA im kommenden Herbst in einer Rezession befinden werden.

Weshalb aber funktioniert die Zinskurve als Rezessionssignal? Das kurze Ende der Treasury-Kurve spiegelt weitgehend die Entwicklung der Leitzinsen: Wenn also die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöht - wie z.B. gestern, als sie die Leitzinsen um weitere 75 Bp auf ein Zielband von 3,75 bis 4% angehoben hat –, wird eine Untergrenze unter die kurzfristigen Zinsen gesetzt, sie steigen also. In einem Zinserhöhungszyklus steigen aber nicht nur die kurz- sondern auch die langfristigen Zinsen an. Allerdings legen sie in der Regel weniger kräftig zu. Dadurch wird die Zinskurve flacher, da die Leitzinserhöhungen auf mittlere bis längere Sicht auf das Wirtschaftswachstum drücken.

Das Fed wird die Inflation besiegen

Die langen Zinsen fassen nämlich die langfristigen Erwartungen in Bezug auf den Leitzins, das Wachstum, die Inflation sowie die höhere Unsicherheit zusammen. Die Inversion spiegelt demnach einerseits die Zuversicht der Märkte, dass es dem Fed gelingen wird, die Inflation in den Griff zu kriegen. Andererseits ist sie Ausdruck davon, dass der Konsens damit rechnet, dass die US-Notenbank die Konjunktur so stark schwächen wird, dass sie schon bald wieder gezwungen sein wird, die Geldpolitik zu lockern.

Sogar Fed-Chef Jerome Powell räumte gestern bei der Kommunikation des Zinsentscheids ein, dass sich das Risiko eines Abschwungs erhöht habe. Die Märkte können sich also auf eine Rezession einstellen.