Grafik der Woche Die Kleinen holen auf Die schlechte Stimmung an der Börse lastete lange Zeit besonders stark auf den Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen. Anfang November hat der Wind gedreht, für wie lange ist indes fraglich. Gabriella Hunter ✉ 17.11.2022, 03.43 Uhr

Aufatmen an der Börse: Die Aktienmärkte schlossen die letzte Woche mit kräftigen Avancen ab. Die am Donnerstag publizierten Inflationsdaten aus den USA für den Oktober, die niedriger ausgefallen sind als erwartet, haben für etwas Entspannung gesorgt. Sollte sich die Teuerung tatsächlich abschwächen, könnte die US-Notenbank Fed bald von ihrem harten Straffungskurs wegkommen, so die Hoffnung.

Die gute Stimmung ist auch in der Schweiz angekommen. Der hiesige Gesamtmarkt, gemessen am Swiss Performance Index (SPI), hat im vierten Quartal bisher rund 6% an Wert gewonnen. Doch nicht alle Aktien können gleichermassen vom zurückgekehrten Optimismus profitieren. Seit Anfang November haben die kleinen und mittelgrossen Unternehmen im SPI die zwanzig Schwergewichte aus dem Swiss Market Index (SMI) um fast 4 Prozentpunkte geschlagen.

Es ist ein typisches Bild: In der Abwärtsbewegung, insbesondere in einem Bärenmarkt, leiden kleinkapitalisierte Gesellschaften besonders. Dies, zum einen, weil kleinere Gesellschaften oft mehr auf Wachstum ausgerichtet und konjunkturabhängiger sind. Höhere Zinsen bei einem gleichzeitigen Wirtschaftsabschwung wie dieses Jahr wirken da wie Gift. Zum anderen schwindet in diesem Segment die Liquidität am schnellsten, was die Talfahrt noch beschleunigt.

Umgekehrt führt eine etwas bessere Stimmung an der Börse in Small und Mid Caps schneller zu einem guten Lauf. Das liess sich am Schweizer Aktienmarkt bereits bei der Gegenbewegung zwischen Mitte Juni und Ende August dieses Jahr beobachten. Damals kamen insbesondere Nestlé, Roche und Novartis während mehrerer Wochen kaum vom Fleck respektive die Kurse gaben sogar leicht nach.

Anlegerinnen und Anleger verkaufen in der Aufwärtsbewegung zudem defensive Schwergewichte, um die Mittel in kleinere und zyklische Werte umzuschichten. Das Muster hat sich vergangene Woche im Nachgang zur Publikation der positiven US-Inflationsdaten wiederholt. Nestlé-Aktien büssten am Freitag 1,8% ein, während der Gesamtmarkt weiter von der guten Stimmung profitierte und etwas höher schloss.

Über das Gesamtjahr betrachtet sind die Kleinen und Mittelgrossen aber auch nach ihrem jüngsten Aufleben gegenüber den Blue Chip noch klar im Rückstand. 15% hat der SMI seit Januar an Wert verloren, beim SPI ohne die zwanzig grössten Werte sind es beinahe 25%.

Die letzten Tage haben ausserdem gezeigt, dass es schnell wieder in die andere Richtung gehen kann: Das Minus war am breiten Markt diese Woche bisher deutlicher als bei den Schwergewichten. Und die Aussichten bleiben durchwachsen. Manifestiert sich die Rezession in Europa und in den USA, würde das kleinkapitalisierte Werte wohl erneut hart treffen.