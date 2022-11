Grafik der Woche Die Old Economy schlägt zurück Über fünf Jahre haben Anleger mit Caterpillar mehr verdient als mit Amazon. Die Schere dürfte sich weiter öffnen. Gregor Mast ✉ 24.11.2022, 11.45 Uhr

Ältere Börsianer erleben derzeit ein Déjà-vu. Es ist nicht lange her, da galten Rohstoff-, Öl- und Industriewerte als völlig out. Zu kapitallastig, zu zyklisch, aus Nachhaltigkeitsüberlegungen sowieso kein Thema mehr. Anleger verabschiedeten sich in Scharen aus diesen Sektoren. Gegipfelt hat ihre Abscheu im Höhepunkt des Coronaausverkaufs, als im April 2020 der Käufer eines Fasses der Rohölsorte WTI fast 40 $ gutgeschrieben erhielt, statt dafür etwas bezahlen zu müssen.

Das Geld floss in Technologiewerte und andere Unternehmen, die eine starke Marktstellung mit hohem Wachstum kombinierten und aus ESG-Sicht unbedenklich waren. Dieser Trend prägte die Zehnerjahre und gipfelte in der Erholung, die auf den Coronaausverkauf folgte. Beflügelt von boomenden E-Commerce-Umsätzen während der Lockdowns setzten Internetgiganten wie Amazon zum finalen Höhenflug an. Die traumhaften Wachstumsraten wurden von vielen Anlegern in die Zukunft extrapoliert, und dank Niedrigstzinsen schoss gleichzeitig auch die Bewertung in die Höhe.

Und nun das: Am 2. November haben sich der Kursverlauf von Caterpillar, einem wichtigen Zulieferer der Minen- und Bauindustrie und damit ein klassischer Vertreter der Old Economy, und Amazon gekreuzt (vgl. Grafik). Über fünf Jahre haben Anleger mit Caterpillar also mehr verdient als mit Amazon. Damit feiert die Old Economy ein ähnliches Comeback wie zur Jahrtausendwende, als die Technologieblase platzte.

Die Gründe für die Schubumkehr sind bekannt. Die Inflation war im Gegensatz zu den Prognosen der meisten Ökonomen und Notenbanker eben doch nicht «transitorisch». Weil sich so die Inflationserwartungen aus ihrer Verankerung zu lösen begannen und vielerorts die gefürchtete Lohn-Preis-Spiral in Gang kam, erhöhte vor allem die US-Notenbank ihre Leitzinsen massiv. In der Folge schossen auch die Anleihenrenditen in die Höhe und zogen den Aktienmarkt und da die besonders hoch bewerteten und damit zinssensitiven Werte mit in die Tiefe. Gleichzeitig erlebte die Old Economy dank höherer Rohstoffpreise ein Revival, das schon vor dem Ukrainekrieg begann.

Zwar mehren sich die Anzeichen, dass der Gipfel bei der Inflation erreicht sein dürfte, was dem Fed eine langsamere Gangart erlauben würde. Ob es aber zu einer erneuten Schubumkehr zwischen New und Old Economy kommt, ist fraglich. Gemäss dem Münchner Value-Manager Stefan Rehder dürften die Zinsen erhöht bleiben und deshalb die Bewertungsexzesse des letzten Jahrzehnts abgebaut werden. Weil diese Exzesse nach mehr als vierzehn Jahren mit ausserordentlicher geldpolitischer Stimulierung jede Ritze des Finanzsystems erreicht haben, dürfte dieser Prozess dauern.