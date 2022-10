Grafik der Woche Die Republikaner sind jetzt klar im Vorteil Die demokratische Partei von US-Präsident Joe Biden dürfte in den Zwischenwahlen Anfang November wohl die Mehrheit in beiden Parlamentskammern verlieren. Der Benzinpreis ist dabei nicht ganz unbedeutend. Gabriella Hunter ✉ 20.10.2022, 10.53 Uhr

Trotz sehr hoher Inflation und einer Rezession vor der Tür: Noch im Spätsommer sah es so aus, als könnte die demokratische Partei des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden bei den Zwischenwahlen am 8. November die Mehrheit in der kleinen Parlamentskammer, dem Senat, halten. Umfragewerte und Wettbörsen deuteten zwar auf ein knappes Resultat hin, doch mit Vorteil der Demokraten.

Innerhalb weniger Tage hat sich das Bild komplett gewendet. Mittlerweile glaubt eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner an einen Sieg der Republikaner. Bei der Wettbörse Predictit ist der Kontraktpreis für einen republikanischen Sieg seit Anfang Oktober von rund 40 auf mehr als 60 Cents gestiegen.

Vereinfacht gesagt funktionieren Einsätze bei den Wettbörsen wie Wahrscheinlichkeiten: Ein Kontraktpreis von 50 Cents entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 50%.

Die Gründe für die Wahl oder Nichtwahl einzelner Senatskandidaten sind mannigfach. Vor allem aber entscheidet das Portemonnaie über politische Zuneigung: Die Zustimmungsraten für die amtierende Partei korrelieren erfahrungsgemäss eng mit der Entwicklung des Benzinpreises in den USA. Das zeigt sich auch jetzt wieder.

Zwischen Mitte Juni und Mitte September hat sich der Benzinpreis im Land durchschnittlich von 5 $ je Gallone (3,79 Liter) auf 3.70 $ ermässigt; das war genau die Zeit, in der die demokratische Partei an Zuspruch gewann. Seit wenigen Wochen steigt der Benzinpreis aber wieder. Hinzu kommt, dass das Ölkartell Opec in Absprache mit Russland vor zwei Wochen beschlossen hat, die Fördermenge zu verkleinern. Eine Entspannung bei den Energiepreisen ist nicht absehbar.

Die Demokraten verfügen über die kleinstmögliche Mehrheit im 100-köpfigen Senat, der 50:50 geteilt ist, wobei Vizepräsidentin Kamala Harris das Zünglein an der Waage spielt. Es stehen 35 Sitze zur Wahl, wobei die Demokraten in weniger als der Hälfte das Amt verteidigen müssten. Doch gemäss den jüngsten Daten von Predictit dürften die Mehrheitsverhältnisse zu Gunsten der Republikaner kippen, wobei ein einziger zusätzlicher Sitz reichen würde.

Höchst gefährdet ist etwa jener der demokratischen Senatorin Catherine Cortez Masto in Nevada. Aber auch die Wiederwahl der Liberalen in Arizona, Colorado, Georgia und New Hampshire ist umkämpft, während die republikanischen Stühle in Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, North Carolina and Florida wackeln. Es bleibt ein enges Rennen.

Treffen die Voraussagen ein, wird die republikanische Partei als grosse Siegerin in die zweite Hälfte von Bidens Amtszeit gehen: Im Repräsentantenhaus, der zweiten Parlamentskammer, scheint das Rennen längst entschieden. Gemäss Daten von Predictit liegt die Wahrscheinlichkeit einer republikanischen Mehrheit bei mehr als 85%. Den ganzen Sommer über lag sie nie unter 70%.