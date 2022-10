Grafik der Woche Europäische Industrieaktien: die ultimative Contrarian-Wette Der Krieg in der Ukraine, hohe Energiekosten und die drohende Rezession setzen Europas Industriekonzernen zu. Im Vergleich zur Konkurrenz aus den USA war ihre Kursperformance in den letzten zehn Jahren nie so schwach. Der Zeitpunkt für Engagements erscheint günstig. Christoph Gisiger ✉ 13.10.2022, 11.35 Uhr

Mit Aktien aus Europa will momentan so gut wie niemand etwas zu tun haben. Gemäss Daten von Bank of America werden inzwischen seit 34 Wochen in Folge Anlagegelder von den europäischen Börsen abgezogen. Das ist der längste Abfluss seit 2016.

Hart trifft es die Industrie. Die Valoren von Branchenleadern wie Siemens, Schneider Electric, Atlas Copco oder ABB haben seit Anfang Jahr rund 30% korrigiert. Im Fall von Thyssenkrupp sind es sogar mehr als 50%. Der Krieg in der Ukraine, hohe Energie- und Materialkosten sowie die drohende Rezession machen dem Sektor zu schaffen.

Etwas anders sieht das Bild in den Vereinigten Staaten aus. Die Aktien von Amerikas grössten Industriekonzernen verzeichnen zwar ebenfalls Verluste. Der Sektorindex handelt knapp 19% tiefer als Ende 2021. Er hält sich aber besser als der Gesamtmarkt, der gemessen am S&P 500 rund 25% eingebüsst hat.

Weitet man den Blickwinkel aus, akzentuiert die aktuelle Underperformance europäischer Industrieaktien einen langfristigen Trend. Unter Berücksichtigung der Wechselkurse bewegt sich ihre Kursentwicklung relativ zur amerikanischen Konkurrenz auf dem tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt. Die entscheidende Frage lautet daher: Welche schlechten Nachrichten sind nicht längst eingepreist?

Der massive Performanceunterschied könnte eine spannende Contrarian-Wette eröffnen. Dass europäische Industrieunternehmen an der Börse momentan so schlecht abschneiden, dürfte zu einem bedeutenden Teil mit dem höheren Gaspreis zu tun haben, der wiederum für die Strompreise im Grosshandel ausschlaggebend ist. Doch dieser Nachteil gegenüber US-Wettbewerbern wird möglicherweise bald wegfallen.

Wie Marko Papic, Spezialist für Geopolitik beim Anlageberater Clocktower Group, argumentiert, blickt die europäische Industrie auf eine lange Geschichte zurück, in der sie ihre Marktanteile im Exportgeschäft trotz hoher Elektrizitätspreise erfolgreich verteidigen konnte. «Wer zudem erwartet, dass die US-Industrie ihren Kostenvorteil noch lange nutzen kann, irrt sich gewaltig», hält er in einem Research-Report fest.

Dass der Preis für Gas und Strom in den USA in den letzten zehn Jahren günstiger war, ist hauptsächlich dem Förderboom in der Fracking-Industrie zu verdanken. Auch war der amerikanische Gasmarkt bisher vom internationalen Handel weitgehend abgetrennt. Die hohen Preise für Flüssiggas im Rest der Welt, die durch die Energiekrise in Europa angeheizt wurden, veranlassen US-Förderer nun aber dazu, vermehrt ins Ausland zu exportieren.

Als Folge davon dürften sich die Gaspreise in den USA dem internationalen Niveau angleichen. «Europa wird höchstens noch ein bis zwei Jahre Energiekosten zahlen, die um ein Vielfaches höher sind als in den USA», denkt Clocktower-Stratege Papic. Entsprechend dürften europäische Industrieunternehmen gegenüber amerikanischen Konkurrenten nicht mehr lange im Nachteil sein.