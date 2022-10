Grafik der Woche Mobileye debütiert mit Kurssprung an der Börse Der Spezialist für Technologie zu computerassistiertem Fahren landet den bisher spektakulärsten US-Börsengang in diesem Jahr. Die Einnahmen aus dem IPO sollen dem Mutterkonzern Intel helfen, im Chipsektor zurück an die Spitze zu kommen. Soll man die Aktien kaufen? Christoph Gisiger ✉️ 27.10.2022, 03.17 Uhr

Am Markt für Publikumsöffnungen (Initial Public Offering, IPO) ist nach dem gewaltigen Boom im letzten Jahr kaum noch etwas los. Das Emissionsvolumen ist zu einem Rinnsal verkommen, die meisten IPO-Kandidaten haben ihr Debüt wegen der miserablen Stimmung an den Börsen bis auf weiteres vertagt.

Mobileye gehört zu den wenigen Ausnahmen. Der Spezialist für optische Sensoren und Software für computerassistiertes Fahren ist seit Mittwoch in New York an der Nasdaq kotiert. Die Aktien mit dem Tickersymbol «MBLY» sind gestern Abend 38% über dem Emissionspreis von 21 $ aus dem Handel gegangen. Zum Schlusskurs von 28.97 $ ergibt sich eine Marktkapitalisierung von rund 23 Mrd. $.

Bei der israelischen Gesellschaft mit Sitz in Jerusalem handelt es sich um eine Tochter von Intel. Der angeschlagene Chipriese hatte sie im März 2017 für 15,3 Mrd. $ übernommen. Die Emissionseinnahmen von gut 860 Mio. $ sollen Intel einen Beitrag auf dem Weg zu seinem Turnaround leisten.

Rasantes Wachstum

Mobileye gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich ADAS-Technologie, wobei der Ausdruck für Advanced Driver-Assistance System steht. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist der EyeQ-Chip, auf den mehr als 90% der Einnahmen entfallen. Er kommt heute in praktisch jedem Auto zum Einsatz, das einen automatischen Assistenten für das Bremsen oder das Halten der Fahrspur verwendet.

Mobileye ist in einem zukunftsträchtigen Markt damit ausgezeichnet positioniert. Die Kundenliste umfasst so gut wie alle führenden Namen aus der globalen Autoindustrie. Entsprechend eindrücklich ist das Wachstum. Wie die untenstehende Grafik illustriert, hat der Umsatz im vergangenen Jahr 43% auf annähernd 1,4 Mrd. $ zugenommen. Im ersten Halbjahr 2022 belief er sich auf mehr als 850 Mio. $.

Dass Intel die Sparte trotz des schwierigen Umfelds im Halbleitersektor ausgerechnet jetzt an die Börse bringt, erstaunt. Der PHLX Semiconductor Index hat seit Anfang Jahr mehr als 40% verloren. Die Aktien von Intel sind fast 50% eingebrochen. Als der Konzern die IPO-Pläne gegen Ende 2021 kommunizierte, wurde über eine Bewertung für Mobileye von bis zu 50 Mrd. $ spekuliert.

Willkommene News für Intel

Der Zeitpunkt für das IPO lässt sich partiell damit erklären, dass der Mutterkonzern vorerst nur einen geringen Teil an Mobileye preisgibt. Die insgesamt gut 52,4 Mio. A-Aktien, die er unter Federführung von Goldman Sachs und Morgan Stanley an der Börse veräussert hat, machen weniger als 6% des Kapitals aus. Die B-Aktien, die zehnmal so viele Stimmen auf einen Titel vereinen und 99,3% aller Stimmrechte auf sich konzentrieren, bleiben im Besitz von Intel.

Um den Rückstand im technologischen Wettlauf gegen die asiatischen Konkurrenten TSMC und Samsung Electronics aufzuholen, braucht Intel zudem viel Geld. Gemäss dem aktualisierten IPO-Prospekt wird Mobileye rund 900 Mio. $ Schulden an den Mutterkonzern abzahlen, die aus dem Übertrag der Intel-Geschäftseinheit Moovit an Mobileye resultierten. Hinzu kommt eine Dividendenzahlung von 3,5 Mrd. $.

Das überraschende Timing hat möglicherweise noch einen weiteren Grund. Heute Donnerstag nach Handelsschluss präsentiert Intel die Zahlen zum dritten Quartal. Dass diese alles andere als erfreulich ausfallen werden, ist längst klar. Der erfolgreiche Börsengang von Mobileye dürfte an der Ergebnisbesprechung damit eine willkommene Abwechslung zum schwachen Geschäftsgang sein.

Sportliche Bewertung

Obschon Mobileye ein spannende Wachstumsstory mit langfristig attraktiven Perspektiven ist, sollten sich Anlegerinnen und Anleger vor diesem Hintergrund bewusst sein, dass sich der Aktienkurs angesichts des dünnen Handelsvolumens relativ leicht «pflegen» lässt. Intel plant, im Lauf der Zeit weitere Aktienanteile über Folgeemissionen an der Börse zu veräussern.

Das macht die Frage nach der fairen Bewertung nicht einfach. Im ersten Semester hat Mobileye einen Verlust von knapp 70 Mio. $ verzeichnet. Am Markt wird damit gerechnet, dass nächstes Jahr ein Gewinn resultiert. Auf einer Pro-forma-Basis bewegte sich die operative Marge in den letzten vier Jahren zwischen 33 und 40%.

Als Kenngrösse bietet sich primär der Umsatz an. Geht man für das zweite Halbjahr konservativ von ähnlich hohen Einnahmen aus wie im ersten, beträgt das Umsatzvielfache zum aktuellen Börsenwert rund 13,5. Zum Vergleich: Bei Nvidia, einer der teuersten Aktien aus dem Halbleitersektor, beziffert es sich für 2022 auf 11. Unter der Annahme von jährlich 30% Wachstum verringert sich das Umsatz-Multiple von Mobileye bis 2024 auf rund 7,5.

Mit Blick nach vorne erscheint die Bewertung damit nicht mehr ganz so anspruchsvoll, ist aber noch immer recht sportlich. Um sie zu rechtfertigen, muss Mobileye weiterhin kräftig Gas geben. Wie oft bei Publikumsöffnungen dürfte es sich für Privatinvestoren lohnen, vorerst abzuwarten.