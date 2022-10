Hinter der Headline ASML hält das Tempo hoch Der weltweit wichtigste Hersteller von Equipment zur Halbleiterproduktion schlägt sich im schwierigen Umfeld wacker. Gegen den zyklischen Abschwung im Sektor ist er gut gewappnet. An der Börse reflektiert sich das in einer stattlichen Bewertungsprämie. Christoph Gisiger 20.10.2022, 03.22 Uhr

In der Produktion der schnellsten Computerchips führt kein Weg an ASML vorbei. Die Lithografie-Maschinen des niederländischen Konzerns sind der Schlüssel zu technologischem Fortschritt. Wenn er über den Geschäftsgang rapportiert, zieht das die Aufmerksamkeit im ganzen Tech-Sektor auf sich.

Die globale Halbleiterindustrie befindet sich in einer prekären Situation. Nach dem gewaltigen Boom der letzten Jahre kühlt sich die Nachfrage rasch ab. Führende Chipkonzerne wie Samsung Electronics, Nvidia oder AMD, deren Komponenten mit der Spitzentechnologie von ASML gefertigt werden, haben in den vergangenen Wochen den Ausblick gedämpft. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China sorgen in der Branche für zusätzliche Verunsicherung.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist ASML weiterhin gut unterwegs. Der Umsatz ist im dritten Quartal rund 10% auf 5,8 Mrd. € gewachsen. Der Gewinn blieb im Vergleich zur Vorjahresperiode konstant auf 1,7 Mrd. € oder 4.29 € pro Aktie, was die Erwartungen übertrifft. Analysten hatten mit rund 5,4 Mrd. € Umsatz und 3.56 € Gewinn pro je Titel gerechnet.

Ermutigend ist ebenso der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen Einnahmen zwischen 6,1 und 6,6 Mrd. € sowie eine Bruttomarge von etwa 49%. Der Konsens ging bislang von leicht mehr als 6,1 Mrd. € aus.

Basierend auf dem Mittelwert der Prognose zum vierten Quartal stellt ASML für das Gesamtjahr neu 21,1 Mrd. € Umsatz in Aussicht, was 13% Wachstum impliziert. Bislang hatte der Konzern eine Steigerung von 10% veranschlagt. Die Bruttomarge soll sich «50% annähern». Angesichts der hohen Kosteninflation ist das mehr als respektabel, auch wenn zu Jahresbeginn ein Ziel von 53% anvisiert worden war.

Die Nachrichten vom Konzernsitz in Veldhoven werden insgesamt freundlich aufgenommen. An der Börse New York gingen die ADR-Papiere (American Depositary Receipts) von ASML 📈 am Mittwochabend mehr als 6% fester aus dem Handel. Auch andere Equipmenthersteller wie Applied Materials, Lam Research und KLA tendierten in einem schwachen Gesamtmarkt fester.

Wie der gesamte Halbleitersektor haben die Valoren seit Anfang Jahr allerdings stark korrigiert. Das Quartalsergebnis von Lam Research am Mittwoch nach Handelsschluss löste zudem eine eher verhaltene Reaktion aus.

Ungewisse Zukunft in China

ASML stellt Lithografie-Systeme zur Bearbeitung von Wafern her, die für die fortschreitende Miniaturisierung in der Herstellung von Computerchips eine entscheidende Rolle spielen. Die Spezialität sind Maschinen, die dafür extrem ultravioletter Strahlung (EUV) verwenden.

Weltweit beherrscht kein anderer Konzern diese Technologie. Mit anderen Worten: Moore’s Law, der Trend, dass sich die Performance der neusten Chips alle zwei Jahre verdoppelt, hängt massgeblich von ASML ab.

An der Börse wird dieses Monopol mit einer entsprechenden Prämie bewertet. Mit einer Kapitalisierung von 174 Mrd. € ist ASML Europas wertvollster Tech-Konzern. Basierend auf den Analystenschätzungen für die nächsten zwölf Monate handeln die Titel gemäss dem Datendienst S&P Global Market Intelligence zum Kurs-Gewinn-Verhältnis 24,5. Der Durchschnittswert für die fünf grössten Equipmenthersteller beziffert sich auf 14.

Angesichts der einzigartigen Position steht das Unternehmen auch mit Blick auf die zunehmenden Spannungen in der Geopolitik im Fokus. Auf Druck der USA verbietet die niederländische Regierung ASML seit Anfang 2020 die Lieferung von EUV-Systemen nach China.

Ältere Apparaturen, die tief ultraviolette Strahlung verwenden (DUV) und für die Produktion der fortschrittlichsten Chips nicht ausreichen, darf das Unternehmen nach wie vor in der Volksrepublik verkaufen. Angesichts der verschärften US-Sanktionen gegen China sind in den vergangenen Wochen aber auch zu diesen Produktionsanlagen erneut Fragen aufgekommen. Letztes Jahr entfielen knapp 15% der Konzerneinnahmen auf China, wobei der Markt robust wächst.

«Als europäisches Unternehmen mit begrenzter US-Technologie in unseren Systemen kann ASML weiterhin alle Nicht-EUV-Lithografie-Systeme aus den Niederlanden nach China liefern», sagte Konzernchef Peter Wennink dazu am Mittwoch während der Ergebnispräsentation. «Die neuen Regeln hinsichtlich der Exportkontrolle betreffen fortgeschrittene Produktionsprozesse, wogegen unser Geschäft in China hauptsächlich auf ältere Verfahren ausgerichtet ist», fügt er hinzu.

Obschon die Auswirkungen der neuen US-Restriktionen nach einer ersten Einschätzung «limitiert» sind, wollte das Management beim Earnings Call jedoch nicht ausschliessen, dass sich «indirekte Effekte ergeben könnten». Das, weil andere Equipmenthersteller möglicherweise nicht mehr in der Lage sind, ihre Systeme nach China zu exportieren und sich der Gesamtmarkt dadurch abschwächen würde. «Unsere derzeitige Einschätzung zu solchen indirekten Folgen umfassen etwa 5% unseres Auftragsbestands», meinte CEO Wennink.

Robuster Auftragsbestand

Ein kurzer Blick auf die Details zum Quartalsbericht verdeutlicht, dass die EUV-Technologie für ASML im operativen Geschäft immer mehr an Bedeutung gewinnt.

In der Berichtsperiode hat der Konzern 12 EUV-Apparaturen zu einem Durchschnittspreis von 180 Mio. € veräussert und damit leicht mehr als die Hälfte seiner Einnahmen im Geschäft mit Lithografie-Systemen erwirtschaftet. Insgesamt hat er dieses Jahr 27 EUV-Geräte verkauft.

Nach Endmärkten hat sich der Umsatz mit Herstellern von Speicherchips wie Samsung, Micron Technology und SK Hynix im Berichtszeitraum um 15% ermässigt. Das Segment Logic, mit dem alle anderen Komponenten bezeichnet werden und das Kunden wie die taiwanische Halbleiterschmiede TSMC und Intel umfasst, ist 15% gewachsen.

Zunehmend wichtiger wird das Servicegeschäft zur Wartung und Aufrüstung bestehender Systeme. Es erzielt attraktive Margen und verhält sich weniger volatil, was sich im zyklischen Abschwung als Vorteil erweisen wird.

Dank dem rekordhohen Auftragsbestand von 38 Mrd. € ist ASML in einer komfortablen Lage, wenn sich der Zyklus im Halbleitersektor voraussichtlich weiter abschwächen wird. Wie andere Equipmenthersteller dürfte aber selbst ASML die Abkühlung spüren.

Seit dem Sommer werden die Gewinnschätzungen für Chipausrüster stetig nach unten revidiert. Das Research-Team von UBS zum Beispiel rechnet für 2023 damit, dass sich das Marktvolumen nach der historischen Bestmarke von 94,5 Mrd. $ in diesem Jahr auf 80 Mrd. $ reduziert.

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Konzernchef Wennink 2023 gestern nicht mehr als «Wachstumsjahr» bezeichnet hat. «Betrachtet man das derzeitige Marktumfeld, so besteht eindeutig erhebliche Unsicherheit aufgrund einer Reihe von globalen Makro-Bedenken in Bezug auf Inflation, die Konsumentenstimmung und die Gefahr einer Rezession», sagte er bei der Ergebnisbesprechung.

«Zu erwarten sind ebenso Auswirkungen auf das Vertrauen unserer Kunden bezüglich ihrer Kapitalinvestitionen», meinte er weiter. «Tatsächlich sehen wir bei einigen Kunden eine geringere Auslastung und eine Revision ihrer Investitionspläne für das nächste Jahr.»

Dennoch hält ASML vorläufig am Ziel für 2023 fest, 60 EUV-Systeme und 375 DUV-Anlagen zu verkaufen. Graduell hochgefahren werden soll zudem die Auslieferung von Apparaturen der nächsten Technologie-Generation, die als High-NA EUV bezeichnet wird. Diese Systeme spielen in der Road Map von Intel, TSMC, Samsung und anderen Kunden eine entscheidende Rolle zur Steigerung der Performance ihrer künftigen Chips.

Mehr Einzelheiten zum mittel- bis langfristigen Ausblick wird ASML am Investor Day vom 11. November kommunizieren. Ein Thema ist dann unter anderem die Ausschüttungspolitik. Im dritten Quartal hat das Unternehmen weitere rund 2,1 Mio. eigene Aktien für etwa 1 Mrd. € zurückgekauft. Das 2021 lancierte Buyback-Programm ist damit abgeschlossen. Ein neues Programm soll am Investorentag angekündigt werden.