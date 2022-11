Hinter der Headline Das Fed hält die Temperatur hoch Die US-Notenbank gibt sich bei der Bekämpfung der Inflation weiterhin kompromisslos. Der Pfad der Zinserhöhungen soll künftig zwar weniger steil verlaufen, dafür aber auf ein höheres Niveau führen und dort länger verharren. Was kommt damit auf die Finanzmärkte zu? Christoph Gisiger ✉ 03.11.2022, 03.56 Uhr

Langsamer, aber noch lange nicht lockerer: Ungefähr so lässt sich die Kernbotschaft der amerikanischen Notenbank zur künftigen Zinspolitik nach der Sitzung vom Mittwoch zusammenfassen.

Der Offenmarktausschuss des Federal Reserve hebt das Zielband für den Leitzins erwartungsgemäss erneut um 0,75 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4% an. Es ist bereits der vierte Zinsschritt dieser Grössenordnung. Zur Bekämpfung der Inflation hat das Fed die Geldpolitik damit an jeder Sitzung seit Mitte März gestrafft: insgesamt um 3,75 Prozentpunkte in weniger als acht Monaten.

Alles anzeigen

Im Statement zum Zinsentscheid gibt es zwei wichtige Änderungen. Erstens hält das Fed-Gremium neu fest, «dass eine stetige Anhebung des Zielbands angemessen ist, um an einen Punkt in der Geldpolitik zu gelangen, der restriktiv genug ist, um die Inflation mit der Zeit zurück auf 2% zu senken».

Zweitens will der Fed-Vorsitz den kumulativen Effekt der geldpolitischen Straffungen vermehrt bei seinen Entscheiden berücksichtigen. Konkret angesprochen werden «die Verzögerungen, mit denen sich die Geldpolitik auf die Wirtschaft und die Inflation auswirkt, sowie die ökonomischen und finanziellen Entwicklungen».

Unverändert bleibt die Einschätzung zur Konjunkturlage. Wie bisher heisst es im Statement gleich zu Beginn, dass die neusten Daten auf moderates Wachstum der Ausgaben und Produktion hindeuten. Am Arbeitsmarkt sei «das Jobwachstum in den vergangenen Monaten robust verlaufen und die Arbeitslosenquote niedrig geblieben.» Die Inflation wird weiterhin als «erhöht» beschrieben.

Beim Abbau der Bilanz sieht sich das Fed auf Kurs. Das Portfolio an Wertschriften, das sich durch die massiven Stimulusmassnahmen im Zuge der Pandemie auf annähernd 9000 Mrd. $ aufgebläht hatte, wird monatlich um 60 Mrd. $ an US-Staatsanleihen sowie 35 Mrd. $ an verbrieften Hypotheken reduziert. Per Ende Oktober umfasste die Bilanz leicht mehr als 8700 Mrd. $.

Alles anzeigen

Powell will nicht lockerlassen

Mehr Informationen zum Ausblick der Geldpolitik gab Fed-Chef Jerome Powell während der rund 45-minütigen Medienkonferenz. Er bemühte sich sichtlich, Entschlossenheit zu demonstrieren und bekräftigte immer wieder, dass er die Zinsen erst dann lockern werde, wenn die Inflation unter Kontrolle sei.

Wie er ausführte, hat die US-Notenbank bei der Wiederherstellung der Preisstabilität «noch einiges zu erledigen». Geldpolitische Entscheide werden weiterhin von «Sitzung zu Sitzung» gefällt. «Irgendwann wird es sinnvoll sein, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen», sagte Powell.

Die Schlüsselfrage für die Finanzmärkte ist deshalb, wann der laufende Zyklus der Zinserhöhungen den Zenit erreicht. Anders gesagt: Wie weit die US-Notenbank bei der Straffung der Geldpolitik letztlich gehen wird, um die Teuerung dauerhaft zu dämpfen. In diesem Zusammenhang wird von der «Terminal Rate» gesprochen. An der letzten Sitzung vor sechs Wochen hatten die Mitglieder im Fed-Gremium dieses Zinsniveau im Durchschnitt auf 4,6% im Verlauf des Jahres 2023 geschätzt.

«Wir werden möglicherweise ein höheres Niveau erreichen, als wir zum Zeitpunkt der September-Sitzung dachten», meinte Powell dazu. Er verwies dabei auf die robusten Daten zum Arbeitsmarkt und speziell auf den jüngsten Report zum CPI-Index der Konsumentenpreise (Consumer Price Index). Demgemäss hatte sich die Teuerung in den USA im September zwar leicht auf 8,2% abgeschwächt. Die Kernrate, bei der Kosten für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, nahm jedoch alarmierend auf 6,6% zu.

Alles anzeigen

«Um es noch einmal deutlich zu sagen: Die Frage, wann das Tempo der Zinserhöhungen gemässigt werden soll, ist jetzt viel weniger wichtig als die Frage, wie hoch die Zinsen erhöht werden müssen und wie lange die Geldpolitik restriktiv bleibt», sagte Powell. Auch sei es «sehr verfrüht, über eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik nachzudenken oder zu sprechen».

Während seinen Ausführungen betonte der Fed-Chef wiederholt, dass er dafür zuerst eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen will. «Um die Inflation zu senken, ist wahrscheinlich eine anhaltende Periode erforderlich, in der sich das Wirtschaftswachstum unter dem langfristigen Trend bewegt und sich die Bedingungen am Arbeitsmarkt abschwächen», hielt er fest.

Im September hatte die US-Wirtschaft 264’000 Stellen geschaffen, mehr als erwartet worden waren. Die Arbeitslosenquote bewegte sich mit 3,5% nahe dem tiefsten Stand seit fünfzig Jahren.

Alles anzeigen

Längst offensichtlich ist, dass die US-Notenbank bereit ist, zur Dämpfung der Inflation eine Rezession in Kauf zu nehmen. Das Risiko eines Abschwungs habe sich erhöht, räumte Powell diesbezüglich ein. «Wir haben immer gesagt, dass es schwierig werden würde», sagte er. Die Chance, eine Rezession zu vermeiden, werde zusehends geringer, je höher die Zinsen steigen und je länger sie erhöht bleiben müssten.

Achterbahnfahrt den Börsen

Die Nachrichten aus dem Federal Reserve sorgten an den Finanzmärkten für einen volatilen Handel. In New York avancierten die Börsen nach der Veröffentlichung des Fed-Statements zunächst deutlich. Als Powell dann aber während der Pressekonferenz erneut schärfe Töne anschlug, drehte die Stimmung abrupt.

Der US-Leitindex S&P 500 schloss am Mittwochabend 2,5% tiefer. Der Nasdaq 100 mit den grössten Technologiewerten büsste 3,4% ein. Alle elf Sektoren verzeichneten Verluste.

S&P 500 im Handelsverlauf vom Mittwoch.

Am Bondmarkt notierte die Rendite auf zehnjährige Treasuries zu Handelsschluss mit 4,06% marginal höher. Die Rendite auf zweijährige US-Staatsanleihen - ein viel beachteter Indikator zum künftigen Verlauf der Leitzinsen - rückte von 4,57 auf 4,63% vor. Das ist der höchste Stand seit dem Frühjahr 2007.

Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen im Handelsverlauf vom Mittwoch.

Ausgeprägte Bewegungen spielten sich ebenso im Devisenhandel ab. Der Dollar-Index DXY rückte auf etwas mehr als 112 vor. Im Gegenzug verlor der Goldpreis 0,9% auf 1635 $ pro Unze, nachdem er zunächst bedeutende Avancen verzeichnet hatte.

Goldpreis im Handelsverlauf vom Mittwoch.

Wie geht es weiter?

Die Lage an den Börsen wird volatil bleiben. Erfahrungsgemäss kann es einige Tage dauern, bis die Finanzmärkte einen Fed-Entscheid vollständig verarbeitet und sich eine klare Meinung gebildet haben.

Solange sich der Arbeitsmarkt nicht abschwächt, hat die US-Notenbank bei der Bekämpfung der Inflation reichlich Spielraum. Gemäss dem vom Fed besonders genau beachteten JOLTS Report vom Dienstag entfielen im September fast 1,9 offene Stellen auf jede arbeitssuchende Person in den USA.

Der Fokus an den Märkten richtet sich damit als Nächstes auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht von morgen Freitag (4. November). Ökonomen erwarten, dass die amerikanische Wirtschaft im Oktober 200’000 Stellen geschaffen hat. Bei der Arbeitslosenrate wird ein leichter Anstieg auf 3,6% prognostiziert.

Was die Inflation betrifft, steht der nächste Bericht zum CPI am Donnerstag in einer Woche (10. November) an. Der Konsens erwartet, dass sich die Teuerung im vergangenen Monat auf 8,1% abgeschwächt hat. Bei der Kernrate wird hingegen mit einem weiteren Anstieg auf 6,7% gerechnet.

Die Konjunkturentwicklung wird massgeblich bestimmen, wie es mit der Geldpolitik in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. An den Futures-Märkten wurde am Mittwochabend mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 60% gerechnet, dass die US-Notenbank das Tempo an der nächsten Sitzung vom 14. Dezember erstmals etwas verlangsamt und das Zielband für den Leitzins «nur» um 0,5 Prozentpunkte auf 4,25 bis 4,5% anhebt. Am Vortag wurden die Chancen dafür auf etwa 50:50 beziffert.

Alles anzeigen

Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung ist die Botschaft von Powell ebenfalls angekommen. Im Futures-Handel geht man weiterhin davon aus, dass die «Terminal Rate» im Frühjahr 2023 bei einem Zielband von 5 bis 5,25% erreicht sein wird (blaue Kurve). Im Vergleich zum Vortag (grün) wird aber neu damit gerechnet, dass sich der Leitzins länger auf erhöhtem Niveau bewegen wird.

Alles anzeigen

In den nächsten Monaten kann allerdings noch viel passieren. Den Zinsentscheid vom Mittwoch hat der Offenmarktausschuss einstimmig gefällt. Die Änderungen im Fed-Statement deuten aber darauf hin, dass sich Stimmen im Gremium mehren, die sich um die negativen Auswirkungen der aggressiven Geldpolitik sorgen. Gut möglich, dass die neuen Passagen bloss ein vages Zugeständnis an die Fraktion der Tauben im Fed sind, wonach Powell umgehend Interpretationen an den Märkten in Richtung einer milderen Geldpolitik ausräumen wollte.

Wie der Chairman des Federal Reserve zu Ende der Pressekonferenz ausführte, sieht er das grösste Risiko darin, beim Kampf gegen die Inflation zu früh locker zu lassen. Ein Übersteuern – also ein zu starker Einbruch der Konjunktur – hingegen könne relativ einfach mit denselben Stimulusmassnahmen wie beim Ausbruch der Pandemie korrigiert werden, versicherte er. Eine Aussage, die angesichts der heutigen Konsequenzen der damaligen Interventionen verdächtig nach Hybris klingt.