Hinter der Headline Der Call der Woche: AB InBev JPMorgan stuft die Aktien des Getränkekonzerns von «Underweight» auf «Overweight» hoch. The Market zeigt, was hinter der Kehrtwende der Analysten steckt. Henning Hölder ✉ 28.11.2022, 18.12 Uhr

Bei dem Getränkemulti Anheuser-Busch InBev (AB InBev) fällt einer der letzten Bären: Das US-Investmenthaus JPMorgan vollzieht eine Kehrtwende bei der Aktie des belgischen Konzerns und stufen das Rating von «Underweight» auf «Overweight» hoch. Das Kursziel erhöhen die Analysten dabei von 45 auf 70 €. Das entspricht einem Aufschlag von knapp 25% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Bei der mit einem Jahresumsatz von 54 Mrd. € (2021) grössten Brauereigruppe der Welt hellt sich die Stimmung bereits seit einigen Wochen auf. Ende Oktober hob AB Inbev überraschend das untere Ende der Spanne für die Gewinnwachstumsprognose an. So soll der Gewinn auf Stufe Ebitda im laufenden Jahr neu zwischen 6 und 8% zulegen (vorher: zwischen 4 und 6%).

Auch das Analystenteam von JPMorgan um Jared Dinges sieht bessere Zeiten für den Biermulti kommen – dies, nachdem man seit 2017 eine eher vorsichtige Haltung gegenüber dem Unternehmen gehabt habe, so die Analysten. Der Aktienkurschart von AB Inbev zeigt, dass in den letzten Jahren Zurückhaltung bei der Aktie keine schlechte Idee war.

Jahrelang drückte der hohe Schuldenstand auf den Aktienkurs. Zudem weisst AB Inbev ein hohes Exposure auf den starken Dollar aus. Der Konzern hält etwa 60% seiner Schulden im Greenback, generiert aber nur 30% seines Cashflows im Dollarraum. Unter anderem der zuletzt gegenüber lateinamerikanischen Währungen immer weiter aufwertende Dollar hat dazu geführt, dass die Verschuldung jahrelang nur langsam abgebaut werden konnte und – gemessen am Verhältnis Nettoverschuldung/Ebitda – nie unter die Marke von 4x fiel.

AB Inbev fiel bei Analysten und Investoren daher stets in die Kategorie «Hochrisikobilanz». Doch genau hier sieht das Analystenteam um JPMorgan endlich Besserung in Sicht.

Schuldenabbau auf gutem Weg

Zwar bleibe der Getränkemulti in Hinblick auf den Dollar stark exponiert, doch gehe man davon aus, dass AB Inbev dank dem besser laufenden Geschäft die Nettoschulden bis Ende 2023 um 16 Mrd. $ auf 60 Mrd. senken könne gegenüber Ende 2021. Zum Vergleich: 2017 hatte diese noch mehr als 100 Mrd. $ betragen. Mit der neuen Prognose würde sich das Verhältnis Nettoverschuldung/Ebitda erstmals wieder unter 3x bewegen – in den nachfolgenden Jahren soll es weiter sinken.

Entwicklung der Nettoschulden (blau) sowie der Nettoschulden/Ebitda (Grün) J.P. Morgan

JP Morgan glaubt, dass AB Inbev dadurch das Etikett als «risikoreiche Anlage» ablegen könne und sich die Unternehmensleitung somit wieder vermehrt auf die strategische Nutzung ihrer Ressourcen konzentrieren kann – seien es Zukäufe oder der Rückkauf des Anteils von Altria am Unternehmen. Der US-Tabakkonzern hält noch eine Beteiligung von etwa 10%.

Neben positiven Umsatztreibern sind es vor allem auch wegfallende alte Risiken, die nach Ansicht von JP Morgan zu einer positiven Performance der Aktie führen dürften.

So habe die Befürchtung, dass sich ein verschärfter Wettbewerb negativ auf die wichtigsten «profit pools» von AB Inbev auswirken würde, abgenommen. Insbesondere der Aufstieg von so genannten Ready-To-Drink-Produkten wie Hard Seltzer sowie Wein oder Cocktails aus der Dose hatten in der Vergangenheit Befürchtungen geschürt, dass der Markt für «normale» Biersorten disruptiert werden könnte – vor allem in den USA.

Nachfrage steigt wieder

Allerdings zeigt sich laut den Analysten, dass Produkte wie Hard Seltzer in den USA stark rückläufig seien, während AB Inbevs Kernsegment der Light-Biere eindeutig von der Schwäche von Hard Seltzer profitierten. Zudem habe der Konzern Schritte unternommen, um sein eigenes Ready-to-drink-Angebot zu entwickeln.

Zudem werde der Konzern – anders als seine Konkurrenten Heineken und Carlsberg, die JP Morgan am Montag herunterstufte – die Kosteninflation gut stemmen können. Nach über einem Jahrzehnt minimalen organischen Mengenwachstums sei der Übergang zu einem höherwertigen Umsatzwachstum, getrieben sowohl durch steigende Volumen und Preiserhöhungen als auch durch einen lukrativeren Produkte-Mix in vollem Gange.

Schliesslich sehen die Analysten durch den Rohsstoffzykus ein positives Momentum im wichtigen Markt Lateinamerika (50% des Ebitda), das vor allem im nächsten Jahr stützend wirken dürfte. Denn: Die Biernachfrage in der Region korreliere positiv mit dem globalen Rohstoffzyklus, schreiben die Analysten. Zwar seien die Rohstoffpreise mittlerweile von ihren Höchstständen wieder zurückgekommen. Dennoch notierten die meisten wichtigen Rohstoffexporte in Lateinamerika weiterhin über dem Vorjahr und deutlich über dem Niveau von 2019, so JP Morgan.

Das deute darauf hin, dass ein Rückgang der lateinamerikanischen Biernachfrage im Jahr 2023 unwahrscheinlich sei. Zudem hätten die lateinamerikanischen Konsumenten auch Erfahrung höheren Inflationsraten und dürften angesichts der hohen Preise widerstandsfähiger sein als die Konsumenten in den Industrieländern.

Bewertung attraktiv

JP Morgan traut Ab Inbev für 2023 ein Wachstum von 8,8% zu, was klar höher ist als der Konsens (6,7%). Zudem sei durch eine abnehmende Kosteninflation im nächsten Jahr ein Ebitda-Wachstum von 8,7% möglich, was höher sei als die 4 bis 8%, die Ab Inbev in Aussicht stelle.

Zudem bleibe die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6 für 2024 und einem EV/Ebitda von 8,3 sowie einem Abschlag von 23% gegenüber dem Sektor unter jener der Wettbewerber und damit attraktiv.