Der Call der Woche: Belimo

Aktien von Qualitätsunternehmen zu kaufen, lohnt sich vor allem in allgemeinen Krisenzeiten, lautet eine gängige Börsenweisheit. Die Idee dahinter: Wenn der Markt fällt, werden Aktien mit soliden Geschäftsmodellen und Wachstumsaussichten in Sippenhaft genommen und verlieren ebenfalls. Dadurch sinkt deren Bewertung, und für Anlegerinnen und Anleger bieten sich seltene Einstiegsgelegenheiten.

In manchen Fällen fallen Qualitätsaktien sogar, obwohl sie von der Krise mittelfristig tatsächlich profitieren dürften. Für Vontobel-Analyst Bernd Pomrehn ist Belimo so ein Fall. In einer neuen Studie stuft er die Aktien des Schweizer Spezialisten für Lüftungs- und Klimatechnik von «Halten» auf «Kaufen» hoch. Das Kursziel belässt er auf 400 Fr., was einem Aufschlag von 15% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Belimo ist in vielen Belangen ein echtes Qualitätsunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Hinwil hält eine führende Stellung in einem langfristig strukturell wachsenden Markt. Zudem besitzt es die Fähigkeit, Jahr für Jahr schneller als die Konkurrenz zu wachsen und somit Marktanteile zu gewinnen. Hinzu kommt eine hohe Kapitalrendite, eine anhaltend hohe Profitabilität (vgl. Grafik) und eine solide Bilanz.

Als hoch bewertetes Wachstumsunternehmen hat die Aktie von Belimo im Zuge der steigenden Zinsen seit Anfang Jahr jedoch fast 40% an Wert eingebüsst.

Profiteur der Energiekrise

Für Pomrehn ist vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise «jetzt der richtige Zeitpunkt für eine qualitativ hochwertige Anlage wie Belimo». Hintergrund: Die verringerten Gaslieferungen aus Russland und die Embargos auf Kohle- und Öleinfuhren aus Russland lassen in Europa nicht nur einen «kalten Winter» befürchten, sie fordern auch die globale Wettbewerbsfähigkeit vieler europäischer Unternehmen heraus.

Laut Pomrehn dürfte die Energiekrise die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen beschleunigen. Da die Umstellung auf saubere Energie allerdings vor vielen Herausforderungen stehe und mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, sei der Fokus auf Energieeffizienz die lohnendste Lösung im Umgang mit der aktuellen Energiekrise.

Und hier kommt Belimo als Gebäudetechniker ins Spiel. Derzeit entfallen mehr als ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs auf den Bau und Betrieb von Gebäuden, das sind mehr als der viel geschmähte Verkehrssektor oder die Summe aller anderen Branchen. Wegen der hohen Korrelation zwischen Energieverbrauch und CO2-Emissionen sind Gebäude demnach für rund 37% aller energiebedingten CO2- Emissionen weltweit verantwortlich.

Gut positioniert in strukturellem Wachstumsmarkt

Für Belimo noch entscheidender: Heizung, Lüftung und Klimasysteme (HLK) verbrauchen rund die Hälfte der Energie in Gewerbe- und Industriegebäuden. Moderne Lüftungs-, Heiz- und Klimasysteme sind ein zentraler Faktor in der Verbesserung der Energieeffizienz. Gemäss Vontobel könne so der Energieverbrauch von Gebäuden um bis zu 55% gesenkt werden.

Belimo sei als Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Steuerungsgeräten für die energieeffiziente Regelung von HLK-Anlagen in einem strukturell hoch attraktiven Wachstumsmarkt bestens positioniert, urteilt Vontobel-Analyst Pomrehn. Das Unternehmen sei einer der grössten Nutzniesser der zunehmenden Investitionen in Energieeffizienz.

Durch diesen Trend sollte sich laut Vontobel das bereits überproportionale Wachstum von Belimo weiter beschleunigen. Seit 2015 seien die Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden weltweit jährlich um 4,5% gestiegen. Es sei zu erwarten, dass sich diese Rate in den kommenden Jahren noch beschleunigen wird, um sowohl die Abhängigkeit Europas von Energieimporten als auch die Treibhausgasemissionen weltweit zu reduzieren.

Belimo dürfte davon unmittelbar profitieren. Mit einem durchschnittlichen organischen Umsatzwachstum von 8,5% pro Jahr in den letzten fünf Jahren sei Belimo stets stärker gewachsen als alle grossen Mitbewerber, schreibt Pomrehn (schwarze Kurve in der Grafik). «Das untermauert die richtige Wachstumsstrategie.»