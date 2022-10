Hinter der Headline Der Call der Woche: Meyer Burger Die Analysten von Baader Helvea stufen die Aktien des Schweizer Solarmodulherstellers auf «Kaufen» hoch. The Market zeigt, welche Beweggründe dahinterstecken. Henning Hölder ✉ 21.10.2022, 04.56 Uhr

Die Aktie von Meyer Burger gehört zu jenen Werten an der Schweizer Börse, die sich in diesem Jahr bisher gut geschlagen haben. Während der Swiss Performance Index seit Jahresbeginn rund 19% verloren hat, haben die Valoren des Thuner Solarmodulherstellers über 10% zugelegt. Doch ruhig geworden ist es um das Unternehmen dennoch nicht: Der Aktienkursverlauf war in den letzten 18 Monaten sehr volatil; die Titel gehören zu den am meisten leerverkauften Aktien in der Schweiz.

Meyer Burger profitiert vom neuerlichen Boom der erneuerbaren Energien. Die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine ausgelöste Energiekrise hat das Bewusstsein im Westen für die bestehenden Abhängigkeiten in der Energieversorgung schlagartig erhöht. Zudem bringen neue Subventionspläne Fantasie in die Branche.

Der politische Rückenwind ist auch ein Grund für den Optimismus von Baader-Helvea-Analyst Emrah Basic in Bezug auf den Solarmodulhersteller Meyer Burger. In seiner neusten Studie stuft er die Aktie von «Add» auf «Buy» hoch und erhöht das Kursziel von 0.62 auf 0.90 Fr. Er glaubt, dass Meyer Burger gut positioniert sei, um von der steigenden Nachfrage nach Photovoltaik zu profitieren.

Profiteurin der geopolitischen Entwicklung

Basic macht vier Haupttreiber für den Aktienkurs aus:

Erhöhte Energiepreise

Steigender Bedarf nach erneuerbaren Energien zur Erreichung der CO 2 -Ziele

-Ziele Streben nach energiepolitischer Unabhängigkeit (im Westen)

Notwendigkeit der Europäischen Union, angemessen auf das US-Klimagesetz zu reagieren

Kurzfristig geht der Aktienanalyst davon aus, dass die angekündigten Kapitalmassnahmen für Rückenwind sorgen könnten. Er rechne damit, dass die Kapitalerhöhung von 250 Mio. Fr. im November bei den bestehenden Aktionären auf grosses Interesse stossen werde. Das heisst: Leerverkäufer, die gehofft hätten, ihre Positionen im Rahmen der Kapitalerhöhung zu einem niedrigeren Preis einzudecken, könnten die Reissleine ziehen, was zu einem Squeeze führen könnte. Dadurch würde sich das Risiko einer Verwässerung des Aktienkapitals reduzieren.

Langfristig hat Meyer Burger in den Augen von Baader Helvea das Potenzial, zum wichtigsten europäischen Hersteller von HJT-Zellen und -Modulen zu werden. HJT steht für Heterojunction-/SmartWire-Technologie. Module, die auf dieser Technologie basieren, sind teurer als die der Konkurrenz, haben allerdings auch einen deutlich höheren Wirkungsgrad.

Meyer Burger fährt derzeit die Produktion an den deutschen Standorten in Thalheim und Freiberg in Deutschland hoch. Bis Ende Jahr will das Unternehmen Module mit einer Leistung von 320 bis 370 Megawatt (MW) produzieren, für das nächste Jahr stellt das Unternehmen 1 bis 1,2 Gigawatt (GW) in Aussicht. Langfristig strebt man eine Produktionskapazität von 7 GW ab dem Geschäftsjahr 2027 an.

EU-Initiative als Schlüsselfaktor für Wachstum

Baader Helvea hält die Ziele angesichts der allgemeinen Marktnachfrage für erreichbar. Besonders die Partnerschaft mit dem US-Projektentwickler DESRI stimme optimistisch. Die Einigung beinhaltet die Lieferung von Solarmodulen mit einer Leistung von mindestens 3,75 GW. Analyst Basic glaubt, dass das Unternehmen auch nach 2027 weiterwachsen wird.

Einen Schlüsselfaktor sieht er im in diesem Sommer verabschiedeten «Inflation Reduction Act» der US-Regierung. Dieser beinhaltete ein massives Investitionspaket zur Unterstützung der Solar-, Wind- und Wasserkraftbranche. Deutschland und die EU seien durch die US-Initiative stark unter Zugzwang, ein ähnliches Paket zu schnüren und die Branche ebenfalls massiv zu fördern. Andernfalls riskiere Europa den Verlust von Kapazitäten an die USA sowie die gesamte Energiewende.

Baader Helvea rechnet daher in der EU mit staatlichen Subventionen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen würden, was Meyer Burger mehr Spielraum für ihre Expansion gebe.

Investment mit Risiken verbunden

Dennoch unterstreicht Basic auch die Risiken, die für Anlegerinnen und Anleger mit einem Investment in Meyer Burger einhergehen. So müsse Meyer Burger erst beweisen, dass sie die Produktion wie geplant hochfahren und die erste Partnerschaft erfolgreich durchführen kann. Zudem sei ein Wachstum in dieser Grössenordnung mit Risiken und Ungewissheiten verbunden.

Sowohl in diesem als auch im letzten Jahr sah sich Meyer Burger mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, die die Pläne verzögerten. Insbesondere fehlten Standardkomponenten, weswegen die Produktionslinien zum Teil nicht in Betrieb genommen werden konnten.

In Gesprächen mit der Geschäftsleitung habe man jedoch den Eindruck gewonnen, dass es sich bei den Herausforderungen um unglückliche externe Faktoren handelte, die in Zukunft keine zusätzliche Bedrohung darstellen dürften, so Analyst Basic. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Lieferketten nicht erneut verschlechterten.