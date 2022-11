Hinter der Headline Der Call der Woche: Schindler Die Deutsche Bank nimmt die Abdeckung des Schweizer Liftherstellers auf und empfiehlt die Aktie zum Kauf. The Market zeigt, warum die Analysten Schindler dem finnischen Konkurrenten Kone vorziehen. Henning Hölder ✉ 01.11.2022, 13.14 Uhr

Eine globale konjunkturelle Abkühlung, ein schwacher Schlüsselmarkt China, hohe Rohstoffpreise: Lift- und Rolltreppenhersteller wie Schindler und Kone spüren derzeit viel Gegenwind. Entsprechend stark haben deren Aktienkurse in diesem Jahr korrigiert. Mit Einbussen von über 30% seit Anfang Jahr haben beide Unternehmen an der Börse doppelt so hohe Verluste erlitten wie der europäische Stoxx 600.

Für Deutsche-Bank-Analyst John Kim, der beide Aktien neu in seine Abdeckung aufnimmt, bietet dies jedoch eine Einstiegsgelegenheit – allerdings nur bei den Schweizern. Während er Schindler mit einem Kursziel von 184 Fr. (+12% gegenüber dem aktuellen Kurs) auf «Buy» einstuft, lautet sein Verdikt zum finnischen Konkurrenten Kone lediglich «Hold».

Wachstum des Servicegeschäfts entscheidend

Der Weltmarkt für Lift- und Rolltreppenhersteller beläuft sich auf ca. 80 Mrd. $, zeigt allerdings ein bescheidenes Wachstum. Während steigende Serviceeinnahmen als zukünftige Gewinntreiber gelten, ist die Installation von neuen Anlagen das margenschwächere Geschäft. Letzteres gilt jedoch als Schlüssel zum Aufbau eines wachsenden Servicegeschäfts.

Aufzugshersteller weisen hohe Eintrittsbarrieren gegenüber neuen Konkurrenten auf. Die Branche wird von grossen, etablierten Unternehmen beherrscht, die den Markteintritt unter anderem durch Sicherheitsvorschriften, Servicenetze und hohe Ausgaben in Forschung und Entwicklung erschweren.

Die fünf grössten Erstausrüster halten einen Marktanteil von etwa 65%. Das Servicegeschäft hingegen ist stärker fragmentiert – hier haben die grossen Fünf lediglich einen Marktanteil von 40%.

China-Exposure bei Kone grösser

Ein Grund, warum die Deutsche Bank Schindler Kone vorzieht, ist das geringere China-Exposure der Schweizer. Analyst Kim das Wachstum durch Neubauten in China nicht mehr als zentralen Wachstumstreiber. Zwar sei das Land mit seiner fortschreitenden Urbanisierung nach wie vor der grösste Einzelmarkt für Neuanlagen in der Welt, doch China habe mit Problemen in den Lieferketten zu kämpfen und berge hohe Unsicherheiten im Immobilienmarkt.

Zudem sei in China der Markt für Serviceleistungen im Vergleich zu reiferen Märkten stärker fragmentiert, da die Erstausrüster in der Vergangenheit einen Händleransatz verfolgten, um den Markt zu erschliessen. In den Augen von Kim ist daher ein China-Exposure negativ für die Ergebnisse in 2022 und 2023.

Allgemein sei Kone im Vergleich zu Schindler stärker im margenschwächeren Verkauf neuer Anlagen sowie in Schwellenländern engagiert. Letztere gelten zwar als historischer Wachstumsmotor, haben jedoch die jüngsten Ergebnisse und Margen stark belastet.

Schindler besser positioniert in reifen Märkten

Das im direkten Vergleich begrenzte Engagement von Schindler in China sollte es dem Unternehmen ermöglichen, kurzfristig besser abzuschneiden als die Konkurrenz, so der Deutsche-Bank-Analyst. Mit starken Positionen in reifen Märkten sehe man das Unternehmen bestens positioniert, um längerfristig vom erwarteten Nachfragewachstum bei der Modernisierung und Wartung von Liftanlagen zu profitieren.

Auch vor dem Hintergrund einer nahenden Rezession und einer damit verbundenen Nachfrageschwäche bevorzuge man das defensive Profil von Schindler angesichts des hohen Gewinnanteils aus dem Dienstleistungsgeschäft.

Zudem spricht die Bewertung für die Schweizer. Am Markt wird Schindler gegenüber Kone historisch als weniger wachstumsstark wahrgenommen. Mit einem Verhältnis des Unternehmenswerts zum Ebita-Gewinn für 2023 (EV/Ebita) von 14x werden die Schweizer in etwa auf dem Niveau ihrer Peer Group bewertet. Kone hingegen wird mit einem EV/Ebita von 18x gehandelt und weist damit einen Aufschlag von fast einem Drittel auf. Weil die Margen von Kone aufgrund des Engagement in China in diesem Jahr hinter denen von Schindler zurückgeblieben sind, ist dieser relative Aufschlag für Kim nicht gerechtfertigt.