Hinter der Headline Der Call der Woche: Schweiter Die Analysten der Baader stufen die Aktien des Schweizer Industrieunternehmens von «Add» auf «Buy» hoch. The Market zeigt, was hinter der optimistischeren Einschätzung steckt. Gabriella Hunter ✉ 17.11.2022, 15.18 Uhr

Schweiter Technologies gehört zu den ganz grossen Verlierern im laufenden Jahr. Der Börsenwert des Spezialisten für Verbundstoffe hat sich zwischenzeitlich halbiert, allein zwischen Mitte August und Anfang November betrug das Minus nach einem Zwischenhoch 40%. Gegenwärtig sind die Aktien noch 736 Fr. wert. Dies, nachdem die Börseneuphorie im Jahr 2020 und Anfang 2021 sie bis auf ein Höchst von 1652 Fr. getragen hatte.

Für Markus Mayer, Analyst und Chef Research bei Baader, ist das ein Anlass die Titel neu einzuschätzen: Das Rating wird von «Add» auf «Buy» erhöht, das Kursziel beträgt neu 875 Fr., was einem Upside von 19% gegenüber dem gegenwärtigen Niveau entspricht. Nach dem deutlichen Minus der vergangenen Monate sehe die Bewertung nun wieder interessant aus, schreibt Mayer in seiner neusten Studie.

Auf die Party folgt der Kater

Schweiter hat turbulente Jahre hinter sich. Während dem Hoch der Pandemie waren ihre durchsichtigen Kunststoffplatten als Schutz vor einer Ansteckung plötzlich allgegenwärtig; das Unternehmen kam mit der Produktion im Bereich Display kaum hinterher. Gleichzeitig profitierte es im Jahr 2020 vom Boom in den Erneuerbaren Energien, denn die Steinhauser erwirtschaften mehr als 20% ihres Umsatzes als Zulieferer für Windturbinen. Und zwar mit sogenannten Kernmaterialien: Sie sind der grösste Hersteller von Balsaholz weltweit, das sich ideal eignet für den Bau von Rotorblätter.

Noch 2021 erwirtschaftete Schweiter einen Rekordumsatz. Doch bereits damals machten ihr hohe Kosten zu schaffen. Auf die Party folgte schliesslich der Kater: Die Nachfrage im Bereich der Windenergie ging stark zurück. Und nun sieht auch der Geschäftsverlauf im grössten Bereich Display (rund 50% des Umsatzes), das in normalen Zeiten stark mit den Werbeausgaben korreliert, schlecht aus.

Ende Oktober dieses Jahres warnte Schweiter, Umsatz und Gewinn würden im zweiten Halbjahr durch die «rasche und deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung bei andauernd hohen Rohmaterial- und Energiekosten in Europa belastet». Infolge der Gewinnwarnung und nach einem Gespräch mit dem Unternehmen reduzierte Baader die Schätzungen um bis zu 48%, das Kursziel sank entsprechend von 1250 auf 875 Fr.

Mayer glaubt aber, dass ein Teil der Auswirkungen durch die Gewinnwarnung bereits vollständig in der Bewertung der Aktien eingepreist sein könnte, auch wenn die Analystenschätzungen für 2022 die Prognoseanpassung noch nicht gänzlich reflektierten. Das neue Kursziel von Baader impliziert für 2024 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis 18,4, was genau dem langfristigen Durchschnitt entspreche. Und aus Sicht des Analysten sei die langfristige Investmentstory im Bereich Leichtbau und im Hinblick auf die Energiewende durch Wachstum im Windenergiebereich intakt.

Langfristiges Wachstum, kurzfristiger Abschwung

Wie Gurit werde Schweiter in den kommenden Jahren von der deutlich steigenden Nachfrage im Bereich Kernmaterialien für Windkraft profitieren. Darüber hinaus erwartet Baader das die Bereiche Transport und Industrie, das Architekturgeschäft sowie Teile von Display vom langfristigen Trend zum Leichtbau profitieren und folglich stärker wachsen werden als das Bruttoinlandprodukt. «Ausserdem sollten Schweiters Materialkosten markant sinken, was sowohl der Bruttomarge als auch dem Cashflow helfen wird», schreibt Mayer.

Kurzfristig aber rechnet der Analyst mit einem konjunkturbedingt negativen Einfluss in den Bereichen Display und Architektur. Da insbesondere das Geschäft mit Kunststoffplatten ein hohes Gewicht habe und in Europa gar mehr als 60% des Umsatzes ausmachen dürfte, sei die geringere Nachfrage ein grosses Problem. Insbesondere in einem Umfeld, in dem die höheren Kosten eigentlich durch Preiserhöhungen weitergegeben werden sollten.

In den USA hingegen zeigten laut Baader sowohl das Display- als auch das Architekturgeschäft weiterhin ein sehr erfreuliches Leistungsniveau mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. In Asien bewege sich das Architekturgeschäft ebenfalls auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2022. Dies gelte auch für die Bereiche Transport und Industrie. «Wie erwartet, wirkt sich die zurückhaltende Nachfrage von Windenergiekunden weiterhin auf das Kernmaterialgeschäft aus», schreibt Mayer. In China deuteten jedoch positive Anzeichen auf einen Aufschwung hin, beginnend im vierten Quartal.

Schweiter hat ein Restrukturierungsprogramm angekündigt

Mit der Gewinnwarnung hat Schweiter auch ein Restrukturierungsprogramm angekündigt. Ein umfangreiches Massnahmenpaket zur Reduktion des Personal- und Sachaufwandes ist laut dem Baader-Analysten in Umsetzung. Dazu gehörten unter anderem die Anwendung von flexiblen Arbeitszeitmodellen und Kurzarbeit. In Europa werde ein Teil des Personalabbaus leider unvermeidbar sein. Gleichzeitig investiert das Unternehmen verstärkt in Produktinnovationen und neue Anlagen sowie in die Energieeffizienz der Prozesse, um die künftige Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Das wird zuerst mal nur kosten: Laut Mayer werden die forcierten Investitions- und Sparmassnahmen hauptsächlich im zweiten Halbjahr 2022 verbucht und das Ergebnis im einstelligen Millionenbereich belasten. Dies, während die Einsparungen erst allmählich im Laufe des nächsten Geschäftsjahres zum Tragen kommen werden. «Die Massnahmen zur Effizienzsteigerung und Flexibilisierung werden jedoch die strukturelle Kostenbasis verbessern und damit die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit stärken», glaubt der Analyst.