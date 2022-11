Hinter der Headline Der Call der Woche: Swatch Group Die Analysten der Credit Suisse stufen die Aktien des Schweizer Uhrenkonzerns in einem Schritt von «Outperform» auf «Underperform» herab. Wir zeigen, was hinter der neu pessimistischen Einschätzung steckt. Ruedi Keller ✉ 08.11.2022, 13.30 Uhr

Die Analysten der Credit Suisse packen bei Swatch Group den Vorschlaghammer aus: In einer 200 Seiten starken Studie zu europäischen Luxusgüterherstellern halbieren sie ihr Kursziel für die Inhaberaktien von zuvor 360 Fr. auf 180 Fr.

Nachdem Credit Suisse seit zwei Jahren die Aktien der Swatch Group mit der Einstufung «Outperform» zum Kauf empfohlen hatte, lautet das Urteil seit heute «Underperform», also verkaufen.

Die Swatch-Inhaber büssten nach der Neueinschätzung zeitweise mehr als 3% ein – stehen damit aber noch immer 20% über dem neuen Kursziel der Credit Suisse.

Etwas glimpflicher gehen die Analysten mit Richemont um. Hier senken sie zwar das Kursziel von 129 Fr. auf neu 105 Fr. Die Einschätzung «Neutral» bleibt der Aktie jedoch erhalten.

Die Reduktion der Kursziele ergibt sich sowohl aus zyklischen als auch strukturellen Überlegungen.

Erstens stellen die Analysten fest, dass seit dem 2010 begonnenen Aufschwung im Luxusmarkt ab 2012 immer Soft Luxury – also Mode, Lederwaren und Accessoires – das Wachstum anführte, und zwar in jedem einzelnen Jahr und unabhängig davon, ob sich das Wachstum gerade beschleunigte oder verlangsamte.

Die einzige Ausnahme war die Erholung aus der Pandemie, in der Hard Luxury schneller zulegte. Doch von diesem Wachstum um 10% entfielen 13% auf das Schmuckgeschäft, während der Uhrenabsatz 6% unter dem Jahr 2019 verblieb.

Rezessionssorgen

Im Anschluss an die jüngste Erholung erwarten die Studienautoren für 2023 allerdings einen Einbruch wie 2009 – wovon Hard Luxury besonders betroffen sein werde. So wie der Bereich auch in allen vorangegangenen Marktabkühlungen stärker gelitten habe als der Soft-Bereich.

Den Grund dafür orten sie primär darin, dass die Entscheidung, Schmuck und Uhren zu kaufen, stärker aus individuellen Überlegungen erfolge als die Erneuerung von Modeartikeln. Hard Luxury ist also stärkeren Zyklen unterworfen. Das war für Richemont und Swatch Group jüngst positiv, würde sich nun aber ins Gegenteil verkehren, meinen die Analysten.

Getrennte Wege im Hard Luxury

Credit Suisse sieht zudem eine strukturelle Komponente, die nicht nur langfristig Soft Luxury bevorteile, sondern auch im Bereich Hard Luxury zu Unterschieden führen werde.

Einerseits stufen die Analysten die Preismacht von Modeherstellern wie LVMH oder Kering als deutlich höher ein als die von Schmuckherstellern, bei denen die Preise mitunter an der Notierung von Edelmetallen und -steinen hangen.

Andererseits führen sie die Macht der Marken ins Feld: Im Schmuckmarkt besetzen Markenartikel rund 16% des Geschäfts – davon allein die vier Marken Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels sowie Bulgari 40%. Im viel stärker fragmentierten Uhrengeschäft würden hingegen bereits gegen 100% auf Markenuhren entfallen, was keine weitere Penetration erlaube.

Dazu schätzen die Analysten, dass im Schmuckgeschäft rund 40% des Absatzes wegen besonderen, aber wiederkehrenden Anlässen erzielt werden – zu Hochzeiten, Hochzeits- oder Geburtstagen. Da solche Ereignisse angesichts der demografischen Entwicklung jedoch abnehmen würden, werde der feste Absatzbestandteil schrumpfen und das Geschäft künftig zyklischer werden.

Bereits weitgehend losgelöst von festen Treibern sehen sie das Uhrengeschäft, was strukturell ein Nachteil sei.

Polarisierung im Uhrengeschäft

Dazu stellen die Analysten fest, dass im Uhrenmarkt nur gerade Top-Marken wie Rolex oder Philippe Patek mit dem Wachstum des breiten Luxusmarktes mithalten können. Tieferpreisige Angebote würden sich jedoch signifikant schlechter entwickeln.

In dieser Polarisierung sehen sie einen klaren Nachteil für die Swatch Group. Dazu kommt die Konkurrenz durch Smartwatches: Seit der Lancierung der Apple Watch haben die Schweizer Hersteller beim Preissegment von unter 500 Fr. deutlich Marktanteile an Apple verloren.

Apple gräbt Schweizer Uhrenherstellern Marktanteile ab

Angesichts des sich eintrübenden Konjunkturumfelds bevorzugen die Analysten der Credit Suisse deshalb nun die stärksten Marken im Bereich Soft Luxury. Bei Hard Luxury schwenkt ihre Präferenz zu Schmuck und weg von Uhren, insbesondere tiefpreisigen.

Das erklärt den Pessimismus der Analysten für die Swatch Group, die fast ausschliesslich im tieferpreisigen Uhrengeschäft positioniert ist. Unternehmensspezifisch führen sie zudem das Risiko China hervor, das bei Swatch Group hohe 42% des Absatzes betrifft. Bei Richemont sind es 33%.

Trotz der bereits tiefen Bewertung der Swatch-Aktien – mit Blick auf den zehnjährigen Schnitt spiegelt die heutige Notierung bereits die Erwartung eines Gewinnrückgangs um rund ein Viertel – glauben die Analysten der Credit Suisse deshalb, dass die Kurserosion zusätzlich noch weitere 20% betragen werde.

Sie setzen die Aktien der Swatch Group deshalb mit dem auf 180 Fr. halbierten Kursziel auf die Verkaufsliste.