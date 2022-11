Hinter der Headline Die Warnsignale aus der amerikanischen Wirtschaft häufen sich Die US-Notenbank lässt bei der Straffung der Geldpolitik nicht locker. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, will sie auch eine Rezession riskieren. The Market zeigt anhand von Grafiken, dass der Abschwung in vielen Bereichen bereits begonnen hat. Christoph Gisiger ✉ 04.11.2022, 02.01 Uhr

Fed-Chef Jerome Powell hat es diese Woche beim Zinsentscheid unmissverständlich gesagt: Die Chance, dass sich eine Rezession in den USA vermeiden lässt, wird immer geringer. Trotzdem soll die Geldpolitik in den kommenden Monaten noch deutlich mehr verschärft werden, um die Inflation zurück auf die anvisierte Rate von 2% zu bringen.

An den Börsen kommt diese Ansage nicht gut an. In den USA hat der Leitindex S&P 500 am Donnerstag abermals tiefer geschlossen. Besonders empfindlich haben grosse Tech-Werte aus dem Nasdaq 100 in den letzten Tagen auf den Fed-Entscheid reagiert. Das, nachdem sie bereits vergangene Woche im Zug von enttäuschenden Quartalszahlen erhebliche Verluste erlitten hatten.

Alles anzeigen

Wie sich die Teuerung in den USA entwickelt, wird der nächste Bericht zum CPI-Index der Konsumentenpreise am 10. November zeigen. Ökonomen erwarten, dass sich die Teuerung im vergangenen Monat leicht auf 8,1% abgeschwächt hat. Bei der Kernrate wird hingegen mit einem weiteren Anstieg auf 6,7% gerechnet.

Alles anzeigen

Arbeitsmarkt

Für die US-Notenbank liegt der Schlüssel zur Dämpfung der Teuerung im Arbeitsmarkt. Dort bleibt die Entwicklung bisher überraschend robust. Gemäss dem monatlichen JOLTS Report, der vom Fed besonders genau beachtet wird, waren im September gut 10,7 Mio. Stellen unbesetzt. Das sind deutlich mehr als die 9,9 Mio., die der Konsens erwartet hatte. Aktuell fallen somit knapp 1,9 offene Stellen auf jede arbeitssuchende Person.

Alles anzeigen

Kaum Bewegung gibt es bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Sie haben sich gemäss den neusten Daten vom Donnerstag zuletzt sogar marginal auf 217’000 verringert. Am Markt wurde im Vorfeld mit 218’000 gerechnet.

Alles anzeigen

Umso wichtiger wird der monatliche Bericht zum Arbeitsmarkt von heute Freitag. Ökonomen erwarten, dass die US-Wirtschaft im Oktober knapp 200’000 Stellen geschaffen hat. Bei der Arbeitslosenquote wird mit einem leichten Anstieg von 3,5 auf 3,6% gerechnet, was nach wie vor einem der niedrigsten Werte der letzten fünfzig Jahre entspricht. Für die Löhne wird ein Anstieg von 5,2% gegenüber dem Vorjahresmonat erwartet. Im September betrug der Zuwachs 5%.

Alles anzeigen

Der Arbeitsmarkt gilt als nachlaufender Indikator zum generellen Geschehen in der Wirtschaft. Im März 2000 zum Beispiel, als die Internetblase platzte, verzeichnete das Stellenwachstum mit 472’000 Jobs einen der höchsten Werte seit Jahrzehnten.

Dennoch gibt der robuste Trend am amerikanischen Jobmarkt derzeit wohl eines der grössten Rätsel für die Finanzmärkte auf - vor allem auch deshalb, weil sich in vielen Bereichen der Wirtschaft bereits eine rasante Abkühlung bemerkbar macht.

Bruttoinlandprodukt

Wie Powell am Mittwoch ausführte, ist die Konjunktur in den USA seiner Ansicht nach noch immer aus dem Gleichgewicht. Die massiven Verwerfungen seit dem Ausbruch der Pandemie zeigt folgende Grafik:

Alles anzeigen

In der ersten Hälfte dieses Jahres ist die Wirtschaft für zwei Quartale in Folge geschrumpft. Im dritten Quartal kam es allerdings zu einer gewissen Erholung.

Alles anzeigen

Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt, dass dafür primär ein deutlicher Anstieg der Exporte verantwortlich ist. Dieser Effekt dürfte sich im laufenden Quartal kaum wiederholen.

Alles anzeigen

Konsum

Die Konsumausgaben der Privathaushalte sind der stärkste Motor der amerikanischen Wirtschaft. Im Zug der Pandemie und der massiven Stimulumassnahmen hat ihr Anteil am Bruttoinlandprodukt sogar nochmals deutlich zugenommen.

Alles anzeigen

Mit dem Anstieg der Inflation hat sich die Stimmung unter den amerikanischen Konsumenten seit dem Sommer 2021 drastisch abgeschwächt. Der Index zum Verbrauchervetrauen der Universität Michigan beispielweise ist diesen Juni nach dem rasanten Anstieg der Benzinpreise auf ein Rekordtief gefallen. Inzwischen hat er sich etwas erholt, bewegt sich aber weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau.

Alles anzeigen

Dass viele Haushalte finanziell unter Druck stehen, lässt auch mit Blick auf die Sparquote vermuten. Sie ist im September mit 3,1% auf den tiefsten Stand seit 2007 gesunken. Zu dieser Zeit befand sich Amerika am Vorabend der schwersten Rezession in der Nachkriegszeit. Das Allzeittief von 2,1% wurde 2005 markiert.

Alles anzeigen

Häusermarkt

Eine markante Abkühlung lässt sich am Häusermarkt beobachten. Massgeblich dafür verantwortlich ist der Schub bei den Zinsen. Eine dreissigjährige Festhypothek wird gemäss dem Finanzinstitut Freddie Mac aktuell zu knapp 7% verzinst. Vor einem Jahr waren es weniger als 3%.

Alles anzeigen

Einer der meistbeachteten Indikatoren zum US-Häusermarkt ist der Baubeginn neuer Eigenheime. Hier zeigt der Trend seit Anfang Jahr steil nach unten:

Alles anzeigen

Dass sich der Immobiliensektor abkühlt, legt ebenfalls der S&P/ Case-Shiller Index zu den Häuserpreisen nahe. Sie tendieren zwar noch immer höher. Im August, dem Monat mit den aktuellsten Daten, hat sich die Dynamik aber bereits zum fünften Monat in Folge abgeschwächt. Das gilt vor allem für urbane Zentren im Westen der USA wie Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Seattle und Las Vegas.

Alles anzeigen

Industrie

Am weitesten Fortgeschritten ist der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe. Gemäss den neusten Daten von Anfang Woche ist der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management im Oktober weiter auf 50,2% gesunken.

Das Barometer, das als zuverlässiger Vorlaufindikator zur generellen Entwicklung der Wirtschaft gilt, signalisiert damit eine drohende Kontraktion in der Industrie. Auch im Dienstleistungssektor hat sich die Stimmung im vergangenen Monat weiter verschlechtert:

Alles anzeigen

Ein ähnliches Bild ergibt sich aus den fünf monatlichen regionalen Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe wie beispielsweise dem New York Empire State Manufacturing Index oder dem Philadelphia Fed Manufacturing Index. Der privat erhobene Chicago Purchasing Managers’ Index ist hier nicht aufgeführt, zeigt aber ebenso, dass die rückläufige Entwicklung weit fortgeschritten ist.

Alles anzeigen

Auch andere wichtige Vorlaufindikatoren wie der Leading Economic Index des Researchdienstes Conference Board signalisieren ein hohes Risiko einer Rezession:

Quelle: Conference Board

Marktbasierte Indikatoren

Zum Abschluss lohnt sich ein Blick auf die Entwicklungen an den Finanzmärkten, die Veränderungen im Konjunkturverlauf naturgemäss meist früh antizipieren - wenn auch nicht immer korrekt.

Wie die Grafik der Woche von The Market illustriert, hat sich die Zinskurve in den USA nun auch gemessen an der Renditedifferenz zwischen zehnjährigen und dreimonatigen US-Staatsanleihen invertiert, historisch der beste Vorwarnindikator für eine Rezession.

An den US-Börsen scheiden Aktien aus dem Sektor zyklischer Konsum dieses Jahr denn auch deutlich schlechter ab als defensive Titel von Basiskonsumunternehmen. Diese auffällige Diskrepanz, die sich in den vergangenen Tagen akzentuiert hat, deutet auf gröbere Probleme in der Wirtschaft hin.

Alles anzeigen

Betrachtet man einzelne Subsegmente, verzeichnen Valoren von Häuserbauern, Autoherstellern, Halbleiterkonzernen und Detailhändlern, die oft als erste eine Rezession vorwegnehmen, seit Anfang Jahr besonders markante Kursverluste.