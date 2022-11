Hinter der Headline Fondsmanager: Kein Markt für Optimisten Wie die monatliche Umfrage von Bank of America zeigt, sind professionelle Investoren weiterhin extrem pessimistisch. Sie halten eine hohe Cash-Quote und meiden Technologie-Aktien wie letztmals im Jahr 2006. Sandro Rosa ✉ 15.11.2022, 16.11 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Sie und ich wissen: Die Märkte sind alles andere als rational. Auf lange Sicht setzen sich zwar die Fundamentaldaten durch, das kurzfristige Börsengeschehen wird aber nur allzu oft von der Stimmung dominiert. Spannend wird es, wenn die Marktteilnehmer euphorisch oder zutiefst pessimistisch sind: Dann kommt es nämlich oft zu einer Gegenbewegung an den Börsen.

Und wie etwa das The Market Risk Barometer illustriert, ist das Sentiment seit einigen Wochen im Keller, die Kursverluste haben den Börsianern zugesetzt. Daran vermochte auch die Erholung an den Aktienmärkten seit Mitte Oktober wenig zu ändern.

Bestätigt wird der Eindruck durch die aktuelle Fondsmanagerumfrage (Fund Manager Survey, FMS) von Bank of America. Das Team um den Chefstrategen Michael Hartnett befragt jeden Monat professionelle Investoren – in der November-Umfrage waren es 310 –, die insgesamt rund 850 Mrd. $ an Kundenvermögen verwalten, zu ihrer Markteinschätzung.

Grosse Angst vor Finanzrisiken

So viel vorweg: Noch immer sehen die Fondsmanager schwarz. «Die Stimmung ist nach wie vor äusserst bearish», fasst Hartnett die Resultate zusammen.

Deshalb gilt weiterhin «Cash ist King»: Die Bargeldquote der professionellen Anleger beläuft sich derzeit auf hohe 6,2%. Das ist zwar leicht weniger als noch im Oktober (6,3%), liegt aber nach wie vor deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 4,9%.

Kein Wunder, suchen die Fondsmanager Zuflucht in Cash, stufen sie die Gefahr eines «Unfalls» an den Märkten doch als deutlich erhöht ein. Der Financial Market Stability Risk Indicator, der u.a. Kredit-, Konjunktur- und Schwellenländerrisiken umfasst, notiert nur knapp unter seinem Rekordhoch. Die Umfrageteilnehmer erachten besonders die Risiken der Geldpolitik als beträchtlich.

Auch punkto Wirtschaftswachstum überwiegt der Pessimismus: Netto 73% der Fondsmanager erwarteten im November, dass sich die Weltwirtschaft in den kommenden zwölf Monaten abkühlen wird. Der Wert bewegt sich nahe am pessimistischen Rekord.

Etwas zuversichtlicher sind die Befragten dagegen, was die Gewinne der Unternehmen anbelangt: Erwarteten im Oktober noch 83% einen Rückgang bei den Profiten, sind es aktuell «nur» noch netto 77%.

Das Gros der Fondsmanager erwartet eine Rezession

Netto 77% der Umfrageteilnehmer halten eine weltweite Rezession im kommenden Jahr für wahrscheinlich, so viele wie seit Mai 2020 nicht mehr, als die Pandemie die Welt noch im Griff hatte. Das ist ein Anstieg von drei Prozentpunkten verglichen zum Vormonat. Vor dem Hintergrund einer sich eintrübenden Konjunktur wollen 55% der Fondsmanager, dass sich die Unternehmen für härtere Zeiten wappnen und ihre Bilanzen verbessern. Höhere Investitionen (21%) und Aktienrückkäufe (17%) werden bloss von einer Minderheit gefordert.

Die am Donnerstag publizierten US-Inflationszahlen gaben der Hoffnung Nahrung, der Höhepunkt beim Teuerungsdruck sei überschritten. Im Oktober belief sich die Inflation auf 7,7%, nachdem sie im Vormonat noch 8,2% erreicht hatte.

Auch die Fondsmanager erwarten eine weitere Entspannung. Für die kommenden zwölf Monate rechnen sie mit einer Konsumentenpreisinflation in den USA (CPI) von rund 4,5%. Angenommen, die Inflation nimmt wie zuletzt im Monatsvergleich um 0,4 Prozentpunkte ab, wird sie im Sommer 2023 auf 4% fallen. Kaum jemand prognostiziert einen weiteren Anstieg der Inflation.

Angesichts der Erwartung schwachen Wachstums und anhaltenden Inflationsdrucks erstaunt es nicht, dass eine Stagflation das Hauptszenario für das kommende Jahr unter den Finanzmarktprofis darstellt. Ein Goldilocks-Szenario (hohes Wachstum, geringe Inflation) scheint kein Thema zu sein.

Zufluss in Industrie- und Bankaktien

Wie positionieren sich die Fondsmanager in diesem Umfeld? Interessant sind die Umschichtungen, die sie im vergangenen Monat innerhalb der Anlageklassen, Sektoren und Geografien vorgenommen haben.

Trotz der gedämpften Stimmung liess sich bei Aktien insgesamt (Equities) ein Zufluss beobachten, wobei Gelder primär in die Aktiensektoren Industrie, Banken, und Grundstoffe (Materials) flossen. Geografisch standen Valoren aus der Eurozone deutlich vor den USA weit oben in der Anlegergunst. Nicht nur Aktien, auch Anleihen (Bonds) erfuhren einen kräftigen Zufluss.

Die grössten Abflüsse verzeichneten wie vor einem Monat die defensiven Aktiensektoren, darunter Versorger (Utilities), Telecom und Basiskonsum (Staples). Zudem wendeten sich die Profis von Technologiewerten und von Aktien aus Schwellenländern (EM) ab.

Auf absoluter Basis betrachtet liegen die grössten Übergewichte der Fondsmanager immer noch auf dem Bargeld, auf den Aktiensektoren Gesundheit, Energie und Basiskonsum (Staples) sowie auf Rohstoffen (Commodities).

Die grössten Untergewichte bestehen derweil in Aktien des zyklischen Konsums (Discretionary) sowie in Valoren aus dem Vereinigten Königreich und der Eurozone. Die Sektoren Telecom und Technologie werden ebenfalls verschmäht.

Spannend ist der Liebesentzug, den die Technologiegiganten in den vergangenen Monaten erfahren haben. Waren sie bis vor kurzem noch scheinbar davor, die Weltherrschaft zu übernehmen, wurden sie durch die steigenden Zinsen auf den Boden der Realität zurückgeholt. Diverse Tech-Konzerne haben in den vergangenen Wochen Entlassungen angekündigt.

Auch die Fondsmanager haben reagiert und ihre Allokation in Technologieaktien im Monatsverlauf um 9 Prozentpunkte auf ein Nettountergewicht von 19% reduziert. Der aktuelle Wert liegt mehr als zwei Standardabweichungen unter seinem langfristigen Durchschnitt und entspricht dem grössten Untergewicht seit August 2006.

Rein geografisch sind die Fondsmanager bei Aktien aus allen Regionen untergewichtet, wobei Japan im Vergleich zum Vormonat an Attraktivität eingebüsst hat. Neu bevorzugen die Fondsmanager US-Valoren, gefolgt von Aktien aus den Schwellenländern. Besonders unbeliebt bleiben Aktien aus der Eurozone und aus dem Vereinigten Königreich, wobei sich die Abneigung im letzten Monat allerdings etwas abgeschwächt hat.

Punkto Sektoren lassen sich keine allzu grossen Verschiebungen zum Oktober erkennen. Nach wie vor herrscht eine klare Präferenz für defensive Segmente: Aktien aus den weniger konjunktursensitiven Branchen Gesundheit und Basiskonsum sowie Energie werden von den Profis übergewichtet.

Die grössten Untergewichte in den Portfolios der Fondsmanager liegen in den Sektoren zyklische Konsumgüter (Discretionary), Telecom und neu Technologie.

Gefragt nach den grössten Extremrisiken (Tail Risks), dominiert unverändert die hartnäckige Inflation. 32% der Befragen sehen in der Teuerung die grösste Gefahr. Auf Platz zwei folgt eine weitere Zunahme der geopolitischen Spannungen (z.B. Russland/Ukraine, China/Taiwan), als drittgrösstes Risiko wurden die Bremsmanöver der Notenbanken rund um den Globus genannt.

Erhellend ist immer auch ein Blick auf die «most crowded trades» – also die Trades, die besonders hoch in der Anlegergunst stehen. Dies, weil dann oft eine Gegenbewegung folgt. Seit einigen Monaten erfreut sich der Dollar enormer Popularität. Auf Platz zwei folgen Wetten auf fallende chinesische Aktien, als dritter «crowded trade» wird Rohöl genannt.

Bei extrem beliebten Trades braucht es in der Regel wenig, um eine heftige Bewegung auszulösen. Das zeigte sich in den vergangenen Tagen im Dollarindex – er misst den Aussenwert des Greenback gegenüber sechs Währungen –, der innerhalb von wenigen Tagen von 114 auf noch 105,5 Punkte abgesackt ist.

Fazit: Die Stimmung bleibt gedrückt

Die Gegenbewegung an den Aktienmärkten – der MSCI AC World hat seit dem 12. Oktober immerhin knapp 12% zugelegt – vermochte die Stimmung unter den Marktteilnehmern nicht spürbar zu heben, es dominiert weiterhin Pessimismus. Der Befund der Fund Manager Survey deckt sich somit weitgehend mit demjenigen des The Market Risk Barometer.

Die Schlussfolgerung bleibt deshalb die gleiche wie vor einem Monat: Aus Contrarian-Sicht stimmt die Zurückhaltung optimistisch, und die Chancen stehen gut, dass sich die Börsenerholung fortsetzt.

Freundlich grüsst im Namen von Mr Market

Sandro Rosa