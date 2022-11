Hinter der Headline Monsterbewegungen an den Börsen Die Aktienmärkte erleben wilde Kursausschläge. Angefeuert von der Hoffnung auf einen Rückgang der Inflation hat der US-Leitindex S&P 500 am Donnerstag den grössten Tagesgewinn seit dem Frühjahr 2020 verzeichnet. Ist das ein gutes Omen? Christoph Gisiger ✉ 11.11.2022, 04.41 Uhr

Wenn die Stimmung auf dem Tiefpunkt ist, dann braucht es manchmal nur ein, zwei Funken, um ein Kursfeuerwerk zu zünden. In den letzten Tagen waren diese Katalysatoren ein durchwachsener Bericht zum US-Arbeitsmarkt und Inflationszahlen, die besser ausfielen als erwartet.

Wie das Statistikamt BLS meldet, ist der CPI-Index zu den US-Konsumentenpreisen im Oktober sequenziell um 0,4% gestiegen. Im Vorjahresvergleich sind es 7,7%. Noch wichtiger: Für die Kernrate (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) beträgt die Zunahme 0,3 bzw. 6,3%. Beide Datensätze signalisieren einen Rückgang der Teuerung und fielen niedriger aus als von Ökonomen prognostiziert.

Damit keimt die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinsen in den kommenden Monaten weniger stark straffen wird, als befürchtet. Spekulationen auf den «Pivot», die grosse Kehrtwende in der Geldpolitik, erhalten neue Nahrung. Hier deshalb ein Überblick zu den eindrücklichsten Kursbewegungen von gestern Donnerstag.

Aktien

In New York hat der S&P 500 gut 5,5% fester geschlossen. Das ist die grösste Tagesavance seit dem 17. März 2020, als der Covid-Crash die globalen Finanzmärkte erschütterte.

Auch in einem längeren Zeitvergleich sind solche Kursbewegung selten. Seit dem Platzen der Internetblase im Frühjahr 2000 hat der US-Leitindex nur an vierzehn Handelstagen einen grösseren Sprung gemacht.

Nach Sektoren verspürten Aktien aus der IT-Industrie mit 8,2% am meisten Auftrieb. Der Nasdaq 100 gewann am Donnerstag 7,5%. Seit dem Ausbruch der Pandemie hat das Tech-Barometer nur am 13. und 24. März 2020 mit 10,1 bzw. 7,8% eine kräftigere Avance verbucht.

Unter den Einzelaktien war der Vermögensverwalter Invesco mit einer Tagesperformance von 17,9% der grösste Gewinner. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Casino-Gruppe Caesars Entertainment und das Fondshaus T. Rowe Price.

Von den insgesamt fünfhundert Werten im S&P 500 schlossen bloss achtzehn tiefer. Es handelt sich dabei vor allem um defensive Namen wie Altria, General Mills, Campbell Soup, McDonald’s und Bristol Myers Squibb, die sich in der laufenden Baisse besser als der Gesamtmarkt gehalten haben.

Anleihen

Massive Bewegungen spielten sich ebenso am Bondmarkt ab. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen verzeichnete gestern den stärksten Rückgang in einer Sitzung seit dem 26. November 2021. Damals lösten erste Meldungen zur Omicron-Variante des Coronavirus Sorgen um das globale Konjunkturwachstum aus.

Der Abwärtstrend hat sich dadurch akzentuiert. Seit die langfristigen Zinsen am 20. Oktober mit 4,33% ein Intraday-Hoch markiert haben, sind sie um gut einen halben Prozentpunkt auf rund 3,8% gesunken.

Ein Blick auf sämtliche Laufzeiten zeigt, dass sich praktisch die ganze Zinskurve im Vergleich zum Vortag deutlich nach unten verschoben hat.

Besonders auffällig: Gemessen an der Renditedifferenz zwischen dreissig- und fünfjährigen Treasuries ist die Kurve jetzt nicht mehr invertiert. Das ist aus zwei Gründen beachtenswert. Erstens läuft die Entwicklung zwischen diesen zwei Papieren oft dem generellen Trend bei der Zinskurve voraus. Zweitens beginnt eine Rezession erfahrungsgemäss in dem Moment, in dem sich die Inversion der Zinskurve durch eine steile Gegenbewegung auflöst.

An den Kreditmärkten hat sich der Druck auf Unternehmensanleihen etwas gelockert. Sowohl der SPDR High Yield Bond ETF für Ramschanleihen (Junk Bonds) wie auch der iShares Investment Grade Corporate Bond ETF für Anleihen mit Anlagequalität tendierten am Donnerstag deutlich nach oben.

Dollar und Rohstoffe

Der Dollar ist gestern abermals unter Druck geraten. Der Dollar-Index DXY notiert aktuell knapp unter 108, nachdem er gegen Ende September auf ein langjähriges Hoch von 114 geklettert war. Der abrupte Rückgang entspricht einer der schärfsten Abwärtsbewegungen in den vergangenen Jahrzehnten.

Der Dollar ist die Referenzwährung im internationalen Rohstoffhandel. Die Schwäche der US-Valuta dürfte mitunter dazu beigetragen haben, dass der Ölpreis für die US-Referenzsorte WTI leicht auf knapp 86.50 $ pro Fass zulegen konnte.

Grössere Bewegungen spielten sich im Handel mit Edelmetallen ab. Der Goldpreis setzte seinen Aufwärtstrend mit einem Tagesgewinn von 1,8% fort und notiert mit 1754 $ pro Unze auf dem höchsten Stand seit Ende August. Silber rückte 2,3% auf 21.70 $ je Unze vor, was dem höchsten Niveau seit Ende Juni entspricht.

Besonders stark von dieser Entwicklung profitieren Aktien von Gold- und Silberminenkonzernen. Der VanEck Gold Miners ETF (GDX) mit den grössten Namen aus der Branche machte 7,5% gut. Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) mit kleineren Werten gewann 8,6%

Ausblick

Die Börsen befinden sich in einer entscheidenden Phase. Seit Ende September lässt sich ein Aufwärtstrend beobachten, der primär von zyklischen Sektoren wie Energie, Grundstoffe, Industrie und Finanzen angeführt wird. Ob es sich bloss um eine weitere Bärenmarktrally handelt oder ob vielleicht doch mehr dahintersteckt, ist schwierig zu sagen.

Klar ist, dass extreme Kurssprünge wie am Donnerstag typisch für eine Baisse sind. Nicht zufällig datieren vergleichbare Avancen auf die letzte scharfe Korrektur vom Februar/März 2020 und die Finanzkrise 2008/09 zurück. Die Lage könnte daher vorerst volatil bleiben - etwa, wenn der Kollaps der Krypto-Handelsplattform FTX weitere Kreise ziehen sollte.

Ist das Sentiment ausgesprochen pessimistisch und setzen Spekulanten in grossem Stil auf sinkende Kurse, kann es zudem leicht zu markanten Gegenbewegungen kommen. Gut möglich, dass sich gestern ein Short-Squeeze abgespielt hat: Viele Investoren hatten wohl auf eine erneute Enttäuschung bei den Inflationsdaten gewettet und mussten ihre Positionen dann rasch decken, weil sie auf der falschen Seite des Marktes standen.

Entscheidend für die Börsen bleibt die Entwicklung der Inflation. Die nächsten Zahlen zu den US-Konsumentenpreisen stehen am 13. Dezember an. Am Tag darauf fällt die US-Notenbank den letzten Zinsentscheid in diesem Jahr. Wichtig wird ebenfalls der nächste Bericht zum Arbeitsmarkt am 2. Dezember. Diesbezüglich wird auch der JOLTS Report zu den offenen Stellen am 30. November von Bedeutung sein.

Bei den Erwartungen zur Geldpolitik ist es gestern zu erheblichen Verschiebungen gekommen. Im Futures-Handel wird die Wahrscheinlichkeit aktuell auf 85% beziffert, dass das Fed das Tempo der Zinsstraffungen bald etwas drosselt und das Zielband für die Fed Funds Rate an der nächsten Sitzung «nur» um einen halben Prozentpunkt auf 4,25 bis 4,5% anhebt. Bisher wurden die Chancen dafür auf etwa 50:50 eingeschätzt.