Hinter der Headline Nestlé beweist Widerstandskraft Der Nahrungsmittelkonzern erfüllt mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen und peilt neu ein Wachstum am oberen Ende der Prognose an. Trotz deutlichem Kursrückgang sind die Aktien nicht günstig bewertet. Gabriella Hunter ✉ 19.10.2022, 10.33 Uhr

Preissteigerungen von beinahe 10% im dritten Quartal gehen auch an der Nestlé-Kundschaft nicht spurlos vorbei. Der weltweit grösste Nahrungsmittelhersteller konnte den Absatz volumenmässig zwischen Juli und September nicht mehr steigern. Es resultierte gar ein leichtes Minus von 0,2%.

Die Verlangsamung kommt vor dem Hintergrund der weiterhin sehr hohen Inflation nicht überraschend. Entsprechend bewegen sich auch die Zahlen für die ersten neun Monate innerhalb der Erwartungen: Organisch wuchs der Umsatz 8,5%, wobei ein Plus von 7,5% auf höhere Verkaufspreise zurückzuführen ist. Insgesamt betrug der Umsatz 69,1 Mrd. Fr., nach 63,3 Mrd. in der Vorjahresperiode. Angaben zur Profitabilität macht der Konzern wie üblich zu den ungeraden Quartalen keine.

Fokus auf Wachstumsbereiche zahlt sich aus

Das Verkaufsvolumen steigern – wenngleich nicht mehr so stark wie in den Vorquartalen – konnte Nestlé in ihren definierten Wachstumskategorien: Produkte für Haustiere und Säuglingsnahrung kamen weiterhin gut an. Erstere Kategorie beschleunigte das organische Wachstum im dritten Quartal auf mehr als 15%. Auch Kaffee war gefragt. Dies, obwohl der Umsatz von Nespresso schrumpfte, was unter anderem dem sehr starken Wachstum in der Vorjahresperiode und dem damaligen Pandemieeffekt geschuldet sein dürfte.

Zusammen mit der Publikation der Neunmonatszahlen gab Nestlé zudem bekannt, die Marke Seattle’s Best Coffee von Starbucks zu übernehmen. Der Konzern machte keine Angaben zu den Geschäftszahlen oder zum Kaufpreis. Der Umsatzbeitrag dürfte jedoch bei deutlich unter 1% liegen. Mit dem Kauf macht das Unternehmen aber klar, dass es weiter ins Kaffeegeschäft investiert und seine marktführende Position verteidigen will. Die Umstrukturierung der vergangenen Jahre mit Fokus auf margenstarke Premiumprodukte geht weiter.

Vom Abflachen des Pandemiegeschehens profitierten dagegen andere Kategorien. Die Umsatzbelebung in Restaurants und Hotels sorgte dafür, dass die Westschweizer deutlich mehr Wasser ihrer internationalen Marken wie San Pellegrino oder Perrier verkauften. Das organische Wachstum von mehr als 15% in diesem Bereich dürfte aber auch auf den verstärkten Fokus auf Premiumprodukte zurückzuführen sein.

Positiv ist auch, dass Nestlé bei der Säuglingsnahrung anscheinend Boden gutmachen kann, insbesondere in China. Der dortige Absatz mit Babymilchpulver schrumpfte noch bis vor kurzem. Nun verzeichnete die Produktkategorie einen zweistelligen Zuwachs. Die Wachstumsinitiativen in den mittelgrossen Städten zahlen sich endlich aus. Insgesamt gewann die Region trotz weiterbestehenden coronabedingten Einschränkungen an Momentum.

Bezüglich Regionen akzentuierte sich das Bild aus dem ersten Halbjahr. In Nord- und Lateinamerika nahm Nestlé Preisanpassungen von deutlich mehr als 10% vor. Dennoch war zumindest in den USA die Nachfrage weiter ansprechend. In Europa hinkt die Weitergabe der Kosten an die Kundschaft mit einem Plus von weniger als 6% hinter der allgemeinen Teuerung her, entsprechend fiel auch das Volumenwachstum höher aus.

Wachstum am oberen Ende der Zielspanne

Unklar bleibt vorerst, wie sich die sehr hohe Inflation auf die Profitabilität niederschlägt. Ende September hatte CEO Mark Schneider im Interview mit The Market darauf verwiesen, dass die Kompensation der höheren Inputkosten noch nicht vollständig gelungen sei. Entsprechend hält der Konzern am gesenkten Margenziel für 2022 fest. Die bereinigte Betriebsgewinnmarge soll wie im Sommer angekündigt bei 17% zu liegen kommen. 2021 lag sie bei 17,5%.

Bei der anderen Zielgrösse, dem organischen Wachstum, peilt Nestlé neu das obere Ende der ebenfalls anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen kommunizierten Prognose an. Für das Gesamtjahr stellt Nestlé nun ein Zuwachs aus eigener Kraft von 8% in Aussicht. Das würde eine leichte Verlangsamung im vierten Quartal bedeuten.

Die Aktien reagierten am Mittwoch kaum auf die veröffentlichten Zahlen. In einem wenig veränderten Gesamtmarkt notierten sie am Vormittag leicht im Minus.

Aktien sind keine Schnäppchen

Seit dem Höchst Anfang 2022 haben die Titel zwischenzeitlich 19% an Wert verloren. Das erscheint für das defensive Schwergewicht auf den ersten Blick viel. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber: In einem von Rezessionsängsten getriebenen Umfeld haben die Titel schon deutlich stärker verloren. Zwischen dem Höchst im Jahr 2002 und dem darauffolgenden Einbruch bis im März 2003 waren es beinahe 40%, von Ende 2007 bis im März 2009 knapp 30%.

Die Aktien sind entsprechend nicht wirklich ein Schnäppchen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 für 2023 sind sie zwar etwas tiefer bewertet als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre (23). Angesichts der Bewertungsverzerrung unter anderem infolge der Liquiditätsflut in den letzten Jahren sind die Titel aber auf vergleichbarer Basis kaum günstiger als im langjährigen Mittel.