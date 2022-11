Hinter der Headline SoftwareOne bemüht sich um die Gunst der Anleger Der IT-Wiederverkäufer SoftwareOne macht beim Umbau seines Geschäftsmodells Fortschritte. Die Investoren werden mit einem Aktienrückkaufprogramm bei Laune gehalten. Giorgio Müller ✉ 23.11.2022, 10.57 Uhr

Der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, SoftwareOne, hat im dritten Quartal einen weiteren Schritt gemacht, um das angeschlagene Vertrauen bei den Investoren zu kitten. Auf adjustierter Basis ist ihm im operativen Geschäft ein gutes Resultat gelungen, die Erwartungen wurden weitgehend erfüllt. An der Börse wurde das am Mittwoch mit einer deutlichen Kursavance der SoftwareOne-Valoren 📈belohnt.

Schrittweise Erholung

Die Erholung macht jedoch nur einen Teil des Kurseinbruchs wett, den die Aktien im März einstecken mussten. Seit Anfang Jahr haben sie gut ein Drittel eingebüsst. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt haben die SoftwareOne-Aktien doppelt so viel verloren.

Das Ergebnis des dritten Quartals hat den zuversichtlichen Eindruck, der nach dem ersten Halbjahr entstanden ist, bestätigt. Entsprechend kann das SoftwareOne-Management auch an seiner Prognose für 2022 festhalten. Um rund 15% soll der Bruttogewinn zunehmen und die bereinigte Ebitda-Marge über 25% zu liegen kommen.

Nach neun Monaten lag der Bruttogewinn in Lokalwährung um 16,3% über Vorjahr und die Marge bei 23,7%. Die Jahresprognose sollte erreichbar sein, denn bei SoftwareOne gehört das Schlussquartal jeweils zu den lukrativsten. Mit einer Ebitda-Marge von 20,8% lag die Marge im dritten Quartal zudem leicht über den beiden Vorjahren.

Alles anzeigen

Um die Investoren bei der Stange zu halten, wird das Unternehmen Anfang nächsten Jahres ein Aktienrückkaufprogramm starten. Der Umfang von gegen 70 Mio. Fr. ist zwar nicht riesig. Doch es zeigt, dass SoftwareOne mit solchen aktionärsfreundlichen Gesten den verlorenen Goodwill zurückerobern will. Auch am Versprechen, jeweils 30 bis 50% des bereinigten Gewinns als Dividende auszuschütten, hält das Management fest.

Viele Sonderaufwendungen

Bei aller Zuversicht über die guten Zahlen darf nicht ausser acht gelassen werden, dass sie sich lediglich auf bereinigter Basis erfreulich präsentieren. Die IFRS-Rechnung, die geschäftsübliche Kosten (Integrationsaufwendungen, Kosten von Aktienprogrammen und Übernahmen, Wertberichtigungen) berücksichtigt, liegt auch nach neun Monaten in den roten Zahlen. Weil sich das Unternehmen einem Kostensenkungsprogramm verschrieben hat, mit dem rund 5% der Kosten gespart werden sollen, wird es auch in Zukunft zu Sonderaufwendungen kommen. Details des Programms sollen am 2. März 2023, wenn die Jahreszahlen präsentiert werden, bekanntgegeben werden.

Von weit grösserer Tragweite ist jedoch die laufende Transformation des Geschäftsmodells, der sich das Unternehmen verschrieben hat. Dieser Prozess befindet sich am Anfang, und die Umsetzung wird Jahre dauern. Ob er von Erfolg gekrönt ist, wird sich erst mit einiger Verzögerung zeigen.

Das SoftwareOne-Management sieht keine Zukunft als reiner IT-Wiederverkäufer. Deshalb bietet es seinen Kunden zunehmend auch Dienstleistungen und Beratung an. Weil der Kundenkontakt bereits besteht, sollte das an sich einfach gehen. Hingegen braucht es im IT-Geschäft ganz andere Fähigkeiten beim Verkauf und in der Beratung. Dass SoftwareOne beide Disziplinen beherrscht, muss sie erst noch beweisen. Für dieses Risiko verlangen die Investoren zurecht eine Prämie in Form einer unterdurchschnittlichen Bewertung. Derzeit verkehren die SoftwareOne-Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 (2022) bzw. 15 (2023).

Wo Geld verdient wird

Beide Geschäftszweige wachsen zwar schon jetzt zweistellig, doch die Rentabilität der beiden Tätigkeiten könnte nicht unterschiedlicher sein. Der traditionelle Wiederverkauf von IT erzielt nach wie vor enorm gute Margen. Im dritten Quartal lag die bereinigte Ebitda-Marge in der Division Software & Cloud bei 48,2% (i.V. 46), bei Solutions & Services jedoch erst bei 2,1% (–3,7).

Oder anders ausgedrückt: Während in beiden Sparten bereits ungefähr gleich viel umgesetzt wird, stammen nach wie vor über 96% des operativen Gewinns aus dem IT-Wiederverkauf. Das Management geht davon aus, dass die Division Solutions & Services bis 2025 eine Ebitda-Marge von rund 15% erzielen kann. Um die richtigen Voraussetzungen für das Beratungsgeschäft zu haben, muss das Unternehmen stetig neue Mitarbeitende rekrutieren, vielfach via einer Übernahme eines bestehenden Teams. Gleichzeitig baut es Stellen im bisherigen Stammgeschäft ab.

Ruhe wird bei SoftwareOne so rasch nicht einkehren.