Sonova in turbulentem Umfeld Der Hersteller von Hörgeräten kämpft mit der sich abkühlenden Kundennachfrage und höheren Kosten. In den USA ist zudem wohl ein wichtiger Kunde abgesprungen. Gabriella Hunter 14.11.2022, 12.08 Uhr

Das konjunkturelle Umfeld wird rauer. Das spürt auch Sonova: Insbesondere in den höherpreisigen Segmenten und Verkaufskanälen in den USA und Grossbritannien hat die Nachfrage abgenommen, gleichzeitig sind die Inputkosten weiter gestiegen. Entsprechend verringerte sich nicht nur das Volumenwachstum des Hörgeräteherstellers, sondern auch die Profitabilität litt in den ersten sechs Monaten des bis Ende März 2023 laufenden Geschäftsjahres.

Nach der im August publizierten Gewinnwarnung sorgen die Halbjahreszahlen an der Börse kaum mehr für Überraschung. Die Aktien notieren bis am Montagmittag praktisch unverändert, nachdem sie im Jahresverlauf bereits fast 30% an Wert eingebüsst haben.

Der Umsatz stieg insgesamt 15% auf 1,85 Mrd. Fr. Wobei vor allem Übernahmen zum Wachstum beitrugen: Organisch, sprich aus eigener Kraft, wuchs Sonova lediglich 5%. Angesichts der sich verlangsamenden Dynamik im Hörgerätemarkt dürfte das Unternehmen aus Stäfa aber den Marktanteil gesteigert haben. Dies auch dank der Lancierung der neuen Plattform Phonak Lumity.

Liefervertrag mit US-Konzern Costco wohl nicht verlängert

Nicht überall ist die neuste Produktentwicklung jedoch gut angekommen. In den USA sei ein Liefervertrag mit einem grossen Kunden ausgesetzt worden, eine Verlängerung sei wenig wahrscheinlich, schreibt das Unternehmen in der heutigen Mitteilung. Bei diesem Kunden handelt es sich wohl um den Detailhandelsriesen Costco.

Das ist nicht unwesentlich. Denn mit 930 Mio. Fr. (+5,3%) mehr als die Hälfte des Umsatzes macht Sonova mit unabhängigen Audiologen und eben Verkaufsketten wie Costco (Wholesale). Diese wählen zum Teil nur ein einziges Produkt. Es herrscht ein Oligopol, neben den Schweizern bieten noch die beiden dänischen Unternehmen GN Store Nord und Demant Hörgeräte über diesen Kanal an.

Um sich diesem Wettbewerb etwas zu entziehen und näher zum Endkonsumenten zu rücken, treiben die Schweizer den Ausbau der eigenen Fachgeschäfte voran. Denn bei einem Hörgerät fällt der grösste Teil der Wertschöpfung nicht beim Hersteller, sondern beim Audiologen und beim Hörgeräteakustiker an. Sonova hat aus diesem Grund vor kurzem die US-Kette Alpaca Audiology übernommen. Das spiegelte sich heuer im Umsatz im Audiological-Care-Geschäft, der 17% auf 640 Mio. Fr. gestiegen ist. Ganz zufrieden dürfte das Unternehmen mit dem organischen Plus von 5,1% aber nicht sein.

Das kürzlich neu geschaffene Consumer-Hearing-Geschäft mit den Kopfhörern von Sennheiser erzielte einen Umsatz von 133 Mio. Der Absatz von Cochlea-Implantaten für Gehörlose erzielte einen Umsatz von 144 Mio. (+3,8%), wobei sich hier vor allem die Profitabilität positiv entwickelte.

Inflation belastet trotz Preiserhöhungen weiterhin

Trotz Preiserhöhungen konnte Sonova die höheren Kosten für Transport und Komponenten nicht vollständig weitergeben. Noch bis Mitte 2022 hatte das Unternehmen die Inflation wohl unterschätzt. Belastend wirkte auch der Nachfragerückgang im höherpreisigen Segment, insbesondere im US-Privatmarkt. Diese Entwicklung kommt nach der Kommunikation im August nicht überraschend, sie zeigt jedoch, wie konjunktur- und preissensitiv das Hörgerätegeschäft ist.

Zusammen mit dem erwarteten Verwässerungseffekt durch die Akquisition der Sennheiser Consumer Division und der negativen Währungsentwicklung führte das dazu, dass die bereinigte Bruttomarge in Franken um 4,2 Prozentpunkte auf 69,6% zurückging. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebita) sank mit 1,9% weniger stark auf 398 Mio. Fr. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 296 Mio., nach 302 Mio. im Vorjahr, womit die Erwartungen leicht verfehlt worden sind.

Trotz fast stabilem Gewinn fiel der Cashflow niedriger aus: Aus der Betriebstätigkeit flossen Sonova 303 Mio. Fr. zu, ein Viertel weniger als in der Vorjahresperiode. Das Unternehmen hat gegenüber Ende März den Lagerbestand erhöht, einerseits aus Sicherheitsüberlegungen wohl im Hinblick auf die gestörten Lieferketten, andererseits aber auch, damit die Lancierung der neuen Plattform reibungslos abläuft.

Insgesamt resultierte ein freier Cashflow von 100 Mio. Fr., nach 264 Mio. im Vorjahr. Wobei auch die Übernahme von Alpaca Audiology sowie das Aktienrückkauf für einen Mittelabfluss sorgten. Die Nettoverschuldung stieg derweil um beinahe 50% auf 1497 Mio. Fr.

Wachstum am unteren Ende des Zielbands

Die Wachstumsverlangsamung im Hörgerätemarkt kommt nach der Meldung im August wenig überraschend. Die damals publizierte Prognose wird zwar bestätigt. Laut dem Sonova-Management dürfte aber wohl nur das untere Ende des Zielbands erreicht: Für 2022/23 erwartet es ein Umsatzwachstum von 15 bis 19% und einen weniger starken Anstieg des Ebita von 6 bis 10%.

Entsprechend dürften noch einige Analysten ihre Schätzungen für das laufende Jahr nach unten anpassen müssen. Nach dem markanten Kursrückgang sind die Aktien aber auch unter Berücksichtigung von Gewinnrevisionen im historischen Vergleich nicht teuer: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt gegenwärtig bei gut 21 für das laufende respektive bei knapp 19 für das kommende Geschäftsjahr. In den – durch die Pandemiejahre 2020 und 2021 etwas verzerrten – letzten Jahre lag das Gewinnvielfache fast immer höher (Fünfjahresschnitt: 25).